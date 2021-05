Der Ticker startet um 5:37 Uhr

17:24 Belgien stellt deutliche Corona-Lockerungen im Sommer in Aussicht Belgien will im Sommer nach und nach zu einem normaleren Leben zurückkehren. Dazu stellte Ministerpräsident Alexander De Croo in Brüssel einen «Sommerplan» mit Etappen vor. Zunächst sollen Cafés und Restaurants ihre Gäste vom 9. Juni an auch in Innenräumen wieder bedienen dürfen. Zeitgleich dürfen Kinos, Theater, Casinos oder Fitnessstudios wieder öffnen, wie De Croo sagte. Bereits seit Samstag sind nach mehr als sechsmonatiger Zwangspause die Aussenbereiche der Gastronomie wieder offen. Die Entscheidung sieht zudem vor, dass Belgier vom 9. Juni an wieder vier statt zwei Personen privat ohne Abstands- und Maskengebot in Innenräumen treffen dürfen. Veranstaltungen sollen im Freien mit 400, in geschlossenen Räumen mit 200 Menschen erlaubt sein. Ab Ende Juli sollen im Freien bereits wieder Veranstaltungen mit 5000 Menschen möglich sein, vom 13. August an sogar noch grössere Ereignisse. Die Besucher müssen dann gegen das Coronavirus geimpft oder negativ getestet sein.

16:55 Zweites EU-Verfahren gegen Astra-Zeneca Im Rechtsstreit um Lieferrückstände von Astra-Zeneca bei Corona-Impfstoff führt die EU-Kommission nun offiziell ein zweites Gerichtsverfahren gegen den britisch-schwedischen Hersteller. Nach dem bereits laufenden Eilverfahren gehe es in einem Hauptsacheverfahren ab 24. September um die genaue rechtliche Prüfung von Vertragspflichten und möglicher Verstösse, teilte ein Kommissionssprecher mit. Zweck beider Verfahren sei jedoch derselbe: Die EU wolle bei Astra-Zeneca die Lieferung der vertraglich zugesagten Impfstoffdosen durchsetzen. Konkret gehe es zunächst um 90 Millionen Dosen Corona-Impfstoff: Das Unternehmen habe im ersten Quartal an die EU 30 Millionen Impfdosen geliefert statt der zugesicherten 120 Millionen. Letztlich seien Zwangsgelder denkbar, sagte der Sprecher. Im Eilverfahren will die Kommission aber zunächst eine einstweilige Anordnung erwirken, die ihre vertraglichen Ansprüche festhält. Darüber wird am 26. Mai vor einem Gericht in Brüssel verhandelt. Legende: Astra-Zeneca hält den Rechtsstreit für unbegründet, weil die Firma die Vertragspflichten anders auslegt als die Kommission. Keystone

16:32 SBB fährt internationalen Bahnverkehr wieder hoch Die SBB will bis Ende Mai den internationalen Bahnverkehr wieder hochfahren. Viele internationale Verbindungen, darunter Nachtzüge, sind in den letzten Monaten wegen der Coronavirus-Pandemie eingestellt worden. Die SBB bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des «Blick». Die Nachtzüge würden per 24./25. Mai wieder in Betrieb genommen und das Angebot dem Stand vom Dezember 2020 entsprechen, teilte ein SBB-Sprecher mit. Reisende können dann wieder von der Schweiz mit dem Nachtzug nach Berlin, Hamburg, Graz, Wien, Zagreb, Prag und Budapest gelangen. Die letzten vier Monate sind diese Verbindungen wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Ausgebaut werden auch wieder die TGV-Verbindungen nach Frankreich. Ab dem 12. Mai gibt es vier Verbindungen von und nach Genf, zwei von und nach Lausanne und drei von und nach Zürich. Ende Mai sollen auch Reisen nach Italien wieder hochgefahren werden.

