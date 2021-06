Der Ticker startet um 6:17 Uhr

12:54 Isarel führt Quarantänepflicht für Geimpfte wieder ein Israel hat nach einem Anstieg von Corona-Neuinfektionen wieder Beschränkungen verhängt. Auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion, an Grenzübergängen und in medizinischen Einrichtungen müssten ab sofort wieder Masken getragen werden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Auch Geimpfte oder Genesene sollen künftig in Quarantäne geschickt werden, falls sie Kontakt mit einer Person hatten, die sich mit einer «gefährlichen Variante» des Coronavirus infiziert hat. Dies gilt auch für Kontakte mit Infizierten in Flugzeugen. Bisher sind Geimpfte und Genesene von der Quarantänepflicht befreit worden. Am zweiten Tag in Folge wurden mehr als 100 neue Corona-Fälle innert 24 Stunden registriert, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Die meisten davon stehen nach offiziellen Angaben in Verbindung mit der ansteckenderen Delta-Variante des Virus.

12:06 Bundesrat verlängert Einsatz des Zivilschutzes Der Bundesrat hat den Corona-Einsatz des Zivilschutzes ein weiteres Mal bis Ende Oktober verlängert. Noch immer sind pro Woche rund tausend Zivilschutzangehörige zur Unterstützung des Gesundheitswesens im Einsatz – derzeit primär im Zusammenhang mit den Impfungen. Der Zivilschutz ist in vielen Kantonen beim Betrieb der Impfzentren und in mobilen Impfequipen eingebunden. Der Unterstützungsbedarf bei den Impfungen wird über die nächsten Monate hinweg bestehen bleiben, wie es in einer Mitteilung heisst.

11:32 Viel Arbeit für die Datenschützerinnen und Datenschützer Die Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich hat sich wegen der Corona-Pandemie plötzlich mit einer grossen Zahl und neuartigen Anfragen konfrontiert gesehen. So stellte sich etwa die Frage, ob beim Contact Tracing der Name der infizierten Person bekannt gegeben werden darf. Die Zugriffszahlen auf die Datenschutz-Website haben sich von rund 45'000 in normalen Jahren auf knapp 80'000 im Coronajahr fast verdoppelt und auch die Zahl der Anfragen ist stark gestiegen, wie die kantonale Datenschutzbeauftragte Dominika Blonski sagte. Die Pandemie brachte unbestritten einen Digitalisierungsschub mit sich. Die oft abstrakten Fragen, mit denen sich der Datenschutz befasst, wurden dabei zu Alltagsproblemen von vielen. Homeoffice, Fernunterricht und vor allem der Umgang mit den Gesundheitsdaten beschäftigten die Datenschützerin.

10:50 Neuseeland verhängt Corona-Massnahmen in der Hauptstadt Neuseelands Hauptstadt Wellington hat nach dem positiven Coronatest eines Reisenden aus Australien Einschränkungen verhängt. Es handele sich nicht um einen Lockdown, sondern um Vorsichtsmassnahmen, sagte der zuständige Minister Chris Hipkins. Die Kontaktbeschränkungen sollten vom Abend an und zunächst bis Sonntag gelten. Demnach werden Zusammenkünfte bei Einhaltung strenger Abstandsregeln auf 100 Teilnehmer beschränkt. Schulen und Geschäfte bleiben geöffnet. Im Rest des Landes gelten bis auf eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Beschränkungen. Die neuseeländischen Gesundheitsbehörden wurden am Dienstagabend darüber informiert, dass der Australier nach seiner Rückkehr aus Neuseeland positiv getestet worden war. Der Mann, der im Gesundheitswesen in der Metropole Sydney arbeitet, hatte zuvor drei Tage in dem Land verbracht. Das quarantänefreie Reisen zwischen Neuseeland und dem australischen Bundesstaat New South Wales wurde daraufhin zunächst bis Donnerstag ausgesetzt, wie es hiess. Neuseeland gilt wegen extrem strenger Massnahmen und genauer Kontaktverfolgungen als Musterland in der Krise. Schon lange herrscht wieder eine weitgehende Normalität. Legende: Der Reiseverkehr zwischen Neuseeland und Australien wurde erneut erschwert. Reuters

