Der Ticker startet um 5:58 Uhr

12:15 Ab 6. Juni wieder weitgehend Normalbetrieb im öffentlichen Verkehr Am ersten Juniwochenende nehmen auch die Linien des touristischen Verkehrs - beispielsweise Panoramazüge, Bergbahnen oder Schiffe - den Betrieb wieder auf. «Der ÖV steht den Personen, die nun wieder zur Arbeit pendeln oder erste Ausflüge unternehmen, weitgehend im gewohnten Takt zur Verfügung», teilt die SBB mit. Gruppen können ab dem 6. Juni wieder Reservationen vornehmen und auch Speisewagen und Schiff-Restaurant werden wieder öffnen. Einzelne Fahrplanreduktionen verbleiben noch bei Zusatzkursen zu den Hauptverkehrszeiten und Nachtverbindungen. Aufgrund der bisherigen Planung, die von einem Lockerungsschritt am 8. Juni ausging, ist es laut den SBB aber nicht allen Transportunternehmen möglich, weitere Öffnungsschritte bereits auf den 6. Juni umzusetzen. Sie folgten mit den Anpassungen am 8. Juni. Detaillierte Angaben zum Angebot auf einzelnen Linien des öffentlichen und touristischen Verkehrs folgen von den jeweiligen Betreibern. Aktuelle Reiseinformationen finden sich im Online-Fahrplan. Legende: Keystone

11:33 Besucher kommen wieder – Sorgen bleiben Mit dem nächsten grossen Lockerungsschritt in der Coronakrise können am ab dem 6. Juni verschiedene Betriebe wieder öffnen. Dazu gehören auch Zoos oder Kinos. Doch die Vorgaben und Gegebenheiten stellen die Betreiber vor der Öffnung für grosse Probleme. Betreiber sagen gegenüber SRF News, was ihnen Sorgen bereitet, und wie sie die Situation meistern wollen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Probleme der Corona-Lockerung Fehlende Filme, ängstliche Zootiere 28.05.2020 Mit Audio

11:24 Auch Thurgau hebt Besuchsverbot in Heimen auf Im Kanton Thurgau wird das Besuchsverbot für Pflegeheime und Einrichtungen für Menschen mit einer Beeinträchtigung auf den 30. Mai aufgehoben. Stattdessen tritt eine Besuchsregelung in Kraft. Seit fünf Wochen liege im Kanton Thurgau die nachgewiesene Zahl von Neuinfektionen deutlich unter einer Person pro Tag. Dies habe den Ausschlag gegeben, das Besuchsverbot aufzuheben, so die Regierung. Bereits Mitte Mai hatte der Kanton Schwyz ein generelles Besuchsverbot aufgehoben. Andere Kantone haben die Regelungen gelockert. Der Kanton Zürich stellt weitere Lockerungen für den 8. Juni in Aussicht. In Spitälern werde das generelle Besuchsverbot dafür per 30. Mai aufgehoben und in eine Besuchsregelung überführt.

11:06 Flughafen vor der Öffnung: Die wichtigsten Punkte Der Flughafen Zürich bereitet sich auf einen ersten Anstieg des Luftverkehrs und des Passagieraufkommens nach den Grenzöffnungen im Juni vor. Fluggesellschaften werden in den nächsten Wochen über 350 Flüge an rund 70 europäische Destinationen anbieten, auch Langstreckenflüge. Zudem haben ausländische Fluggesellschaften angekündigt, Zürich wieder vermehrt anzufliegen. Der Flughafen hat dazu sein Schutzkonzept vorgestellt. Schutz- und Hygienemassnahmen werden angesichts des Passagieraufkommens ausgebaut – einerseits werden Reinigungsintervalle erhöht und Kontaktflächen wie Handläufe oder Gepäckwagen desinfiziert. Und es wurden über 200 Desinfektionsmittelspender in den Flughafenhallen verteilt.

