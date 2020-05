Der Ticker startet um 6:30 Uhr

19:17 Zehntägige Staatstrauer in Spanien Mit einer ungewöhnlich langen, zehntägigen Staatstrauer wird Spanien der gut 27'000 Todesopfer der Pandemie im Corona-Hotspot gedenken. Die Trauer werde am Mittwoch um 12.00 Uhr mit einer Schweigeminute im ganzen Land beginnen, teilte die linke Regierung mit. Ministerpräsident Pedro Sánchez werde der Zeremonie im Regierungssitz Palacio de la Moncloa in Madrid vorstehen, sagte eine Regierungssprecherin. Anschliessend sollen die Landesfahnen im ganzen Land auf Halbmast gesetzt werden.

19:10 Krisenstimmung bei den Kunstgalerien Die «Art Basel» wurde auf September verschoben. Ob sie aber stattfindet, ist noch unklar. Bei den Galerien sorgt dies für Nervosität. Die Kunstmesse ist fester Bestandteil im Kunstmarkt. Dort und auf anderen Messen werden Milliarden umgesetzt. Experten schätzen, dass ein Drittel der Galerien die Coronakrise nicht überleben wird. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona schwächt Kunstmarkt Galerien brechen die Umsätze weg 26.05.2020 Mit Video

18:54 Rettungspakete für die Airlines sind rund 120 Milliarden Franken schwer Die coronagebeutelten Airlines haben zusammen bislang staatliche Hilfen von 123 Milliarden Dollar (rund 120 Milliarden Franken) bekommen. Das geht aus einer Kalkulation vor, die der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) vorstellte. Dabei geht es unter anderem um Kredite sowie Zuschüsse, Steuernachlässe oder Lohnkostensubventionen. Darin sind die geplanten deutschen Staatshilfen für die Lufthansa im Umfang von neun Milliarden Euro noch nicht enthalten. Allerdings seien rund 55 Prozent der Hilfen Kredite und Kreditgarantien oder aufgeschobene Steuern, sagte der Chefökonom des Verbands. Am grosszügigsten war Singapur: dort erhielten Fluggesellschaften bislang Hilfen im Umfang von mehr als 84 Prozent der Einnahmen, die sie im vergangenen Jahr durch Ticketeinkünfte erzielten. In der Schweiz erhielten die Lufthansa-Töchter Swiss und Edelweiss Unterstützung im Umfang von knapp 24 Prozent ihrer Ticketverkäufe 2019. Legende: IATA geht davon aus, dass die Fluggesellschaften weltweit Ende des Jahres zusammen 550 Milliarden Dollar Schulden haben werden, nach 430 Milliarden Dollar Ende 2019. Keystone / Archiv

18:23 In Russland sterben viele Ärzte mit Coronavirus Nach massiver Kritik russischer Ärzte an den Arbeitsbedingungen in der Corona-Krise gibt es nun eine offizielle Statistik über die Todesfälle beim medizinischen Personal. Demnach starben bislang mindestens 101 Ärzte, Krankenschwester, Pfleger und Fahrer von Rettungswagen an einer Covid-19-Infektion. Das sagte die zuständige Expertin im Gesundheitsministerium, Ljudmila Letnikowa, der Staatsagentur Tass zufolge. Inoffizielle Zählungen gehen aber von mindestens dreimal so vielen Todesfällen aus. Aktivisten haben bei Google eine «Liste des Gedenkens» angelegt. Darauf standen am Dienstagnachmittag 305 Namen von infizierten Klinikmitarbeitern, die in der Corona-Pandemie gestorben sind. Ärzte beklagen immer wieder fehlende Schutzausrüstung, die Behörden widersprachen solchen Berichten. Medien berichteten zudem in den vergangenen Wochen von mehreren mysteriösen Todesfällen, bei denen sich Mediziner aus Fenstern gestürzt haben sollen und gestorben waren. Sie sollen zuvor Kritik an den Arbeitsumständen geübt haben.

