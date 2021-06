Der Ticker startet um 5:30 Uhr

19:23 Weltweite Zahl an Corona-Infektionen nimmt weiter ab Die wöchentliche Zahl an Covid-19-Fällen ist im weltweiten Durchschnitt nun schon sieben Wochen in Folgen gefallen. Das ist der längste Rückgang seit Beginn der Pandemie im Frühling 2020. Diese positive Entwicklung verdecke jedoch die beunruhigende Zunahme von Krankheits- und Todesfällen in vielen Ländern, warnte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Besonders alarmierend sei der Anstieg in Afrika, weil in dieser Region weltweit am wenigsten Impfdosen, Tests und medizinischer Sauerstoff für Patienten zur Verfügung stehe, sagte Tedros. Am Wochenende gaben führende Industrienationen am G7-Gipfel Zusagen über 870 Millionen Impfdosen bekannt, die möglichst rasch an die bedürftigsten Länder ausgeliefert werden sollen. Tedros forderte erneut weitere schnelle Hilfe mit höheren Mengen Impfstoff. «Die Ausbreitung des Virus ist derzeit schneller als die globale Auslieferung von Impfstoffen», sagte er. Laut Tedros sterben täglich mehr als 10 000 Menschen an Covid-19.

18:45 Zürich: Doch schon erste SMS mit Covid-Zertifikat verschickt Seit heute Montag ist das Covid-Zertifikat im Kanton Zürich verfügbar. Erste SMS wurden am Montagabend versandt. Früher am Montag teilte die Gesundheitsdirektion noch mit, dass die SMS wohl erst ab Dienstagnachmittag verschickt würden. Voraussetzung dafür, dass ein SMS kommt, ist, dass sich die Personen über das kantonale Impftool VacMe registriert und dabei ihre Einwilligung zur Datenweitergabe erteilt haben.

18:27 Corona-Zahlen in Indien weiter rückläufig In Indien gehen die Corona-Zahlen weiter zurück. Innerhalb von 24 Stunden wurden in dem südasiatischen Land mit mehr als 1.3 Milliarden Einwohnern etwa 70'000 neue Infektionen im Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet, die niedrigste Zahl seit Anfang April. Wie das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Neu Delhi weiter mitteilte, wurden zudem 3921 neue Todesfälle registriert. In den vergangenen beiden Monaten hatte es an manchen Tagen mehr als 400'000 neue Infektionen gegeben. Dafür wurden auch Grossveranstaltungen wie Wahlkampf-Auftritte und religiöse Feste verantwortlich gemacht. Inzwischen werden Schutzmassnahmen wieder gelockert, auch in Neu Delhi. Dort sind Läden wieder geöffnet. Restaurants dürfen 50 Prozent der Plätze wieder besetzen. 07:19 Video Archiv: Indien am Abgrund – Reportage aus dem Corona-Epizentrum Aus Rundschau vom 12.05.2021. abspielen

17:55 Hohe Wirksamkeit bei Impfstoff-Kandidat von Novavax Ein Impfstoff-Kandidat des US-Herstellers Novavax bietet nach Angaben des Unternehmens einen hohen Schutz vor Covid-19. Die Wirksamkeit des Impfstoffs NVX-CoV2373, der zweimal gespritzt werden muss, liege nach Forschungsergebnissen aus einer Phase-3-Studie bei 90.4 Prozent. Generell hätten die Probanden die Impfung gut vertragen. Teilnehmer berichteten nur von Schmerzen an der Einstichstelle sowie Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen. An der Studie hatten 29’960 Menschen ab 18 Jahren in den USA und Mexiko teilgenommen. NVX-CoV2373 ist im Gegensatz zu den bisher zugelassenen Impfstoffen weder ein mRNA-Impfstoff – wie die Präparate von Biontech und Moderna – noch ein Vektor-Impfstoff wie der von AstraZeneca: Das Vakzin enthält vielmehr winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen. Die Entwicklung des Impfstoffs war von der US-Regierung finanziell stark gefördert worden. Im dritten Quartal des Jahres wolle man eine Zulassung beantragen, hiess es von Novavax. Bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA, Link öffnet in einem neuen Fenster läuft seit Februar ein beschleunigtes Prüfverfahren.

17:51 Über 450'000 Covid-Zertifikate ausgestellt In der Schweiz sind bis Sonntag insgesamt 450'495 Covid-Zertifikate ausgestellt worden: 450'245 an Geimpfte, 121 an Genesene und 129 an negativ Getestete. Allein am Sonntag wurden allein 121'893 Zertifikate ausgestellt, teilte das Bundesamts für Gesundheit (BAG) mit.