16:13 Swiss verlängert Umbuchungsfrist bis Ende Juli Die Fluggesellschaft Swiss hat die bestehende Umbuchungsfrist erneut verlängert und zwar von bisher Ende Mai auf Ende Juli. Die gebührenfreie Umbuchungsmöglichkeit gilt für alle Tarife, wie die Airline mitteilte. Sämtliche Tarife der Swiss sind nun bei einer Ticketausstellung bis zum 31. Juli 2021 beliebig oft gebührenfrei umbuchbar, wenn die Umbuchung ebenfalls bis dahin erfolgt, wie es weiter heisst. Danach ist noch eine weitere gebührenfreie Umbuchung möglich. Die Verlängerung gilt weltweit für alle Neubuchungen sowohl auf Kurz-, Mittel- als auch Langstrecken. Mehrkosten können anfallen, wenn auf ein anderes Datum, Reiseziel oder Buchungsklasse umgebucht wird. Die erweiterte Regelung gilt auch für alle Tickets, die bis Ende August 2020 ausgestellt wurden.

15:50 Ausserrhoden bietet serielle Tests für Betriebe und Schulen an Nach verschiedenen Pilotprojekten hat nun der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden die Möglichkeit für serielle Tests ausgeweitet: Künftig können regelmässige Spucktests in Unternehmen, Schulen, Heimen und öffentlichen Verwaltungen durchgeführt werden. Bei den Pilotversuchen mit regelmässigen Tests sei vor allem aus Industrie und Gewerbe ein lebhaftes Interesse festgestellt worden, heisst es in der Mitteilung der Kantonskanzlei. Beteiligt hätten sich bisher mehrere hundert Personen. Die dreiwöchigen Tests in den Sekundarschulen Stein, Teufen und Walzenhausen sind noch nicht abgeschlossen. Nun soll die Möglichkeit ausgeweitet werden. Ab dem 17. Mai werden serielle Tests allen interessierten Betrieben, Institutionen und Organisationen angeboten. Den Auftrag dafür hat der Gesundheitsdienstleister Misanto erhalten.

15:23 Griechenland impft grosse griechische Inseln durch Im Rahmen der landesweiten Impfkampagne «Operation Freiheit» will Griechenland Medienberichten zufolge die Inselbewohner bis Ende Juni durchimpfen. Das Angebot gilt für alle Altersgruppen, wie griechische Medien berichteten. Um Touristen willkommen zu heissen, hatte die Regierung bisher bereits den Bewohnern von rund 70 kleineren Eilanden ein Impf-Angebot gemacht. Nun sollen auch die grösseren Inseln folgen. Von den mehreren Tausend griechischen Inseln im Mittelmeer sind rund 200 bewohnt – die grösste ist Kreta mit rund 600’000 Einwohnern. Die Insel Ägina, weniger als eine Stunde von Athen entfernt, ist eine der meistbesuchten Inseln Griechenlands. Dort ist die Bevölkerung bereits zur Hälfte geimpft. 02:03 Video Griechenland bereitet sich auf die Sommerferien vor Aus Tagesschau vom 11.05.2021. abspielen

14:55 Schuldruck belastet Jugendliche in der Pandemie besonders stark Die Corona-Pandemie schlägt Jugendlichen besonders aufs Gemüt. Forscher der Uni Basel führten im März eine Umfrage, Link öffnet in einem neuen Fenster an Deutschschweizer Gymnasien durch, an der rund 400 Jugendliche teilnahmen. Demnach betrug der Anteil der Befragten mit schweren depressiven Symptomen 27 Prozent, wie die Uni Basel mitteilte. Der signifikant am stärksten zugrundeliegende Belastungsfaktor war demnach der Schuldruck. 46 Prozent gaben an, dass dieser sie stark oder sehr stark stresse. Genau so viele berichteten, dass sie die Umstellung auf Fernunterricht als belastend empfanden. Verpasster Stoff während Schulschliessungen und Quarantäne erhöhte denn auch den empfundenen Druck bei einigen Schülerinnen und Schülern. Diese Jugendlichen berichteten verstärkt von depressiven Symptomen. 41 Prozent der Befragten empfanden Fernunterricht allerdings als entlastend.

