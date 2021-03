Der Ticker startet um 5:51 Uhr

20:11 Mit den Schnelltests hapert es noch Vor gut zwei Wochen hatte der Bundesrat eine regelrechte Test-Offensive angekündigt, mit Selbsttests und Gratis-Tests für alle. Gesundheitsminister Alain Berset bekräftigte vergangenen Freitag, man solle doch einfach rasch in einer Apotheke einen Schnelltest machen, bevor zwei Haushalte sich treffen. Aber genau mit diesen Schnelltests hapert es. Apotheken sind schon jetzt überlastet – und viele bieten Schnelltests gar nicht erst an, wie der folgende Bericht zeigt. 01:59 Video Schnelltests: Viele Apotheken überlastet Aus Tagesschau vom 22.03.2021. abspielen

19:11 Schutz der Kinder an Schulen geht vor In mehreren Kantonen wehren sich besorgte Eltern mit Rekursen gegen die Maskenpflicht für unter 12-Jährige und gegen Massentests. Doch im Grossen und Ganzen sind offenbar nur sehr wenige Eltern dagegen, dass ihre schulpflichtigen Kinder mit Masken und Tests geschützt werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Massnahmen Die meisten Eltern akzeptieren Masken und Tests an Schulen 22.03.2021 Mit Audio

18:37 Johnson: «Die Erfahrung zeigt, dass eine Welle, die unsere Freunde trifft, auch bei uns landen wird» Der britische Premierminister Boris Johnson rechnet auch für Grossbritannien mit Auswirkungen durch die dritte Coronavirus-Welle auf dem europäischen Kontinent. Das sagte der konservative Politiker beim Besuch eines Unternehmens im nordenglischen Preston. «Die Menschen in diesem Land sollten sich keine Illusionen machen. Die Erfahrung zeigt, dass eine Welle, die unsere Freunde trifft, auch bei uns landen wird», so Johnson. Aus diesem Grund werde das Impfprogramm mit voller Kraft fortgesetzt.

17:43 Keine Lockerungen in Österreich Österreich verzichtet zunächst auf landesweite weitere Schritte in der Coronakrise. Der bisherige Weg werde in den meisten Bundesländern fortgesetzt, verlautete am Montag aus Regierungskreisen nach einer Beratung mit den Ministerpräsidenten. Um eine Überlastung der Intensivkapazitäten speziell im besonders von hohen Infektionszahlen betroffenen Wien zu verhindern, würden die Bundesländer Wien, Niederösterreich und das Burgenland in dieser Woche zusammen mit dem Gesundheitsministerium über eigene Massnahmen beraten, hiess es. Sobald ein Bezirk eine Sieben-Tage-Inzidenz von 400 erreiche, solle es regional zu massgeschneiderten Massnahmen kommen. Legende: Keystone

17:04 Shutdown in Deutschland wird verlängert Der Shutdown in Deutschland wird um vier Wochen verlängert. Darauf haben sich der Bund und die Ministerpräsidenten der Bundesländer in ihren Beratungen geeinigt. Das berichten mehrere deutsche Medien. Wie stark das öffentliche Leben weiter eingeschränkt wird, ist aber noch offen. Der Gipfel läuft aktuell, im Raum steht auch die Frage nach möglichen Ausgangsbeschränkungen in verschiedenen Bundesländern. Kriterium hierfür soll ein festgelegter Evidenzwert sein. Legende: Keystone

16:43 Zulassung von J&J in der Schweiz Swissmedic hat den von Johnson & Johnson entwickelten Impfstoff für Personen ab 18 Jahren befristet zugelassen. Das hat die Behörde gegenüber SRF bestätigt. Damit sind in der Schweiz nun drei Corona-Vakzine offiziell geprüft und erlaubt. Doch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat bisher gar keine Impfdosen von Johnson & Johnson bestellt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Impfstoff Swissmedic lässt Impfstoff von Johnson & Johnson zu 22.03.2021 Mit Video

