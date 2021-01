Der Ticker startet um 6:03 Uhr

11:31 WEF ruft zu gemeinsamem Handeln auf Im Kampf gegen das Coronavirus und künftige Pandemien ruft das Weltwirtschaftsforum (WEF) zu einem gemeinsamen Vorgehen auf. Regierungen, Unternehmen und Gesellschaften müssten dringend neue wirtschaftliche und soziale Systeme gestalten, «die unsere kollektive Widerstandsfähigkeit» verbessern, sagte WEF-Managerin Saadia Zahidi. Gleichzeitig müssten die Ungleichheit verringert, die Gesundheit verbessert und der Planet geschützt werden. Die Corona-Pandemie habe Millionen Leben gekostet sowie die langjährigen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und digitalen Unterschiede noch vergrössert.

11:08 Post mit Päcklirekord im 2020 Im Jahr 2020 bestellten viele Menschen wegen des Shutdowns und wegen Homeoffice Waren per Lieferung nach Hause. Für die Schweizerische Post führte dies zu einem Allzeitrekord. 182.7 Millionen Pakete wurden in den vergangenen 12 Monaten verschickt, wie die Schweizerische Post mitteilte. Das sind gegenüber den 148 Millionen Paketen im Vorjahr 23,3 Prozent mehr. Zwar nimmt die Anzahl der Pakete bei der Post aufgrund des boomenden Online-Handels seit mehreren Jahren zu. Dennoch war der starke Anstieg der Pakete im ersten Corona-Jahr «eine grosse Herausforderung», wie die Post schreibt. Die Post hat dafür im vergangenen Jahr rund 700 Stellen neu geschaffen. Gerade während des Shutdowns im Frühling sowie rund um die Weihnachtszeit wurden zudem rund 800 Personen temporär angestellt. Davon sind weiterhin 500 im Dienst der Post, damit sich die Angestellten ausruhen könnten, wie es weiter hiess.

10:33 Technische Probleme bei Impf-Registrierung Nach Luzern, Schaffhausen und Glarus meldet nun auch der Kanton Schwyz Probleme mit der Impf-Registrierungsplattform des Bundes. Aktuell seien keine Registrierungen möglich, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. «Bis der Bund das Problem behoben hat.» Der Kanton Schwyz werde die Bevölkerung informieren, sobald die technischen Probleme behoben seien, heisst es weiter. Die bereits vergebenen Impftermine können wahrgenommen werden.

10:14 Kanton Baselland: Neu gilt Maskenpflicht für 5. und 6. Primarschule Aufgrund der steigenden Fallzahlen an den Primarschulen sowie der ersten bestätigten Ansteckung mit einer Mutation des neuen Coronavirus im Kanton Basel-Landschaft weitet der Baselbieter Regierungsrat die Maskenpflicht auf die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Primarklassen aus. Das Maskentragen wird für Schüler ab 10 Jahren Pflicht. Die Masken werden den Schülerinnen und Schülern kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Regierungsrat will aber dennoch am Präsenzunterricht auf allen Schulstufen festhalten, solange die epidemiologische Lage es zulässt. Die Lehrpersonen aller Stufen können zudem künftig bei ihren Schulleitungen FFP2-Masken beziehen. Die neue Regelung gilt bereits ab morgen Mittwoch.

9:58 Xi Jinping: An Olympia 2022 wird trotz neuen Corona-Ausbrüchen nicht gerüttelt China plant fest mit der Austragung der Winterspiele in Peking im kommenden Jahr. Auch wenn in Wettbewerbsorten zuletzt wieder Corona-Ausbrüche verzeichnet wurden, ist Staatschef zuversichtlich Xi Jinping für Olympia. Bei einer Besichtigung von Sportstätten in Peking sagte Xi, «dass China 2022 erfolgreiche Olympische und Paralympische Winterspiele abhalten wird». Die Winterspiele sollen vom 4. bis 20. Februar 2022 stattfinden. Er äusserte die Hoffnung, dass die Austragung der Spiele zu Chinas Ziel beitrage, «eine weltweite Sportmacht zu werden». In den Berichten über seine Visite am Vortag gingen die Staatsmedien nicht auf die Pandemie ein, obwohl viele der Wettbewerbsorte vor den Toren Pekings in der Provinz Hebei liegen, die gerade vom schlimmsten Ausbruch des Coronavirus in China seit Monaten betroffen ist.

