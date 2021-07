Der Ticker startet um 5:40 Uhr

5:45 Gleichzeitige Ansteckung mit zwei Varianten nachgewiesen Belgische Forschende haben herausgefunden, dass eine Frau, die im März im Alter von 90 Jahren an Covid-19 starb, mit zwei Virusvarianten gleichzeitig infiziert gewesen ist, mit der Alphavariante und der Betavariante. «Dies ist einer der ersten dokumentieren Fälle einer gleichzeitigen Infektion mit zwei Varianten», sagte die Molekularbiologin Anne Vankeerberghen, die die Studie durchgeführt hat. Die alte Frau hatte keine Vorerkrankungen und habe bei Spitaleintritt keine Probleme beim Atmen gehabt. Ihr Zustand verschlechterte sich aber rapide. Ob dies mit der zweifachen Infektion zusammenhänge, sei schwierig zu sagen, so die Forscherin. Legende: Sarg einer an Covid-19 Verstorbenen (Symbolbild). SRF

3:38 Brasilien: Bolsonaro verliert an Beliebtheit In Brasilien ist einer Umfrage zufolge erstmals eine Mehrheit der Bevölkerung für ein

Amtsenthebungsverfahren gegen Staatspräsident Jair Bolsonaro. Für den Schritt hätten sich 54 Prozent der Befragten ausgesprochen, 42 Prozent seien dagegen, teilte das Meinungsforschungsinstitut Datafolha am Samstag mit. Bei der letzten Umfrage derselben Meinungsforscher im Mai war der Anteil von Befürwortern und Gegnern noch praktisch gleich gewesen. Schwere Corona-Ausbrüche schmälern die Popularität Bolsonaros. Unlängst hatte die Justiz zudem Ermittlungen gegen den rechtspopulistischen Politiker im Zusammenhang mit mutmasslicher Korruption rund um Impfstofflieferungen zugelassen. Brasilien hat nach den USA die meisten Corona-Toten zu beklagen. Zuletzt stieg die Zahl der Todesopfer um 1205 auf 532.893, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Legende: Mit einem riesigen Transparent wird ein Amtsenthebungsverfahren für Jair Bolsonaro gefordert. Er soll bei der Beschaffung von Corona-Impfstoff in Korruption verwickelt gewesen sein. Keystone

22:31 Algeriens Ministerpräsident in Quarantäne Zwei Tage nach Abschluss seiner Regierungsbildung muss Algeriens neuer Ministerpräsident Ayman Benabderrahmane wegen einer Covid-19-Infektion in Quarantäne. Wie das Staatsfernsehen berichtet, wird er die Geschäfte aber online weiter führen. Staatspräsident Abdelmadjid Tebboune beauftragt unterdessen die Regierung, angesichts steigender Infektionszahlen wieder eine Maskenpflicht sowie Abstandsregeln im ganzen Land einzuführen. Auch solle die Impfkampagne beschleunigt werden, ordnete der Präsident an. Legende: Das nordafrikanische Land hat bisher insgesamt gut 145'000 Corona-Infektionen und rund 3824 Todesfälle registriert. Keystone

Die Regierung Afghanistans hat europäische Staaten dazu aufgefordert, Abschiebungen in das Krisenland für drei Monate auszusetzen. Wegen der zunehmenden Gewalt der militant-islamistischen Taliban und steigender Corona-Infektionen sei die Rückführung abgelehnter Asylbewerber derzeit ein Grund zur Sorge, hiess es in einer Erklärung des für Flüchtlinge zuständigen Ministeriums. Ausserdem sei man besorgt über eine wachsende Zahl von Menschen, die im Ausland Asyl suchten, sowie im Land selbst auf der Flucht seien.

Die Reiselust ist zurück – pünktlich zur Feriensaison. Das zeigt sich nicht nur beim Check-in, sondern auch in den Corona-Test-Zentren. Denn viele Länder verlangen Impfnachweise oder ein negatives Test-Ergebnis. Darunter beliebte europäische Urlaubs-Destinationen wie Frankreich, Portugal, Italien, Malta, Kroatien oder Griechenland. Dementsprechend nimmt der Andrang auf Corona-Tests schweizweit zu – Apotheken, Arztpraxen oder Test-Center sind teils über Tage hinaus ausgebucht. Auch am Flughafen Zürich wird derzeit massiv mehr getestet.

Das Hauptrisiko für die grossen Volkswirtschaften der Welt besteht nach Ansicht Frankreichs in einer weiteren Infektionswelle in der Corona-Pandemie. «Wir haben sehr gute Prognosen für die G20-Volkswirtschaften, und die einzige Hürde auf dem Weg zu einer raschen, stabilen wirtschaftlichen Erholung ist das Risiko einer neuen Welle», sagt Finanzminister Bruno Le Maire am Rande des Finanzministertreffens der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Venedig. Die Impfkampagnen müssten auf der ganzen Welt verbessert werden.

