Der Ticker startet um 7:26 Uhr

8:35 Der Test für Zuhause Jetzt kommen sie, die Selbsttest. Jede Einwohnerin und jeder Einwohner soll pro Monat maximal fünf Selbsttests bekommen. Wir konnten den Selbsttest für Zuhause schon mal testen. Mehr dazu gibt es im Video. 01:49 Video Der Selbsttest im Selbsttest Aus SRF News vom 30.03.2021. abspielen

8:16 Warten vor der Apotheke Ab heute Mittwoch sind in Apotheken in der ganzen Schweiz Gratis-Selbsttests erhältlich. Die Selbsttests seien nur für Personen ohne Symptome gedacht, die keinen Kontakt mit Personen aus der Risikogruppe haben, sagte Martine Ruggli, Präsidentin des Schweizerischen Apothekerverbands Pharmasuisse in einem Interview im «Blick». Und sie bat darum, die Apotheken am 7. April nicht gleich zu stürmen. Man gehe von einer hohen Nachfrage aus. Legende: Vor der Apotheke in Dübendorf (ZH) bildete sich am Mittwochmorgen bereits eine Schlange. Wer die Gratistests bezieht, muss in der Apotheke lediglich seine Krankenkassenkarte vorweisen. SRF/Stefan Reinhart

7:10 Corona schädigt auch Psyche und Nerven Corona-Patienten haben häufiger neurologische oder psychische Probleme als Menschen mit anderen Atemwegserkrankungen. Eine britische Studie im Fachjournal «The Lancet Psychiatry» fand ein um 44 Prozent höheres Risiko für Angsterkrankungen oder Stimmungsschwankungen als nach einer Grippe. «Unsere Ergebnisse zeigen, dass Hirnerkrankungen und psychiatrische Störungen nach Covid-19 häufiger auftreten als nach der Grippe oder anderen Atemwegsinfektionen», teilte Mitautor Max Taquet von der Universität Oxford mit. Die genauen Gründe dafür seien noch unklar. Die britischen Forscher analysierten digitale Daten von mehr als 236'000 Patienten, die überwiegend in den USA behandelt wurden. Legende: Insgesamt litt etwa ein Drittel der erfassten Patienten innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Covid-19-Diagnose an einer neurologischen oder psychischen Erkrankung. Colourbox

6:27 Buskers wegen Corona abgesagt Das Strassenmusikfestivals Buskers in Bern findet dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Die Planungsunsicherheit sei auf allen Ebenen derart gross, dass die Organisatoren keine andere Möglichkeit sahen, als das Festival abzusagen, wie diese mitteilten. Sie hatten gemäss Mitteilung bis zuletzt gehofft, das Festival mit einem Corona-konformen Konzept durchführen zu können, «trotz mehrmonatigem Planungsrückstand». Allerdings könnten die Beteiligten nicht mehr länger vertröstet und auf Standby gehalten werden, schreiben die Organisatoren. Das nächste Buskers ist für den August 2022 geplant. Legende: Bei der letzten Durchführung des Strassenmusikfestivals im Jahr 2019 gaben sich trotz teils heftigen Regens an drei Tagen 75'000 Personen der Strassenmusik, Akrobatik, Theater, Tanz, Streetperformance und Comedy hin. Keystone

6:00 Abgabestart in den Apotheken für fünf monatliche Selbsttests Ab heute Mittwoch sind in allen Apotheken in der ganzen Schweiz Gratis-Selbsttests erhältlich. Jede Person in der Schweiz hat pro Monat Anspruch auf maximal fünf Tests. Ob und wann der Verkauf von Selbsttests auch im Detailhandel möglich ist, bleibt vorerst offen. Wer die Gratistests bezieht, muss in der Apotheke lediglich seine Krankenkassenkarte vorweisen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus Selbsttests für Zuhause: Ihre Fragen – unsere Antworten 07.04.2021 Mit Video