9:02 Pandemie fördert das bargeldlose Zahlen Das beliebteste Zahlungsmittel in der Schweiz bleibt das Bargeld. Dies stellt die Schweizerische Nationalbank (SNB) in einer Umfrage fest. Allerdings hat das bargeldlose Bezahlen im Zuge der Coronakrise stark an Bedeutung gewonnen, sei es mit Karte oder über Bezahl-Apps. Von den 2100 befragten Personen gaben 97 Prozent, Bargeld für alltägliche Ausgaben zu halten. Danach folgt die Debitkarte als zweitwichtigstes Zahlungsmittel, die 92 Prozent der Befragten besitzen. 78 Prozent gaben an, im Besitz einer Kreditkarte zu sein. Tatsächlich genutzt wird das Bargeld aber immer weniger häufig. Vor allem während des Shutdowns mit den hohen Coronazahlen seien Karten beim Bezahlen vermehrt zum Einsatz gekommen. In dieser Zeit seien Restaurantbesuche nicht mehr möglich gewesen und für den täglichen Bedarf sei vermehrt im grösseren Stil eingekauft worden. Das habe den Bargeldeinsatz verringert. Zudem hätten sich Debitkarten bezüglich Sicherheit, Geschwindigkeit und Nutzerfreundlichkeit in der Wahrnehmung der Konsumentinnen und Konsumenten klar verbessert, heisst es weiter. Mit ein Grund dafür sei die Erhöhung der PIN-Eingabegrenze von 40 auf 80 Franken gewesen. Audio Bankkarten und Apps lösen Bargeld als Zahlungsmittel ab 01:13 min, aus HeuteMorgen vom 23.06.2021. abspielen. Laufzeit 01:13 Minuten.

7:56 Kein Alkohol an Olympia in Tokio Japans Olympia-Macher haben nach Kritik Pläne, Alkohol in den Arenen während der Sommerspiele zu erlauben, verworfen. Wie die Organisatoren bekanntgaben, wird Alkohol untersagt. Japanischen Medienberichten zufolge hatten die Veranstalter auf Druck des Brauereikonzerns Asahi, ein wichtiger Sponsor der Spiele, überlegt, den Zuschauern das Trinken von Alkohol innerhalb der Wettkampfstätten zu erlauben. Asahi habe das Verbot akzeptiert, erklärte nun Olympia-Organisationschefin Seiko Hashimoto einen Monat vor der geplanten Eröffnung der Spiele am 23. Juli. Auch dürfen Fans ausdrücklich keinen eigenen Alkohol mit in die Arenen bringen. Die Bürger in Tokio sind auch nach Aufhebung des Corona-Notstands zum Wochenbeginn weiterhin Restriktionen in Bezug auf den Konsum von Alkohol unterworfen. Sie dürfen mit höchstens einer weiteren Person in Restaurants oder Bars trinken und auch nur bis 19.00 Uhr. Auch für die Athleten im Olympischen Dorf gelten strenge Regeln. Sie dürfen Alkohol lediglich privat auf ihren Zimmern trinken. Legende: Reuters / Archiv

6:23 Bundesrat entscheidet über die nächsten Lockerungsschritte Wie weiter mit der Maskenpflicht? Soll das Covid-Zertifikat als Eintrittspass dienen? Der Bundesrat entscheidet heute Mittwoch über den nächsten Öffnungsschritt, der auf den 28. Juni in Kraft treten soll. So soll etwa die Maskenpflicht im Freien weitgehend aufgehoben werden. Auch Clubs und Discos sollen öffnen dürfen. Die Aufhebung der Maskenpflicht im Freien wie etwa in Aussenbereichen von Bahnhöfen, Haltestellen, öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Freizeitbetrieben war in der Konsultation weitgehend unbestritten. Weiter soll das Covid-Zertifikat nach dem Willen des Bundesrats ab Montag grossflächig als Eintrittspass zu Grossveranstaltungen, Clubs und Discos eingesetzt werden. So schlägt der Bundesrat vor, dass mit dem Einsatz des Zertifikats für Geimpfte, Getestete und Genesene in Innenräumen Veranstaltungen mit maximal 3000, im Freien mit maximal 5000 Personen erlaubt werden. Dagegen wehrt sich jedoch der Verein Schweizer Bar und Club Kommission (SBCK). Mehrere Kantone verlangten vom Bundesrat zudem, grundsätzlich einfachere Regeln zu definieren. Es bestehe die Gefahr, dass sich die Bevölkerung nicht an die vielen unterschiedlichen Regeln halte, weil sie schlicht zu unübersichtlich seien. Gleichzeitig würden die Behörden Schwierigkeiten haben, die vielen Bestimmungen umzusetzen, befürchten verschiedene Kantone. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nächste Lockerungsschritte Covid-Zertifikat und Homeoffice: Das fordern die Kantone 23.06.2021 Mit Audio

