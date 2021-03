Der Ticker startet um 6:00 Uhr

16:43 Gewerbeverband fordert Ende des Shutdowns Der Schweizerische Gewerbeverband begrüsst die Teststrategie des Bundesrats, beurteilt das Vorgehen jedoch als «viel zu zögerlich und nach wie vor ohne Perspektive». Der Verband fordert das sofortige Ende des Shutdowns. Mit der Teststrategie und weiteren Massnahmen wie den Schutzkonzepten, dem Contact Tracing und der Ausweitung des Impfprogramms sei eine vollständige Öffnung der Wirtschaft möglich, teilte der SGV mit. Es sei deshalb unverständlich, warum der Bundesrat eine solch zögerliche und nach wie vor perspektivlose Öffnungsstrategie fahre, so der Verband. Er ignoriere damit den Willen von Parlament, Wirtschaft und Kantonen, die eine Beendigung des Shutdowns verlangten.

16:10 Reaktionen von SVP, Grünen und GLP Die SVP kritisiert die abwartende Haltung des Bundesrates zu möglichen weiteren Öffnungsschritten als «Nebelpetarde». Ohne konkrete Öffnungstermine und ohne verbindliche Datenbasis lege der Bundesrat den Kantonen eine «Alibi-Vernehmlassung» vor, schreibt die SVP in einer Stellungnahme. Und auch die vorgeschlagenen Massnahmen des Bundesrates seien «willkürlich und unverständlich». Damit verliere die Regierung an Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung. Die Grüne Partei hingegen unterstützt die Verknüpfung weiterer Öffnungsschritte mit der epidemiologischen Entwicklung. Nur wenn sich die Schweiz an ein von vielen gefordertes Ampelsystem halte, sei die schrittweise Öffnungsstrategie auch sicher, wird Grünen-Präsident Balthasar Glättli in einer Mitteilung zitiert. Auch die Grünliberalen erachten das Vorgehen des Bundesrates als richtig. Die Situation sei fragil, die weitere Entwicklung unklar, schrieb GLP-Präsident Jürg Grossen auf Twitter. Gleichzeitig biete die Regierung Perspektiven. «Ich hoffe sehr, dass bald Öffnungsschritte machbar sind – das würde uns allen gut tun», schrieb Grossen.

15:59 Zentralschweizer Finanzdirektoren fordern Strategiewechsel Die Finanzdirektoren der sechs Zentralschweizer Kantone sind gemeinsam an die Öffentlichkeit getreten und verlangen vom Bundesrat eine neue Coronapolitik. Das Hauptproblem seien aktuell nicht mehr die Neuansteckungen, sondern steigende Arbeitslosenzahlen, drohende Konkurse und die «schier unendlich scheinende Nachfrage nach staatlichen Unterstützungsgeldern», sagte etwa Urs Janett, Urner Finanzdirektor und Präsident der Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, heute Morgen vor den Medien. Die Finanzdirektoren warnen vor einer möglichen Inflation und verlangen die schnellstmögliche Öffnung der noch geschlossenen Wirtschaftsbereiche. Ein konkretes Datum nannten sie zwar nicht. Der Bundesrat müsse aber einen Fahrplan und damit eine Perspektive aufzeigen, hiess es. Die Gesellschaft müsse lernen, steigende Fallzahlen auszuhalten und auf diese nicht zwingend mit einem Lockdown zu reagieren. Nach Angaben der Finanzdirektoren unterstützte die öffentliche Hand bislang allein die Zentralschweizer Wirtschaft mit 3.3 Milliarden Franken. 1.9 Milliarden entfielen dabei auf die Covid-19-Kredite des Bundes, 0.9 Milliarden Franken auf Kurzarbeitsentschädigungen und Erwerbsersatz.

15:35 Welche Perspektive haben Gastrobetriebe? Sei das so, dass die Gastrobranche keine Öffnungs-Perspektive habe? Berset vertröstet auf die kommende Woche. «Wir wissen, dass das nicht das ist, was sich Gastrosuisse wünschen würde.» Er sagt, dass es aber auch vorschnell wäre, Perspektiven zu geben. Das wäre unehrlich, weil man nicht weiss, ob man das dann einhalten können. Der Innenminister weist nochmals darauf hin, dass die Betriebe weiterhin Hilfe beantragen könnten. Die fehlende Perspektive betreffe nicht nur die Gastrobranche, sondern auch die Grossveranstalter. 02:06 Video Berset: «Werden versuchen, rasch Perspektiven für die Zukunft zu geben» Aus News-Clip vom 12.03.2021. abspielen