16:56 Rechtsgrundlage für EU-Impfnachweis Die Verordnung für den digitalen Impfnachweis in der Europäischen Union (EU) ist offiziell unterzeichnet worden. Damit ist der Prozess für die Rechtsgrundlage der Zertifikate abgeschlossen. Mitte Woche sollen bereits 15 EU-Mitgliedstaaten an die notwendige Technik angeschlossen sein. Die EU-weit gültigen Nachweise für Covid-19-Impfungen, aktuelle Tests und überstandene Infektionen werden offiziell erst am 1. Juli eingeführt. In mehreren Ländern werden die Zertifikate aber schon ausgegeben. Die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft, die EU-Staaten und das Europäische Parlament haben sich innerhalb von nur zwei Monaten auf die Verordnung geeinigt. Mit den digitalen Zertifikaten, die auch in Papierform ausgegeben werden, sollen Reisen in Europa wieder einfacher werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht Impfnachweis einen Beleg für die Führungsrolle der EU im digitalen Zeitalter.

16:25 Ständerat Peter Hegglin wegen Covid-19 im Spital Ständerat Peter Hegglin (Mitte/Zug) kann an der dritten Sessionswoche in Bern nicht mehr teilnehmen. Laut Ständeratspräsident Alex Kuprecht (SVP/SZ) ist Hegglin an Covid-19 erkrankt und musste ins Spital. «Das zeigt uns, dass die Geschichte noch nicht ausgestanden ist», sagte Kuprecht bei der Eröffnung der letzten Sessionswoche im Ständerat. Er rief die Ratsmitglieder dazu auf, sich weiterhin testen zu lassen. Bereits in der Frühlingssession im März konnten sich alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier freiwillig zwei Mal pro Woche testen lassen. Im Parlamentsgebäude gilt seit dem 23. Oktober 2020 eine generelle Maskenpflicht. Erst seit der Sommersession ist es im National- und Ständerat wieder erlaubt, die Maske abzulegen, wenn man hinter der Plexiglas-Schutzscheibe an seinem Platz sitzt. Legende: Ständerat Peter Hegglin (Mitte/Zug) an seinem Platz im Ständerat. Keystone

15:10 In Zürich sind Covid-Zertifikate parat – SMS-Versand zur Verifizierung aber erst ab Dienstagnachmittag Seit heute Montag ist das Covid-Zertifikat im Kanton Zürich verfügbar. Wer zwar doppelt geimpft ist, aber noch kein SMS erhalten hat, muss jedoch nichts unternehmen. Die SMS werden erst ab Dienstagnachmittag verschickt, wie es bei der Gesundheitsdirektion hiess. Via Link im SMS können sich die vollständig geimpften Personen dann im Impftool einloggen und das Zertifikat herunterladen. Dieses können sie ausdrucken oder in die Covid Certificate App laden. Voraussetzung dafür, dass ab Dienstagnachmittag ein SMS kommt, ist, dass sich die Personen über das kantonale Impftool VacMe registriert und dabei ihre Einwilligung zur Datenweitergabe erteilt haben. Rund 710'000 Personen haben dies gemäss Mitteilung bislang getan. Wer sich telefonisch über die Impfhotline angemeldet hat und in die Weitergabe eingewilligt hat, erhält das Zertifikat bis Ende Juni per Post zugestellt. Die Einwilligung zur Datenweitergabe ist in beiden Fällen auch nachträglich möglich. Auch Personen, die sich in Arztpraxen, im Heim oder im Spital impfen liessen, sollen das Covid-Zertifikat automatisch erhalten oder über eine zentrale Stelle beantragen können. Ende Juni wird voraussichtlich eine Lösung dazu zur Verfügung stehen. Legende: Keystone / Archiv

14:29 Zug dreht den Härtefall-Geldhahn zu Der Kanton Zug hat in der Coronakrise insgesamt 582 Unternehmen mit über 104 Millionen Franken unterstützt. Nun aber sieht der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP) Licht am Horizont: Er hat verkündet, dass Zug aktuell keine weiteren finanziellen Hilfeleistungen zur Abschwächung der Folgen des Coronavirus plane. Die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus würden vom Bund stetig gelockert, was der Wirtschaft die Möglichkeit gebe, sich zu erholen und ohne staatliche Unterstützung selbst zu regulieren, teilte die Zuger Finanzdirektion mit. «Das Zuger Härtefallprogramm war ein voller Erfolg. Es hat viele Konkurse abgewendet und die Zuger Wirtschaft stark entlastet», wird der Tännler zitiert. Für ihn sei klar, dass es nach den Lockerungen der Massnahmen nicht am Staat liegen könne, jedes Unternehmen am Leben zu erhalten. Die angeschlagene Wirtschaft müsse sich jetzt nachhaltig erholen und neu finden können. Legende: Keystone / Archiv

13:39 684 Neuinfektionen nach dem Wochenende Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 684 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 338 . Das sind 36 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 66.91 .

