Der Ticker startet um 5:30 Uhr

22:17 Auch Obwalden weitet Sperrstunde aus Der Obwaldner Regierungsrat hat entschieden, dass im Kanton Obwalden für Restaurations-, Bar- und Clubbetriebe die Sperrstunde erst ab 22 Uhr gilt. Er macht damit von der Ausnahmeregelung des Bundesrats Gebrauch. Weiter sind ab sofort Gottesdienste bis zu 50 Personen erlaubt. Die strikte Umsetzung der Schutzkonzepte sei weiterhin zentral, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend.

22:06 Biden spricht von «tragischem Meilenstein» Der künftige US-Präsident Joe Biden hat angesichts des Höchststands von Coronavirus-Toten in den USA innerhalb von 24 Stunden von einem «tragischen Meilenstein» gesprochen. «Mehr als 3000 Tote an einem einzigen Tag, die höchste einzelne Todeszahl während dieser Pandemie», sagte Biden am Freitag in Wilmington im Bundesstaat Delaware. «Das sind mehr Tote an einem einzelnen Tag, als wir an 9/11 oder in Pearl Harbor hatten.» Biden bezog sich auf die Anschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington sowie auf den japanischen Angriff auf Pearl Harbor (Hawaii) im Dezember 1941. Biden forderte den US-Kongress erneut auf, das monatelange Tauziehen zu beenden und ein neues Hilfspaket in der Krise zu beschliessen. Legende: Keystone

21:52 Gefängnisse in der Waadt unter Quarantäne Der Kanton Waadt hat die Strafanstalten von Orbe wegen mehrerer Coronavirus-Fälle unter den Häftlingen sowie bei Mitarbeitenden unter Quarantäne gestellt. Die Massnahme gilt bis am 22. Dezember. Seit November seien in den Strafanstalten der Plaine de l'Orbe, darunter das Bochuz-Gefängnis, trotz der zahlreich getroffenen Gesundheitsschutzmassnahmen mehrere Fälle von Mitarbeitern und Häftlingen registriert worden, die Covid-19-positiv gewesen seien, heisst es in einer Mitteilung des Kantons Waadt vom Freitag. Legende: Das Bochuz-Gefängnis ist unter Quarantäne gestellt worden. Keystone/Archiv

21:12 Gibt es für Restaurants an Weihnachten und Silvester Ausnahmen? Wer hat nun am Sonntag noch geöffnet? Gibt es für Restaurants an Weihnachten und Silvester Ausnahmen? Bleiben Sportanlagen und Fitness-Center weiterhin geöffnet? Ab dem 12. Dezember gelten in der Schweiz neue Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Der Beschluss des Bundesrats hat in der SRF-Community zu einigen Fragen geführt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Das bewegt die SRF-User Neue Corona-Massnahmen: Die wichtigsten Fragen und Antworten 11.12.2020 Mit Video

20:41 Auch New York fährt wieder herunter Stellvertretend für die sehr ernste Lage der USA in der Pandemie ist New York. Die Metropole sieht sich bereits mit einer dritten Welle konfrontiert. Nun müssen die Innenräume von Restaurants, Cafés und Bars wieder schliessen. «Die Zahl der Krankenhauseinweisungen hat sich nicht stabilisiert und zusammen mit der steigenden Infektionsrate und der Bevölkerungsdichte in New York bedeutet das, dass die Bewirtung in Innenräumen ein zu hohes Risiko ist», teilte der Gouverneur Andrew Cuomo mit. Legende: Reuters

20:00 Gemeinsamer Entscheid: Westschweizer Kantone öffnen Restaurants länger Von Freiburg und dem Wallis haben wir schon berichtet, nun ist klar: Der Beschluss ist ein gemeinsamer: Alle Westschweizer Kantone haben entschieden, dass bei ihnen die Restaurants bis 23 Uhr geöffnet bleiben dürfen. Konkret in den Kantonen Waadt, Neuenburg, Freiburg, Genf und Jura. Im Kanton Wallis bis 22 Uhr. Gemäss Bundesrat können Kantone mit einer günstigen epidemiologischen Entwicklung in besondere die Öffnungszeiten von Bars und Restaurants verlängern.

