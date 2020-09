Der Ticker startet um 7:00 Uhr

17:28 Freiburg: Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen wieder erlaubt Ab 1. Oktober sind im Kanton Freiburg Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen wieder erlaubt. Eine Bewilligung erteilt jeweils die Oberamtsperson des Bezirks. Sie stützt sich dabei auf eine Stellungnahme der Kantonspolizei und spricht sich zusätzlich mit dem Kantonsarztamt ab. Grundlage für eine Bewilligung ist, dass die Veranstalter ein verstärktes Schutzkonzept erstellen müssen. Schutzkonzept des HC Fribourg-Gottéron als Vorbild Der Oberamtmann des Saanebezirks hat zeitgleich dem Eishockeyclub Fribourg-Gottéron eine Bewilligung für die neue Saison erteilt. Das Schutzkonzept, das der Club vorgelegt hat, dient als «Modell» für zukünftige Grossveranstaltungen, insbesondere Sportanlässe, die drinnen stattfinden. In der frisch renovierten BCF-Arena in Freiburg dürfen nun maximal 5160 Besucherinnen und Besucher (bei einer Kapazität von 9000 Plätzen) eingelassen werden. Um das Stadion herrscht Maskenpflicht und beim Eingang werden Temperaturmessungen gemacht. Die Bewilligung kann aber widerrufen werden, falls die Fans die Massnahmen nicht befolgen oder die Fallzahlen drastisch ansteigen.

16:53 Zwei Solothurner Regierungsräte in Quarantäne Die beiden Solothurner Regierungsräte Remo Ankli und Roland Heim müssen, wie auch zwei weitere Personen, bis kommenden Samstag in Quarantäne bleiben. Am 8. September hatte sich der Gesamtregierungsrat mit Vertreterinnen und Vertreter der neun Gemeinden des Bezirks Thal zur jährlichen Gemeindeaussprache getroffen. Eine beteiligte Person wurde später positiv auf Covid-19 getestet. Das kantonale Contact-Tracing-Team hat darum vier Personen bis zum 18. September in Quarantäne geschickt, darunter auch die beiden Regierungsräte Remo Ankli (FDP) und Roland Heim (CVP). Sie sind ohne Symptome und arbeiten derzeit im Homeoffice. Legende: Die Regierungsrät Roland Heim (CVP) und Remo Ankli (FDP), hier nach ihrer Wiederwahl im März 2017, befinden sich noch bis Ende Woche in Quarantäne. Keystone

16:04 Grosse Aufregung um die Wirkung des «roten Sonnenhuts» Das pflanzliche Arzneimittel aus dem Korbblütler «roter Sonnenhut» (Echinacea purpurea) soll offenbar gut gegen Coronaviren wirken. Der «Blick» hat über eine entsprechende Studie des Labors Spiez, Link öffnet in einem neuen Fenster (VBS) berichtet. Der Wirkstoff soll (bekanntermassen) die Abwehrkräfte stärken und dient somit als Naturheilmittel bedenkenlos für die Prophylaxe. Aber die Resultate der Studie wurden in einer künstlichen Umgebung gewonnen. Jetzt müsste der Wirkstoff noch in der Realität an tausenden Menschen getestet werden. Hier ein Überblick: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Studie zu Naturheilmittel Echinaforce – das neue Wundermittel gegen Corona? 14.09.2020 Mit Audio

14:35 EU testet Datenaustausch zwischen Corona-Apps Deutschland, Tschechien, Dänemark, Irland, Italien und Lettland erproben eine Verknüpfung ihrer nationalen Corona-Apps. Dazu habe die EU-Kommission Testläufe für einen Datenaustausch zwischen den einzelnen Servern über eine neue Technologieplattform gestartet, sagt EU-Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton. Damit sollen Geschäftsreisen und Tourismus in Europa in Zeiten der Pandemie wieder sicherer werden. «Viele Mitgliedsstaaten haben nationale Anwendungen zur Ermittlung von Kontakten und Warnung eingeführt. Es ist nun an der Zeit, sie miteinander interagieren zu lassen», erklärt Breton. Die technische Grundlage für den Datenaustausch wurde von SAP und der Deutschen Telekom aufgebaut. Legende: Die deutsche Corona-App könnte bald mit Corona-Apps anderer europäischer Länder verknüpft werden. Keystone