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 2.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 20'523 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 13 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

Das BAG meldet 3 neue Verstorbene.

neue Verstorbene. Das BAG meldet aktuell 280 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 28 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 78.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 73.0 Prozent. Davon sind 11 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

11:54 In der Sommer-RS soll geimpft werden Die Armee bietet in der Sommer-Rekrutenschule Impfungen gegen das Coronavirus an. Die erste Impfung ist für die zweite Woche der RS geplant, also ab dem 12. Juli, und die zweite Dosis für die sechste RS-Woche, wie Armeesprecher Stefan Hofer sagte. Die Impfungen sind freiwillig. «Alle Impfwilligen sollen sich in der RS impfen lassen können, wenn sie das im Zivilleben noch nicht machen konnten», sagte Hofer. Der Impfstoff werde wie in den Kantonen durch die Logistikbasis der Armee bereitgestellt. Die Impfungen führe das Personal des Sanitätsdienstes der Armee durch, berichtete «20 Minuten». Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, werden gemäss Hofer zurzeit nicht von den wöchentlichen Tests befreit und müssen sich bei einem engen Kontakt einer an Covid-19 erkrankten Person in Quarantäne begeben. 02:12 Video Aus dem Archiv: Die spezielle Sommer-RS 2020 Aus Tagesschau vom 08.07.2020. abspielen

11:36 St. Petersburg verpasst den EM-Fans einen Dämpfer Im russischen St. Petersburg ist am Wochenende an der Blutskirche das grosse Public Viewing gestartet, wo tausende Menschen das Russland-Spiel gegen Belgien (0:3) verfolgten. Zu grosse Ansammlungen in der nördlichsten Millionenstadt der Welt sollen nun zunächst ausbleiben. Die örtlichen Behörden in St. Petersburg haben aufgrund der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie Massenevents mit über 3000 Menschen verboten. Dies teilte die Stadtverwaltung nach dem ersten Wochenende der Fussball-EM mit. Ab Donnerstag soll in den öffentlichen Fanzonen zudem kein Catering oder Essensverkauf mehr stattfinden, Ausnahme sind Getränke. Legende: Keystone

10:57 Stellenmeldepflicht auch im Coronajahr auf gutem Weg Die Mitte 2018 eingeführte Stellenmeldepflicht für Branchen mit einer hohen Arbeitslosigkeit hat die Zahl der Meldungen im Coronajahr nicht steigen lassen. Von der Massnahme profitieren aber nicht alle Berufsgruppen gleich. Gerade in den durch kurzfristige Arbeitsverhältnisse oder hohe Saisonalität geprägten Sektoren wie Gastgewerbe und Landwirtschaft gebe es «tendenziell grössere Schwierigkeiten» bei der Vermittlung von Stellensuchenden auf solche Stellen hin, schreibt das Seco über eine bei Hochschulen und beim WBF in Auftrag gegebene Evaluation. Bei der Stellenmeldepflicht handelt es sich um den sogenannten «Inländervorrang light», den das Parlament Ende 2016 zur Umsetzung der SVP-Masseneinwanderungsinitiative beschlossen hatte. 01:58 Video Aus dem Archiv: Erste Bilanz zur Stellenmeldepflicht Aus Tagesschau vom 08.01.2019. abspielen

9:55 Britische Medien munkeln von Massnahmen-Verlängerung Der britische Premierminister Boris Johnson will Medienberichten zufolge die Corona-Massnahmen in England wegen der Ausbreitung der Delta-Variante verlängern. Der bislang für den 21. Juni geplante «Tag der Freiheit» solle um bis zu vier Wochen aufgeschoben werden, meldeten verschiedene britische Medien. Mit einer offiziellen Ankündigung des Regierungschefs wird am Abend gerechnet. Geplant war bislang, dass am Montag nächster Woche alle noch geltenden Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden. Aber obwohl die britische Impfkampagne weit vorangeschritten ist und bereits mehr als 56 Prozent der Erwachsenen voll geimpft sind, hat die Delta-Variante die Infektionszahlen im Land wieder in die Höhe schnellen lassen. Audio Aus dem Archiv: Forscher auf den Spuren der Coronavirus-Variante «Delta» 03:09 min, aus Echo der Zeit vom 11.06.2021. abspielen. Laufzeit 03:09 Minuten.