9:17 Migros kann trotz der Pandemie zulegen Trotz der Coronapandemie ist die Migros im vergangenen Jahr gewachsen. Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 29.8 Milliarden Franken, wie der Detailhändler bekannt gab. Das ist ein Rekord. Der Boom im Onlinehandel und das florierende Detailhandelsgeschäft hätten die massiven Rückschläge etwa im Reise- und Gastronomiegeschäft sowie im Fitness- und Freizeitgeschäft mehr als wettgemacht, schreibt die Migros in einem Communiqué. Das grösste Wachstum erlebte der «orange Riese» im Onlinehandel. Hier schoss der Umsatz um 31 Prozent auf knapp 3 Milliarden Franken nach oben. Insbesondere die Onlineplattform Digitec Galaxus konnte ein Plus von über 50 Prozent auf 1.7 Milliarden Franken erzielen. Auch der Internet-Supermarkt Migros Online (früher LeShop) habe mit einem Wachstum von 40 Prozent wesentlich zur Steigerung beigetragen. Der Reiseveranstalter Hotelplan erlebte indes das schwärzeste Jahr seiner Geschichte. Der Umsatz brach wegen der Reiserestriktionen um 38 Prozent auf 732 Millionen Franken ein.

9:02 Trend zum Home Office: Logitech legt kräftig zu Die Logitech-Gruppe, die Zubehörgeräte für Computer anbietet, profitiert vom Trend zum Home Office in der Corona-Pandemie. Deutlich zugenommen haben namentlich die Verkäufe von Zubehör für Videokonferenzen. Der Umsatz mit Webkameras, Tablets und anderem Zubehör nahm im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um mehr als 100 Prozent zu – verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Das gab Logitech in einer Mitteilung bekannt.

8:25 Sorge vor Pandemie-Risiken nimmt zu Corona schüttelt auch die Geschäftswelt durch: Eine Studie des Versicherers Allianz zeigt, dass Betriebsunterbrüche, ein Pandemie-Ausbruch und Cybervorfälle die Top drei der Risiken sind, mit welchen Manager konfrontiert werden. Diese sind laut dem Allianz-Rating mit Covid-19 eng verbunden. «Noch vor einem Jahr wurde eine Pandemie von den befragten Managern nicht zu den wichtigsten Geschäftsrisiken gezählt», erklärte Christoph Müller, Schweiz-Chef von Allianz Global Corporate & Specialty. Im weltweiten Ranking ist das Pandemie-Risiko nun von Platz 17 auf Rang 2 und in der Schweiz von 14 auf 3 geklettert. Corona habe die Verwundbarkeit der globalisierten und stark vernetzten Welt schonungslos aufgedeckt, sagte Müller weiter. Das erinnere daran, dass sich die Geschäftswelt auf häufiger auftretende Extremszenarien vorbereiten müsse – sei es auf einen globalen Cloud-Ausfall, Cyberangriffe, Naturkatastrophen oder auf Seuchen. Betriebsunterbrüche als Folge einer internationalen Krise seien eine reale Gefahr. «Das hat Corona mit aller Härte aufgezeigt», sagte Müller.

7:37 Lindt&Sprüngli büsst wegen Corona an Umsatz ein Die Coronapandemie hat Lindt&Sprüngli 2020 das Geschäft vermiest. Organisch büsste der Schokoladenhersteller 6.1 Prozent an Umsatz ein. Allerdings konnte er damit im Weihnachtsgeschäft einen Teil des Einbruchs aus dem Frühjahr aufholen. Im ersten Halbjahr war es um 8.1 Prozent nach unten gegangen. Insgesamt hat Lindt im Coronajahr 2020 für 4.02 Milliarden Franken Lindorkugeln, Schokoladentafeln und Pralinés verkauft. Das sind 10.9 Prozent weniger als im Vorjahr. Der erste Shutdown im Frühling traf den Hersteller von Premiumschokolade vor allem inmitten des Ostergeschäftes. So musste Lindt die rund 500 eigenen Shops schliessen. Auch das Geschäft an Flughäfen sowie mit der Gastronomie und Geschäftskunden lag brach.

