Der Ticker startet um 5:53 Uhr

4:40 Peru korrigiert Covid-Todesfälle nach oben Peru hat seine Zahlen bezüglich der Todesopfer durch Covid-19 nach oben korrigiert. Bisher war im südamerikanischen Land von 69.342 Menschen die Rede, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben waren – nun hat die Regierung diese Zahl auf 180.764 angepasst. Peru hat etwa 32.5 Millionen Einwohner. Die Korrektur sei im Rahmen einer Analyse zustandegekommen, hiess es. Demnach gab es zehntausende Todesfälle, die bisher nicht in Zusammenhang mit Covid-19 gebracht worden waren. Legende: Reuters

3:52 OECD startet Initative für sicheres Reisen Die Industrieländervereinigung OECD hat eine Initiative für sicheres Reisen in Corona-Zeiten gestartet. Ein neues internationales Forum soll es Regierungen und anderen Beteiligten erlauben, rasch über Pläne für Reiseerleichterungen informiert zu werden. Die Teilnahme an dieser Initiative sei freiwillig. Das teilte die Organisation am Montag in Paris am Rande eines Ministerrates mit.

3:45 Frankreich öffnet Impfung für alle Frankreich hat die Corona-Impfkampagne auf alle Erwachsenen ausgedehnt. Premierminister Jean Castex sprach von einem symbolischen Tag. Staatschef Emmanuel Macron teilte am Montagabend via Twitter mit, er und seine Frau Brigitte seien geimpft. Einzelheiten zum Zeitpunkt der Impfung und zum Impfstoff blieben offen. Mittlerweile sind in dem Land mit seinen etwa 67 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern gut 25 Millionen Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Die Situation auf den Intensivstationen entspannte sich Castex zufolge zuletzt.

21:30 Statt «indische Variante» – WHO nennt B.1.617.2 nun «Delta» Die zuerst in Indien entdeckte besonders ansteckende Coronavirus-Variante B.1.617.2 heisst nun «Delta». Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat beschlossen, die einzelnen Varianten nach dem griechischen Alphabet zu benennen, wie sie mitteilte. Damit soll vermieden werden, dass Länder oder Regionen mit bestimmten Virusvarianten in Verbindung gebracht und Menschen, die dort leben oder von dort kommen, diskriminiert werden. Nach dem neuen Schema heisst die zuerst in Grossbritannien aufgetauchte Virusvariante B.1.1.7 nun «Alpha», die in Südafrika entdeckte Variante B.1.351 «Beta» und die in Brasilien zuerst nachgewiesene Variante P.1 «Gamma». Dies sind die zurzeit von der WHO aufgeführten «Besorgniserregenden Varianten». Weitere «Varianten von Interesse» sind ebenfalls mit Buchstaben aus dem griechischen Alphabet versehen worden.

20:18 Verzögerung bei digitalem Corona-Pass in Österreich Der sogenannte Grüne Pass kann in Österreich nicht wie geplant kommende Woche eingeführt werden. Der Nachweis von Corona-Impfungen, Tests oder Genesung mittels Handy werde sich um mindestens eine Woche verzögern, weil die EU im letzten Moment ihre technischen Anforderungen geändert habe, erklärte das Gesundheitsministerium in Wien. Die konservativ-grüne Koalitionsregierung sieht den Grünen Pass als Vorzeigeprojekt zur Wiederbelebung des wirtschaftlich wichtigen Tourismussektors. Derzeit verwenden Geimpfte, Getestete und von Covid-19 Genesene verschiedene Zertifikate für den Zutritt zu Gastronomiebetrieben, Kultureinrichtungen und Sportveranstaltungen. Ursprünglich sollten QR-Codes ab 4. Juni die Überprüfung beim Eintritt erleichtern. Die liberale Oppositionspartei Neos kritisierte, dass die Regierung jetzt noch an einer teuren nationalen Lösung arbeite, statt auf den EU-weiten Corona-Pass zu warten, der bereits im Juli genutzt werden könnte.