17:58 Neue Steuern und Abgaben für den Corona-Wiederaufbauplan der EU? Für den Kampf gegen die von der Pandemie verursachten Wirtschaftskrise will die EU-Kommission neue Steuern und Abgaben für die Europäische Union fordern. Damit soll ein Corona-Wiederaufbauplan für die Wirtschaft in der EU mitfinanziert werden. Diese Informationen der «Financial Times» wurden der Agentur dpa von mehreren Quellen bestätigt. Konkret geht es um eine mögliche Ausweitung des europäischen Emissionshandels, eine Digitalsteuer oder eine Plastikabgabe. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will morgen Mittwoch den mit Spannung erwarteten Corona-Wiederaufbauplan vorstellen. Er soll mit dem anstehenden siebenjährigen EU-Budget verknüpft werden. Bekannt ist, dass von der Leyen plant, mehrere Hundert Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufzunehmen. Dagegen ist aber Widerstand aus Österreich, den Niederlanden, Dänemark und Schweden erwachsen. Legende: Drohen neue Steuern in der EU zur Bewältiguing der wirtscahftlichen Coronakrise? Keystone

17:29 Gemeindeversammlungen in Uri wieder möglich Im Kanton Uri dürfen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in den Gemeinde wieder versammeln. Der Urner Regierungsrat hat entschieden, dass Gemeindeversammlungen unter Auflagen wieder erlaubt sind. Ausnahmen des bundesrätlichen Versammlungsverbots sind nur möglich, wenn für eine Versammlung ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht und wenn ein Schutzkonzept vorliegt. Die Gemeinden dürfen demnach Versammlungen durchführen, wenn die Distanz- und Hygieneregeln eingehalten werden. Das vom kantonalen Führungsstab erarbeitete Schutzkonzept muss dabei eingehalten werden.

17:02 Littering im Tessin – SRF-User tadeln Im Kanton Tessin hat man eine Zunahme des Litterings während der Pandemie festgestellt. Nun will der Kanton handeln. In der Deutschschweiz ist das Problem offenbar kein Thema. Viele User der SRF-News-App machen darüber in den Kommentaren ihrem Unmut Luft. Sie schieben aber die Unart, Müll in der Natur zu entsorgen, auf die Erziehung, nicht auf Corona. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: SRF-User zum Littering «Schämt euch!» 26.05.2020 Mit Audio

16:46 Südtirol: Gratis Corona-Test zur Hotelbuchung Wer im Südtirol Ferien machen will, der kann gratis einen Corona-Test machen lassen. Das Angebot sei nicht verpflichtend, sondern «ein Service», sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher dem Radiosender Rai 1. Dabei ginge es sowohl um Antikörper-Bluttests als auch um PCR-Tests. Erwogen wird, die Tests in Hotelangebote zu integrieren. Südtirol wirbt derzeit verstärkt um Urlauber. Am 3. Juni will Italien die Grenzen für EU-Bürger und den Schengenraum, einschliesslich der Schweiz, öffnen.

16:22 Unterschiede bei den Schutzkonzepten der Landeskirchen Die Landeskirchen haben ihre Schutzkonzepte im Hinblick auf die Wiederaufnahme der Gottesdienste am 28. Mai angepasst. Die Konzepte der katholischen und evangelischen Kirche unterscheiden sich vor allem beim Gesang und der Aufnahme der Kontaktdaten.«Aufgrund der hohen Virenverbreitungsgefahr beim Singen muss vorerst auf das Singen verzichtet werden», heisst es in den Empfehlungen der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS). «Der Gemeindegesang wird reduziert», steht dazu in den veröffentlichten geänderten Bestimmungen des Rahmen-Schutzkonzeptes der Schweizer Bischofskonferenz (SBK). Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Rückkehr zu Gottesdiensten Katholiken dürfen singen, Reformierte nur summen 26.05.2020 Mit Video