16:28 Putin will sich gegen Corona impfen lassen Kremlchef Wladimir Putin will sich nach langem Zögern nun doch an diesem Dienstag gegen das Coronavirus impfen lassen. «Übrigens, ich beabsichtige morgen, das selbst zu tun», sagte der Präsident am Montag bei einer Video-Konferenz zur Impfkampagne in Russland. Welcher Wirkstoff ihm verabreicht wird, verriet Putin allerdings nicht. Sein Sprecher Dmitri Peskow sagte der Staatsagentur Tass zufolge, dass Putin eines der drei russischen Vakzine erhalten werde. Alle drei seien gut und zuverlässig. Legende: Keystone

14:46 Traurige Nachrichten für Festivalgänger Auch dieses Jahr wird es ein leiser Sommer in der Festivalbranche. Nachdem bereits das Greenfield-Festival abgesagt werden musste, ziehen nun weitere nach. Sowohl das Openair St. Gallen als auch das Gurtenfestival finden auch dieses Jahr – coronabedingt – nicht statt. Die Veranstalterinnen und Veranstalter beider Grossanlässe begründen ihren Entscheid mit fehlender Planungssicherheit. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Düsterer Festival-Sommer Auch 2021 kein Gurtenfestival und kein Openair St. Gallen 22.03.2021 Mit Audio

14:16 Demos mit mehr als 15 Personen bleiben in Bern und Zürich verboten Demonstrationen mit mehr als 15 Teilnehmenden bleiben im Kanton Bern bis mindestens Ende April verboten. Der Berner Regierungsrat hat die entsprechende Bestimmung in der Covid-Verordnung um einen Monat verlängert. Der Kanton Bern bleibt damit auf einer strengeren Linie als der Bund. Dieser erlaubt Demonstrationen ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl. Er stellt es den Kantonen aber frei, strengere Regeln festzulegen. Nebst Bern kennt auch etwa der Kanton Zürich die 15er-Regel. Auch der Zürcher Regierungsrat will die Corona-bedingten Demonstrationsbeschränkungen von 15 Teilnehmenden nicht lockern. Es sei derzeit nicht angebracht, Grossdemonstrationen zu bewilligen, sagte Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) am Montag gegenüber TeleZüri. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Anti-Corona-Demo in Liestal Aus dem Archiv: Warum liess die Basler Polizei die Demonstranten gewähren? 21.03.2021 Mit Audio

13:34 BAG meldet nach Wochenende 3643 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3643 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1473. Das sind 19 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 28 Tage.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.3 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 31'893 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 16 Prozent gestiegen.

Das BAG meldet 12 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 7 Verstorbenen. Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 859 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 2 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 73.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 67.0 Prozent.

13:26 Corona-Fall in niederländischem Kabinett – Tests gefordert Nach einem Corona-Fall im niederländischen Kabinett fordert Gesundheitsminister Hugo de Jonge die Regierungsmitglieder zu Tests auf. Eine Quarantäne sei nicht notwendig, sagt De Jonge der Nachrichtenagentur ANP. Die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Mona Keijzer hatte zuvor auf Twitter einen positiven Test bekannt gegeben. Sie hatte am Freitag an der wöchentlichen Kabinettssitzung mit Ministerpräsident Mark Rutte und hochrangigen Ministern teilgenommen.

13:05 Indien sorgt sich vor Hindu-Fest Am Jahrestag des ersten Lockdowns in Indien steigt die Zahl der Neuinfektionen auf den höchsten Stand seit Anfang November. Die Behörden melden 46'951 neue registrierte Fälle, zwei Drittel davon im Bundesstaat Maharashtra, in dem die Wirtschaftmetropole Mumbai liegt. Das Gesundheitsministerium befürchtet einen Anstieg der Fälle durch das hinduistische Mahakumbh-Fest, das im April seinen Höhepunkt hat. Örtliche Behörden erwarten insgesamt 150 Millionen Teilnehmer. In Indien sind bislang 44 Millionen Dosen verimpft worden. Die Regierung will bis August 300 Millionen der 1.35 Milliarden Menschen im Land impfen. Legende: Das nur alle zwölf Jahre in der nordinischen Stadt Haridwar stattfindende Mahakumbh-Fest gilt als die grösste Feier der Welt. Es hat im März begonnen und findet seinen Höhepunkt im April. Gläubige Hindus baden zu dieser Zeit im Ganges, um sich von Sünden zu befreien. Keystone