19:19 Kuba lässt selbst entwickelten Corona-Impfstoff Abdala zu Kuba hat dem selbst entwickelten Corona-Impfstoff Abdala eine Notfallzulassung erteilt. Das Vakzin habe in der Testphase III eine Effektivität von 92.28 Prozent gezeigt, teilte das staatliche Zentrum für die Kontrolle von Medikamenten und medizinischen Geräten (Cecmed) mit. Damit ist Abdala der erste in Lateinamerika entwickelte und zugelassene Impfstoff gegen das Coronavirus. «Ein Licht am Ende des Tunnels in diesem langen Wettlauf gegen die Pandemie», schreibt Präsident Miguel Díaz-Canel auf Twitter. Zwar verfügt Kuba über viel Erfahrung bei der Entwicklung von Impfstoffen. Bislang wurden die Studienergebnisse zu Abdala aber nicht unabhängig geprüft. Bei Abdala handelt es sich um einen sogenannten Untereinheitenimpfstoff aus aufbereiteten Proteinen des Erregers. Für den vollen Impfschutz werden drei Dosen verabreicht. Neben Abdala entwickelt Kuba derzeit auch noch weitere Impfstoffe gegen Covid-19, darunter das Vakzin Soberana 02.

In Spanien hat die Entscheidung der deutschen Bundesregierung, das ganze Land ab Sonntag als Risikogebiet einzustufen, keine besonders hohen Wellen geschlagen. Die Berichterstattung in den Medien hielt sich in Grenzen, die Regierung monierte die Fixierung auf die Höhe der Neuinfektionen und Vertreter der Tourismusbranche übten sich in Zweckoptimismus. In Barcelona fand sogar über drei Tage ein Musik-Festival mit bis zu 18'000 Zuschauern täglich statt. Mit Test- und Maskenpflicht, aber ohne Abstand. Dabei kletterte die Anzahl der Neuinfektionen je 100'000 Einwohner binnen sieben Tagen zuletzt schon auf 199.

16:18 Kurz will Eigenverantwortung statt Corona-Massnahmen Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will trotz steigender Corona-Infektionen nun auf Eigenverantwortung statt auf staatliche Kontrolle setzen. Kurz sieht die Krise an einem Wendepunkt: «Sie wandelt sich von einer akuten gesamtgesellschaftlichen Herausforderung zu einem individuellen medizinischen Problem», sagte er mehreren Regionalmedien wie der «Kleinen Zeitung». Man müsse den noch nicht Geimpften klarmachen, dass sie sich früher oder später anstecken würden, sagte der konservative Politiker. Dennoch gebe es in einer liberalen Demokratie das Recht, unvernünftig zu handeln. Man kann am Tag zehn Schnitzel essen oder mit 140 Kilo die Felswand hinaufklettern, ohne dass der Staat unten steht und das Seil sichert.

Die Sommerferien sind in Europa nach Einschätzung der EU-Kommission trotz steigender Corona-Infektionszahlen nicht in Gefahr. «Wir müssen uns jetzt vor zu grosser Aufregung hüten und Überreaktionen vermeiden,» sagt EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni der Funke Mediengruppe. Höhere Infektionszahlen brächten nicht automatisch eine gefährlichere Situation, betont Gentiloni. Das sei den Impfungen gegen das Corona-Virus zu verdanken. Er warnt vor einseitigen, nicht gerechtfertigten Reisebeschränkungen durch einzelne EU-Staaten als Reaktion auf den Anstieg der Infektionszahlen.

13:41 Mehr Ansteckungen zum Trotz: Tausende Spanier feiern an Festival in Barcelona In Barcelona sind trotz stark steigender Corona-Zahlen Tausende meist junge Leute zum diesjährigen Musik-Festival Cruilla zusammengekommen. An der Veranstaltung unter offenem Himmel von Donnerstag bis Samstag hätten pro Tag bis zu 18'000 Menschen teilgenommen, berichteten die Zeitung «La Vanguardia» und die Nachrichtenagentur Europa Press. Maximal seien 25'000 pro Tag zugelassen gewesen. Unter anderem traten Gruppen wie «Two Door Cinema», «Club», «Manel», «Zoo», «Amaral», «La Casa Azul» und «Sopa de Cabra» auf. Alle Teilnehmer mussten sich unmittelbar vor dem Eintritt einem Corona-Schnelltest unterziehen. Etwa 200 Teilnehmer seien positiv getestet worden. Direkt vor der Bühne galt ein Trink- und Essverbot, dazu überall Maskenpflicht. Kritik an der Massenveranstaltung angesichts der gerade in Katalonien sehr stark steigenden Infektionszahlen unter jungen Leuten gab es kaum. Die Anzahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner binnen 14 Tagen liegt bei 20- bis 29-Jährigen in Katalonien derzeit über 2500.

