Der Ticker startet um 7:26 Uhr

22:11 In Kosovo und Nordmazedonien gehen Restaurants, Shoppingcenter und Schule zu In den stark von der Pandemie betroffenen Ländern Nordmazedonien und Kosovo gelten ab Dienstag härtere Corona-Beschränkungen. In den beiden Ländern mit derzeit stark wachsenden Inzidenzwerten werden Restaurants, Einkaufszentren und Schulen geschlossen. Die Maskenpflicht wird auch auf Fussgänger im Freien ausgedehnt, die nächtliche Ausgangsfreiheit wird eingeschränkt, ebenso die Zahl der Teilnehmer von Versammlungen. In beiden Ländern wird derzeit nur wenig gegen Corona geimpft. Die verfügbaren Impfdosen stammen vorwiegend aus internationalen Spenden. In Nordmazedonien lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bei 380,6 Neuansteckungen pro 100'000 Einwohner in einer Woche. Im Kosovo lag dieser Wert bei 357,4.

21:24 Die Corona-Lage in Spanien spitz sich zu Laut offiziellen Daten steigt in Spanien die Zahl der Infizierten pro 100'000 Einwohner, die sich in den vergangenen 14 Tagen mit Covid-19 infiziert haben, auf 163,4. Am Samstag waren es noch 151,8 gewesen. Der Leiter des Gesundheits-Notdienstes, Fernando Simon, sagt, die Zahl der Neuinfektionen steige landesweit und im Gesundheitssystem beginne sich Druck aufzubauen. Gleichwohl sei die Entwicklung nicht so heftig wie bei den vergangenen Infektionswellen.

20:32 Über Ostern im Tessin: Gleich wie immer – und doch anders Die Tessiner Behörden gehen davon aus, dass das Osterwochenende dem Südkanton rund 80'000 touristische Übernachtungen eingebracht hat – fast so, als ob es kein Coronavirus gäbe. So waren etwa die über 700 Plätze und 100 Bungalows auf dem Camping in Tenero komplett ausgebucht. Einen Run verzeichneten auch alle anderen Campingplätze im Kanton, Ferienwohnungen und vor allem Hotels im 4 und 5 Sterne Bereich. Trotzdem zeigte sich die Piazza Grande in Locarno am Ostermontag wie leergefegt. Die Leute verteilen sich oder essen Zuhause, wie der folgende Beitrag zeigt. 02:00 Video Rund 80'000 Gäste über Ostern im Tessin Aus Tagesschau vom 05.04.2021. abspielen

19:51 Biden spricht Amerikanern in Coronakrise Mut zu US-Präsident Joe Biden hat den Amerikanern zu Ostern mit Blick auf die andauernde Coronakrise Mut zugesprochen. «Wir werden unsere Nation wieder aufbauen», sagte Biden in Washington. Mit Glauben, Hoffnung und Liebe sei alles möglich. Zum zweiten Mal in Folge müssten die meisten Menschen das Osterfest zwar ohne Familie und Freunde verbringen. Der Präsident äusserte jedoch die Hoffnung auf etwas mehr Normalität im kommenden Jahr. Biden trat für seine Osterbotschaft auf dem Südbalkon des Weissen Hauses auf – gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill und einem mannshohen Osterhasen, der jedes Jahr gemeinsam mit dem Präsidenten dort zu sehen ist. In diesem Jahr trug der Osterhase ebenfalls eine Schutzmaske.

19:21 Schnelltests ab 7. April – sind die Apotheken gerüstet? Ab Mittwoch können Corona-Selbsttests in Apotheken abgeholt werden. Fünf pro Person und Monat, alles gratis. Laut der Präsidentin des Schweizerischen Apothekerverbandes, Martine Ruggli, ist man für die ersten Tage durchaus gerüstet. Acht Millionen Tests würden wahrscheinlich für eine Woche reichen, meint Ruggli. Roche habe zudem versprochen, später eine Million Tests pro Tag zu produzieren. «Es wird genug sein für die Zukunft.» Vielleicht entstehe am Anfang ein Engpass, doch dann reiche es aus, ist Ruggli überzeugt. 01:47 Video Vorbereitungen der Schnelltests sind auf Kurs Aus Tagesschau vom 05.04.2021. abspielen

18:18 Ab dem 12. April können Engländer draussen wieder ein Pint geniessen Der britische Premierminister Boris Johnson bestätigte die geplante Wiedereröffnung der Wirtschaft für nächste Woche, mit der Öffnung aller Geschäfte, Fitnessstudios, Friseure und Aussengastronomiebereiche – namentlich Pubs – in England. Da das Impfprogramm in ganz Grossbritannien schnell vorankomme und die Infektionszahlen sinken, werde in England ab dem 12. April zur Stufe 2 der Road Map übergehen. Die anderen britischen Landesteile legen ihre eigenen Corona-Regeln fest. Ins Ausland reisen dürfen die Engländer frühestens Mitte Mai wieder. Er hoffe, dass ab dem 17. Mai internationale Reisen wieder möglich seien, sagte Johnson. Es sei aber angesichts der hohen Infektionszahlen in anderen Ländern zu früh, dies zu entscheiden. Bis auf weiteres gilt daher das derzeitige Verbot für internationale Reisen. Später soll ein Ampelsystem eingeführt werden, nach dem je nach Infektionslage im Reiseland unterschiedlich strenge Test- und Quarantäneregeln bei der Rückkehr gelten.