6:24 Ziel der EU-Kommission: 70 Prozent Impfrate bis im Sommer Bis zum Sommer sollen aus Sicht der EU-Kommission 70 Prozent der Erwachsenen in der Europäischen Union gegen das Coronavirus geimpft sein. Den Vorschlag will die Brüsseler Behörde heute Dienstag veröffentlichen, wie die Deutsche Presse-Agentur vorab erfuhr. Bis März laute das Zwischenziel, 80 Prozent der Menschen über 80 Jahre und der Beschäftigten im Gesundheitswesen zu immunisieren. Die Ziele sind nach dpa-Informationen Teil eines Diskussionspapiers für den EU-Videogipfel am Donnerstag. Dort sollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs nach dem Willen von Ratschef Charles Michel auch die Frage erörtern, ob es einen EU-Impfpass und gegebenenfalls damit verbundene Privilegien geben soll. In Deutschland gibt es darüber eine kritische Diskussion.

4:56 Brasilien startet landesweite Corona-Impfkampagne Nach der Notfallzulassung der Corona-Impfstoffe von Sinovac und AstraZeneca hat die brasilianische Regierung ihre landesweite Impfkampagne gestartet. Diese begann laut einem Medienbericht in zehn Bundesstaaten. In Rio de Janeiro etwa bekam die 80-jährige Terezinha da Conceição als erste eine Dosis Impfstoff am Fusse der Christusstatue. Zuvor war bereits als erste Frau in Brasilien überhaupt eine 54-Jährige in São Paulo geimpft worden. Brasilien, einem 210-Millionen-Einwohner-Staat, stehen zunächst sechs Millionen Dosen des chinesischen Unternehmens Sinovac zur Verfügung, mit dem der Bundesstaat São Paulo ein Abkommen hat. Der Bundesstaat behält rund 1.5 Millionen Dosen ein; die anderen circa 4.5 Millionen verteilt die Regierung. Brasilien ist einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Bislang haben sich in dem grössten Land Lateinamerikas rund 8.5 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 210'000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Legende: In Rio de Janeiro bekam die 80-jährige Terezinha da Conceição als erste eine Impfstoff-Dosis am Fusse der Christusstatue. Keystone

1:18 Nach Ankündigung Trumps: Biden wird Einreisestopp aus Europa nicht aufheben Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf Dienstag ein Ende des Einreisestopps für Ausländer aus weiten Teilen Europas angekündigt. Doch die künftige Regierung seines Nachfolgers Joe Biden will die Verfügung nicht umsetzen. Mit der Verschlimmerung der Pandemie und dem Auftauchen weiterer ansteckender Varianten auf der ganzen Welt sei dies nicht der richtige Zeitpunkt, um Einschränkungen für internationale Reisen aufzuheben, sagte Bidens künftige Sprecherin. Biden hat den Kampf gegen das Coronavirus zu einem seiner wichtigsten unmittelbaren Ziele erklärt. Die Pandemie ist in den USA weiterhin ausser Kontrolle. Seit Bekanntwerden des ersten Falls vor rund einem Jahr sind nach einer Statistik der Johns-Hopkins-Universität mehr als 24 Millionen Coronavirus-Infektionen in den USA nachgewiesen worden. Rund 400'000 Menschen kamen nach einer Infektion ums Leben.

0:24 Designierte US-Finanzministerin Janet Yellen: Staat muss in der Krise «gross handeln» Die designierte US-Finanzministerin Janet Yellen sieht ein beherztes Vorgehen des Staates als notwendig zur Überwindung der Coronavirus-Pandemie. Sie wie auch der zukünftige Präsident Joe Biden seien sich zwar der Schuldenlast bewusst, erklärt die ehemalige Notenbank-Chefin in vorab veröffentlichten Bemerkungen für eine Anhörung im Kongress am Dienstag. «Angesichts der historisch niedrigen Zinsen ist allerdings genau jetzt das Klügste, was wir tun können, gross zu handeln.» Yellen muss sich Fragen des Finanzausschusses im Senat stellen, bevor die ganze Kongresskammer über ihre Nominierung entscheiden kann. Joe Biden soll am Mittwoch vereidigt werden. Er will schnell ein neues Corona-Hilfspaket in Höhe von 1.9 Billionen Dollar verabschieden. Legende: Die designierte US-Finanzministerin Janet Yellen sieht ein beherztes Vorgehen des Staates als notwendig zur Überwindung der Coronavirus-Pandemie. Keystone

23:05 Wie werden die Menschen im Jahr 2021 reisen? Das vergangene Tourismusjahr war für die meisten Reiseveranstalter desaströs. Sie verzeichneten massive Umsatzeinbussen. Hotelplan hat heute angekündigt, 75 der schweizweit 86 Filialen bis Ende Februar zu schliessen. Trotzdem sind – zumindest die grossen Anbieter – für dieses Jahr vorsichtig optimistisch. Die Branchenführer Kuoni und Hotelplan gehen davon aus, dass der Sommertourismus im grossen Stil stattfinden kann.

