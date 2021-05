Der Ticker startet um 5:37 Uhr

20:00 Jeder dritte Deutsche ist schon geimpft Mehr als jeder Dritte in Deutschland ist bereits mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Wie aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch hervorgeht, haben 34.3 Prozent der Menschen in dem Land mindestens eine Impfung erhalten. Deutschland hat rund 83 Millionen Einwohner. So verabreichten alle Stellen laut RKI bislang insgesamt etwa 36.8 Millionen Impfungen. Davon seien knapp 29 Millionen bei Erstimpfungen und weitere etwa 8.3 Millionen bei Zweitimpfungen verabreicht worden. Demnach stieg die Quote der vollständig Geimpften auf zehn Prozent. Zum Vergleich: In der Schweiz sind bislang laut BAG 12.5 Prozent der Bevölkerung vollständig und 12.6 Prozent einfach geimpft.

19:15 Breite Zustimmung bei den meisten Parteien Auf die Öffnungsschritte des Bundesrates haben die Parteien zustimmend reagiert. Die SP zeigte sich erleichtert darüber, dass die epidemiologische Lage weitere Öffnungsschritte zulässt. Allerdings fordert die Partei «Impfgerechtigkeit». Es dürfe nicht sein, dass jene Personen, die ohne Computerzugang in exponierten Branchen arbeiten, bei den Terminbuchungen leer ausgehen und später geimpft werden, wird Co-Präsidentin Mattea Meyer in einer Mitteilung zitiert. Die FDP begrüsste ausdrücklich die Entscheide des Bundesrates zugunsten weiterer Lockerungsschritte und der langfristigen Planung für die Sommermonate. «Doch warum so lange warten, wenn sich die epidemiologische Lage so positiv entwickelt?», schrieb die Partei in einer Mitteilung. Die Mitte-Partei gab sich wortkarg: «Die nächsten Öffnungs-Schritte sind bekannt. Bleiben wir trotzdem vorsichtig. Solidarisch bleiben. Verantwortung übernehmen. Die Schweiz zusammenhalten», hiess es auf Twitter. Grünen-Präsident Balthasar Glättlich schrieb auf Twitter, weitere vorsichtige Corona Öffnungsschritte seien verständlich. Abstand, Masken, Tests, Impfungen und Vorsicht blieben aber zentral: Sonst würden die Lockerungen zum Boomerang.

18:50 SVP und Gewerbeverband fordern Tempo Kopfschütteln kam jedoch von der SVP. «Es ist unbegreiflich, dass der Bundesrat nicht vorwärtsmacht», liess sich Parteipräsident Marco Chiesa in einer Mitteilung zitieren. «Die Menschen sollen mit Schutzkonzepten (Hygiene, Masken, Abstand, Contact-Tracing) wieder möglichst frei arbeiten und leben können.» Dass der Bundesrat mit den Öffnungen nun noch einmal fast drei Wochen zuwarte, sei «reine Schikane». Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) begrüsste den Entscheid des Bundesrates, den Gastrobetrieben die Öffnung auch in Innenräumen zu erlauben. Insgesamt beurteilt der SGV den Öffnungsschritt als zu zögerlich, zu langsam und zu wenig weitgehend. In der Logik des gezielten Schutzes mit Schutzkonzepten sei eine vollständige Öffnung per 17. Mai möglich, hiess es in einer Twitter-Nachricht. Der nach eigenen Angaben grösste Dachverband der Schweizer Wirtschaft forderte ausserdem die Aufhebung der besonderen Lage und die Auflösung der wissenschaftlichen Taskforce. Legende: Von der SVP gab es Kritik am Bundesrat: Sie fordert, dass die Einschränkungen möglichst rasch aufgehoben werden. Reuters

18:06 Spanien hofft auf 45 Millionen Touristen: «Sie können jetzt planen» Spanien erwartet für dieses Jahr bis zu 45 Millionen ausländische Touristen. Das wäre mehr als die Hälfte des vor Ausbruch der Pandemie erreichten Niveaus, sagte Tourismusministerin Reyes Maroto bei der Präsentation einer Werbekampagne, die Besucher im Sommer anlocken soll. «Spanien wird bereit sein, sich der Welt sehr bald wieder zu öffnen», sagte Maroto. «Internationale Touristen können jetzt mit der Planung ihres Spanien-Urlaubs beginnen.» Spanien war vor Ausbruch der Pandemie nach Frankreich das am zweithäufigsten besuchte Land der Welt. Wegen Corona brach die Zahl der ausländischen Touristen im vergangenen Jahr um 80 Prozent ein, nachdem 2019 noch 83.5 Millionen Besucher gezählt worden waren. Angesichts der Impffortschritte in Ländern wie den USA, Deutschland und Grossbritannien hoffen tourismusabhängige Nationen wie Spanien, zumindest einen Teil der wirtschaftlich wichtigen Sommersaison zu retten. Legende: Eines der beliebtesten Ziele in Spanien für Touristinnen und Touristen: Die Metropole Barcelona. Reuters

17:24 Was ein Antikörper-Test bringt Wieder ohne Einschränkungen in die Ferien oder an einem Konzert seiner Lieblingsband zujubeln: Mit einem entsprechenden Zertifikat soll das schon bald wieder möglich sein. Aber wie ist das bei all jenen, welche die Krankheit durchgemacht haben? Kann man in einem solchen Fall einen Antikörper-Test machen? Und wie funktioniert der? Das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» hat bei Wissenschaftsredaktor Daniel Theis nachgefragt.