1:33 Novartis füllt Corona-Impfstoff ab Nach der Walliser Firma Lonza ist nun auch die Basler Firma Novartis an der Bereitstellung von Impfstoff gegen das Coronavirus beteiligt. Die europäische Arzneimittelbehörde hat zwei weitere Fabriken für die Impfstoff-Produktion für gut befunden. Eine davon betreibt die Novartis im aargauischen Stein. Schon im Januar hatte der Basler Pharmamulti angekündigt, Produktionskapazitäten bereitstellen zu wollen. Nun sollen noch in diesem Jahr mehr als 50 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Biontech/Pfizer in Fläschchen abgefüllt werden. Lonza produziert in Visp den Impfstoff von Moderna, der wiederum in Spanien abgefüllt wird. Legende: Novartis beteiligt sich an der Bereitstellung von Covid-19-Impfstoff. Keystone

22:08 Wien plant Impfparty für Jugendliche Die Stadt Wien will junge Menschen mit Musik und Feierstimmung zur Corona-Impfung locken. In der österreichischen Hauptstadt sollen eine oder mehrere Impfparties veranstaltet werden, gab ein Sprecher bekannt. Ausserdem bietet Wien Familien-Impftermine an, bei denen Kinder und Eltern gemeinsam einen Schutz gegen Covid-19 erhalten. Am Dienstag konnten sich erstmals Wiener Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und siebzehn Jahren für Impfungen anmelden. Die Nachfrage war gross: 10'000 Dosen wurden innerhalb von zwei Stunden reserviert. Junge Erwachsene zwischen 18 und 30 können ab Mittwoch buchen. Die geplante Party oder Veranstaltungsreihe ist für Anfang Juli geplant. Details zu den Events waren jedoch noch offen.

21:30 Manche Versicherungen verweigern Leistungen bei Long Covid Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass rund ein Viertel jener Menschen, die an Covid erkrankt sind, an Langzeitfolgen leiden. Was, wenn also jemand über Wochen oder Monate ausfällt? Kommt dafür die Versicherung auf? Nicht zwingend, wie Recherchen der Sendung Kassensturz zeigen. Verschiedene Versicherungen verweigern bei Long Covid sogar schlicht die Leistungen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ablehnung und Leistungskürzung Fiese Versicherungsmasche mit Long-Covid-Erkrankten 22.06.2021 Mit Video

20:54 USA verfehlen Impfziel zum 4. Juli Die USA werden das Impfziel von Präsident Joe Biden verpassen. Bis zum 4. Juli würden 70 Prozent der über 27-Jährigen mindestens einmal geimpft sein, sagt Bidens Corona-Berater Jeffrey Zients. Gegenwärtig sei diese Quote bei den über 30-Jährigen erfüllt. Biden gab allerdings vor, sie bis zum Nationalfeiertag bei allen Erwachsenen zu erzielen. Die Marke dürfte nun einige Wochen später erreicht werden, sagt Zients weiter. Zuletzt stieg die Impfquote in den USA nur noch langsam. Bidens Corona-Berater Anthony Fauci warnte, auch in den USA verbreite sich die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus. Diese Mutante mache inzwischen mehr als 20 Prozent der Fälle aus, mehr als doppelt so viel wie noch vor zwei Wochen. «Die Delta-Variante ist in den USA derzeit die grösste Bedrohung für unseren Versuch, Covid-19 zu eliminieren.»

