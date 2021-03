Der Ticker startet um 5:51 Uhr

19:44 Kommission fordert mehr Geld für Erforschung von Long Covid Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) will den Bundesrat beauftragen, genügend finanzielle Mittel für die Erforschung von Long Covid zur Verfügung zu stellen. Sie hat eine entsprechende Motion eingereicht. Der Entscheid für den Vorstoss fiel mit 16 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Ebenfalls mit deutlicher Mehrheit reichte die Kommission zudem ein Postulat ein, das vom Bundesrat einen Bericht über die finanziellen Auswirkungen von Long Covid auf Betroffene und Sozialversicherungen verlangt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Einschränkende Nachwirkungen Long Covid: Auch Junge bleiben nicht verschont 02.03.2021 Mit Video

19:18 Massentests für zu Hause in Wien Wien bietet ab kommender Woche allen Bewohnern Gurgel-Testkits für zu Hause an. Das gab die Stadtregierung bekannt. Diese PCR-Tests liefern besonders im Frühstadium einer Covid-Erkrankung zuverlässigere Ergebnisse als Antigen-Tests. Pro Woche sollen in der 1.9-Millionen-Stadt rund 1.2 Millionen Kits ausgeliefert und täglich bis zu 200'000 Proben ausgewertet werden. Die Tests werden in rund 150 Drogerien angeboten und können dort sowie in Hunderten Supermärkten zur Auswertung abgegeben werden. Das Projekt solle bis zur ausreichenden Durchimpfung «eine Art Schutzschild für die Bevölkerung etablieren», sagte Bürgermeister Michael Ludwig. Die Stadt möchte die Heimtests nach Ostern zudem als Eintrittskarte für Geschäfte etablieren.

19:00 Corona-Impfung für Teenager ab Herbst möglich Immer mehr Kinder und Jugendliche stecken sich mit dem Coronavirus an. In Grossbritannien gibt es unter den 10- bis 19-Jährigen sogar die meisten Ansteckungen. Jetzt rückt auch eine Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche in den Fokus. Laut SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg gehen Pfizer und Moderna davon aus, dass für Teenager ab zwölf Jahren im Sommer die ersten Studienresultate vorliegen. Eine Zulassung im Herbst erscheine realistisch. Beim Impfstoff für jüngere Kinder hätten die Tests eben erst begonnen. Da komme die Zulassung wohl erst im nächsten Jahr. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-19-Impfplan Corona-Impfung für Teenager ab Herbst realistisch 26.03.2021 Mit Audio

18:14 Open Air Lumnezia: Grösstes Bündner Open Air auf 2022 verschoben Das Open Air Lumnezia im bündnerischen Lugnez ist wieder um ein Jahr verschoben worden. Den Organisatoren fehlte aufgrund der Pandemie-Situation die Planungsgrundlage. Ein unbeschwertes Open Air Lumnezia sei aufgrund der jetzigen Lage nicht möglich, heisst es in einer Mitteilung. Das Organisationskomitee bedauere diesen Schritt sehr, aber den Veranstaltern seien die Hände gebunden. Das Festival wird nun auf den Sommer 2022 verschoben. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Legende: Idyllisch gelegen: Das Openair Lumnezia in Graubünden. Keystone

17:35 Corona lässt Italien schrumpfen Die Corona-Pandemie hat in Italien 2020 bei der Bevölkerungszahl deutliche Spuren hinterlassen. Wie die nationale Statistikbehörde Istat mitteilte, schrumpfte die Bevölkerung in dem Mittelmeerland bis zum Jahresende um etwa 384'000 Menschen im Vergleich zum Jahresbeginn. Das Minus entspricht etwa der Einwohnerzahl der Stadt Florenz in der Toskana. Die Experten geben an, dass die Corona-Welle einen seit 2015 registrierten demografischen Rückgang weiter verstärkt habe. Die Zahl der Einwohner in Italien sei unter die Marke von 60 Millionen gesunken – auf rund 59.3 Millionen Menschen. Bei den Geburten sprachen die Statistiker von einem neuen «Negativ-Rekord»: Es seien etwa 404'000 Babys geboren worden – ungefähr 16'000 weniger als im Jahr 2019. Gleichzeitig seien fast 17 Prozent mehr Menschen gestorben als 2019, berichteten die Fachleute. In absoluten Zahlen sind das rund 112'000 mehr Tote in einem Jahr. Italien war im Februar 2020 heftig von der Corona-Pandemie erfasst worden. Seither zählten die Behörden offiziell rund 3,5 Millionen Infizierte mit Sars-CoV-2.