17:07 French Open plant mit rund 118'000 Besuchern An den French Open vom 30. Mai bis 13. Juni sollen in diesem Jahr trotz des Coronavirus wieder mehr Zuschauer zugelassen werden. Die Veranstalter planen im Optimalfall mit insgesamt etwas mehr als 118'000 Besuchern während der gut zwei Wochen. An den ersten zehn Tagen sollen pro Tag etwas mehr als 5000 Zuschauer auf die Anlage Roland Garros dürfen: je 1000 Besucher in den drei grössten Arenen und einige Hundert Zuschauer auf den Aussenplätzen. Vom 9. bis 13. Juni dürfen 65 Prozent der Plätze in den Stadien besetzt werden, mit einer Obergrenze von 5000 Zuschauern. Die erstmals durchgeführten «Night Sessions» finden wegen der ab 21 Uhr bestehenden Ausgangssperre bis am 9. Juni ohne Zuschauer statt. Legende: An den French Open wird es wieder tausende Zuschauer in den Stadien haben. Aber immer noch reduziert. Reuters

16:24 Ende der Medienkonferenz zu den Lockerungen Damit endet die heutige Medienkonferenz des Bundesrates. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und halten Sie weiterhin hier im Ticker über Neuigkeiten rund um das Coronavirus auf dem Laufenden.

16:24 Warum dürfen sich nur 30 Leute an einem Vereinsanlass treffen? Warum dürfen sich bei Vereinsversammlungen nur 30 Personen treffen und bei öffentlichen bis zu 100, fragt ein Journalist. «Bei Publikumsveranstaltungen müssen Besucherinnen und Besucher weitere Pflichten erfüllen, wie etwa Kontakterhebung oder Sitzpflicht. Bei Vereinsanlässen vermischen sich verschiedene Personengruppen und es gelten weniger Regeln», antwortet ein BAG-Experte.

16:11 Wie kann man sichergehen, dass das Covid-Zertifikat mit der EU kompatibel ist? Wie kann sichergehen, dass das Schweizer Covid-Zertifikat kompatibel sei mit demjenigen der EU?, so eine weitere Frage. «Unser Ziel ist es, absolut kompatibel zu sein. Wir setzen alles daran, dass die Zertifikate kompatibel sind», sagt Berset. Es sei aber so, dass auch die andere Seite, die EU, grosses Interesse habe an einem kompatiblen Zertifikat. Mathys fügt an: «Wir warten aus diesem Grund auch auf die Spezifikationen von Seiten der EU, damit man die Kompatibilität gewährleisten kann.» 01:05 Video Berset und Mathys zur Kompatibilität des Covid-Zertifikats Aus News-Clip vom 12.05.2021. abspielen

16:05 Berset sorgt für einige Lacher Wieso muss der Wirt eines Restaurants die fünfte, bereits geimpfte Person wegschicken, wenn eine Gruppe schon zu viert im Restaurant-Innenraum konsumiert und zum Beispiel jasst, fragt ein Journalist? «Ganz einfach: Normalerweise jasst man ja zu viert», antwortet Berset schelmisch und sorgt damit für einige Lacher im Plenum. 01:19 Video Alain Berset sorgt für Lacher Aus News-Clip vom 12.05.2021. abspielen

16:01 Konkretisierung zur Homeoffice-Pflicht Die Homeoffice-Pflicht soll laut Bundesrat für jene Betriebe, die wiederholt testen, in eine Homeoffice-Empfehlung umgewandelt werden. Was heisst denn regelmässiges Testen, fragt ein Journalist. «Einmal in der Woche wäre eine regelmässige Testung», antwortet eine BAG-Expertin.

15:59 Fängt die Pandemie von vorne an, wenn wir die Impfung nicht auffrischen? Es seien jedes Jahr Auffrischungen der Impfungen notwendig. Wenn ein Grossteil dann diese nicht mehr mache, «fängt dann die ganze Pandemie wieder von vorne an?», fragt ein Journalist. «Die Pandemie würde sich natürlich wieder anders entwickeln. Wenn wirklich ein Grossteil dies nicht tun würde», sagt Berset. Da sei die Eigenverantwortung gefragt. Der «Vorteil» am Coronavirus sei, dass das Virus zum Beispiel langsamer mutiere als die Grippe, das mache es einfacher.