17:21 Bergbahnen rechnen mit 30 Prozent weniger Umsatz bis Winterende Covid-19 hat den Schweizer Skigebieten in der Wintersaison den Stempel aufgedrückt: Die Seilbahnen Schweiz rechnen bis Ende Winter mit einem Umsatzverlust von über 30 Prozent. Bis Ende Februar 2021 gingen die Besucherzahlen um 21 Prozent und der Umsatz um 25 Prozent zurück, wie Berno Stoffel, Direktor Seilbahnen Schweiz, sagte. Diese Tendenz werde sich bis nach Ostern noch verstärken. Der Winter sei die mit Abstand wichtigste Saison, und derart hohe Umsatzverluste könnten die Bergbahnen nicht tragen. Bund und Kantone müssten deshalb Lösungen finden, um diese systemrelevante Branche zu unterstützen, forderte Stoffel. Rückmeldungen aus Schweizer Skigebieten zeigen, dass den Menschen vielerorts die offenen Restaurants fehlten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Umsatz im Winter Aus dem Archiv: Bergbahnen ziehen durchzogene Bilanz 01.04.2021 Mit Audio

16:41 Mehrere illegale Raves in England In England sind am Osterwochenende mehrere illegale Raves von der Polizei aufgelöst worden. In der Grafschaft Essex hatten sich rund 100 Feiernde versammelt, wie die Polizei mitteilte. Auch in den West Midlands löste die Polizei laut Nachrichtenagentur PA eine grössere Veranstaltung in der Nacht zum Ostermontag auf und nahm einige Beteiligte fest. Einen geplanten Rave im südenglischen Kent verhinderte die Polizei, indem sie vorab Ausrüstung beschlagnahmte und die Veranstalter nach Hause schickte. «Wir möchten, dass Menschen Spass haben, aber nicht auf Kosten Anderer in der Gesellschaft», sagte ein Sprecher der Polizei in Kent. Unter den aktuellen Corona-Beschränkungen dürfen sich in England maximal sechs Menschen draussen treffen, Grossveranstaltungen sind bislang nicht erlaubt.

15:55 Griechenland: Shopping unter Auflagen wieder möglich Am Montag durften Geschäfte in weiten Teilen Griechenlands nach wochenlangem Lockdown wieder öffnen. Ausgenommen sind wegen hoher Corona-Zahlen die Städte Thessaloniki und Kozani sowie Patras. Auch darf nicht unbegrenzt geshoppt werden, vielmehr ist der Gang ins Geschäft mit etlichen Auflagen verbunden, wie griechische Medien berichteten. Um den Einzelhandel zu besuchen, müssen Verbraucher zunächst eine SMS mit ihrem Namen an den griechischen Zivilschutz senden. Die SMS ist drei Stunden gültig und darf nur einmal pro Tag genutzt werden. In den Läden ist Kartenzahlung Pflicht, auch darf nur einkaufen, wer zuvor einen Termin vereinbart hat. Erlaubt ist ein Kunde je 25 Quadratmeter Ladenfläche bei maximal 20 Kunden gleichzeitig. Grosse Häuser haben bereits angekündigt, nicht zu öffnen, weil es sich nicht lohne. Zwar steht das Gesundheitssystem im Land weiterhin unter Druck. Dennoch seien die Lockerungen für das Überleben des Handels und auch für die Menschen insgesamt wichtig, heisst es seitens der Regierung. Legende: Mit der Öffnung der Shops will die griechische Regierung «den Druck aus der Situation nehmen», wie sie mitteilte. Reuters

14:11 Olympia-Gastgeber Japan sorgt sich vor vierter Welle Weniger als vier Monate vor dem geplanten Beginn der Olympischen Spiele in Japan wächst in dem Land die Sorge vor einer besonders heftigen vierten Corona-Infektionswelle. «Die vierte Welle wird grösser sein», sagt der Gesundheitsexperte und Regierungsberater Koji Wada. Grund sei die Ausbreitung von Virusmutanten wie der zuerst in Grossbritannien aufgetretenen Form. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Olympia in Corona-Zeiten Aus dem Archiv: Japaner sehen Olympische Spiele 2021 mehrheitlich skeptisch 25.03.2021 Mit Video