9:36 Covid kurbelte 2020 das Campinggeschäft an Die Parahotellerie verzeichnete im durch die Covid-19-Pandemie geprägten Jahr 2020 insgesamt 14.8 Millionen Logiernächte. Obwohl dies insgesamt gegenüber 2019 einem Rückgang von 11.3 Prozent entspricht, registrierten die Campingplätze ein starkes Nachfrageplus. Der Branchenzweig verzeichnet mit 4.2 Millionen Logiernächten 11.1 Prozent mehr Logiernächte als im Vorjahr. Dies trotz der behördlich verordneten Schliessung im Frühjahr. Mit einer Abnahme der Nachfrage gegenüber 2019 um 1.3 Prozent mussten die Vermieter von Ferienwohnungen nur einen leichten Rückgang der Logiernächte hinnehmen. Dem gegenüber waren die Kollektivunterkünfte 2020 die grossen Verlierer der Pandemie. Mit einem Rückgang von 39 Prozent bei 3.4 Millionen Logiernächten bildeten sie das Schlusslicht der Parahotellerie im Jahr 2020. 02:11 Video Aus dem Archiv: Camping-Boom in der Schweiz dank Corona Aus Tagesschau vom 23.05.2021. abspielen

8:41 Militärkommando impft spanische EM-Spieler auf letzten Drücker Die Bilder ähnelten einer Generalstabsübung, als am Freitagmorgen eine militärische Sondereinheit dem spanischen Trainingscamp in Las Rozas vor den Toren Madrids einen Besuch abstattete. Ziel der Operation war die Impfung der «Seleccion», die heute Montag in Sevilla gegen Schweden in ihr EM-Abenteuer startet. 43 Dosen wurden laut dem englischen «Guardian» verabreicht. Die bereits einmal Geimpften erhielten ihre zweite Dosis Pfizer, die restlichen Spieler und Staff-Mitglieder eine Dosis Janssen, bei dem nur eine Spritze nötig ist. In den Wochen vor dem Turnier hatte die spanische Regierung eine bevorzugte Impfung der Fussballer noch abgelehnt, was innerhalb des Verbandes für Ärger sorgte. Nun drängte die Zeit. Ausgelöst wurde das Chaos durch den positiven Coronatest bei Captain Sergio Busquets am Sonntag, der die Verantwortlichen zum Handeln zwang.

8:15 Coronazahlen in Deutschland weiter deutlich runter Erstmals seit mehr als acht Monaten haben die Gesundheitsämter in Deutschland weniger als 1000 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. So registrierte das staatliche Robert Koch-Institut (RKI) 549 neue Fälle, wie aus Zahlen vom Montagmorgen hervorgeht. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen pro Tag am 21. September mit 922 dreistellig. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1117 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Montagmorgen mit deutschlandweit 16.6 an.

7:40 Weitere Spieler an der Copa America wegen Corona gesperrt Die Schlagzeilen beim südamerikanischen Fussballtournier Copa America gehören weiterhin dem Coronavirus. Neben Venezuela meldeten Bolivien (drei Spieler, ein Betreuer) und Kolumbien (zwei Betreuer) am Wochenende positive Coronafälle. «Das macht uns Sorgen», sagte Argentiniens Superstar Lionel Messi und ergänzte angesichts der Ansteckungsgefahr: «Wir werden alles tun, dass es uns nicht passiert, aber das hängt nicht nur von uns ab.» Der südamerikanische Fussballverband Conmebol verteidigte die Austragung der Copa América in Brasilien. Wenige Wochen vor Beginn des Turniers waren zunächst Kolumbien und dann Argentinien als Ausrichter abgesprungen. Daraufhin verlegte die Conmebol die Südamerikameisterschaft nach Brasilien, was zu breiter Kritik führte. Legende: Reuters

7:11 USA: In vielen Regionen sind Neuansteckungen rückläufig Neue Covid-19-Fälle sind in den meisten Teilen der USA im Abnehmen begriffen, sogar in einigen Staaten mit einer eher impfscheuen Bevölkerung, wie die Johns Hopkins Universität mitteilt. Dennoch haben alle Regionen, deren Neuansteckungszahlen nicht rückläufig sind, tiefe Impfraten. Experten warnen daher, die schrittweisen Lockerungen der Covid-Massnahmen könnten in Regionen, in denen sich nur wenige Menschen impfen lassen, von kurzer Dauer sein. Seit Wochen haben Staaten und Städte in den USA die Corona-Einschränkungen und die Maskentragpflicht fallengelassen, auch in Innenräumen.