4:41 Mehr als 4000 Corona-Tote an einem Tag in Brasilien Brasilien hat erstmals mehr als 4000 mit dem Coronavirus infizierte Verstorbene an einem Tag registriert. Innerhalb von 24 Stunden seien 4195 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium des grössten Landes Lateinamerikas mit. An den Vortagen waren die Zahlen deutlich niedriger. Medienberichten zufolge wurden nun zahlreiche Todesfälle aus den Osterfeiertagen nachgemeldet. Bislang hatte ausser den USA noch nie ein Land mehr als 4000 Tote pro Tag gemeldet. In Brasilien ist die Corona-Pandemie rund ein Jahr nach Beginn weitgehend ausser Kontrolle geraten. In vielen Teilen des Landes steht das Gesundheitswesen vor dem Zusammenbruch. Der rechte Präsident Jair Bolsonaro hat das Coronavirus von Anfang an verharmlost. Legende: Angesichts zunehmender Kritik an seinem Krisenmanagement baute der Ex-Militär Bolsonaro zuletzt sein Kabinett um. Keystone

2:21 Biden: «Der Kampf ist noch nicht vorbei» US-Präsident Joe Biden bestätigt im Weissen Haus: «Vom 19. April an ist jeder Erwachsene in jedem Staat, jeder Erwachsene in diesem Land berechtigt, sich in die Schlange zu stellen, um eine Corona-Impfung zu bekommen». Damit sollten die «verwirrenden Regeln und Einschränkungen» bei der Impfkampagne ein Ende finden. Trotz des schnellen Voranschreitens warnte der Präsident: «Der Kampf ist noch nicht vorbei.» Neue Varianten des Coronavirus verbreiteten sich schnell, die Zahl der Neuinfektionen gehe wieder nach oben und auch die Zahl der Neueinlieferungen in Krankenhäuser sei nicht mehr rückläufig. Auch wenn immer mehr Menschen geimpft seien brauche es Zeit, bis der komplette Schutz eintrete. Biden: «Dieser Kampf ist noch nicht vorbei»

22:14 WHO stellt Forderungen für gerechte Impfstoff-Versorgung Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisiert in scharfen Worten, dass einige Staaten weiter komplett ohne Zugang zu Impfstoff seien. Dies sei eine «Farce», sagt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ein Hochfahren der Vakzin-Produktion und eine gerechte Verteilung seien der Schlüssel, um die aktue Phase der Pandemie zu überwinden.

21:54 Alle Erwachsenen in New York sind impfberechtigt Angesichts der rasanten Corona-Impfkampagne in den USA können künftig alle erwachsenen Bewohner des ehemaligen Covid-Epizentrums New York ein Vakzin erhalten. «Heute hat jede Person im Bundesstaat New York, die älter als 16 Jahre ist, Anspruch auf den Impfstoff. Es gibt keine Entschuldigung, nicht online zu gehen und heute einen Anruf (für einen Termin) zu tätigen», sagte der Gouverneur des Bundesstaates, Andrew Cuomo. 16 Jahre ist das momentane Mindestalter, um in den USA geimpft zu werden. Bislang sind drei Impfstoffe zugelassen. Insgesamt haben mehr als ein Drittel der knapp 20 Millionen New Yorker bereits zumindest eine Impfdosis bekommen. Täglich werden hier momentan im Schnitt 200'000 Dosen pro Tag gespritzt. Der Bundesstaat – und insbesondere die darin liegende gleichnamige Millionenmetropole – waren im vergangenen Frühjahr zum Epizentrum der Pandemie in den USA, zwischenzeitlich starben Hunderte Menschen pro Tag.

21:30 US-Finanzministerin: Müssen durch Pandemie aufgedeckte Schwachpunkte angehen Die Virus-Pandemie hat US-Finanzministerin Janet Yellen zufolge Schwachpunkte in vielen Bereichen aufgedeckt, die nun angegangen werden müssten. Yellen verwies bei den Frühjahrstreffen des Internationaler Währungsfonds (IWF) und der Weltbank auf die weltweiten Lieferketten und sozialen Sicherungssysteme. Zudem sei zwar die Bankenbranche nach der Krise von 2008/2009 gestärkt worden. Nun seien jedoch Zeichen von grossem Stress in einigen Teilen des übrigen Finanzsektors zutage getreten. Yellen sprach zudem von der Lehre der Finanzkrise, die nun befolgt werden müsse: «Die Unterstützung nicht zu schnell zurückzuziehen», sagte die frühere Chefin der US-Notenbank Fed.