14:41 Taskforce: Coronavirus-Epidemie ist rückläufig Gemäss der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce des Bundes deuten mehrere Zeichen daraufhin, dass die Corona-Epidemie rückläufig ist. Eine genaue Quantifizierung sei momentan wegen des veränderten Testverhaltens und der fortschreitenden Impfungen schwierig, schreibt die Taskforce auf Twitter. Der 7-Tagesschnitt der schweizweiten Reproduktionszahl (R-Wert) liege bei 0.89. Diese Zahl reflektiere das Infektionsgeschehen vom 24. bis 30. April. Sie wies darauf hin, dass der R-Wert das Infektionsgeschehen nur verzögert widerspiegle. Daten aus der Abwasserüberwachung seien nebst den Tests ein wichtiger Indikator für die Pandemie, heisst es weiter. Abwasseranalysen von sechs Standorten bestätigten demnach die basierend auf Fallzahlen beobachteten epidemiologischen Trends. Diese zeigten einen stabilen und neuerdings fallenden Trend im April, nach einem Anstieg im Februar und März. Der Effekt der Impfkampagne sei in der Altersgruppe über 75 Jahre sichtbar. Während die Altersgruppe der über 75-Jährigen in der zweiten Welle rund 50 Prozent der Hospitalisierungen ausgemacht habe, seien es im April noch rund 20 bis 25 Prozent gewesen. Dagegen stiegen laut Taskforce die Hospitalisierungen bei den unter 65-jährigen von unter 30 Prozent in der zweiten Welle auf über 60 Prozent im April. Man beobachte jedoch sinkende Hospitalisierungszahlen in allen Altersklassen.

14:02 429'159 neue Impfungen in den letzten 7 Tagen Vom 3. Mai bis 9. Mai sind in der Schweiz 429'159 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden.

gegen Covid-19 verabreicht worden. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 61'308 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 15.3 Prozent .

wurden damit durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um . Insgesamt wurden bis Sonntag 3'242'772 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 1'077'581 Personen (12.5 Prozent der Bevölkerung) vollständig geimpft.

13:57 1375 neue bestätigte Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1375 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1472 . Das sind 14 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 241.01 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 6.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'289 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 4 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 48 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 873 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 18 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 80.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 74.0 Prozent. Davon sind 23 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:55 Berner Freibäder ab Samstag offen – Maskenpflicht in der Garderobe Die Berner Freibäder eröffnen am kommenden Samstag ihre Saison. Wegen Corona gibt es auch dieses Jahr Personenzahl-Beschränkungen, strikte Abstandsregeln – und eine Maskentragpflicht, wenn der Mindestabstand von 1.5 Metern nicht eingehalten werden kann. Das könne zum Beispiel in den Garderoben der Fall sein oder beim Warten vor den sanitären Anlagen, teilte die Stadt Bern mit. Das Sportamt appelliert an die Eigenverantwortung der Badegäste und empfiehlt, sich wenn möglich zu Hause umzuziehen. Die Personenzahl pro Bad ist beschränkt: Pro Person 10 Quadratmeter Platz. Im Internet wird die Auslastung der Anlagen angegeben, sodass niemand unverhofft vor einem geschlossenen Bad stehen sollte.

12:18 100'000 Personen im Aargau zum zweiten Mal geimpft Im Aargau sind gemäss Kanton 100'000 Personen vollständig gegen das Coronavirus geimpft worden. Damit ist ein Sechstel der impfberechtigten Bevölkerung vollständig geimpft. Bei den Personen über 70 Jahren sind fast 70 Prozent der Bevölkerung bereits mindestens einmal geimpft worden, teilt das Gesundheitsdepartement mit. Letzte Woche erhielten im Aargau mehr als 32'000 Personen eine Erst- oder Zweitimpfung. Mehr Impfdosen vorausgesetzt, könne die Zahl der Impfungen auf über 50’000 pro Woche gesteigert werden. Gemäss Gesundheitsdepartement sind Impfdrängler im Aargau ein Randphänomen. Bei näheren Abklärungen habe sich fast immer gezeigt, dass bei der Terminvergabe alles korrekt verlaufen sei. Dasselbe gelte für die Kontrolle in den Impfzentren. «Trotzdem mussten Impfwillige abgewiesen werden, weil sie beispielsweise nicht im Kanton Aargau wohnen oder bei der Registrierung falsche Angaben gemacht haben». Es handle sich jedoch um wenige Fälle.