16:54 In Frankreich sollen Tierärzte ebenfalls Impfungen verabreichen können In Frankreich könnten bald auch Tierärztinnen und Zahnärzte Impfungen gegen das Coronavirus verabreichen. Die oberste Gesundheitsbehörde des Landes empfahl in einer Stellungnahme, diese und weitere Berufsgruppen in die Liste der zum Impfen Berechtigten aufzunehmen. Weitere globale Neuigkeiten rund um das Coronavirus lesen Sie in unserem Übersichtsartikel. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 26.03.2021 Mit Video

16:20 Deutschland stuft Frankreich als Hochinzidenzgebiet ein Das Auswärtige Amt in Deutschland gibt Reisewarnungen für mehrere Staaten heraus, darunter Frankreich, Österreich, Dänemark und Tschechien. «Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Frankreich wird aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt», heisst es auf der Website etwa zu Frankreich, das wie Tschechien als Hochinzidenzgebiet eingestuft wird. Österreich und Dänemark sind nun grösstenteils als Risikogebiete klassifiziert.

15:57 Massentests an Schulen in den Kantonen Schaffhausen und Bern Etwa ein halbes Dutzend Berner Schulen beginnen in der kommenden Woche mit präventiven Corona-Massentests. Sie dienen als Pilotschulen in einem Projekt, mit dem der Kanton Bern herausfinden will, wie man Massentests in Schulen am besten durchführt. In den nächsten drei Wochen werden auch im Kanton Schaffhausen an Schulen und in Betrieben versuchsweise repetitive Massentests durchgeführt. Die Teilnahme ist freiwillig. Ziel der Tests sei es, möglichst viele Ansteckungen mit dem Coronavirus zu entdecken, teilte das Gesundheitsamt des Kantons Schaffhausen mit. Audio Pierre Alain Schnegg: Die Kantone müssen es nun richten 27:01 min, aus Tagesgespräch vom 26.03.2021. abspielen. Laufzeit 27:01 Minuten.

15:29 Tessin führt Massentests für Firmen ein Tessiner Firmen können ab Mitte April ihre Belegschaft regelmässigen Coronavirus-Tests unterziehen. Voraussetzung ist, dass mindestens 60 Prozent der Mitarbeitenden in die Tests einwilligen, wie Gesundheitsdirektor Raffaele De Rosa vor den Medien erklärte. Im Vorfeld müsse zudem geklärt werden, ob die Mitarbeitenden einer Firma einem erhöhtem Risiko für eine Coronavirus-Infektion ausgesetzt seien oder nicht, fuhr De Rosa fort. Bei einem erhöhten Risiko muss die Firma mindestens zehn Mitarbeitende zählen, um Massentests durchführen zu können.

14:54 EMA gibt grünes Licht für zwei neue Impfstoff-Werke Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat zwei Produktionsstandorten von Corona-Impfstoffen in Deutschland und den Niederlanden die offizielle Zulassung erteilt. Das Werk in Marburg produziert den Impfstoff von Pfizer/Biontech. Die Firma Halix im niederländischen Leiden stellt das Präparat von Astra-Zeneca her. Mit der Entscheidung könnten nun auch Engpässe bei der Bereitstellung des Astra-Zeneca-Impfstoffs kurzfristig erleichtert werden, da die vorproduzierten Impfdosen schnell ausgeliefert werden könnten. Beide Firmen haben bisher schon produziert, durften aber ohne EMA-Zulassung nicht ausliefern. Unbekannt ist, wie gross die Vorräte sind. Zusätzlich hat die Behörde bekannt gegeben, dass die Bedingungen für Transport und Lagerung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Pfizer und Biontech erheblich erleichtert werden. Das Präparat könne kurzfristig auch in Standardkühlungen für Arzneimittel aufbewahrt werden, so die EMA.