Anpassungen gibt es auch beim Boarding: Es erfolgt gestaffelt und die Passagiere steigen in jeweils begrenzter Anzahl ein. Die Kapazität der Flughafenbusse wurde reduziert. 00:11 Video Stefan Tschudin, COO des Flughafens Zürich: «Wir sind bereit» Aus News-Clip vom 28.05.2020. abspielen

10:55 Bundesrat weiter gegen teilweisen Mieterlass bei Geschäftsmieten Der Bundesrat ist nach wie vor nicht bereit, eine Lösung für die umstrittenen Geschäftsmieten auszuarbeiten. Er lehnt den teilweisen Mieterlass für die vom Lockdown betroffene Betriebe ab, auf den sich die Parlamentskommissionen geeinigt haben. In seiner am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme zu zwei Motionen bekräftigt der Bundesrat seine bisherige Haltung: Die komplexen mietrechtlichen Fragen liessen sich nicht durch vorübergehende Gesetzesanpassungen pauschal lösen, schreibt er. Die betroffenen Vertragsparteien sollten sich auf dem Verhandlungsweg auf Lösungen verständigen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kompromisslösung im Parlament 40 Prozent müssen die Mieter selber berappen 20.05.2020 Mit Video

10:46 «Maskenpflicht in den Flugzeugen ist schwierig» Thomas Frick von der Swiss weist auf verschiedene Schwierigkeiten hin. Einerseits seien dies rechtliche, mit Verweis auf die rechtliche Lage in verschiedenen Destinationen. Andererseits würden sich so Probleme stellen, was die Durchführbarkeit angeht. Man habe sich deshalb für die Maskenempfehlung ausgesprochen. Auch von Seiten Flughafen werden die gleichen Gründe aufgeführt, dass keine Maskenpflicht ausgesprochen wurde. Damit ist die Medienkonferenz am Flughafen Zürich beendet.

10:43 Bis Ende Jahr will die Swiss 50 Prozent der Flüge durchführen Dies sei das Ziel, so Thomas Frick von der Swiss. Es sei jedoch schwierig vorauszusehen, wie sich die Passagierzahlen konkret entwickeln. Man hoffe jedoch, die angestrebten 50 Prozent bis Ende Jahr zu erreichen.

10:38 Swiss will keine Sitze freilassen - Passagiere sollen Masken tragen Auf eine Frage eines Journalisten bekräftigt Thomas Frick von der Swiss, dass man die Flugzeuge möglichst gut auslasten will. Deshalb wolle man keine Sitze freilassen. Das bedeute aber auch, dass die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können und die Passagiere Masken tragen müssen.

10:35 Auch beim Gepäckband wird es Anpassungen geben Je nach Auslastung würden bei der Ankunft von Passagieren auch weitere Anpassungen vorgenommen. So sei es zum Beispiel möglich, nur jedes zweite Gepäckband zu öffnen, so Stefan Tschudin, COO des Flughafens Zürich.

10:32 Zurzeit werden noch alle Passagiere bei der Ankunft kontrolliert Bei der Ankunft wird darauf geachtet, dass bei Wartezeiten bei der Ankunft grössere Flächen zur Verfügung stehen, sodass es keine grösseren Ansammlungen gebe. Ueli Zoelly weist darauf hin, dass zurzeit noch jeder Passagier kontrolliert wird. Ab 15. Juni falle dies für Passagiere aus Österreich, Deutschland und Frankreich weg. Ab dem 6. Juli kann man jedoch damit rechnen, dass die Personenfreizügigkeit wieder gilt, für Schengen-Bürger. Wie man ab dann mit Passagieren von ausserhalb des Schengen-Raums umgehen werde, werde zurzeit noch diskutiert, so Ueli Zoelly.

10:28 190 Flüge pro Woche – mit leichten Anpassungen Nun spricht Thomas Frick, Chief Operating Officer von Swiss. Zunächst würde der Flugbetrieb auf Rund 20 Prozent hochgefahren. Das sind rund 190 Flüge pro Woche. Auch im Flugzeug selbst spiele Hygiene eine entscheidende Rolle. Die Flugzeuge würden auch weitaus häufiger gereinigt als zuvor. Frick weist auch auf die Maskenempfehlung hin, die die Swiss bereits ausgesprochen habe. Eine weitere Anpassung an das Schutzkonzept sei auch, dass der Duty-Free-Verkauf an Bord vorläufig eingestellt wird. Thomas Frick weist auch auf die gute Luftqualität in Flugzeugen hin, die eine Ansteckung unwahrscheinlich machen würden. Es gibt auch beim Service Anpassungen, so würden zum Beispiel nicht mehr Getränke im Offenausschank gereicht, sondern in PET-Flaschen.