15:55 Berset: «Maskenpflicht in Innenräumen ist wegen Aerosolen wichtig» Die Virusübertragung über Aerosole wurden von der WHO als besonders relevant eingestuft, sagt ein Journalist. Wieso wolle man in der Schweiz dennoch die Innenräume von Restaurants öffnen? «Bezüglich Aerosolen hat sich sehr viel entwickelt in einem Jahr, jeden Tag erfahren wir mehr darüber. Es stimmt, dass es eine grosse Differenz des Ansteckungsrisikos zwischen Innen- und Aussenräumen gibt. Deshalb ist die Maskenpflicht in Innenräumen so elementar wichtig», antwortet Berset. «Wir wollen aber eine Rückkehr zur Normalität ermöglichen – und da gehören Restaurant-Innenräume dazu. Aber nur unter Berücksichtigung der Schutzkonzepte mit Masken- und Sitzpflicht, Abstand halten, Kontaktangaben und maximal vier Personen.»

15:54 Impfstrategie: Setzt der Bundesrat nur auf mRNA-Impfstoffe? Berset antwortet auf eine Frage einer Journalistin zur künftigen Impfstrategie und, ob vor allem auf mRNA-Impfstoffe gesetzt werde. «Aus unterschiedlichen Gründen werden vor allem mRNA-Impfstoffe gekauft», sagt Berset. Das Ziel sei es aktuell, Impfstoffe zu kaufen, die bei den bisherigen Varianten wirken. Auch in Zukunft seien die Lieferanten von mRNA-Impfstoffe die Hauptpartner. «Wir wissen, dass diese die schnellsten sind, die reagieren können auf Mutationen oder ähnliches. Unser Ziel ist es, alles zu tun, damit wir mit der Impfung eine stabile Situation erwirken können.» 00:51 Video Berset: «mRNA-Impfungen sind die besten Impfungen, um eine Stabilität zu erreichen» Aus News-Clip vom 12.05.2021. abspielen

15:51 Parmelin: «Wir bieten den Unternehmen viel Hilfe» Wird es für die Unternehmen nicht ein brutales Aufwachen, wenn sie sich von der Staatshilfe verabschieden müssen? «Das glaube ich nicht», verneint Bundespräsident und Wirtschaftsminister Guy Parmelin. «Wichtig ist es, möglichst geordnet aus dieser Situation herauszukommen. Wir bieten den Unternehmen viel Hilfe, etwa mit der Verlängerung der Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 24 Monate. Das stabilisiert Firmen, wir steigen da nicht Knall auf Fall aus.»

15:48 Reise-Quarantäne: Was passiert mit Kindern, die nicht geimpft sind? Was sei mit den Kindern auf Reisen, wenn die Erwachsenen geimpft seien – müssten die dann in Quarantäne, wenn man beispielsweise aus Mexiko zurückreise? Michael Gerber (BAG) verneint: «Für Kinder unter 16 ist diese Reise-Quarantäne allgemein aufgehoben.»

15:47 Berset: «Auch Kinder sollen sich impfen lassen» Auch Kinder könnten schwer erkranken. Was gedenke der Bundesrat zum Schutz der Kinder zu tun, fragt eine Journalistin. «Wir wissen erstens, dass Kinder selten einen schweren Krankheitsverlauf haben. Zweitens sind wir daran, alles zu tun, dass Kinder sich impfen lassen können. Kinder sollen sich auch impfen lassen können und es gibt Signale, dass es bald so weit sein könnte. Drittens sind Schutzkonzepte auch für Kinder wichtig», beantwortet Berset die Frage. Kinder seien nicht zu einer Risikogruppe geworden, ergänzt Patrick Mathys vom BAG: «Es ist aber wichtig, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen – auch Kinder, um nicht eine unkontrollierte Virusverbreitung in der ungeschützten Population zu riskieren.» 00:53 Video Berset: «Wir setzen alles daran, dass sich auch Kinder impfen können» Aus News-Clip vom 12.05.2021. abspielen

15:44 Warum öffnet man im privaten Bereich noch nicht? Warum hält man im privaten Bereich an den Personenbegrenzungen fest, will ein Journalist wissen? «Vor allem, weil es dort keine Distanz, keine Masken und keine Schutzkonzepte gibt», antwortet Berset. Überall sonst habe man Schutzkonzepte. Aber im privaten Umfeld komme man sich oft näher. «Wir fahren noch einige Wochen mit diesem System. Es sind die Orte, wo die Gefahren einer Übertragung am grössten sind.» 00:58 Video Bundesrat Berset: «Im privaten Raum gibt es keine Schutzkonzepte» Aus News-Clip vom 12.05.2021. abspielen

15:40 Wann dürfen Nachtclubs wieder öffnen? Nun beginnt die Fragerunde. Ein Journalist will wissen, wann die Nachtclubs öffnen können. «Wir gehen etappenweise vor. Die Geschäfte sind seit Ende März wieder offen. Bei den Nachtclubs sind eine Kapazitätsbegrenzung oder eine Sitzpflicht wenig sinnvoll. Darum war schnell klar, dass sie nicht zu den ersten Öffnungsschritten gehören werden, sondern wohl eher zu den letzteren», antwortet Alain Berset. «Generell werden Hygieneregeln wie Masken tragen und Abstand halten uns wohl noch länger begleiten. Das ist wichtig und sinnvoll», so der Gesundheitsminister.