14:29 Impfkadenz in der Schweiz steigt um 17 Prozent Vom 18. März bis 24. März sind in der Schweiz 166'650 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag auf seiner Website veröffentlichte. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 23'807 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 17 Prozent. Insgesamt wurden bis Mittwoch 1'347'740 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 506'559 Personen vollständig geimpft, das heisst 5.9 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 334'622 Personen wurden bislang nur die Erstimpfung durchgeführt. #CoronaInfoCH

13:46 Richtwerte für Verschärfungen Ob die epidemiologische Lage in der Schweiz eine Verschärfung der Massnahmen im April erfordert, entscheidet der Bundesrat zu einem späteren Zeitpunkt. Derzeit ist keiner der vier Richtwerte, die der Bundesrat für neue Verschärfungen definierte, überschritten. Stand der Richtwerte für Verschärfungen

13:34 BAG registriert 2053 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2053 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1603 . Das sind 15 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 34 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 243.93 .

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 34'425 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 18 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 10 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 6 Verstorbenen . Das sind 35 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 822 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das ist gleichviel wie in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 85.0 Prozent ausgelastet , inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 76.0 Prozent. Davon sind 18 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das ist gleichviel wie in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu , inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 76.0 Prozent. Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 1'347'740 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 23'609 Personen pro Tag geimpft. Das sind 16.7 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Bisher haben 3.9 Prozent der Bevölkerung eine Dosis erhalten. 5.9 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.

12:56 Deutschland liebäugelt mit Sputnik-Bestellung Deutschland zieht die Beschaffung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V in Erwägung. Dies hat Steffen Seibert, Regierungssprecher der deutschen Bundesregierung, an einer Medienkonferenz in Berlin gesagt. Dies, sobald die Europäische Arzneimittel-Agentur den Impfstoff zulässt. In der EU ist das Präparat auch ohne Zulassung schon in Ungarn und in der Slowakei im Einsatz, Tschechien und Österreich haben Interesse signalisiert – zur Sorge der EMA: Eine Vertreterin der EU-Arzneimittelbehörde warnte EU-Staaten, noch vor der EMA-Prüfung den russischen Impfstoff einzusetzen. Entscheidende Daten von Geimpften lägen nicht vor, sagte Christa Wirthumer-Hoche im ORF. Etwa ab Mitte des Jahres könnten in der EU 50 Millionen Menschen mit Sputnik V versorgt werden, wenn die EMA ihre Zustimmung gebe, erklärte RDIF-Chef Kirill Dmitrijew in Moskau. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Überblick Corona-Impfstoffe: Alle Informationen auf einen Blick 23.03.2021 Mit Video

12:00 Eidgenössisches Jodlerfest 2021 abgesagt Das Eidgenössische Jodlerfest 2021 findet nicht statt. Das Fest in Basel wurde wegen der unsicheren Corona-Lage abgesagt, wie die Organisatoren mitteilen. Die Situation habe sich leider nicht wie erwartet entspannt, schreiben die Verantwortlichen. Bis vor Kurzem gingen die Veranstalter noch davon aus, dass die Impfstrategie des Bundes aufgehen und bis Ende Juni ein Grossteil der Bevölkerung geimpft sein werde. «Wir können heute leider nicht damit rechnen, dass sich die Lage bis im Juni entspannen wird, sodass das Fest im gewünschten Rahmen stattfinden kann», wird OK-Präsident Carlo Conti in der Mitteilung zitiert. Das 31. Eidgenössische Jodlerfest wurde bereits vom letzten Jahr auf dieses Jahr verschoben. Erwartet wurden rund 150'000 Besucherinnen und Besucher. Das nächste Fest soll nun 2023 in Zug stattfinden. Legende: Das letzte Eidgenössische Jodlerfest fand 2017 in Brig-Glis statt. Keystone