13:43 Berlusconi nach Corona-Infektion aus dem Spital entlassen Italiens früherer Regierungschef Silvio Berlusconi ist nach seiner Corona-Infektion aus dem Spital entlassen worden. «Danke, dass ich hier sein darf. Es war die gefährlichste Prüfung meines Lebens», sagte der fast 83-Jährige nach dem Verlassen der Klinik San Raffaele in Mailand. Berlusconi gab eine kurze Erklärung ab. «Auch dieses Mal bin ich davongekommen», sagte der Oppositionspolitiker. Berlusconi wurde wegen seiner Infektion mit dem Virus insgesamt zehn Tage im Krankenhaus behandelt. Er rief dazu auf, sich an alle Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. Covid-19 sei eine «schwere und tückische Krankheit». Berlusconi gilt wegen seines Alters und seiner Vorerkrankungen als Risikopatient. Ob er vollständig von seiner Erkrankung genesen ist oder zu Hause weiter behandelt werden soll, blieb zunächst offen.

12:53 257 neue Coronafälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 257 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit steigt der 7-Tage-Schnitt auf 400 . Das sind 20 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei 12'866 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 5 Prozent gestiegen.

liegt aktuell bei . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das lag bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet keine neuen Verstorbenen. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 6 Personen. Das sind 8 Prozent mehr als in der Vorwoche.

12:27 Coronavirus überlistet infizierte Zellen Forschende der ETH Zürich und der Universität Bern haben herausgefunden, wie das Coronavirus die Kontrolle über eine infizierte Zelle übernimmt. Der entdeckte Mechanismus führt dazu, dass die Zellen statt eigenen fast nur noch Virusproteine produzieren. Nachdem das Coronavirus eine menschliche Zelle gekapert hat, wird das Protein namens NSP1 als eines der ersten Virusproteine hergestellt. Von anderen Coronaviren wusste man bereits, dass NSP1 die Produktion von zelleigenen Proteinen hemmt. Die Wissenschaftler haben nun herausgefunden, wie das genau geschieht. Die sogenannten Ribosomen lesen genetische Informationen ab und stellen darauf basierend Proteine her. Beim Ablesen durchläuft der Bauplan einen Kanal im Ribosom. Mittels der Kryo-​Elektronenmikroskopie konnte die Bindungsstelle von NSP1 mit atomarer Auflösung dargestellt werden. «Dieses detaillierte Abbild liefert wichtige Informationen zum Design eines möglichen künftigen Medikamentes, welches die Bindung von NSP1 verhindert, die ribosomale Funktion aber nicht beeinträchtigt», sagte Nenad Ban, Professor für Molekularbiologie an der ETH Zürich und Mitautor der Studie. Legende: Keystone / Archiv

11:26 Zürcher FDP will Einreisequarantäne lockern Wer in die Schweiz einreist und einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweist, soll von der Einreisequarantäne befreit werden. Dies forderten die Zürcher Freisinnigen im Kantonsrat.

Der Vorstoss wurde vom Kantonsparlament am Montag für dringlich erklärt: Der Regierungsrat soll sich beim Bund für eine solche Regelung einsetzen. Die Zürcher Regierung hat jetzt fünf Wochen Zeit, um den Vorstoss zu beantworten. Derzeit gilt für Rückkehrer aus einem Risikoland eine zehntägige Quarantäne.

11:10 Berlusconi offenbar vor Entlassung aus Spital Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi soll nach seiner Corona-Behandlung das Krankenhaus in Mailand heute gegen Mittag verlassen. Das teilt seine Partei Forza Italia mit. Der 83-Jährige war am 4. September in die Klinik gebracht worden mit milden Symptomen einer beidseitigen Lungenentzündung. Legende: Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist offenbar wieder genesen. Keystone

10:30 Luzerner SVP wollte Maskenpflicht vorauseilend verbieten Wenn es nach der SVP des Kantons Luzern ginge, dann soll eine Maskenpflicht in den Luzerner Läden generell verboten werden – egal wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Das Kantonsparlament hat heute einen entsprechenden Vorstoss des Kantonsrats Daniel Keller von der SVP behandelt. Laut Keller gebe es keinen Hinweis darauf, dass die Maskenpflicht in den Läden die Infektionsrate senke. Eine Mehrheit der Parlamentarier war jedoch anderer Meinung und lehnte den Vorstoss ab. CVP-Kantonsrat Adrian Nussbaum sagte etwa, die SVP schüre mit dieser Idee das Misstrauen gegenüber der Regierung. Momentan gilt in Luzerner Geschäften – anders als in anderen Kantonen – keine Maskenpflicht.