18:57 In Bern gilt weiterhin Obergrenze für Restaurants Der Berner Regierungsrat geht über die neuen Regelungen des Bundesrates punktuell hinaus. So bleibt eine Obergrenze von maximal 50 Besucherinnen und Besuchern pro Restaurant bestehen. Zudem müssen Bars und Clubs im Kanton Bern geschlossen bleiben. Andere Bereiche können hingegen dank Bundeslösung aufatmen. Die Museen beispielsweise können wieder öffnen. «Endlich wieder Kunst» heisst es in einer Medienmitteilung des Kunstmuseums Bern und des Zentrums Paul Klee vom Freitagabend. Die beiden Institutionen wollen am 15. Dezember den Betrieb wieder aufnehmen. Auch Luzern und Solothurn gehen punktuell weiter mit den Massnahmen als der Bundesrat. Legende: Ein (coronakonformes) Restaurant in der Berner Altstadt. Im Kanton gilt weiterhin eine Obergrenze von 50 Gästen pro Gastbetrieb. Keystone

17:54 Wallis und Freiburg machen von Ausnahmeregelung Gebrauch Die neuen Regelungen des Bundesrates ermöglichen Ausnahmen. Kantone mit einer günstigen epidemiologischen Entwicklung können die Öffnungszeiten von Bars und Restaurants, Geschäften sowie Kultur-, Freizeit- und Sporteinrichtungen verlängern. Dazu müssen sie mindestens sieben Tage lang eine Reproduktionsrate von weniger als 1 aufweisen und eine siebentägige Inzidenz, die niedriger ist als der Schweizer Durchschnitt. Gebrauch von dieser Möglichkeit macht nun bereits das Wallis. Ab Montag können Restaurants bis 22 Uhr öffnen. Ab demselben Datum können, Kultur-, Sport-, Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen unter Vorbehalt von anderslautender Bestimmungen ebenfalls über die vom Bund festgesetzten Öffnungszeiten hinaus und an Sonntagen geöffnet sein, heisst es in einer Mitteilung. Auch der Kanton Freiburg macht von der Ausnahme gebrauch. Der Regierungsrat begrüsst, dass «je nach lokaler Situation differenzierte Massnahmen ergriffen werden können.» Restaurants dürfen auch hier wieder öffnen, und zwar bis 23 Uhr.

17:46 Knapp ein Prozent positive Resultate in Südbünden 4249 Personen haben sich am Freitag bei den Flächentests im südlichen Graubünden testen lassen. 38 von ihnen oder knapp ein Prozent erhielten am ersten Tag ein positives Ergebnis. Für die schweizweit ersten Flächentests gingen bisher 11'325 Anmeldungen ein. Der erste Testtag sei weitgehend reibungslos verlaufen, teilten die Bündner Behörden am Freitag mit. Vereinzelt sei es bei der Übermittlung von Testresultaten zu Verzögerungen gekommen. Getestet wurde am Freitag in 9 von 19 Südbündner Gemeinden. Bei den Flächentests, die noch bis Sonntag dauern, stehen 60 Ärztinnen und Ärzte im Einsatz. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus So laufen die Massentests in Graubünden ab 11.12.2020 Mit Audio

17:25 Luzern geht einiges weiter als der Bundesrat Dem Luzerner Regierungsrat gehen die vom Bundesrat verfügten Massnahmen nicht weit genug. Er hat angesichts der hohen Fallzahlen im Kanton zusätzliche Massnahmen beschlossen. Museen und Galerien werden gemäss den jüngsten Verschärfungen geschlossen, genauso Casinos oder Bowling- und Billardzentren. Sporthallen – egal ob zum Reiten, Tennisspielen, Eislaufen, Schwimmen oder Klettern – dürfen nicht mehr benutzt werden, genauso wenig Fitnesszentren oder Tanzstudios. Bibliotheken dürfen nur noch zur Ausleihe von Büchern betreten werden, die Prostitution wird untersagt: Neu sind nicht nur Sexbetriebe geschlossen, sondern auch die Prostitution auf der Strasse und in privaten Räumen wird verboten. Legende: In Luzern müssen auch Fitnesszentren schliessen. Aber auch Museen, Galerien oder Erotikbetriebe gehen zu. Keystone

17:10 St. Galler Gastronomen demonstrieren Der Gastroverband des Kantons St. Gallen hat am Freitagnachmittag zu einer Demonstration in der St. Galler Innenstadt aufgerufen. Es werde der Branche verunmöglicht, wirtschaftlich zu arbeiten, schreibt der Verband. Viele stünden vor dem Aus. Gefordert werden allerdings nicht gelockerte Corona-Massnahmen, sondern finanzielle Unterstützung: «Wir fordern aber, dass die Entscheidungsträger endlich ihre echte Verantwortung übernehmen und uns ein sofortiges finanzielles Unterstützungspaket zusprechen», heisst es in der Mitteilung. Diese Unterstützung soll in Form von À-fonds-perdu-Beiträgen erfolgen, so die Forderung. Legende: SRF