15:32 Novavax, Curevac und Johnson&Johnson-Impfstoffe Mit Curevac gebe es einen Vertrag durch den EU-Kanal, mit Novavax habe man schon lange direkt einen Vertrag abgeschlossen, sagt Nora Kronig vom BAG. Dass man mit mehreren Anbietern Verträge habe, entspreche der diversifizierten Strategie. Bei Johnson & Johnson habe man, wie bereits erklärt, auf den Abschluss eines Vertrags verzichtet, weil die Lieferung erst im dritten Quartal eintreffen würde und da habe man voraussichtlich bereits viele Impfstoffe.

15:31 Tests auch für solche, die Covid-19 durchgemacht haben? Zur Teststrategie: Werden auch bereits erkrankte Personen getestet? Auch Geheilte könnten sich testen lassen, sagt Patrick Mathys. Die Tests seien freiwillig.

15:28 1 Million Impfstoff-Dosen im März Haben sich die Annahmen der Armee für die Impfstoff-Lieferungen bestätigt? Nora Kronig vom BAG sagt, dass man für März eine Million Dosen erwarte. Allerdings sei die Projektion sehr dynamisch. Die Journalistin fragt nach, warum nicht besser publiziert werde. Kronig sagt, dass man nur kommuniziere, was vertraglich beschlossen worden sei.

15:24 Möglicherweise Lockerung bei Singverbot Frage zu den Ostergottesdiensten und dem Singverbot. Amedeo Cianci vom BAG erklärt, dass in der Vernehmlassung vorgeschlagen wird, dass das nicht professionelle Singen mit Abstand möglich werden soll. Bei den Vorgaben für die Gottesdienste würde sich nichts ändern. 00:23 Video «Singen mit Abstand soll wieder möglich sein» Aus News-Clip vom 12.03.2021. abspielen

15:19 Auch bei einer dritten Welle Fallzahlen tief halten Ein Journalist spricht das Thema Durchseuchung an. Patrick Mathys vom BAG sagt, dass es auch in einer möglichen dritten Welle wichtig sei, die Fallzahlen möglichst tief zu halten. Auf eine weitere Frage betont er, dass die britische Variante ansteckender sei und die Zahl der Neuansteckungen dominiere. Glücklicherweise würden aber die Schutzmassnahmen greifen. Jedoch würden die Fallzahlen bestimmt eher steigen.

15:15 Innenräume der Restaurants für Geimpfte und Negativ-Getestete? Der Zugang zu Impfungen sei bisher noch nicht so breit. «Es ist zu früh, diese Diskussion zu führen», sagt Berset. Es wäre auch sehr kompliziert umzusetzen, meint der Gesundheitsminister. Man müsse nun die Pandemie-Situation bewältigen, dann könne man für alle öffnen. 01:02 Video «Restaurants nur für Geimpfte zu öffnen, wäre sehr kompliziert» Aus News-Clip vom 12.03.2021. abspielen

15:13 Berset: «Möglichst wenig Schäden» Wie das konkrete Ziel des Bundesrates aussehe – auch, um die Lockerungen zu beschliessen, wird gefragt. «Wir wollen mit so wenig Schäden für die Bevölkerung und die Wirtschaft wie möglich durch die Pandemie gehen», sagt Berset. Es sei nicht möglich, klare Voraussagen zu machen – vor allem in Hinblick auf die neuen Varianten. Wichtig sei vor allem auch, dass die Spitäler nicht überlastet würden. Eine grosse Sorge würden aber auch die Long-Covid-Fälle bereiten. «Wenn wir die Pandemie nicht eindämmen, kann das auch zu langfristigen negativen Folgen führen.»

15:11 Berset: Investition in Lonza hätte nicht automatisch mehr Impfdosen gebracht Zur Causa Lonza: Vor einem Jahr sei es darum gegangen, dass Lonza den Bundesrat informiert habe, dass die Walliser Firma von Moderna eine Produktionslinie übernehmen könne. Das habe den Bundesrat sehr gefreut. Es ging im Schreiben darum, finanzielle Mittel für den Aufbau der Produktion zu finden. Doch die Investition des Bundes hätte nichts daran geändert, dass das Produkt weiterhin zu 100 Prozent in den Händen von Moderna geblieben ist. «Das hätte uns überhaupt nicht geholfen, einen direkten Zugang zur Impfung zu haben», sagt Berset. Man habe deshalb dann direkt mit Moderna verhandelt, die die ganze Produktionskette beherrsche und das Produkt auch verkaufe. Auch deshalb habe man einen sehr guten Zugang zum Impfstoff von Moderna. 01:06 Video «Wir haben einen sehr guten Zugang zu den mRNA-Impfstoffen» Aus News-Clip vom 12.03.2021. abspielen

15:06 Keine Entscheidung bei Homeoffice-Pflicht Ein Journalist will wissen, was in Sachen Homeoffice-Pflicht entschieden wurde. Diese Frage sei nicht besprochen worden, da ändere sich demnach vorläufig nichts, so Parmelin.