13:37 Portugal lockert Corona-Massnahmen Seit Montag dürfen im früheren Corona-Hotspot Portugal Gastronomiebetriebe wie Cafés, Kneipen und Restaurants wieder Gäste empfangen – erstmals nach gut zweieinhalb Monaten. Allerdings nur in den Aussenbereichen und nur bis 22.30 Uhr an Werktagen sowie bis 13 Uhr an Wochenenden und Feiertagen. Zudem dürfen die rund 10.3 Millionen Bürger des Landes den jeweiligen Wohnbezirk wieder verlassen, ohne einen «triftigen Grund» dafür angeben zu müssen. Auch Museen und Galerien, Läden mit einer Verkaufsfläche von höchstens 200 Quadratmetern, Fitnesszentren sowie Strassenmärkte dürfen nun unter strengen Auflagen wieder öffnen. Für Schüler mehrerer Jahrgänge gibt es wieder Präsenzunterricht. Portugal hatte im Januar bezogen auf die Bevölkerungszahl zeitweilig die höchsten Infektionszahlen weltweit. Seit dem 13. Januar galt ein strenger Lockdown mit Ausgehbeschränkungen und Zwangsschliessungen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Hotspot Aus dem Archiv: Alle Notfallbetten in Portugal besetzt 01.02.2021 Mit Audio

12:58 Indien verzeichnet erstmals über 100'000 Fälle an einem Tag In Indien sind erstmals an einem Tag mehr als 100'000 Corona-Neuinfektionen erfasst worden. Das geht aus Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums hervor. Besonders betroffen ist der reichste Bundesstaat Maharastra mit der Finanzmetropole Mumbai. Premierminister Narendra Modi hatte am Wochenende vor einem alarmierenden Anstieg der Fälle gewarnt. Trotzdem leben viele Menschen wieder so, als gebe es keine Pandemie mehr. Es laufen vor den Parlamentswahlen in mehreren Bundesstaaten grosse Wahlveranstaltungen. Zum grossen Pilgerfest Kumbh Mela strömten Hunderttausende Inder zum heiligen Flus Ganges – oft ohne Masken, wie Aufnahmen vor Ort zeigen. Zudem könnten Virusmutationen zum Anstieg beitragen. Noch Anfang des Jahres gab es teilweise weniger als 10'000 erfasste Fälle an einem Tag. Indiens Impfkampagne liegt derzeit noch klar hinter dem von der Regierung angestrebten Ziel, bis Sommer 300 Millionen der mehr als 1.3 Milliarden Menschen im Land impfen zu lassen. Bislang wurden erst 79 Millionen Dosen verabreicht. Legende: Das mehrwöchige Pilgerfest Kumbh Mela ist das grösste religiöse Hindu-Fest. Es zieht zahlreiche Pilger an – auch in Zeiten von Corona. (Aufnahme vom Februar 2021) Keystone

11:59 Deutscher Gesundheitsminister: Anfang Mai ist jeder fünfte Deutsche geimpft «Bis Anfang Mai werden 20 Prozent der Deutschen geimpft sein können», sagte Gesundheitsminister Jens Spahn beim Besuch eines Berliner Impfzentrums. Seit Jahresanfang seien drei Monate benötigt worden, um etwa zehn Prozent der Bevölkerung zu impfen. «Wir werden die nächsten zehn Prozent jetzt in einem Monat schaffen können angesichts der zu erwartenden Lieferungen.» Die Impfgeschwindigkeit werde im zweiten Quartal immer weiter zulegen. Legende: Keystone

10:11 Zwei kostenlose Corona-Tests pro Woche für Bürger in England Die Bürger in England sollen sich bald zweimal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Die Schnelltests sollen künftig neben Schulen und Arbeitsplätzen auch grossflächig für alle an lokalen Teststationen angeboten werden, wie die britische Regierung am Ostermontag mitteilte. Bislang waren frei verfügbare Schnelltests auf besonders gefährdete Gruppen beschränkt. Das Testen sei unbedingt notwendig, um während der geplanten Lockerungen die Erfolge der britischen Impfkampagne nicht zu gefährden, sagte Premierminister Boris Johnson. «Deshalb machen wir Schnelltests jetzt für alle in England verfügbar – um Ausbrüche schnell zu stoppen, damit wir wieder die Menschen, die wir lieben, sehen und die Dinge, die wir geniessen, tun können», sagte Johnson einer Mitteilung zufolge. Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten können Schnelltests für ihre Beschäftigten anfordern, auch an Schulen wird weiter regelmässig getestet. Privatleute sollen sich ausserdem an lokalen Teststationen testen lassen oder Tests nach Hause bestellen können. Legende: Boris Johnson Keystone

7:40 China meldet grössten Tagesanstieg an Neuinfektionen seit zwei Monaten China meldet binnen 24 Stunden den grössten Anstieg an neuen Corona-Infektionen seit mehr als zwei Monaten. 32 weitere bestätigte Fälle seien aufgetreten, davon 15 in der Provinz Yunnan, die auf ein Cluster in der Stadt Ruili an der Grenze zu Myanmar zurückzuführen seien, erklärt die nationale Gesundheitskommission. Die Zahl der neuen asymptomatischen Fälle, die China nicht als bestätigte Fälle einstuft, wird mit 18 angegeben. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf dem chinesischen Festland steigt demnach offiziellen Angaben zufolge auf 90'305, während die Zahl der Todesfälle unverändert bei 4636 liegt.