19:49 Merkel: Corona-Notbremse kann zum 30. Juni ablaufen Die Bundesnotbremse zur Bekämpfung der Coronavius-Pandemie wird nach jetzigem Stand nicht über den 30. Juni hinaus verlängert. Dies kündigte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Berlin an. Nach derzeitiger Entwicklung des Infektionsgeschehens könne die Verordnung ablaufen, sagte Merkel. Die Regelung sieht Ausgangssperren und Schulschliessungen ab bestimmten Inzidenzen automatisch vor. Merkel mahnte aber dennoch zur Vorsicht. Legende: Sollten die Zahlen wieder steigen, könne die Regelung jederzeit wieder in Kraft gesetzt werden, sagte die Kanzlerin. Keystone

19:09 Mangelnder Datenschutz bei Contact-Tracing-App? Die Gesundheitsbehörden können bei der Contact-Tracing-App SocialPass direkt auf die zentrale Datenbank zugreifen und nahezu beliebige Abfragen tätigen. Das sei nicht verhältnismässig, kritisiert der Datenschutzbeauftragte. Die Applikation SocialPass wird von Gastrobetrieben in der ganzen Schweiz für das Contact-Tracing eingesetzt, wie der Eidg. Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragte (Edöb) mitteilte. Kundinnen und Kunden erfassen damit ihre Kontaktdaten auf ihrem Smartphone. Bei einem Restaurant-Besuch scannen sie den QR-Code des entsprechenden Betriebes. Zusammen mit den Informationen über das Restaurant werden die Kundendaten dann an eine zentrale Datenbank geschickt. Eine sogenannte Sachverhaltsklärung durch den Edöb habe nun sowohl organisatorische als auch technische Mängel aufgezeigt. Dazu gehörten unter anderem auch Sicherheitslücken. Doch vor allem hätten die Betreiber SwissHelios und NewCom4U den Gesundheitsbehörden der Kantone Waadt und Wallis einen direkten Zugang auf die zentrale Datenbank eingeräumt.

18:47 Entwicklungsländer erhalten von Berlin und Paris je 30 Millionen Impfdosen Deutschland und Frankreich werden noch in diesem Jahr jeweils 30 Millionen Impfdosen an Entwicklungsländer weiterreichen. Dies kündigt Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem deutsch-französischen Ministerrat in Berlin an. Im Zentrum stehe dabei die «Freundschaft mit Afrika», sagt Merkel. Nur mit einem globalen Ansatz in der Impfstrategie gebe es ein «wirkliches Gefühl von Gerechtigkeit auf der Welt». Legende: Angela Merkel und Emmanuel Macron bei der gemeinsamen Pressekonferenz, die als Videokonferenz stattfand. Keystone

18:29 Erster Corona-Impfstoff für Kinder in EU definitiv zugelassen Auch Kinder ab zwölf Jahren können in der Europäischen Union nun mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft werden. Nach einer Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA erteilte die EU-Kommission nach eigenen Angaben nun offiziell die Zulassung. Damit ist mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer erstmals ein Corona-Impfstoff auch für Personen unter 16 Jahren in Europa zugelassen. Gemäss EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides können die Mitgliedsstaaten nun entscheiden, ob sie ihre Impfkampagne auf junge Leute ausweiten oder nicht. In Deutschland hat die Ständige Impfkommission bisher noch keine Empfehlung ausgesprochen. In Kanada und den USA hatten die Gesundheitsbehörden bereits vor einigen Wochen die Anwendung auch bei 12- bis 15-Jährigen erlaubt.

17:58 WHO-Chef: «Pandemie noch lange nicht vorbei» Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), hat zum Abschluss der Jahresversammlung erneut betont, dass die Pandemie noch nicht vorüber ist.«Es ist eine Realität, dass wir noch sehr viel Arbeit vor uns haben, um diese Pandemie zu beenden», so Tedros . «Es wäre ein monumentaler Fehler, falls irgendein Land nun denkt, die Gefahr sei vorüber.» Schutzmassnahmen wie Abstand halten, Handhygiene und Mund-und-Nasen-Schutz seien der Weg aus der Krise, ebenso eine faire Verteilung der Impfstoffe. Derweil wollen die WHO-Mitglieder im November entscheiden, ob sie formelle Verhandlungen starten bezüglich eines weltweiten Pandemie-Vertrags. Ein Vertrag soll sicherstellen, dass Länder bei einer neuen Pandemie besser vorbereitet sind und besser zusammenarbeiten.