21:28 Am EU-Gipfel soll über Impfpass und Impf-Privilegien beraten werden Die Frage eines europäischen Corona-Impfpasses und möglicher Privilegien für Geimpfte wird Thema beim EU-Videogipfel am Donnerstag. «Der Prozess des Impfens eröffnet die Debatte über Zertifikate», schreibt EU-Ratschef Charles Michel in seinem Einladungsschreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs. «Wir werden die Angemessenheit eines gemeinsamen Vorgehens diskutieren sowie, falls das passend ist, die Frage, unter welchen Umständen Ausweise genutzt werden könnten.» Ob Geimpfte praktische Vorteile haben sollen – etwa Zutritt zu Kinos oder Restaurants oder vereinfachtes Reisen – ist unter anderem in Deutschland umstritten. Griechenland hatte sich dafür stark gemacht, einen in ganz Europa anerkannten Impfpass einzuführen und Geimpften Urlaubsreisen zu erleichtern. Andere EU-Staaten sehen das skeptisch, solange Impfstoff knapp ist und erst wenige Menschen geimpft wurden.

20:48 Brasilien startet mit dem Impfen In Brasilien hat die Impfkampagne gestartet. Eine positive Meldung, die allerdings angesichts der dramatischen Entwicklung unterzugehen droht. Über 200'000 Menschen sind in Brasilien bereits im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Und während derzeit die Zahl jener, die sich neu anstecken, steil ansteigt, geht im Bundesstaat Amazonas der Sauerstoff zum Beatmen der Schwerkranken aus.

20:14 Ansturm auf Skigebiete – reichen die Massnahmen? Das Prachtwetter am Samstag hat Tausende auf die Skipisten gelockt – trotz Pandemie. Die Bilder von langen Schlangen vor den Bergbahnen haben bei vielen Beobachtern Kopfschütteln ausgelöst. Erneut wurde die Forderung laut, die Skigebiete zu schliessen. Der Direktor des Verbands Seilbahnen Schweiz, Berno Stoffel, spricht von einem absoluten Ausnahmetag – und betont, wie wichtig die Touristengebiete in den Bergen für die Volksgesundheit seien.

19:50 Bereits vier Millionen Menschen in Grossbritannien geimpft In Grossbritannien haben mittlerweile mehr als vier Millionen Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Derzeit werde doppelt so viel geimpft wie in jedem anderen Land in Europa, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock in London. Mehr als die Hälfte der über 80-Jährigen und die Hälfte der Pflegeheimbewohner habe bereits eine Dosis erhalten. «Wir wissen, dass jede Spritze zählt», sagte Hancock. Premierminister Boris Johnson betonte allerdings bei einem Besuch des Impfstoffherstellers AstraZeneca, das Land befinde sich weiterhin in einer «ziemlich brenzligen» Lage. Johnson kündigte an, dass die Corona-Massnahmen nur langsam wieder aufgehoben würden. «Man kann nicht einfach mit einem ‹Sesam, öffne dich› aufmachen, nicht mit einem grossen Knall», sagte der Regierungschef. Die Entscheidungen über eine Aufhebung der weitreichenden Ausgangs- und Reisebeschränkungen sowie Schulschliessungen werde von den Fortschritten der Massenimpfung abhängig gemacht.

18:27 Hotelplan schliesst vorübergehend Grossteil seiner Reisebüros Der Reiseveranstalter Hotelplan Suisse macht vorübergehend 75 seiner 86 Filialen dicht. Ein Grund dafür sei die Homeoffice-Pflicht, sagte Sprecherin Bianca Gähweiler gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Sie bestätigte damit einen Bericht des Branchenportals «Travelnews». Eine Rolle bei dem Entscheid spielte aber auch die Tatsache, dass derzeit sehr wenig laufe. Offen bleiben 11 Filialen: Genf Balexert, Bulle, Lugano, Thun Oberland, Schönbühl, Buchs AG, Steinhausen, Glattzentrum, Abtwil sowie Tourisme Pour Tous Sion und Signature Voyages Lausanne. Die geschlossenen Filialen blieben aber telefonisch erreichbar, so Gähweiler.