16:31 Bars und Clubs in Zürich wollen vollständige Schliessung Auch die Bar- und Clubkommission Zürich, das Sprachrohr der Branche in der Stadt, kritisiert die vorverlegte Sperrstunde. Bars würde damit jegliche wirtschaftliche Grundlage entzogen. Wieso der Bund nicht konsequent sei und Barbetriebe schliesse, stelle ein Rätsel dar. Eine Schliessung wäre nicht nur aufgrund der epidemiologischen Lage die beste aller Lösungen, sondern würde in der aktuellen Situation die betriebliche Wirtschaftssicherung erleichtern. Nur bei einer amtlich verordneten Schliessung sei ein Härtefall gegeben, argumentieren sie. Nur dann liessen sich Verhandlungen mit Vermietern über eine Mietzinsreduktion führen oder Versicherungsdeckungen beanspruchen. Legende: Die Bar- und Clubkommission kritisiert, hier werde ein politischer Machtkampf auf dem Rücken der Unternehmen ausgetragen. Keystone

15:49 Gastrosuisse empört über Massnahmen Der Bundesrat würge der Gastrobranche mit seinen neusten Entscheiden die Luft ab. Der Beizenschluss um 19 Uhr komme einem generellen Lockdown gleich und sei ein «Tod auf Raten» für viele Betriebe, sagte Präsident Casimir Platzer am Freitag vor den Medien. Der Bundesrat würdige in keiner Weise die grossen Bemühungen der Branche, einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sagte Platzer. Das Vorgehen sei planlos und unglaubwürdig. Angesichts des neusten Tiefschlags forderte Gastrosuisse deshalb sofortige finanzielle Entschädigung. Nicht einmal die Hälfte der Kantone habe bisher Schritte für die Auszahlungen aus dem Härtefallfonds eingeleitet. Viele sprächen davon, dass erste Zahlungen frühestens Ende Februar erfolgen könnten. Bisher seien in der Gastrobranche 30'000 Arbeitsplätze verloren gegangen. «Heute hat sich die Lage noch einmal dramatisch verschärft», so Berner. 01:26 Video Reaktionen auf die neuen Massnahmen Aus Tagesschau vom 11.12.2020. abspielen

15:26 Ende der Medienkonferenz Nach knapp 1.5 Stunden beendet Bundesratssprecher André Simonazzi die heutige Medienkonferenz. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und werden Sie mit Reaktionen, Hintergründen und Einschätzungen hier im Liveticker und auf SRF News weiter informiert halten.

15:10 Was ist mit einer zusätzlichen Kompensation bei tiefen Einkommen? Die Gewerkschaften fordern es vehement: Man müsse bei tiefen Einkommen bei den finanziellen Hilfen dringend aufstocken, nur mit Kurzarbeit-Ersatz hätten viele schlicht nicht mehr genug zum Leben. Der Finanzminister pflichtet bei: «Wir müssen in einer solchen Lage schon schauen, dass die Schwächsten nicht durch die Maschen fallen.» Darum sei es sinnvoll, dass das Parlament dies nochmals anschaue.

15:06 Kinos – geschlossen oder offen? Kinos gelten als Kultur- und Freizeitinstitutionen, müssten folglich um 19 Uhr und sonntags schliessen. Doch Filmvorführungen gelten auch als öffentliche Veranstaltung – deshalb seien Filmvorführungen nicht mehr möglich, beantwortet der Bund diese Frage.

15:02 Verschieben sich nun Treffen aus den um 19 Uhr geschlossenen Restaurants in den privaten Rahmen? Simonetta Sommaruga antwortet, dass in denjenigen Kantonen, die bereits Erfahrungen mit der Schliessung von Restaurants gemacht haben, keine solche Verschiebung in den privaten Rahmen stattfand. Man habe auch versucht, für die Weihnachtszeit eine passable Lösung zu finden. Es gelte weiterhin die Empfehlung, dass sich nur zwei verschiedene Haushalte treffen.

14:52 Maurer: «Schneesicherer Schuldenberg» Wie oft könne man noch weiter Geld für wirtschaftliche Hilfe sprechen, fragt ein Journalist. Die Ausgaben seien jetzt schon zu hoch, sagt Ueli Maurer. Man müsse sich nun weiter verschulden. «Man könnte dann mindestens ein Mal die Olympischen Spiele auf dem Schuldenberg veranstalten.» Der Berg sei so hoch, dass es da oben sicher schneesicher sei, ergänzt der Finanzminister. Der Abbau der Schulden solle ohne Steuererhöhungen geschehen – er habe weiterhin dieses Ziel, sagt Ueli Maurer. Man werde erst in zwei, drei Monaten wissen, wie hoch die Schulden sind. Nach heutiger Schätzung werde der Schuldenbetrag bei 25 bis 30 Milliarden Franken liegen, doch es sei noch viel zu früh für eine abschliessende Schätzung.

14:48 Wie sieht die nächste Eskalationsstufe aus? Die nächste Eskalationsstufe, also die nächsten Verschärfungen, könnten schön nächste Woche kommen, dies hat der Bundesrat heute bereits angekündigt. Aber zum Inhalt gibt sich der Bundesrat noch bedeckt. Noch ist unbekannt, was der Bundesrat den Kantonen vorschlagen wird. «Der Mechanismus wurde noch nicht besprochen», sagt Berset.