12:11 Kanton Luzern trotz Corona mit Ertragsüberschuss Der Luzerner Staatshaushalt ist locker durch das Coronajahr 2020 gekommen. Dank einmaligen Mehreinnahmen konnten die pandemiebedingten Zusatzausgaben überkompensiert werden, sodass der Gewinn um 200 Millionen Franken höher ausfiel als budgetiert, wie das Finanzdepartement mitteilt. Bei einem Aufwand von 3.8 Milliarden Franken weist die Erfolgsrechnung 2020 des Kantons einen Ertragsüberschuss von 212.5 Millionen Franken aus. Als Hauptgründe für das bessere Ergebnis nennt das Finanzdepartement die höhere Ausschüttung der Nationalbank, Steuernachträge und ein höherer Ertrag aus dem Anteil an der direkten Bundessteuern. Der Kanton Luzern rechnet für 2021 mit coronabedingten Mehrausgaben von 100 Millionen Franken. Die Hälfte davon entfällt auf das Gesundheitswesen.

11:18 Gastgewerbe-Umsatz hat sich in Deutschland halbiert Der Umsatz von Hotels, Restaurants und Cafés in Deutschland hat sich seit Beginn der Corona-Krise nahezu halbiert. Die Einnahmen des Gastgewerbes brachen von März 2020 bis Januar 2021 um 47.1 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Besonders hoch waren die Einbrüche in den Lockdown-Monaten April und Dezember mit 74.7 bzw. 71.1 Prozent. In dieser Zeit waren die Gaststätten bis auf Abhol- und Lieferangebote geschlossen, Hotels durften allenfalls Geschäftsreisende beherbergen. Die Umsatzverluste führten auch zu einem Rückgang der Beschäftigtenzahlen im Gastgewerbe. Diese brachen von März 2020 bis Januar 2021 um 19.2 Prozent ein. «Dabei ist zu beachten, dass Kurzarbeitende weiterhin als Beschäftigte zählen», erklärt das Statistikamt dazu. Audio Aus dem Archiv: Über die Engelsgeduld der Deutschen 03:07 min, aus Rendez-vous vom 26.02.2021. abspielen. Laufzeit 03:07 Minuten.

11:03 Lucerne Festival sagt Ersatzkonzerte ab Wegen der Corona-Pandemie hat das Lucerne Festival auch die als Ersatz für das gestrichene Frühjahrs-Festival geplanten Konzerte im Mai abgesagt. Ursprünglich hatte es den ursprünglich dreitägigen Musikanlass mit dem Titel «András Schiff and Friends» im Januar gestrichen, dabei aber angekündigt, dass der ungarische Pianist im Mai zwei Rezitale im KKL Luzern spielen werde. Daraus wird nun abermal nichts. Da nicht klar sei, wann der Bundesrat die Restriktionen für Veranstaltungen wieder lockern könne, werde die weitere Planung und Durchführung der Konzerte und des Künstlergesprächs unmöglich, teilte das Lucerne Festival mit. Das Festival-Team fokussiere sich nun auf das Sommer-Festival, das am 10. August 2021 beginnen soll. Es werde am 5. Mai informieren.