16:05 Corona-Hilfen: Dänemark ist gesprächsbereit Im EU-Streit über Corona-Krisenhilfen signalisiert die dänische Regierung Kompromisswillen. Aussenminister Jeppe Kofod sagte in einem Parlamentsausschuss: «Wir nehmen an der Debatte teil, und das ist meiner Meinung nach wichtig. Dass wir nicht nur eine Meinung haben, sondern auch etwas vorschlagen.» Die grosse Übung sei es dann, einen Kompromiss zu finden, mit dem alle 27 EU-Länder leben könnten. Dänemark, Schweden, Österreich und die Niederlande hatten sich gemeinsam gegen einen Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron gewandt, wonach die EU-Krisenhilfen nicht zurückgezahlt werden müssen. Die sogenannten sparsamen Vier wollen, dass die Hilfen als Kredite ausgegeben und vom Empfängerland zurückgezahlt werden. Derweil verschärft die Corona-Pandemie nach Einschätzung von Europas Währungshütern die Risiken und Herausforderungen für die Finanzstabilität im Euroraum. Selbst wenn die Infektionsraten in vielen Ländern inzwischen wieder sinken, hätten die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus die Schwachstellen noch deutlicher zutage gefördert, stellt die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem halbjährlichen Finanzstabilitätsbericht fest. Legende: Die Pandemie habe einen der schärfsten wirtschaftlichen Abschwünge in der jüngeren Geschichte verursacht, heisst es bei der EZB. Weitreichende politische Massnahmen hätten aber einen finanziellen Kollaps verhindert. Keystone / Archiv

15:04 Das Baselbiet hebt die Notlage auf Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hebt per Ende Mai die Notlage auf. Auf den gleichen Zeitpunkt hin wird der kantonale Pandemieplan deaktiviert. Der Krisenstab übergibt seine Aufgaben wieder der ordentlichen Verwaltung. Die Kantonsregierung hat zudem verschiedene Aufträge erteilt, um Massnahmen vorzubereiten, die das künftige Leben mit Covid-19 unterstützen. In einer weiteren Mitteilung begründet die Exekutive diesen Schritt damit, dass der Bundesrat die notrechtlich verordneten Massnahmen schrittweise wieder aufhebe; wichtige bundesrechtliche Anknüpfungspunkte der Corona-Notverordnung des Regierungsrates fielen deshalb weg. Das Massnahmenpaket der Baselbieter Regierung umfasst nicht rückzahlbare Soforthilfen für Unternehmen und indirekt betroffene Selbstständige, Garantien für Überbrückungskredite von Banken und Beiträge für Lehrbetriebe. Bis heute seien 36 Millionen Franken an Soforthilfe für Baselbieter Unternehmen und 800'000 Franken für Lehrbetriebe bewilligt worden, heisst es im Communiqué weiter. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Baselland prescht vor Regierung hebt Corona-Notlage im Baselbiet per Ende Mai auf 26.05.2020 Mit Audio

14:49 Zürcher Trams und Busse fast wieder im Normalbetrieb Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) nehmen langsam wieder den Normalbetrieb auf. Drei Tramlinien, die vorübergehend gestrichen worden waren, werden in einer Woche wieder in den Fahrplan eingeführt. Auch mehrere Buslinien werden dann nach gewohnten Fahrplan fahren. Das Nachtnetz bleibt aber eingestellt. Die VBZ hatte aufgrund der Coronakrise ihren Fahrplan Ende März stark ausgedünnt. Nach der ersten Lockerung vom 4. Mai nähern sich die VBZ ab dem 2. Juni aber fast wieder dem Normalbetrieb, wie sie mitteilten. Die VBZ empfehlen ihren Fahrgästen, Stosszeiten zu meiden und in Tram und Bus eine Maske zu tragen. Legende: Die VBZ verkehren fast im Normalbetrieb. Die Distanz-Regeln gelten aber weiterhin auch im öffentlichen Verkehr. Keystone / Keystone

14:28 In Baden-Württemberg darf man bald wieder festen Im süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg sind ab dem 1. Juni wieder öffentliche Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen für weniger als 100 Menschen erlaubt. Voraussetzung dafür ist, dass die Hygiene- und Abstandsvorgaben wegen des Coronavirus eingehalten werden. Das habe das Kabinett beschlossen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Stuttgart. Von der Lockerung profitierten vor allem Kinos und Theater. Zudem werden auch die Corona-Vorgaben für private Feiern wie Hochzeiten und Geburtstagsfeiern gelockert. Grossveranstaltungen mit mehr als 500 Menschen blieben aber auf jeden Fall bis zum 31. August verboten.