10:01 Trotz Corona: Globus will weiter investieren Der Warenhauskonzern Globus will trotz Rückschlägen im Detailhandel durch die Corona-Pandemie am Investitionsprogramm von 300 Millionen Franken festhalten. Die Warenhäuser an den zehn Standorten in der ganzen Schweiz würden weitergeführt. Die thailändische Central Group und die österreichische Signa hatten die Globus-Gruppe im letzten Februar von der Migros übernommen. Das Ziel sei es, die ikonischen Globus-Warenhäuser für die nächsten Generationen optimal aufzustellen, sagte der CEO von Globus, Franco Savastano, in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Die Globus-Gruppe wolle sich auf die zehn Warenhäuser und den Online-Kanal konzentrieren. Die Mittel im Umfang von 300 Millionen Franken würden dort investiert, wo es mit Blick auf die nächsten zwanzig bis dreissig Jahre sinnvoll sei. Der Online-Handel sei ein wichtiges Standbein. In der ersten Corona-Phase im Frühjahr habe Globus online um über 50 Prozent zugelegt. Dadurch werde der Umsatzanteil des Online-Geschäfts in diesem Jahr von 10 auf 15 Prozent steigen. Der Online-Shop sei mittlerweile die drittgrösste «Filiale» und arbeite profitabel. Legende: Es wird weiter investiert: Die neuen Besitzer wollen aus der Globus-Gruppe eine Luxus-Warenhausgruppe formen. Keystone

9:26 Spanien und Italien: Der Schulanfang in Südeuropas «Corona-Hotspots» Italien startet heute in das neue Schuljahr und nichts ist mehr, wie es einmal war. Einertische, Maskenpflicht und tägliches Fiebermessen gehören nun zum Alltag der Schüler. In einigen Regionen Spaniens läuft der Unterricht bereits seit einer Woche, andere wie Katalonien beginnen heute. Die Behörden setzen auf reduzierte, fixe Gruppen mit einer Hauptlehrkraft – wobei sich die einzelnen «Blasen» nach Möglichkeit nicht begegnen sollen. Allerdings mangelt es vielerorts an Lehrkräften und Räumlichkeiten, um das aufwendige Modell durchzuziehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Unterricht in Coronazeiten Mit Maske und mulmigem Gefühl: Schulstart in Italien und Spanien 14.09.2020 Mit Audio

8:09 Wahlkampfkundgebung von Trump in Nevada sorgt für Ärger Entgegen Corona-Auflagen des Bundesstaats Nevada hat US-Präsident Donald Trump seine erste Wahlkampfkundgebung in einer geschlossenen Halle seit Ende Juni abgehalten. Über eine Stunde lang sprach Trump in einer Produktionsstätte eines Baumaschinenherstellers in der Stadt Henderson vor zu grossen Teilen unmaskierten Anhängern. «Sagen Sie Ihrem Gouverneur, er soll Ihren Staat öffnen», sagte er unter Verweis auf den Regierungschef des Bundesstaats, den Demokraten Steve Sisolak. Eine Sprecherin der Stadt Henderson sagte dem Sender CNN, die Veranstaltung verstosse gegen die Corona-Bestimmungen des Bundesstaats. Derzeit seien Versammlungen von mehr als 50 Personen in einem privaten oder öffentlichen Rahmen verboten. Der Hersteller könne als Gastgeber der Veranstaltung zudem seine Geschäftslizenz verlieren. Kurz vor Beginn der Veranstaltung kritisierte Gouverneur Sisolak Trump scharf. Der Präsident handele «rücksichtslos und egoistisch» und bringe «zahllose Menschenleben» in Nevada in Gefahr, twitterte Sisolak. Trumps Wahlkampfteam erklärte, man messe bei der Veranstaltung Körpertemperaturen und stelle Masken und Handdesinfektionsmittel bereit. Bei Trumps Kundgebungen tragen Teilnehmer jedoch oft keine Masken und wahren häufig keinen grösseren körperlichen Abstand.

