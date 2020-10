Der Ticker startet um 5:42 Uhr

20:33 600 Studenten in Belgien infiziert 600 Studierende haben sich auf dem Uni-Campus der belgischen Stadt Ottignies-Louvain-la-Neuve nach Medienberichten mit dem Coronavirus infiziert. Das entspricht einem Anteil von zwei Prozent der dort eingeschriebenen Studierenden, wie der Fernsehsender VRT bereits am Montag berichtete. «Wir haben viel getan, um die Studierenden für die Folgen ihres Verhaltens zu sensibilisieren, aber dennoch hat es nicht geholfen», sagte der Vize-Direktor der Universität, Philippe Hiligsmann, VRT. Die Mitarbeiterin der Universität Anne-Sophie Masureel betonte zudem, dass die Studierenden sich in den Hörsälen an die Abstandsregeln und die Maskenpflicht hielten. Masureel vermutet, dass es vor allem in der Freizeit der Studierenden zu Ansteckungen gekommen sei.

20:19 GB: Oppositionsführer empfiehlt temporären Lockdown Der britische Oppositionsführer Keir Starmer hat angesichts stark steigender Corona-Fallzahlen zu einem temporären Lockdown für England aufgerufen. «Wir brauchen einen ‹Circuit Breaker› und wir brauchen ihn jetzt», sagte der Labour-Chef am Dienstag in London. Als ‹Circuit Breaker› wird ein klar begrenzter Lockdown ähnlich jenem im Frühjahr verstanden – allerdings nur für zwei bis drei Wochen und ohne Schulschliessungen, wie Starmer betonte. Allerdings könnten die Herbstferien eingebaut werden. Damit schliesst sich Starmer den Ratschlägen des wissenschaftlichen Expertengremiums Sage an, die der britischen Regierung bereits vor Wochen einen solchen landesweiten Lockdown empfahlen. Legende: Keystone

19:33 Niederlande im «Teil-Lockdown» Die Niederlande haben die Corona-Massnahmen drastisch verschärft. Ministerpräsident Mark Rutte kündigte am Dienstag in Den Haag einen «Teil-Lockdown» an. Bars, Cafés und Restaurants werden geschlossen, und der Verkauf von Alkohol wird ab 20 Uhr verboten. Ausserdem dürfen die Bürger nur noch maximal drei Gäste pro Tag in ihren Wohnungen empfangen und sollen Bus und Bahn nur noch in dringenden Fällen nutzen. Premier Rutte kündigte auch eine allgemeine Maskenpflicht an für alle öffentlichen Räume wie Geschäfte, Museen oder Bibliotheken, bisher war dies nur eine dringende Empfehlung. «Es liegt nun an uns allen selbst», sagte der Premier in der live im TV ausgestrahlten Pressekonferenz. «Seien Sie realistische Niederländer und übernehmen Sie Verantwortung.»

18:57 Nach Corona-Todesfällen: Strafverfahren gegen Mitarbeiter von Tessiner Altersheim eröffnet Nach zahlreichen Corona-Todesfällen in einem Altersheim in Sementina (TI) im Frühjahr hat die Tessiner Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren eröffnet. Drei Personen werden fahrlässige Tötung und Verstoss gegen das Epidemiengesetz vorgeworfen – darunter dem Generaldirektor und der ärztlichen Direktorin. Dies teilten die Tessiner Staatsanwaltschaft und die Gemeinde Bellinzona am Dienstagabend mit. Die Beschuldigten seien bereits befragt worden. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, gegen die behördlichen Vorgaben verstossen zu haben. Alle haben in dem betroffenen Heim in Sementina gearbeitet. Die Gemeinde Bellinzona schrieb von vier betroffenen Mitarbeitenden. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren nach Prüfung der Unterlagen eröffnet, die der kantonsärztliche Dienst zusammengestellt hatte. Die Untersuchung wird von Generalstaatsanwalt Andrea Pagani und Staatsanwältin Pamela Pedretti geleitet. Für alle Angeschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Zwischen März und Mai 2020 waren in dem Heim laut Medienberichten über zwanzig Bewohnerinnen und Bewohner an Covid-19 gestorben. 05:18 Video Aus dem Archiv: Mögliche Fehler im Altersheim von Sementina? Aus Schweiz aktuell vom 18.06.2020. abspielen