14:04 Frankreichs Datenschützer sagt «Oui» zur Corona App Frankreichs Datenschutzbehörde CNIL hat grünes Licht für die Corona-App «StopCovid» gegeben. Das Gesetzesvorhaben entspreche den rechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Privatsphäre, hiess es in einer Stellungnahme. Die wichtigsten Empfehlungen der CNIL seien dabei umgesetzt worden – so verwende die Corona-Warn-App anonymisierte Daten, erstelle keine Liste von Personen und sei freiwillig. Die App soll mit Hilfe von Bluetooth-Signalen erfassen, welche Smartphones einander nahegekommen sind – und Nutzer warnen, wenn sich später herausstellt, dass sie sich neben infizierten Personen aufhielten.

13:39 Gute Noten für Krisenmanagement Das Corona-Krisenmanagement des Bundesrats erhält vergleichsweise gute Noten, was die Wirtschaft und die eingesetzten Arbeitsmarktinstrumente betrifft. «Die Schweiz ist bisher eine Erfolgsgeschichte», heisst es in einer Studie des Personaldienstleisters Adecco Group, welche die Massnahmen von zwölf Ländern zur wirtschaftlichen Bewältigung der Pandemiefolgen miteinander verglichen hat. So weise die Schweiz zwar eine relativ hohe Fallzahl pro Kopf aus, so die Adecco-Ökonomen. Gleichwohl hätten sich die wirtschaftlichen Perspektiven relativ gesehen bis dato wenig stark eingetrübt.

13:16 Kultstätte wieder für Publikum offen Nach weitgehender Aufhebung von Corona-Beschränkungen ist die Geburtskirche in Betlehem wieder geöffnet worden. Die weltbekannte Kirche, die der Überlieferung nach am Geburtsort Jesu errichtet wurde, war Anfang März abgeriegelt worden, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die ersten Krankheitsfälle waren damals in Bethlehem aufgetaucht und die Gesundheitsbehörden gehen davon aus, dass Einwohner sich bei Touristen angesteckt haben. Legende: Reuters

13:09 SGK: Keinen ALV-Zustupf per Notrecht Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK) unterstützt den vom Bundesrat beantragten 14-Milliarden-Franken-Kredit für die Arbeitslosenversicherung. Sie beantragt aber, den geplanten À-fonds-perdu-Beitrag nicht auf Notrecht abzustützen. Die Kommission erachtet es als staatspolitisch nicht mehr angemessen, diese Massnahme mit einer Notrechtsverordnung durchzusetzen. Das teilten die Parlamentsdienste mit. Dem Bundesrat werde deshalb in einem Schreiben nahegelegt, dem Parlament noch für die Sommersession eine dringliche gesetzliche Grundlage zu unterbreiten.

13:05 Planschbecken im eigenen Garten boomen Welcher Anbieter träumt nicht von einer Verzehnfachung des Umsatzes? Darüber dürfen sich momentan die Verkäufer von aufstellbaren Planschbecken freuen. Doch für die Kunden gibt es etliches zu berücksichtigen. 01:36 Video Mobile Planschbecken sind ein Verkaufsrenner Aus Tagesschau vom 26.05.2020. abspielen

13:01 Slowenien heisst ab sofort Touristen Willkommen Das EU- und Urlaubsland Slowenien öffnet seine Grenzen für Urlauber und Geschäftsreisende aus den anderen EU-Ländern. Die Regierung erliess am Abend zuvor, eine entsprechende Verordnung, die am Dienstag in Kraft tritt, berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA. Die Regelung gilt auch für EU-Bürger, die eine Immobilie in Slowenien besitzen. Die betroffenen Personen können ohne Auflagen wie den Vorweis eines Corona-Tests oder Quarantänepflichten nach Slowenien einreisen und sich dort aufhalten.