20:45 Oxford setzt Astra-Zeneca-Studie an Minderjährigen aus Die Oxford-Universität setzt einer Zeitung zufolge eine Studie ihres gemeinsam mit Astra-Zeneca entwickelten Impfstoffes bei Kindern und Jugendlichen aus. Es sollten weitere Informationen über die seltenen Fälle von Hirnvenen-Thrombosen bei Erwachsenen abgewartet werden, berichtet das «Wall Street Journal». Probleme bei der Studie selbst seien nicht aufgetreten, zitiert das Blatt einen Sprecher der Universität.

20:00 Apotheken bereiten sich auf Abgabe von Corona-Selbsttests vor Ab Mittwoch können Corona-Selbsttests in Apotheken gratis bezogen werden. Um auf einen Ansturm vorbereitet zu sein, wurde auch über die Ostertage vorbereitet und abgepackt. Dies bedeutet für die Apotheken, die wegen Corona bereits ausgelastet sind, eine logistische Herausforderung. 03:29 Video Corona-Selbsttests verursachen viel Arbeit für Apotheken Aus Schweiz aktuell vom 06.04.2021. abspielen

19:52 USA: Jeder Erwachsene soll ab 19. April Impftermin vereinbaren können In den USA sollen alle Erwachsenen ab dem 19. April einen Corona-Impftermin vereinbaren können. Präsident Joe Biden werde dies noch heute verkünden, sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, bei einer Pressekonferenz. «Das bedeutet nicht, dass Sie sie (die Impfung) an diesem Tag bekommen, es bedeutet, dass Sie sich an diesem Tag in die Schlange einreihen können, wenn Sie es nicht schon vorher getan haben», machte Psaki deutlich. Mit der Aufhebung der Staffelung sei die Hoffnung verbunden, dass mehr Menschen schneller geimpft werden. Die US-Regierung rechne weiterhin damit, bis Ende Mai genügend Impfstoff für alle Erwachsenen vorrätig zu haben, sagte Psaki. Die Impfkampagne in den USA kommt rasch voran. Seit Bidens Amtsantritt am 20. Januar wurden nach Angaben des Weissen Hauses bereits mehr als 150 Millionen Impfdosen verabreicht. Insgesamt wurden landesweit nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC mehr als 167 Millionen Impfdosen gespritzt.

18:39 Lockerungen der Corona-Massnahmen in Ungarn Ungarns Präsident Viktor Orban kündigt eine Lockerung der Beschränkungen an. «Heute haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht», sagt er in einem Video auf Facebook: Mehr als ein Viertel der Bevölkerung habe inzwischen mindestens eine Impfdosis erhalten. «Ab morgen können Läden wieder öffnen und Dienstleistungen angeboten werden.» Andere Beschränkungen sollen bleiben, Schulen sollen am 17. April öffnen. In Ungarn leben 9.8 Millionen Menschen. Daten der Johns Hopkins University zufolge hat das Land seit einigen Wochen die höchste Todesrate pro Kopf durch das Virus. Legende: Viktor Orban im Dezember 2020. Keystone

18:10 Ausschreitungen an Anti-Corona-Demo in Rom Bei Protesten gegen die Corona-Schutzmassnahmen in der Nähe des Parlaments in Rom ist es zu Auseinandersetzungen der Demonstranten mit der Polizei gekommen. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa wurde mindestens ein Polizist verletzt. Mehrere Protestler seien festgesetzt worden. Die Zeitung «La Repubblica» schrieb, Beteiligte hätten von verletzten Demo-Teilnehmern berichtet. Die Demonstranten, darunter Besitzer sowie Mitarbeiter von Restaurants, Läden und Sportstudios, hätten gegen Schliessungen und Einschränkungen ihrer Arbeit aus Gesundheitsgründen protestiert, hiess es in Zeitungsberichten. Einige Dutzend Menschen hätten versucht, Absperrungen auf dem Platz vor der Abgeordnetenkammer zu durchbrechen. Es seien Feuerwerkskörper geflogen. Manche Demonstranten – meist Männer, aber auch Frauen – hätten keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Legende: Demonstranten und Polizisten geraten in Rom aneinander. Keystone