11:46 Uri schränkt Demonstrationen ein Im Kanton Uri sind ab dem 1. April keine Kundgebungen mit über 300 Teilnehmenden mehr erlaubt. Das schreibt die Standeskanzlei in einer Mitteilung. Damit geht der Kanton weiter als der Bund, der politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen grundsätzlich erlaubt. Diese Beschränkungen gelten in Uri bis am 30. April. Erst gestern hatte das Urner Sicherheitsdepartement entschieden, eine geplante Corona-Demonstration in Altdorf zu verbieten. Dies, weil ähnliche Kundgebungen gezeigt hätten, dass sich die Teilnehmenden nicht an die zwingende Maskenpflicht und den Sicherheitsabstand halten würden. «Die Abklärungen für die Demo in Altdorf haben gezeigt, dass wir solche grossen Demonstrationen in der aktuellen Zeit nicht bewältigen können», begründet Gesundheitsdirektor Christian Arnold den Entscheid, grössere Kundgebungen zu verbieten. «Zudem geht es auch darum, die Bevölkerung zu schützen.» Audio Gesundheitsdirektor Arnold: «Wir wollen die Bevölkerung schützen» 02:04 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 26.03.2021. abspielen. Laufzeit 02:04 Minuten.

11:22 Albanifest findet dieses Jahr nicht statt Im Kanton Zürich ist ein weiterer Event wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Das Albanifest in Winterthur kann auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Wie die Organisatoren mitteilen, gebe es keine Aussicht darauf, dass Grossveranstaltungen bald erlaubt würden. Deshalb seien die Vorbereitungen abgebrochen worden. Seit letztem August seien auch verschiedene Varianten entwickelt worden, um das Volksfest trotz Corona-Pandemie durchführen zu können. Um den Vereinen und Partnern aber vergeblichen Aufwand zu ersparen, würden nun auch diese Vorbereitungen abgebrochen, so die Organisatoren. Das Albanifest, das Winterthurer Stadtfest, findet jeweils am letzten Juni-Wochenende statt und zieht üblicherweise mehr als 100'000 Besucherinnen und Besucher an.

10:48 Grosser Run auf Mietunterstützung in Zürich Die Stadt Zürich unterstützt Gewerbetreibende, die wegen der Corona-Pandemie Mühe haben, die Miete zu bezahlen. Bislang seien fast 940 Gesuche eingegangen, heisst es in der Mitteilung. Davon seien über 520 Gesuche bewilligt worden. Viele Gesuche würden noch bearbeitet. Um finanzielle Unterstützung gebeten haben vor allem Betriebe aus der Gastronomie oder dem Detailhandel. Die Stadt Zürich setzt bei der Hilfe für Gewerbler auf das sogenannte «Drei-Drittel-Modell». Dabei zahlt die Stadt ein Drittel der Miete, Vermieter und Mieter ebenfalls je ein Drittel. Insgesamt stehen 20 Millionen Franken bereit.

10:46 Restaurants neu ganztags als «Büezer-Kantinen» offen Statt nur über Mittag dürfen Restaurants neu den ganzen Tag für Arbeiterinnen und Arbeiter als «Kantine» offen sein. Der Bund hat dies den Kantonen mitgeteilt. Zugang erhalten aber weiterhin nur Arbeiterinnen und Arbeiter, die draussen essen müssten. Seit Anfang März dürfen Restaurants als «Büezer»-Kantinen öffnen, allerdings nur zwischen 11 und 14 Uhr. Nun werden die Öffnungszeiten dieser Restaurants den üblichen Öffnungszeiten von «normalen» Betriebskantinen angepasst. Das heisst, dass sie ab sofort von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends als «Kantine» offen haben dürfen, wie der Kanton Zürich am Freitag mitteilte. Zutritt haben aber weiterhin nur Berufstätige im Ausseneinsatz, also etwa Bauarbeiter oder Monteure.