17:35 Vietnam: Keine internationalen Einreisen mehr über Airport Hanoi Wegen steigender Corona-Zahlen in Vietnam stoppt der Flughafen in der Hauptstadt Hanoi vorübergehend alle internationalen Einreisen. Die Regel soll zunächst bis zum 7. Juni gelten, berichtete die Nachrichtenagentur AP. Internationale Abflüge werden aber wie geplant durchgeführt. Auf dem Airport von Ho-Chi-Minh-Stadt gilt bereits seit vergangener Woche die gleichen Regel. Bereits seit März vergangenen Jahres dürfen ohnehin nur noch vietnamesische Staatsbürger, Diplomaten, Investoren und andere Personen mit Sondergenehmigungen einreisen. Sie müssen aber 21 Tage in Quarantäne. Das südostasiatische Land kämpft seit Ende April mit seiner bisher schwersten Virus-Welle. Am Wochenende hatte die Regierung von der Entdeckung einer neuen Variante des Virus berichtet, die sehr leicht übertragbar sei, hiess es.

16:50 Geöffnete Restaurant-Innenräume: Mehr Plätze als Gäste Seit heute kann man in der Schweiz auch bei schlechtem Wetter wieder auswärts essen gehen, die Gäste werden auch in den Innenräumen der Restaurants wieder bedient. Nur scheint das derzeit noch wenig interessant, wie ein Augenschein zeigt – zu gut ist das Wetter, zu schön der Aufenthalt auf den Beizen-Terrassen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Öffnung Restaurant-Innenräume Restaurants öffnen ihre Türen, viele Gäste essen noch draussen 31.05.2021 Mit Video

16:29 EU-Kommission spricht sich für Reisefreiheit von Geimpften aus Die EU-Kommission hat sich für eine weitgehende Reisefreiheit für vollständig Geimpfte in Europa ausgesprochen. Sie sollten nicht mehr in Quarantäne und auch keine Tests mehr vorweisen müssen, erklärte die Brüsseler Behörde. Für Genesene solle dies ein halbes Jahr lang gelten. Kinder unter sechs Jahren in Begleitung ihrer geimpften oder genesenen Eltern müssten nicht in Quarantäne, von älteren könnten aber Tests verlangt werden. Alle Reisenden aus Ländern mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 25 sollten ohnehin keinen Beschränkungen unterliegen. Mit den vorgeschlagenen Regelungen will die EU die zahlreichen Einzelregelungen der Länder bei den Reisen aufheben. Die Vorschläge werden jetzt den Mietgliedsstaaten vorgelegt, die sie billigen müssen.

15:38 Schweiz: Covid-Zertifikat wird öffentlich auf Sicherheit getestet Bis Ende Juni soll in der Schweiz das Covid-Zertifikat des Bundesamts für Informatik und Telekommunikation (BIT) landesweit eingeführt sein. Ab 7. Juni stellen die Kantone erste Zertifikate aus. Um die Sicherheit zu gewährleisten, stellt das BIT den Quellcode des Zertifikats für einen öffentlichen Test zur Verfügung. Derzeit laufen die Arbeiten im Amt, wie das BIT mitteilte. Ab dem 7. Juni folgt die schrittweise Einführung. Bis dahin läuft die Überprüfung von Funktionalitäten und Handhabung des Systems. Das nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) begleitet die Sicherheitsanalysen. Zusätzlich kann die Öffentlichkeit das System einem Härtefalltest unterziehen. Die dabei festgestellten Lücken werden aufgenommen und fliessen laufend in die Entwicklung ein. Das NCSC nimmt die Meldungen seit Montag entgegen, bewertet die Inhalte, priorisiert sie und veranlasst notwendige Anpassungen beim BIT. Die Testergebnisse können alle Teilnehmer*innen auf der NCSC-Webseite, Link öffnet in einem neuen Fenster in einem Formular erfassen. Diese Rückmeldungen werden regelmässig aktualisiert und sind öffentlich einsehbar. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus Schweizer Covid-Zertifikat: Das müssen Sie wissen 20.05.2021 Mit Video

15:29 Nächtliche Ausgangssperre auf Mallorca endet Nach mehr als sieben Monaten wird die nächtliche Ausgangssperre auf Mallorca angesichts weiter fallender Corona-Zahlen aufgehoben. Sie gelte nur noch bis Sonntag, beschloss die Regierung. Bisher mussten Touristen und Einheimische zwischen Mitternacht und 06.00 Uhr im Hotel oder Zuhause sein. Erleichterungen gibt es auch bei privaten Treffen. So dürfen nun im Freien Gruppen von bis zu 15 Personen zusammenkommen, in Innenbereichen von bis zu 10 Personen, die auch aus verschiedenen Haushalten kommen dürfen. Die Maskenpflicht auch im Freien bleibt aber erhalten. Ausnahmen gibt es beim Essen und Trinken, Rauchen, Sport sowie am Strand.