17:51 Sánchez verspricht Ende des Notstands in Spanien am 9. Mai Im Zuge einer deutlichen Verbesserung der Pandemie-Lage will der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez den am 9. Mai auslaufenden Corona-Notstand nicht verlängern. «Wir wollen, dass der 9. Mai der Schlusspunkt ist», sagte der sozialistische Politiker nach der wöchentlichen Kabinettssitzung in Madrid. Sánchez versprach ausserdem, dass bis Ende August 33 Millionen der insgesamt rund 47 Millionen Einwohner des Landes gegen Corona geimpft sein werden.

16:50 «Reibungsloser Start» in den Zürcher Impfzentren Vier grosse Impfzentren haben am Dienstag im Kanton Zürich den Betrieb aufgenommen. Der Betrieb in den Impfzentren im Triemlispital, in Oerlikon, Winterthur und Dietikon sei ruhig und störungsfrei angelaufen, teilte eine Sprecherin der Zürcher Gesundheitsdirektion auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Am Mittwoch folgen die Impfzentren in Bülach, Uster und Wetzikon, am Donnerstag diejenigen in Affoltern und Horgen. Wie viele Personen am ersten Betriebstag in den Zentren geimpft wurden, soll am Mittwoch mitgeteilt werden. Mit der derzeit verfügbaren Impfstoffmenge laufen die Zentren noch nicht auf voller Kapazität. Für den April sind gemäss der Gesundheitsdirektion bisher 65'000 Termine für Erstimpfungen vergeben worden, freie Termine seien noch verfügbar. 01:59 Video Zürich: Impfstart im grossen Stil Aus Tagesschau vom 06.04.2021. abspielen

16:20 Lockdown wird in Teilen Österreichs verlängert Österreich verlängert für die Hauptstadt Wien und zwei weitere Bundesländer den Lockdown um eine Woche bis zum 18. April. Grund dafür ist die nach wie vor angespannte Situation auf den Intensivstationen. Für die sechs weiteren Bundesländer wurden trotz teilweise steigender Infektionszahlen keine Änderungen beschlossen. «In Absprache mit den Experten haben wir uns verständigt, dass wir weiterhin auf ein regionales Vorgehen setzen», sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz. Im Osten des Landes hat sich die ansteckendere britische Virus-Variante, die auch zu schwereren Verläufen führt, stark verbreitet. Zum 1. April wurden in Wien, Niederösterreich und im Burgenland der Handel und körpernahe Dienstleister wie Friseure geschlossen. Die Schulen wurden auf Fernunterricht umgestellt. Kanzler Kurz kündigte zudem die Einrichtung einer Öffnungskommission aus Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen an. Es gehe darum, die Öffnungsschritte sorgfältig und rechtzeitig vorzubereiten. Mit dem für April erwarteten Impffortschritt bei den über 65-Jährigen werde voraussichtlich eine massive Entlastung der Kliniken einhergehen, so Kurz.

16:00 Luzern eröffnet Ende April in Willisau ein Impfzentrum Im Kanton Luzern dürfte es ab dem 26. April mit dem Impfen gegen das Coronavirus schneller vorwärtsgehen. Weil es dann mehr Impfdosen geben soll, wird auf diesen Termin hin in Willisau ein Impfzentrum eröffnet und das Impfen in ausgewählten Arztpraxen gestartet. Wie die Staatskanzlei mitteilte, sind Online-Anmeldungen für eine Impfung in der Festhalle Willisau ab sofort möglich. Dieses Impfzentrum wird bis zu 1600 Personen pro Tag impfen können und wie dasjenige auf der Luzerner Allmend vom kantonalen Führungsstab betrieben. Für das Impfen in Arztpraxen wird es ein anderes Anmeldeprozedere geben. Gemäss dem kantonalen Impffahrplan werden im Impfzentrum in Luzern momentan Personen über 75 Jahren sowie chronisch Kranke mit höchstem Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19 Erkrankung geimpft. Insgesamt sind aktuell 26’866 Personen mit der 1. und 2. Impfung geimpft.