20:18 WHO zeigt sich «besorgt» über Lockerungen für Europameisterschaft Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich «besorgt» darüber gezeigt, dass einige Länder die Corona-Beschränkungen rund um die Spiele der laufenden Fussball-Europameisterschaft gelockert haben. In einigen dieser Länder seien bereits steigende Infektionszahlen zu verzeichnen, teilte die WHO auf Nachfrage der französischen Nachrichtenagentur AFP mit. «Die WHO ist besorgt über die Lockerung der Beschränkungen in einigen der Gastgeberländer. Einige Länder, in denen das Turnier ausgetragen wird, erhöhen jetzt die Zahl der Zuschauer, die ins Stadion dürfen, um ein Spiel zu sehen», sagte Robb Butler, Exekutivdirektor beim WHO-Regionalbüro für Europa.

19:45 Schottland verschiebt Corona-Lockerungen Schottland hat den nächsten Lockerungsschritt bei der geplanten Aufhebung der Corona-Massnahmen verschoben. Das teilte die Chefin der Regionalregierung, Nicola Sturgeon, am Dienstag im Parlament in Edinburgh mit. Demnach soll die niedrigste Stufe nicht bereits am kommenden Montag erreicht werden, sondern erst am 19. Juli. Das vollständige Ende aller Corona-Beschränkungen peilt Schottland für den 9. August an. In Grossbritannien steigt die Zahl der Neuinfektionen inzwischen wieder, auch in anderen Landesteilen. Grund dafür ist die zuerst in Indien entdeckte Delta-Variante, die auf der Insel inzwischen dominant ist.

18:49 Ab EM-Halbfinale: Mehr als 60'000 Fans im Stadion zugelassen Trotz grosser Kritik und Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der gefährlichen Delta-Variante des Coronavirus werden ab dem Halbfinale der Fussball-Europameisterschaft deutlich mehr Fans in Stadien zugelassen. Die britische Regierung entschied, dass das Wembley-Stadion für die entscheidenden Spiele mehr als 60’000 Zuschauer empfangen darf. Die maximal zugelassene Auslastung liege konkret bei 75 Prozent, heisst es in einer Mitteilung des Sportministeriums in London. Damit dürften bis zu 67’500 der 90’000 Plätze belegt werden. Die Halbfinals finden am 6. und 7. Juli statt, das Finale am 11. Juli.

18:30 EU-Kommission gibt grünes Licht für Italiens Wiederaufbauplan Die EU-Kommission hat grünes Licht für den italienischen Wiederaufbauplan nach der Coronakrise gegeben. Der Plan bedeute, in die Zukunft und die kommenden Generationen zu investieren, sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Rom. Man habe einen Plan aus ehrgeizigen Reformen zusammengesetzt, erklärte Ministerpräsident Mario Draghi. Der Rat der EU-Staaten hat nun vier Wochen Zeit, um den Vorschlag der EU-Kommission anzunehmen. Italien gehört zu den Ländern, die grössere Anteile des Milliardenprogramms bekommen. Von den EU-Mitteln soll das Mittelmeerland rund 191.5 Milliarden Euro erhalten. Das Land wurde mit am härtesten von der Corona-Pandemie getroffen und geriet in eine Wirtschaftskrise. Die EU-Kommission billigte zudem die deutschen Pläne zur Nutzung der EU-Hilfen. Wenn auch der Rat der EU-Staaten in den nächsten vier Wochen zustimmt, kann die Auszahlung beginnen. Insgesamt erwartet Deutschland 25.6 Milliarden Euro an Zuschüssen aus dem Corona-Aufbaufonds RRF.