11:49 EU hat genug Impfstoff für 70 Prozent der erwachsenen EU-Bürger Die EU-Kommission hat die Mitgliedsländer der Europäischen Union nach eigenen Angaben inzwischen mit ausreichend Corona-Impfstoff versorgt, um mindestens 70 Prozent der erwachsenen Bürger vollständig zu impfen. Kommissionschefin Ursula von der Leyen teilt mit, bis Sonntag würden insgesamt rund 500 Millionen Impfdosen verteilt worden sein. Sie rief die EU-Länder auf, die Impfkampagnen zu forcieren. Im bevölkerungsreichsten EU-Land Deutschland haben laut Gesundheitsminister Jens Spahn mittlerweile 35 Millionen Bürgerinnen und Bürger und damit 42.1 Prozent den vollen Impfschutz, 48.4 Mio oder 58.2 Prozent sind mindestens einmal geimpft. Eine vergleichsweise gute Quote – mit der sich der Gesundheitsminister aber offenbar noch nicht zufrieden gibt.

10:30 Russland zählte noch nie so viele Tote an einem Tag Russland meldete am Samstag 752 Coronavirus-bedingte Todesfälle. Nie zuvor seit Beginn der Pandemie lag dieser Wert höher. Insgesamt sind im Land laut offiziellen Angaben nun 142'253 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Coronavirus Task Force meldete ausserdem 25'082 neue Ansteckungen, 5694 davon in Moskau. Damit verzeichnete Russland bisher insgesamt 5'758'300 Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Die Impf-Kampagne im Land kommt nur schleppend voran. Weil viele Bürgerinnen und Bürger impfskeptisch sind und sich die Regierung in Sachen Impfung in verschiedener Hinsicht falsch verhalten hat, beträgt die Impfquote in Russland gerademal rund 13 Prozent (Stand: 30.06.2021). Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wegen Impfskepsis Aus dem Archiv: Russland greift mit Impfzwang für diverse Berufsgruppen durch 18.06.2021 Mit Audio

10:09 In Sydney nehmen die Infektionen zu Der australische Bundesstaat Neu-Süd-Wales meldet den grössten täglichen Anstieg an Infektionen in diesem Jahr. Es gibt 50 neue Fälle, sechs mehr als am Vortag, so die Ministerpräsidentin Gladys Berejiklian in einer Pressekonferenz. Sie warnt die Bevölkerung vor weiter ansteigenden Infektionszahlen mit der hochinfektiösen Delta-Variante. Insgesamt gibt es 489 Fälle in denen sich Menschen mit der

Delta-Variante angesteckt haben. Seit zwei Wochen befindet sich der Grossraum Sydney im Lockdown.

9:39 Französische Wissenschafter: Impfquote von 95 Prozent nötig Französische Wissenschaftler gehen davon aus, dass für eine Eindämmung der Delta-Variante des Coronavirus eine Impfquote von bis zu 95 Prozent erforderlich sein könnte. Angesichts der zunehmenden Fälle könnte im Zusammenhang mit der Delta-Variante eine vierte Welle schnell eintreten, mit Auswirkungen auf das Gesundheitssystem, so der wissenschaftliche Beirat der Regierung. Schon jetzt ist die als ansteckender geltende Delta-Variante für die Hälfte aller Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Frankreich veranwortlich. Dabei hat nur etwa die Hälfte der Bevölkerung eine erste Impfdosis erhalten, 40 Prozent sind doppelt geimpft. Die Regierung will in Kürze voraussichtlich eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal auf den Weg bringen, am Montag ist dazu eine Sondersitzung geplant. Am Montagabend will Präsident Emmanuel Macron die neuen Massnahmen im Kampf gegen die Delta-Variante im Fernsehen erläutern. Wir kriegen die Epidemie nicht unter Kontrolle, wenn nicht 90 bis 95 Prozent der Bevölkerung geimpft und infiziert sind.