11:22 Auch Ständeratskommission will mehr Geld für den ÖV Die Verkehrskommission des Ständerats (KVF-S) hat zwei Motionen zum öffentlichen Verkehr beschlossen. Der Bundesrat solle die Voraussetzungen für eine zusätzliche Finanzierung schaffen. Die Reserven würden wegen der Coronakrise knapp. Die Corona-Pandemie und die Massnahmen zu deren Eindämmung würden den öffentlichen Verkehr auch in diesem Jahr massiv treffen, heisst es in einer Mitteilung der Parlamentsdienste. Die Kommission habe deshalb mit jeweils 11 Stimmen zu 1 Stimme zwei Motionen beschlossen, die vom Bundesrat verlangen, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, um den öffentlichen Verkehr finanziell zu unterstützen. Das Ziel müsse sein, dass der öffentliche Verkehr auch im laufenden Jahr «auf hohem Niveau funktionieren kann». Zuvor hatte bereits die Verkehrskommission des Nationalrats (KVF-N) den beiden Motionen zugestimmt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Passagiereinbruch im ÖV Der Fernverkehr soll jetzt doch Corona-Hilfe bekommen 26.04.2021 Mit Audio

10:47 Berner Restaurants wehren sich gegen Datenerfassung Gastrobetriebe in Bern müssen ihre Kontaktdaten seit dieser Woche täglich an den Kanton liefern. In einer zentralen Datenbank werden sie während 14 Tagen gespeichert. Dagegen gibt es Widerstand: Ein Kollektiv aus der Stadt Bern mit rund einem Dutzend Gastrobetrieben ruft zu einem Datenstreik auf. «Mit dieser Datenbank werden theoretisch persönliche Profile möglich, wer wo an welchem Tag in welchem Café gesessen ist. Das ist ein zu grosser Eingriff in die Grundrechte», sagt Diego Dahinden, Sprecher des Kollektivs. Der Kanton wehrt sich: «Die Daten sind alle verschlüsselt», sagt Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion. Sie seien auf Schweizer Servern abgespeichert und dürften nur vom Contact-Tracing-Team abgerufen werden, wenn ein konkretes Ereignis auftrete. Nach einzelnen Personen zu suchen sei nicht möglich, ergänzt der bernische Datenschützer Ueli Buri. Das Kollektiv traut dieser Sache nicht und streikt. Es will die Daten nicht automatisch an den Kanton liefern. Wie bis anhin würden sie aber eigene Kontaktlisten führen und abgeben, sollte es einen positiven Fall geben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 11.05.2021 Mit Audio

10:41 Luzern: Kantonsrat will Klassenlager noch in diesem Schuljahr Die Luzerner Schulen sollen im laufenden Schuljahr Klassenlager durchführen dürfen. Der Kantonsrat hat ein Postulat mit 94 zu 15 Stimmen überwiesen. Kantonsrätin Priska Häfliger-Kunz (CVP) forderte in einem als dringlich eingereichten Postulat den Regierungsrat auf, unter Einhaltung von Schutzkonzepten bis zu den Sommerferien Klassenlager zuzulassen. Solche Anlässe seien wichtige Erfahrungen für Kinder und Jugendliche, gerade jetzt, wo deren Leben wegen der Coronapandemie eingeschränkt sei. Den Jungen solle ein Teil der Normalität zurückgegeben werden. Der Regierungsrat verteidigte das Klassenlagerverbot. Ziel sei es, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten und die Abschlussprüfungen durchzuführen, sagte Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos). Die Postulantin brachte auch eine Petition ins Spiel, die eine Aufhebung des Klassenlagerverbots forderte. Der Regierungsrat schreibt dazu, dass diese Bittschrift nur eine Seite der Haltung der Eltern zeige. Die letzten Monate hätten gezeigt, dass die Meinungen in der Bevölkerung zu den Coronamassnahmen sehr unterschiedlich seien. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Luzern 10.05.2021 Mit Audio