Die sogenannte Filtrationseffizienz erweist sich als heikler Punkt: Sieben von acht Masken fallen bei der Laborprüfung des Zertifizierungsunternehmens Testex durch und filtern Partikel der Grösse eines Mikrometers (ein Tausendstel Millimeter) nur ungenügend. Ein Mikrometer entspricht in etwa der Tröpfchengrösse, die Menschen beim Husten ausstossen. Einzig die Maske Osann besteht diesen Test. Die Maske ist aber so dicht gewebt, dass sie als einzige beim Kriterium Luftdurchlässigkeit versagt. Sprich: Das Atmen fällt mit dieser Maske sehr schwer.

17:41 IWF hebt Prognose leicht an Die Weltwirtschaft dürfte den Corona-Schock nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) etwas besser verkraften als zunächst befürchtet. In diesem Jahr sei mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um rund 4.4 Prozent zu rechnen, hiess es am Dienstag in einer neuen IWF-Prognose. Damit hob der Währungsfonds seine Vorhersage vom Juni um 0.8 Prozentpunkte an. «Wir gehen von einer etwas weniger heftigen, aber immer noch tiefen Rezession aus», erklärte IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath.

Traditionell gibt es Menschen, die Impfungen kritisch gegenüberstehen. Zu ihnen gesellen sich in Corona-Zeiten Skeptiker, die dunkle Kräfte am Werk wähnen. Dessen ungeachtet wird die Forschung in schwindelerregendem Tempo vorangetrieben. Damit ein Impfstoff zugelassen werden kann, muss er auch am Menschen getestet werden. Einer, der freiwillig bei einer Impfstoffstudie mitmacht, ist Joe. Der deutsche Journalist will anonym bleiben – aus Angst vor Impfgegnern.

16:33 Cristiano Ronaldo positiv getestet Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 35-Jährige von Juventus Turin zeige keine Krankheitssymptome und ihm gehe es gut, teilte der portugiesische Verband am Dienstag auf seiner Internetseite mit. Ronaldo werde nicht beim Nations-League-Spiel Portugals gegen Schweden am Mittwoch dabei sein.

16:19 Maskenpflicht auch im Kanton Schaffhausen Die Neuansteckungen mit dem Coronavirus haben in den vergangenen zwei Wochen auch im Kanton Schaffhausen markant zugenommen. Nun wird handelt der Kanton: Er verordnet eine zusätzliche Massnahme zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie. Ab Freitag, 16. Oktober 2020, gilt im Kanton Schaffhausen in Innenräumen von Einkaufsläden, Einkaufszentren und Märkten eine Maskentragpflicht. Die Massnahme wurde beschlossen, nachdem der Kanton letzte Woche so viele Neuansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet hatte wie noch nie.

16:07 Finanzielle Unterstützung für Basler Fasnächtler Die Basler Regierung unterstützt das Fasnachts-Comité bei der Planung eines pandemiegerechten Alternativanlasses finanziell. Zudem dürfen Fasnachtscliquen und Guggenmusiken früher als bisher erlaubt zum sicheren Üben in den Stadtwald Lange Erlen ausweichen. Ein Betrag von 50'000 Franken wurde zur Verfügung, damit sich das Comité bei der komplexen Planung der Fasnacht personell verstärken könne, wie die Regierung schreibt. Anders als in anderen Fasnachtshochburgen haben die Basler ihre Fasnacht vom 22. bis 24. Februar 2021 noch nicht abgeschrieben. Das Fasnachts-Comité sammelt gegenwärtig Ideen, wie der Anlass in pandemiegerechter Form doch noch durchgeführt werden könnte. Gleichzeitig steht es im regelmässigen Kontakt mit den kantonalen Behörden. Legende: Keystone/Archiv