10:30 Impfstoffstreit: Johnson sucht Gespräch mit Merkel und Macron Im Streit um einen möglichen Exportstopp der EU von Corona-Impfstoffen nach Grossbritannien sucht der britische Premierminister Boris Johnson nun das Gespräch. Johnson wolle noch vor dem EU-Gipfel diese Woche bei Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron dafür werben, die Ausfuhr nicht zu blockieren, berichtete die BBC. Gesundheits-Staatssekretärin Helen Whately sagte im Sender BBC Radio 4, kein Land und auch nicht die EU solle «Impfnationalismus oder Impfprotektionismus» zulassen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte am Wochenende wegen des Mangels an Corona-Impfstoff in der EU Astra-Zeneca und Grossbritannien mit Exportbeschränkungen gedroht. Dem britisch-schwedische Pharmakonzern hatte sie vorgeworfen, im ersten Quartal nur 30 Prozent der vereinbarten Menge an Impftsoffen geliefert zu haben. Legende: Hat gut Lachen: Premierminister Johnson hat vor drei Tagen erst eine erste Impfdosis von Astra-Zeneca erhalten. Grossbritannien kann sich derweil zu den Impfweltmeistern zählen: Gestern Sonntag gab die Regierung bekannt, dass bereits jeder zweite erwachsene Brite eine erste Impfdosis erhalten habe. Keystone

10:07 Neuansteckungen in den USA gehen weiter zurück In den USA geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter zurück. Die Behörden meldeten für Sonntag insgesamt 33'243 neue Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) hervorging. Am Sonntag der Vorwoche waren noch 38'222 neue Infektionen registriert worden. Die Zahl der neuen Todesfälle mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion lag bei 430. Eine Woche zuvor waren es noch 579. Mit mehr als 542'000 Toten und 29.8 Millionen Infizierten sind die Vereinigten Staaten in absoluten Zahlen das weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Inzwischen sind aber auch schon mehr als 81.4 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft. Insgesamt zählen die USA knapp 330 Millionen Einwohner. 00:52 Video Aus dem Archiv: Biden will Impfstoffe für alle bis Mai freigeben Aus News-Clip vom 12.03.2021. abspielen

10:01 Wahl in Kongo-Brazzaville: Oppositionskandidat stirbt an Covid-19 Kurz nach der Präsidentenwahl im zentralafrikanischen Staat Kongo-Brazzaville ist der wichtigste Kandidat der Opposition, Guy Brice Parfait Kolélas, gestorben. Nach Angaben seines Wahlkampf-Teams erlag der 61-Jährige den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Demnach war Kolélas mit einem medizinischen Flugzeug aus der Hauptstadt Brazzaville, auf dem Weg nach Frankreich. Während des Flugs habe er Atemwegskomplikationen bekommen und sei dann kurz nach der Landung gestorben, sagte sein Wahlkampfleiter Christian Cyr Mayanda. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wahlen in Kongo-Brazzaville Kongo: Oppositionspolitiker Kolélas stirbt an Folgen von Covid-19 22.03.2021 Mit Audio

9:11 US-Studie: Astra-Zeneca-Impfstoff zu fast 80 Prozent wirksam Der von der Universität Oxford und dem britischen Pharmakonzern Astra-Zeneca entwickelte Covid-19-Impfstoff kommt in einer breit angelegten Studie in den USA auf eine Wirksamkeit von 79 Prozent. Zugleich weise er eine hundertprozentige Wirkung gegen schwere Erkrankungen auf, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten, geht aus den Studiendaten hervor. Während der Impfstoff von Astra-Zeneca in mehr als 50 Ländern weltweit zugelassen ist, haben zahlreiche Wissenschafter und Behördenmitarbeiter auf die Ergebnisse der US-Studie gewartet. Das Vakzin war nach Berichten über Blutgerinnsel negativ in die Schlagzeilen geraten, verschiedene Länder hatten die Verabreichung gestoppt. In den USA ist der Impfstoff bisher nicht zugelassen. Und auch die Schweiz hat das Vakzin noch nicht zur Verwendung freigegeben. Audio Aus dem Archiv: Astra-Zeneca: Wo liegen die Schwierigkeiten? 04:38 min, aus Echo der Zeit vom 16.03.2021. abspielen. Laufzeit 04:38 Minuten.