15:09 Olympia: Teilnehmer sollen Covid-Passus unterschreiben Vor ihrer Teilnahme an den Olympischen Spielen sollen die Athlet*innen aller in Tokio vertretenen Delegationen per Unterschrift auf sämtliche Schadenersatzforderungen im Fall einer Infektion mit Covid-19 verzichten. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) nahm in seine unterschriftspflichtigen Teilnahme-Bedingungen einen neuen Passus auf, in dem es unter anderem um die möglicherweise fatalen Folgen einer Corona-Erkrankung geht. «Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich an den Spielen auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung teilnehme», heisst es darin, «einschliesslich schwerer körperlicher Verletzungen oder sogar des Todes (...) durch potenzielle gesundheitliche Gefahren wie der Übertragung von Covid-19 und anderen Infektionskrankheiten oder extremer Hitzebedingungen bei den Spielen (…).» Das IOC stellte klar, dass die bei Olympischen Spielen üblichen Teilnahme-Bedingungen vor dem Hintergrund der aktuellen weltweiten Lage um den Covid-19-Passus erweitert worden seien, um Transparenz zu gewährleisten und optimal zu informieren. Der fragliche Passus sei mittlerweile Standard bei vielen grossen Events und entspreche geltendem Recht.

14:44 Israel verzeichnet landesweit nur vier neue Corona-Fälle Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Israel auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr gesunken. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden binnen 24 Stunden lediglich vier neue Fälle verzeichnet. Es wurden in dem Zeitraum 22'360 Tests vorgenommen. Weniger Neuinfektionen waren zuletzt Anfang März 2020 registriert worden, also zu Beginn der weltweiten Pandemie. Das Neun-Millionen-Einwohner-Land setzt seit dem 19. Dezember erfolgreich eine Impfkampagne um. Neuinfektionen und schwere Erkrankungen sind stark zurückgegangen. Parallel zum Fortschritt der Kampagne begann die Regierung mit schrittweisen Lockerungen der Corona-Restriktionen. Legende: In Israel wurde die Bevölkerung sehr rasch geimpft. Die Neuinfektionen sind mittlerweile auf einem äusserst tiefen Stand. Das bringt den Menschen Freiheiten zurück. Keystone

14:07 Britischer Mikrobiologe warnt vor dritter Welle Der britische Mikrobiologe Ravi Gupta sieht Grossbritannien angesichts der Verbreitung der indischen Variante des Coronavirus am Beginn einer dritten Welle. «Es hat ein exponentielles Wachstum bei der Zahl der neuen Fälle gegeben und mindestens drei Viertel sind die neue Variante», sagte er im BBC-Interview. Zwar seien die Fallzahlen derzeit noch relativ niedrig, erklärte Gupta, der die Regierung berät. Trotzdem sehe er Anzeichen einer beginnenden Welle. Die zunächst in Indien entdeckte Variante B.1.617.2 breitet sich im Land zunehmend aus und könnte trotz der weit fortgeschrittenen britischen Impfkampagne die Aufhebung der noch geltenden Corona-Beschränkungen gefährden, sagt der Mikrobiologe. Bislang sind knapp drei Viertel der Erwachsenen in Grossbritannien erstgeimpft, knapp die Hälfte hat beide Impfdosen erhalten. Audio Aus dem Archiv: Indische Virus-Variante bereitet Grossbritannien Sorge 04:49 min, aus Rendez-vous vom 17.05.2021. abspielen. Laufzeit 04:49 Minuten.

13:51 Die neusten Zahlen des Bundesamts für Gesundheit Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1717 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf da Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf da Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 740 . Das sind 31 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 141.91 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 22'738 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 20 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 9 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 3 Verstorbenen . Das sind 47 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 511 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 16 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 73.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 69.0 Prozent. Davon sind 15 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.