15:25 Zuger SVP kämpft gegen Maskenpflicht Im Kanton Zug soll die Maskenpflicht in Läden schnellstmöglich wieder aufgehoben werden. Dies verlangt die SVP mit dringlichen Vorstössen. Künftig soll nicht mehr der Regierungsrat, sondern der Kantonsrat Massnahmen beschliessen, die nach Ansicht der Partei stark in die Freiheitsrechte der Bürger eingreifen. Im Kanton gilt seit Samstag eine Maskenpflicht in Läden sowie in Restaurants für das Personal. Der Regierungsrat will mit dieser Massnahme die Ausbreitung des Coronavirus bremsen. Die Zuger SVP lehnt das Vorgehen des Regierungsrats und die Maskenpflicht ab und hat deswegen zwei dringliche Vorstösse eingereicht: Ein Postulat verlangt vom Regierungsrat, dass er die Maskenpflicht wieder aufhebt, eine Motion will, dass künftig generelle Massnahmen gegen Epidemien vom Kantonsrat beschlossen werden müssen.

15:07 Mehr Lehrverträge wurden unterzeichnet Gesamtschweizerisch sind per Ende September rund 76'500 Lehrverträge unterzeichnet worden. Das sind leicht mehr als vor einem Jahr, wie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) mitteilte. Aufgrund der Verlängerung der Frist für Lehrvertragsabschlüsse bis Ende Oktober stünden die Chancen gut, dass noch weitere Jugendliche, insbesondere in Regionen, die die Vorjahreswerte noch nicht erreicht hätten, eine Lehrstelle fänden, heisst es in der Mitteilung. Im Juli und August meldeten sich auch in diesem Jahr vermehrt Schul- und Lehrabgängerinnen und -abgänger bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren. Im September habe sich die Jugendarbeitslosigkeit aber bereits wieder zurückgebildet, schreibt das SBFI. Vergangene Krisen hätten gezeigt, dass Jugendliche bei einer wirtschaftlichen Erholung überdurchschnittlich profitieren könnten. Legende: Keystone

14:35 Auch Kanton Schwyz verschärft Corona-Massnahmen Aufgrund der stark steigenden Fallzahlen hat der Schwyzer Regierungsrat weiterführende kantonale Massnahmen beschlossen, welche er per Freitag, 16. Oktober, in Kraft setzt. Ab Freitag gelten im Kanton Schwyz grundsätzlich: Eine generelle Maskentragepflicht an allen öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit

über 50 teilnehmenden Personen

über 50 teilnehmenden Personen Eine Maskentragepflicht, wenn der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann:

- an öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit bis zu 50 teilnehmenden Personen

- in Gastronomiebetrieben, einschliesslich Bars, Diskotheken, Clubs und Tanzlokalen

- in öffentlich zugänglichen Innenräumen, namentlich Verkaufslokalen, Postschalter, Kinos und Gotteshäusern

14:01 «Beunruhigung ist das Wort der Stunde» Immer mehr Menschen in der Schweiz infizieren sich. Die Kantone stehen nun in der Verantwortung, die Ansteckungen in den Griff zu bekommen. Und geraten dabei auch an ihre Grenzen. Reichen die heutigen Massnahmen aus? Und was soll die Bevölkerung tun? Lukas Engelberger, der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, zeigt sich im «Tagesgespräch» von Radio SRF besorgt. «Beunruhigung. Das ist das Wort der Stunde», sagt er. Relativ lange seien die Fallzahlen linear oder gar rückläufig gewesen, so Engelberger. «Es ist möglich, dass die Situation uns zu viel Vertrauen gegeben hat.» Das sei aber eine gefährliche Illusion. Es sei kühler geworden, das Leben verlagere sich wieder in die Innenräume. Die Wahrnehmung und das Verhalten müssten sich wieder ändern. Audio Lukas Engelberger: Die Kantone werden neue Massnahmen ergreifen 26:41 min, aus Rendez-vous vom 13.10.2020. abspielen. Laufzeit 26:41 Minuten.