10:22 Auf generelles Fiebermessen wird verzichtet Es wird darauf geachtet, dass es nicht zu einem Gedränge käme, so Bruno Stefani. Mitarbeiter beim Boarding würden auf alle Fälle eine Maske tragen. Air Canada und Alitalia würden dazu ein sogenanntes Exit-Screening durchführen, das heisst, dass bei den Passagieren die Temperatur gemessen wird. Auf ein generelles Fiebermessen wird verzichtet. Stefan Tschudin vom Flughafen wies darauf hin, dass solche Messungen keinen effizienten Schutz bieten würden. Passagiere werden auf alle Fälle dazu aufgefordert, genug Zeit für das Boarding einzuplanen. 00:38 Video Stefan Tschudin: «Temperaturmessung bietet keinen effizienten Schutz» Aus News-Clip vom 28.05.2020. abspielen

10:20 Auch beim Duty-Free zurück zur Normalität Beim Commerce-Bereich und in der Gastronomie werde man die Kapazität auch abhängig vom Passagieraufkommen wieder hochfahren, so Stefan Tschudin. Erste Angebote seien bereit, mehr würden folgen.

10:17 Das erwartet die Passagiere am Flughafen Bruno Stefani, CEO Swissport Station Zürich, führt nun aus, was Passagiere erwartet. Beim Eingang werden bereits Abstandsmarkierungen zu finden sein. An den Schaltern sind Plexiglas-Scheiben angebracht. Ueli Zoelly, Chef Flughafenpolizei der Kantonspolizei Zürich erklärt, dass Passagiere vor der Kontrolle möglichst auf verschiedene Ebenen verteilt würden. Die Beamten würden Handschuhe tragen, ob sie eine Maske tragen würden, sei ihnen überlassen. Sie hätten die Befugnis, Passagiere mit Masken auszustatten. Legende: Keystone

10:13 Appell an die Besucher des Flughafens Es brauche auch die Kooperation der Besucher des Flughafens, so Stefan Tschudin. Es sei unabdingbar, dass sich die Leute an die Hygienemassnahmen hielten. Dazu seien auch 200 Desinfektionsmittel-Spender aufgestellt worden, Selecta-Automaten seien mit Material wie Masken ausgerüstet. Zudem betont Tschudin: Wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, sollen Passagiere eine Maske tragen.

10:09 Stefan Tschudin: «Es wird ein flexibler Prozess bleiben müssen» Man stelle nun ein Konzept vor, welches man gegebenenfalls immer anpassen müsse. Dies hätten auch die letzten Wochen gezeigt, so Stefan Tschudin, der COO vom Flughafen Zürich. Man freue sich jetzt, nach dem Beinahe-Stillstand, den Betrieb wieder hochfahren zu können.

10:05 Häufige Reinigung aber keine Maskenpflicht am Flughafen Zürich Die Unternehmen am Flughafen Zürich hätten sich intensiv darauf vorbereitet, den Passagierprozess und das Fliegen mit erhöhten Schutz- und Hygienemassnahmen auszugestalten, so Stefan Tschudin, dem Chief Operation Officer des Flughafens. Im Vordergrund stehen beim Schutzkonzept häufige Reinigung – auch mit neuartigen Putzrobotern – und auch Schutzscheiben aus Plexiglas an den Schaltern. Eine Maskenpflicht werde es am Flughafen jedoch nicht geben. Laut Stefan Tschudin gebe es jedoch die Empfehlung zum Maskentragen.

9:29 Flughafen Zürich informiert über das Schutzkonzept Immer mehr Ländern bereiten sich auf Grenzöffnungen vor – Fluggesellschaften planen, ihr Angebot wieder hochzufahren. Der Flughafen Zürich informiert zusammen mit der Fluggesellschaft Swiss, der Kantonspolizei Zürich und weiteren Stellen an einer Medienkonferenz, wie der Passagierprozess mit dem neuen Schutzkonzept vor sich gehen soll. Sie können die Medienkonferenz hier im Livestream mitverfolgen.

9:16 Easyjet will tausende Stellen streichen Der britische Billigflieger Easyjet will wegen der Corona-Krise bis zu 30 Prozent seiner Arbeitsplätze streichen – das würde rund 4500 von 15'000 Stellen bedeuten. In einer Pressemitteilung heisst es, dass diese Jahr jedoch «ein Maximum» darstellen würde. Wie viele Stellen in der Schweiz gefährdet sind, ist noch nicht bekannt. Auch die Flugzeugflotte soll zunächst schrumpfen, statt zu wachsen, wie das Unternehmen in Luton bei London mitteilte. Bis Ende 2021 will Easyjet noch gut 300 Flugzeuge im Einsatz haben, zurzeit sind es noch 337. Das Management begründete die Kürzungen mit dem Einbruch des Flugverkehrs infolge der Coronavirus-Pandemie und der Erwartung, dass die Nachfrage nach Flugtickets nicht vor dem Jahr 2023 wieder auf das Niveau von 2019 klettert. Legende: Keystone