18:11 Erstmals seit April mehr als 100 neue Corona-Fälle in Israel Nach zuletzt wenigen Corona-Neuinfektionen in Israel sind erstmals seit rund zwei Monaten mehr als 100 neue Fälle an einem Tag nachgewiesen worden. 125 Personen seien am Vortag positiv getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Chesi Levy, hatte dem israelischen Fernsehen zuvor gesagt, dass rund 70 Prozent der Neuinfektionen mit der Delta-Variante des Virus in Zusammenhang stehen. Die Hälfte der Neuinfizierten seien Kinder, ein Drittel der Betroffenen sei geimpft gewesen. Im Neun-Millionen-Einwohner-Land Israel haben rund 5.5 Millionen Menschen bereits eine erste Corona-Impfung erhalten, mehr als 5.1 Millionen Menschen auch die zweite Dosis. Die Impfkampagne war insbesondere zu Beginn sehr erfolgreich und sorgte international für Aufsehen. Nachdem die Zahlen zuletzt stagniert waren, steigt nun mit den Infektionszahlen auch langsam wieder die Zahl der Impfungen an.

17:51 Moskau weitet Beschränkungen aus Angesichts der dramatischen Corona-Lage verschärft die russische Hauptstadt Moskau ihre Beschränkungen. Vom kommenden Montag an dürfen nur noch Menschen nach einer vollständigen Impfung, mit einem negativen PCR-Test oder nach überstandener Covid-Erkrankung Restaurants und Bars besuchen, schreibt Bürgermeister Sergej Sobjanin in seinem Blog. Kontrolliert werden soll das demnach über einen QR-Code. Zudem werden mit sofortiger Wirkung Veranstaltungen auf maximal 500 Menschen beschränkt. Zuvor waren noch 1000 erlaubt gewesen. «Fan-Zonen und Tanzflächen müssen schliessen», so Sobjanin. Die Behörden meldeten 6555 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Zudem seien 86 Menschen mit dem Virus gestorben, so viele wie noch nie binnen eines Tages seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020.

17:12 Jugendliche können sich in Zürich ab Montag impfen lassen Der Kanton Zürich wird am Montag mit dem Impfen von Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren beginnen. Eine Anmeldung ist ab Freitagvormittag über das kantonale Impftool möglich. Rund 10'000 Termine stehen für die Erstimpfungen zur Verfügung, wie der Kanton Zürich mitteilt. Die Impfungen mit dem von Swissmedic für Personen ab 12 Jahren zugelassenen Impfstoff von Pfizer/Biontech werden in den drei bestehenden Impfzentren Messe Zürich, Winterthur und Uster sowie am Kinderspital Zürich durchgeführt, heisst es in der Mitteilung. Im Kinderspital können sich Jugendliche impfen lassen, ohne dass sie von einer gesetzlichen Vertreterin oder einem gesetzlichen Vertreter begleitet werden müssen oder einer unterzeichneten Einwilligungserklärung bedürfen. Ob sie urteilsfähig sind und damit selber über die Impfung entscheiden können, wird von einer Fachärztin oder einem Facharzt abgeklärt. Für einen Termin an den drei weiteren Kinder-Impfzentren ist hingegen eine Begleitung oder eine Einwilligungserklärung erforderlich, wie es in der Mitteilung heisst. Die Begleitpersonen können sich dabei in der Messe Zürich, in Winterthur und in Uster auch gleich impfen lassen.

16:59 Kaum Kapazitäten für Corona-Betrugsfälle im Kanton St. Gallen Im Kanton St. Gallen gibt es für die Verfolgung von Betrügereien mit Corona-Krediten kaum zusätzliche Kapazitäten. In der Antwort auf einen Vorstoss schreibt die Regierung von einer bereits «erdrückenden Pendenzenlast». Allerdings halten sich die Fallzahlen in Grenzen. Schon vor der Coronakrise habe die Staatsanwaltschaft im Bereich Wirtschaftsdelinquenz «eine erdrückende Pendenzenlast» ausgewiesen, erklärte die St. Galler Regierung in einer Antwort auf einen Vorstoss von Michael Schöbi (CVP) und Dominik Gemperli (CVP) zum Thema Betrügereien mit Corona-Krediten. Sollte die Situation durch «neue Deliktphänomene» verschärft werden, könne der gesetzliche Auftrag mit dem aktuellen Personalbestand «kaum mehr angemessen erfüllt werden», so die Regierung. Es müssten Entlastungsmassnahmen geprüft werden. Auch die Abteilung Wirtschaftsdelikte der Kantonspolizei sehe sich mit immer komplexeren und aufwendigeren Ermittlungsverfahren konfrontiert.