7:51 Studentenaustausch mit dem Ausland stockt Das Herbstsemester beginnt heute. Eine Umfrage von SRF bei einem Dutzend Universitäten zeigt, dass deutlich weniger Studenten in diesem Semester ins Ausland gehen – und umgekehrt auch weniger in die Schweiz kommen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Umfrage bei Universitäten Corona: Massiv weniger Studierende machen Austausch 14.09.2020 Mit Audio

7:22 Neuseeland hebt Beschränkungen fast überall auf Neuseeland hebt mit Ausnahme für die Stadt Auckland alle Beschränkungen zur Eindämmung des Virus ab dem 21. September auf. Die Massnahmen für Auckland würden kommende Woche überprüft, sagt Premierministerin Jacinda Ardern. Ab sofort seien alle Abstandsregeln in Passagierflugzeugen und öffentlichen Verkehrsmitteln aufgehoben.

6:32 Umfrage in zwölf Ländern: Corona beschleunigt Abkehr vom Bargeld Demnach bezahlen in 10 europäischen Ländern im Schnitt nur noch 36 Prozent der Verbraucher am liebsten bar, wie die Finanzexperten der Unternehmensberatung PwC Strategy& in ihrer Untersuchung schreiben. Vor einem Jahr waren es mit 43 Prozent noch deutlich mehr. Häufiger bezahlt wird stattdessen mit Debitkarten und mit mobilen Bezahlapps. Europaweit sagten 44 Prozent der befragten 3500 Verbraucher, dass sie inzwischen häufiger mit Karten zahlen – bei einer kleineren Gruppe von 15 Prozent gab es die gegenläufige Bewegung: Sie zahlen öfter bar. Befragt wurden im August und September 3500 Bürger in zwölf Ländern.

4:28 Italien: Erstmals seit einem halben Jahr wieder Schule Nach sechs Monaten zu Hause können Millionen Kinder und Jugendliche in Italien ab Montag wieder zur Schule gehen. Von einem normalen Unterricht ist man allerdings noch weit entfernt: Unter anderem besteht Maskenpflicht. Dafür wollen die Behörden jeden Tag landesweit kostenlos elf Millionen Masken für Schüler und Lehrer bereitstellen. Regierungschef Giuseppe Conte hatte sich am Mittwoch in einer Fernsehansprache an die Schüler gewandt: «Danke, Ihr habt den höchsten Preis in dieser Krise gezahlt.» Italien war als eines der ersten Länder in Europa massiv vom Coronavirus getroffen worden. Anfang März wurden alle Schulen geschlossen. Seitdem mussten die rund acht Millionen Schüler zu Hause bleiben. Legende: Abstand und Maske sind an Italiens Schulen verpflichtend. Keystone

0:52 WHO: Höchste Zahl von Neuansteckungen registriert Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am Sonntag die höchste Zahl neu gemeldeter Corona-Fälle innerhalb eines Tages registriert. Weltweit wurden zuletzt 307'930 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet, wie aus am Sonntag veröffentlichten WHO-Daten hervorgeht. Das sind rund 1000 Fälle mehr als beim jüngsten Höchststand vor einer Woche. Damit sind seit Bekanntwerden des Erregers Sars-CoV-2 Ende vergangenen Jahres weltweit mehr als 28.6 Millionen Infektionen gemeldet worden. Die Dunkelziffer ist allerdings nach Einschätzung von Experten erheblich. Mehr als 917'000 Infizierte sind nach der WHO-Statistik weltweit bisher im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus So entwickeln sich die Fallzahlen weltweit 04.09.2020 Mit Video

23:12 Bei der Swiss sind 1400 Stellen gefährdet Die Fluggesellschaft Swiss muss wegen der Corona-Pademie sparen. Laut der «SonntagsZeitung» sind hunderte Arbeitsplätze gefährdet. Wie die Zeitung berichtet, fand eine Verhandlung mit Gewerkschaften und Personalvertretern statt. Das bestätigte Stefan Brülisauer vom Schweizerischen Verband des Personals öffentlicher Dienste VPOD. Bei den Gesprächen zwischen Swiss und Gewerkschaften sei es um einen Sozialplan und um einzelne Punkte im Gesamtarbeitsvertrag gegangen, sagt Brülisauer. Beim Personal stünden Einsparungen von 15 Prozent im Raum. Damit seien die Stellen von rund 1400 der insgesamt 9500 Mitarbeitenden gefährdet. 00:46 Video Bei der Swiss könnte es zu Entlassungen kommen Aus Tagesschau vom 13.09.2020. abspielen