7:45 Tourismus in Italien: «Noch weit von den Zahlen vor der Corona-Pandemie entfernt» In Italien hat der späte Beginn der Tourismussaison den Neustart des Urlaubssektors nach der Lockerung von Corona-Beschränkungen gebremst. Im Mittelmeerland seien die Beschränkungen der Bewegungsfreiheit später gelockert worden als etwa in den Konkurrenzländern Griechenland und Spanien, erklärte die Präsidentin des Tourismusverbands, Marina Lalli. Eine Rolle für den langsamen Neustart spielte auch die Angst vor Virusvarianten. «Wir sind noch weit von den Zahlen der Sommersaison vor der Corona-Pandemie entfernt», merkte die Verbandspräsidentin weiter an. Hoffnung setzt der italienische Tourismus auf die Beschleunigung in der Impfkampagne, auf die Lockerung vieler Beschränkungen und auf das digitale Corona-Zertifikat. Nach dem harten Corona-Jahr für die Tourismusbranche mit vielen Firmenpleiten und hohen Umsatzeinbussen rechnet die Branche nun mit deutlich steigenden Ankunftszahlen von Touristen im Vergleich zu 2020. Der Verband geht von 39 Millionen Ankünften in den Sommermonaten aus, was einem Anstieg von 11 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum entspräche. Im Verhältnis zum Tourismusrekordjahr 2019 läge dieser Wert allerdings immer noch um mehr als 50 Prozent darunter. Legende: Die Corona-Lage in Italien hat sich mit steigenden Impfzahlen und den Lockerungen vieler Beschränkungen zunehmend entspannt. Auch Gastronomie, Museen und Kinos haben wieder geöffnet. Lediglich Diskotheken kämpfen noch mit scharfen Einschränkungen. Reuters/Archiv

In Brasilien wächst der Widerstand gegen den konservativen Präsidenten Jair Bolsonaro. In einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Instituts Datafolha stieg die Unzufriedenheit mit Bolsonaro erstmals auf über 50 Prozent. Demnach gaben 51 Prozent der Befragten an, Bolsonaro mache einen «schlechten» beziehungsweise «schrecklichen Job». Im Mai hatte der Prozentsatz bei 45 gelegen. Für die jüngste Erhebung wurden am Mittwoch und Donnerstag mehr als 2000 Menschen befragt. Bolsonaros Zustimmungsrate lag dabei wie im Mai bei 24 Prozent. Im Dezember 2020 hatte sie mit 37 Prozent einen Höchststand erreicht. Bei einer Präsidentenstichwahl würde der 66-Jährige seinem Rivalen, dem linksgerichteten Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, mit 31 zu 58 Prozent unterliegen. In Brasilien finden im kommenden Jahr Präsidentschaftswahlen statt. Bolsonaro wird vorgeworfen, durch Verharmlosung der Pandemie die rasante Ausbreitung des Coronavirus im grössten Land Lateinamerikas gefördert zu haben. Er hatte die von dem Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19 als «kleine Grippe» bezeichnet und Massnahmen brasilianischer Bundesstaaten und Kommunen zur Eindämmung des Virus wegen ihrer Auswirkungen auf die Wirtschaft kritisiert. Auch zog er die Wirksamkeit der Impfstoffe in Zweifel. Bis heute kommt die Impfkampagne vor allem wegen Lieferengpässen nur schleppend voran. Brasilien gehört zu den am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern der Welt. Nach offiziellen Angaben starben bisher mehr als 530'000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Nur in den USA gibt es noch mehr Corona-Todesfälle.

Die Vorteile einer Impfung mit mRNA-Impfstoffen sind nach Einschätzung eines Beratergremiums der Weltgesundheitsorganisation (WHO) grösser als die selten aufgetretenen Herzrisiken. Die Vakzine reduzierten die Einweisung in Krankenhäuser und die Zahl der Corona-Todesfälle, teilt der Ausschuss mit. Es seien nur sehr wenige Fälle von Myokarditis (Herzmuskelentzündung) und Perikarditis (Entzündung des Herzbeutels) innerhalb von Tagen nach der Impfung mit mRNA-Impfstoffen festgestellt worden. Das Problem habe fast ausschliesslich junge Männer nach der zweiten Dosis betroffen. Zu den mRNA-Impfstoffen gehören die Mittel von Pfizer-Biontech und Moderna.

22:03 G20-Länder müssen sich auf weitere Pandemien vorbereiten Der Coronakrise könnten Experten zufolge womöglich noch gefährlichere Pandemien in Zukunft folgen. Ein Expertengremium empfahl den Finanzministern der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) deshalb bei deren Treffen in Venedig, in den nächsten fünf Jahren 75 Milliarden Dollar zu mobilisieren, um darauf vorbereitet zu sein. Damit würden die jetzigen Ausgaben für Präventionen in etwa verdoppelt. Die Summen seien aber vernachlässigbar im Vergleich zu den Kosten bei Ausbruch einer weiteren Pandemie. Die ökonomische Logik für solche Investitionen sei überwältigend, sagte der US-Ökonom Lawrence Summers, einer der Co-Vorsitzenden des Gremiums. Summers sagte Reuters, er sei vorsichtig optimistisch, dass die Empfehlungen auch umgesetzt würden. «Zig Milliarden Dollar auszugeben, kann zig Billionen sparen.» Das Geld werde gebraucht für die Analyse von Infektionskrankheiten, die Widerstandsfähigkeit der Gesundheitssysteme, Vorräte und Verteilungsmöglichkeiten von Impfstoffen und Medikamenten sowie weltweiter Koordinierung.