9:51 Amnesty Schweiz fordert weltweiten Zugang zu Impfstoffen, Tests und Medikamenten Die Schweizer Sektion von Amnesty International setzt sich für mehr Solidarität in der Corona-Pandemie ein. In einer Petition fordert sie den Bundesrat auf, sich für einen gerechten Zugang zu Impfstoffen und Medikamenten einzusetzen. Konkret soll der Bundesrat den Patentschutz für Covid-19-Impfstoffe, -Tests und Behandlungen temporär aufheben. Ziel davon ist, die Produktion von Mitteln gegen Covid-19 insbesondere im Globalen Süden zu erleichtern. Zudem sollen die Verträge mit Impfstoffproduzierenden veröffentlicht werden. Es sei an der Zeit, dass die Schweiz die Gesundheit und die Menschenrechte über den Profit der Pharmakonzerne stelle, so Amnesty. Nachdem die US-Regierung ihre Unterstützung für die Aussetzung des Patentschutzes für Covid-19-Impfstoffe angekündigt habe, sei der Widerstand der Schweiz nicht länger haltbar. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Patentfreigabe für Impfstoffe Parmelin: «Schutz der Patente ist notwendig für die Innovation» 06.05.2021 Mit Video

8:58 Deutschland: Baldige Lockerungen in den Aussenbereichen? Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn rät den Bundesländern, bei Öffnungsschritten vor allem im Aussenbereich voranzugehen. Denkbar seien dabei seiner Meinung nach auch Fussballspiele mit einer begrenzten Zahl an Zuschauern, sagt der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die Länder müssten aber bei steigenden Corona-Inzidenzen auch wieder zu Verschärfungen und zur Rücknahme von Lockerungen bereit sein. Die dritte Welle sei gebrochen, aber die Infektionszahlen noch zu hoch, so Spahn. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-Notbremse in Deutschland «Der Föderalismus ist ein Stück weit in Frage gestellt» 24.04.2021 Mit Audio

7:01 USA: Impfstoff von Pfizer/Biontech ab 12 Jahren Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech jetzt auch für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen. Die bereits bestehende Notfallzulassung für Menschen ab 16 Jahren wurde entsprechend angepasst und erweitert. FDA-Chefin Janet Woodcock sprach von einem «wichtigen Schritt» im Kampf gegen die Pandemie. «Die heutige Aktion ermöglicht es, eine jüngere Bevölkerung vor Covid-19 zu schützen, was uns der Rückkehr zu einem Gefühl der Normalität und der Beendigung der Pandemie näher bringt.» Eltern und Erziehungsberechtigte könnten sicher sein, dass die Behörde eine strenge und gründliche Überprüfung aller verfügbaren Daten vorgenommen habe. Zuvor hatte bereits unter anderem Kanada als eines der ersten Länder der Welt den Impfstoff auch für 12- bis 15-Jährige freigegeben. Die Mehrzahl der Kinder entwickelt bei Covid-19 nur milde oder gar keine Symptome. Sie sind aber nicht ohne Risiko, auch schwere Verläufe zu entwickeln und können das Virus weiter übertragen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Forscherpaar der Stunde Biontech-Gründer Ugur Sahin skizziert die «neue Normalität» 04.05.2021 Mit Audio

4:57 Trotz Corona: Finanzielle Lage hat sich für viele entspannt. Ein Jahr nach dem Ende der ersten Welle der Corona-Massnahmen bereitet die Krise einem Drittel der Bevölkerung einer Umfrage zufolge weiterhin Sorgen. Allerdings hat sich die finanzielle Lage für die meisten entspannt. Eine Mehrheit erachtet ihre finanzielle Situation als mindestens gleich gut bis deutlich besser als noch im Mai 2020. Zu diesem Schluss kommt eine am Dienstag publizierte repräsentative Befragung, Link öffnet in einem neuen Fenster unter 1031 Personen im Auftrag des Internetvergleichsdienstes Comparis.ch. Die Umfrage führte das Marktforschungsinstitut Innofact im April in allen Regionen der Schweiz durch.