15:06 Berset: Regionale Lösungen zurzeit nicht denkbar Könnten auch die Kantone wieder übernehmen und in unterschiedlichen Tempi öffnen? Dafür bräuchte es regional grosse Unterschiede in den Regionen, sagt Berset auf die Frage eines Journalisten. Doch dies sei derzeit nicht der Fall. Es sei homogener als in der Vergangenheit, man sehe eine ähnliche Entwicklung in allen Regionen. Es gebe aber keine Sicherheit, man werde immer auf die Situation reagieren, sagt der Gesundheitsminister.

15:02 Betreiber können frei wählen, ob sie Terrassen öffnen Ein Journalist will wissen, ob sich Restaurantbetreiber weigern können, die Terrassen zu öffnen, um weiter von Entschädigungen profitieren zu können. Parmelin sagt, dass die Betreiber frei wählen könnten. Hilfe würden sie in allen Fällen erhalten. Berset bestätigt.

14:59 Berset: «Die Zahlen müssen nicht sehr stark zurückgehen, um zu öffnen» Die Journalisten können nun Fragen stellen. Sind die vorgeschlagenen Öffnungsschritte nur als Paket zu verstehen oder gibt es auch nur einzelne Massnahmen, die umgesetzt werden, wenn etwa die Fallzahlen weiter steigen, fragt ein Journalist. Der Bundesrat sei ganz frei in der Wahl der Öffnungsschritte, antwortet der Gesundheitsminister. Man habe aber bereits vor ein paar Wochen einen Strategiewechsel vorgenommen, denn man nehme nun Öffnungsschritte vor, während man noch in der Pandemie sei. Man könne jedoch einen solchen Weg begehen, weil die Impfungen voranschritten und die Teststrategie ausgeweitet worden sei. «Die Zahlen müssen nicht sehr stark zurückgehen, um zu öffnen», sagt Berset. Es sei noch keine Katastrophe, es scheine mit der risikobasierten Strategie möglich sein zu öffnen. Der Bundesrat werde nächste Woche entscheiden.

14:55 Parmelin: Politik der kleinen Schritte Der Bundesrat verstehe die Ungeduld in der Bevölkerung, aber man müsse kleine Schritte gehen, sagt Parmelin erneut. Der Bundespräsident weist auf die Rollen des Parlaments und der Landesregierung hin und mahnt zu einer konstruktiven Zusammenarbeit und Disziplin. Schlusswort: «Der Bundesrat ist sich der schwierigen Situation bewusst – epidemiologisch und wirtschaftlich.» Die Erwartungen seien hoch, es sei schwierig, sie alle zu erfüllen. Kritik sei möglich. Der Bundesrat sehe aber mit Sorge, dass sich der Ton verschärfe. «Wir verstehen die Ungeduld» (frz.) Aus News-Clip vom 12.03.2021.

14:51 Parmelin: «Maturitäts- und Lehrabschlussprüfungen finden statt» Der Bundespräsident ergreift das Wort und mahnt, dass man vorsichtig bleiben müsse – trotz verständlicher Ungeduld in der Bevölkerung. Als Bildungsminister erklärt er weitere Entscheide des Bundesrates. So würden Maturitäts- und Lehrabschlussprüfungen wenn möglich regulär stattfinden. Allerdings habe man auch für den Fall vorgesorgt, dass dies die epidemiologische Lage nicht zulasse. Auch der Eignungstest für das Medizinstudium finde grundsätzlich statt. «Wir verfolgen die Situation der Studierenden», sagt Parmelin, auch in Bezug auf ihre finanzielle Lage. Auch betont er, dass die Lehrstellenlage gut sei. «Wir sind guter Hoffnung, dass wir unserer Jugend eine reguläre Ausbildung gewährleisten können, trotz dieser ausserordentlichen Lage.»