13:18 Polens Regierungschef in Quarantäne Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki muss sich nach einem Kontakt mit einem Covid-19-Infizierten in Quarantäne begeben. «Die Regierung arbeitet normal weiter, ich bin in ständigem Kontakt mit allen Mitarbeitern und allen Diensten», schreibt Morawiecki auf Facebook. Er appelliert an die Bürger, Verantwortungsbewusstsein zu zeigen. In einer Mitteilung von Morawieckis Kanzlei hiess es, der Regierungschef habe mit der fraglichen Person am 9. Oktober Kontakt gehabt. Bei Morawiecki sei kein Covid-19 diagnostiziert worden, er zeige auch keine Symptome.

12:08 BAG meldet 1445 Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1445 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1176 . Das sind 153 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 9.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 10 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 12'619 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 31 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 10 Tests positiv. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 7 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 17 Personen . Das sind 38 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei . Das sind als in der Vorwoche. Aktuelle Auffälligkeiten: Die Schweiz hat derzeit den Grenzwert des Bundes von 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen überschritten. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

13.10. Aktueller Stand sind 65'881 laborbestätigte Fälle, 1'445 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 9'571 in den letzten 24 Stunden.https://t.co/RTWF8jbM2ppic.twitter.com/3TGYrHDiqd — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) October 13, 2020

10:43 Acht positive Tests beim Giro d'Italia – Team zieht sich zurück Nach insgesamt acht positiven Tests bei fünf Teams steht die Italien-Rundfahrt vor einer ungewissen Zukunft. Am Sonntag und Montag wurden insgesamt 571 Tests durchgeführt. Corona-Infektionen gab es bei Sunweb, Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott, AG2R-La Mondiale und Ineos Grenadiers. Beim Team Mitchelton-Scott gab es vier Infektionen bei Mitgliedern des Staffs. Als Konsequenz zog sich das Team aus dem Giro zurück.

9:44 Freiburger Stadtparlament sagt Sitzung wegen Coronafall ab Das Freiburger Stadtparlament hat gestern Abend seine Sitzung abgesagt. Bei einer Fraktion gebe es möglicherweise einen Infektionsherd. Mehrere Quellen bestätigen gegenüber SRF, dass es sich dabei um die SP handelt, die grösste Fraktion. Mit 30 Mitgliedern hat sie mehr als ein Drittel der Sitze im Freiburger Stadtparlament. Ein Mitglied wurde kurz nach der Fraktionssitzung positiv auf das Coronavirus getestet.

8:10 Italien verschärft Massnahmen weiter Die italienische Regierung verschärft die Schutzmassnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, schränkt Rom vor allem private Partys drinnen und draussen stark ein. Das gehe aus einem Dekret hervor, das Ministerpräsident Giuseppe Conte unterzeichnet habe. In Lokalen und Discos sind danach Partys verboten. Feste nach Zeremonien, etwa Hochzeiten, würden auf 30 Teilnehmende beschränkt. Ausserdem empfehle die Regierung den rund 60 Millionen Bürgern, auch daheim auf alle Abendessen und andere Treffen mit mehr als sechs haushaltsfremden Teilnehmern ganz zu verzichten. Die neuen Regeln sollen laut Ansa zunächst für 30 Tage gelten. Restaurants und Bars müssen danach künftig um Mitternacht schliessen. Ab 21 Uhr sei es verboten, dass Gäste im Stehen vor Lokalen essen und trinken. Damit sollen abendliche Menschentrauben vor Bars vermieden werden. Die Regierung verbiete auch Schulausflüge. Der Kontaktsport für Amateure, etwa beim Fussball, werde eingeschränkt.