In der Europäischen Union sind inzwischen 150 Millionen Impfungen gegen Covid-19 verabreicht worden. Die Zahl nannte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter. Das Impftempo ziehe überall in der EU an. «Ein Viertel der Europäerinnen und Europäer hat schon die erste Dosis erhalten», schrieb von der Leyen. «Im Juli werden genug Dosen da sein, um 70 Prozent der Erwachsenen in der EU zu impfen.»

Italien wird nach Angaben von Ministerpräsident Mario Draghi ab Mitte Mai wieder für Touristen öffnen. Dann werde der Gesundheitspass seines Landes bereitstehen, sagt Draghi nach einem Treffen der G20-Tourismusminister. «Touristen können den italienischen Pass ab Mitte Mai bekommen», kündigt er an. «Die Zeit ist also gekommen, Ihren Urlaub in Italien zu buchen.» In der EU soll der sogenannte Grüne Pass in der zweiten Juni-Hälfte zur Verfügung stehen.

In der Rehaklinik Braunwald sind insgesamt 19 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Elf Patientinnen und Patienten sowie acht Mitarbeitende befanden sich am Dienstagnachmittag nach positiven Testresultaten in Isolation.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind deutlich mehr Menschen gestorben als üblich. Von Anfang Januar bis Ende März wurden 43'100 Todesfälle verzeichnet, wie die tschechische Statistikbehörde CSU mitteilte. In den ersten zwölf Wochen der letzten zehn Jahre waren es nie mehr als 30'100 gewesen.

In bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 dürfen ab Montag (10. Mai) die Aussengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos öffnen. Zu Beginn der Pfingstferien am 21. Mai soll in Regionen Bayerns mit niedrigen Corona-Zahlen auch Tourismus wieder möglich sein.

Bereits von diesem Donnerstag an wird Bayern vollständig gegen Covid-19 geimpfte Menschen mit negativ Getesteten gleichstellen und ihnen weitere Lockerungen zuerkennen. Unter anderem sollen Menschen mit vollständiger Corona-Impfung – also in der Regel mit zwei verabreichten Impfdosen – von Testpflichten und von den nächtlichen Ausgangsbeschränkungen befreit werden. Bei der Zahl der maximal erlaubten Kontakte werden vollständig Geimpfte nicht mitgezählt.

Der Corona-Impfstoff Comirnaty spülte Pfizer allein 3.5 Milliarden US-Dollar in die Kassen, wie Pfizer am Dienstag in New York mitteilte.

Der US-Pharmakonzern Pfizer hebt nach einem überraschend starken Jahresstart seine Ziele für das Jahr 2021 deutlich an. Im ersten Quartal hatten die Amerikaner in hohem Masse von ihrer gemeinsam mit der deutschen Biontech vermarkteten Corona-Impfung profitiert.

Noch in dieser Woche sollen Bundestag und Bundesrat (Länderkammer) endgültig darüber entscheiden. «Ein wichtiger Schritt hin zur Normalität», sagte Lambrecht. Wenn alles beschlossen werde, wie geplant, könnten die Lockerungen schon am Wochenende gelten.

Das Impftempo in der Schweiz steigt weiter: Bisher wurden 2'804'976 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 52'871 Personen pro Tag geimpft . Das sind 3.5 Prozent mehr als in der Vorwoche . Aktuell sind damit 11.0 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft . 10.4 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

Die EMA prüft nach dem sogenannten Rolling Review-Verfahren. Danach werden alle Daten bewertet, noch vor dem Abschluss der Studien und bevor der formelle Antrag auf Marktzulassung gestellt wurde. Wie lange das Prüfverfahren dauern wird, ist unklar. Das Vakzin von Sinovac wurde bislang in 24 Ländern zugelassen (unter anderem in China, Brasilien, Chile, Indonesien oder Mexiko).

Tirol will jedoch auch in Zukunft auf Ausreisetests in einzelnen Gemeinden setzen. Dadurch würden auch diejenigen Menschen Tests in Anspruch nehmen, die man sonst nicht erreiche, sagte Rizzoli.

Die Testpflicht war Ende März eingeführt worden. Sie wurde danach immer wieder verlängert, um diese ansteckendere Corona-Variante einzudämmen. Die Zahl der damit infizierten aktiven Covid-19-Fälle sank in den vergangenen zwei Wochen von rund 950 auf 240. Die 7-Tage-Inzidenz lag in Tirol zuletzt stabil bei 175, über dem bundesweiten Wert von 147.

22'054 Personenwagen sind im April neu auf Schweizer Strassen zugelassen worden. Verglichen mit dem Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von 135 Prozent, wie der Branchenverband Auto-Schweiz schreibt, Link öffnet in einem neuen Fenster . Der Wert liege aber knapp 18 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt der April-Zulassungen.

Die Autoverkäufe in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind im April verglichen mit dem coronabedingt sehr schwachen Vorjahr in die Höhe gesprungen. Das Niveau der Neuzulassungen von vor der Coronakrise liegt aber noch in weiter Ferne.

11:16

Deutschland: Corona-Lage entspannt sich

Das Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland scheint sich zu beruhigen: Jeder vierte Landkreis hat mittlerweile wieder eine 7-Tage-Inzidenz von weniger als 100, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilt. Liegt die Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner und Woche – in einem Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100, gilt in Deutschland eine sogenannte «Bundes-Notbremse». Damit treten automatisch strengere Regeln wie Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Die Regelung besteht seit dem 24. April.

Die landesweite 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 141.4 (in der Schweiz bei 140.8). Auf den Intensivstationen hatte sich die Lage in der vergangenen Tagen nicht mehr verschlimmert. Insgesamt meldeten die Gesundheitsämter dem RKI am Dienstag 7534 Corona-Neuinfektionen. Am Dienstag in der Vorwoche waren es 10'976.