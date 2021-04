Der Ticker startet um 5:30 Uhr

17:30 Brasilien will Corona-Impfstoff von anderen Ländern Brasiliens Gesundheitsminister Marcelo Queiroga fordert andere Länder dazu auf, vorrätige Impfdosen abzugeben, damit Brasilien seine Impfkampagne ausweiten und die Ausbreitung neuer Varianten verhindern könne. «Brasilien hat 41 Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff verabreicht. Aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns, um jeden Tag 2.4 Millionen Menschen zu impfen», sagte Queiroga. Brasilien ist eins der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder weltweit. Am Donnerstag überschritt das grösste und bevölkerungsreichste Land in Lateinamerika die Marke von 400’000 nachgewiesenen Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19. Erst vor gut einem Monat hatte Brasilien die Marke von 300’000 Corona-Toten überschritten. Zuletzt waren die Zahlen der Infizierten und Verstorbenen leicht zurückgegangen. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro lehnt Schutzmassnahmen und Einschränkungen ab. Mittlerweile zieht er auch den Sinn von Impfungen in Zweifel. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, der auch Gesundheitsminister Queiroga vorgeladen hat, soll Handlungen und Unterlassungen des Präsidenten in der Pandemie beleuchten. Bolsonaro wird unter anderem vorgeworfen, mögliche Lieferungen von Corona-Impfstoffen ausgeschlagen und verschleppt zu haben.

16:41 Bund arbeitet an Ausweitung der Kurzarbeit um weitere sechs Monate Die zuständige Nationalratskommission fordert den Bundesrat auf, die Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 24 Monate zu verlängern. In der Bundesverwaltung laufen offenbar entsprechende Vorarbeiten. Die Regierung hatte vom Parlament im revidierten Covid-19-Gesetz die Kompetenz erhalten, die Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 24 Monate zu verlängern. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) erwartet, dass der Bundesrat diesen Schritt an seiner nächsten Sitzung vollzieht, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Zudem fordert die Kommission den Bundesrat in einem Schreiben auf, dem Parlament rechtzeitig eine Vorlage zu unterbreiten, damit die Massnahmen zur Entschädigung des Erwerbsausfalls bis Ende Jahr verlängert werden können. Befriedigt habe die Kommission zur Kenntnis genommen, dass in der Verwaltung auch in diesem Punkt entsprechende Vorarbeiten liefen, heisst es in der Mitteilung weiter. Weiter empfiehlt die SGK-N dem Bundesrat, «eine verzugslose Information der Kantone über die Entwicklung der Impfstofflieferungen sicherzustellen». Die Validierung von zusätzlichen Selbsttests solle zudem stark beschleunigt werden, damit Firmen, die auf eigene Kosten ihren Mitarbeitenden Selbsttests anbieten wollten, rasch beliefert werden könnten. 02:00 Video Aus dem Archiv: Kurzarbeitsentschädigung läuft aus Aus Tagesschau vom 14.04.2021. abspielen

16:04 Genf impft vorerst keine Menschen unter 45 Genf weitet im Gegensatz zu anderen Kantonen die Impfung gegen Covid-19 vorerst nicht für junge Altersgruppen aus. Vorerst erhalten nur Personen über 45 Jahren einen Impftermin. «Das primäre Ziel der Impfung älterer Menschen war es, die Zahl der Todesfälle zu reduzieren», erklärte die Genfer Kantonsapothekerin Nathalie Vernaz-Hegi vor den Medien. Dieses Ziel sei erreicht worden. Inzwischen konzentriere man sich darauf, die Zahl der Patienten mit schwerem Verlauf der Krankheit zu verringern. Dieses Ziel sei aber noch nicht erreicht worden, so Vernaz-Hegi.

15:20 Doch keine Maskenpflicht in Aargauer Freibädern In den Aargauer Badis gilt doch keine Maskenpflicht. Dies teilt die Aargauer Kantonsärztin mit. Ausser beim Eingang und in den Garderoben müsse keine Maske getragen werden, solange die üblichen Hygieneregeln befolgt würden – vor allem der Abstand von 1.5 Metern. So zum Beispiel bei den Schwimmbecken oder auf den Liegewiesen. Am Donnerstag herrschte noch grosse Verwirrung. Das kantonale Gesundheitsdepartement hatte in einem Brief an die Badis geschrieben: «Personal und Gäste tragen ausserhalb des Beckens Masken». Die Aargauer Freibäder interpretierten diese Aussage ganz unterschiedlich. Auch seitens Kanton gab man gegenüber SRF zu, dass es zu «speziellen Situationen» kommen könne. Denn laut strenger Auslegung der Regeln hätte bis an den Beckenrand eine Maskenpflicht bestanden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Masken-Pflicht im Aargau Bei den Badis droht das Regel-Chaos 30.04.2021 Mit Audio

14:52 ESC soll mit Zuschauern stattfinden Trotz anhaltend hoher Infektionszahlen in den Niederlanden darf der Eurovision Song Contest im Mai in Rotterdam vor Publikum stattfinden. Die niederländische Regierung gab endgültig grünes Licht, wie die Organisatoren des Wettbewerbes mitteilen. Bei öffentlichen Proben, Halbfinals und dem Finale werden jeweils 3500 Zuschauer zugelassen. Die Regierung macht aus dem Event ein Experiment in der Forschungsreihe «Fieldlab». Dabei wird unter wissenschaftlicher Begleitung untersucht, ob auch in Corona-Zeiten Veranstaltungen mit Publikum möglich sind. Die ESC-Zuschauer müssen einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Sie müssen sich auch einige Tage nach Besuch einer Show erneut testen lassen. Die Halbfinals des ESC finden am 18. und 20. Mai statt. Das grosse Finale ist am 22. Mai. Ein Ticket bekommen nur diejenigen, die bereits für die Shows im vergangenen Jahr eine Karte hatten. 2020 war der Wettbewerb wegen der Corona-Pandemie aber zum ersten Mal in seiner Geschichte abgesagt worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Eurovision Song Contest 2019 Die Niederlande gewinnen den ESC 19.05.2019 Mit Video

13:50 Auch Glarus impft bereits 16-Jährige Weil mehr Impfstoff vorhanden ist, kann sich jetzt jede Person über 16 Jahre für die Corona-Impfung anmelden, wie der Kanton Glarus schreibt. Das Impftempo könne erhöht werden, hiess es in einer Mitteilung des Kantons vom Freitag. Zugelassen für die Anmeldung sind alle Personen ab 16 Jahren, die im Glarnerland wohnen. Falls noch keine Termine verfügbar seien, gelange man auf eine Warteliste, schrieb der Kanton. Ältere Personengruppen würden wegen des erhöhten Risikos, an einem schweren Verlauf von Covid-19 zu erkranken, zuerst geimpft. Weil jetzt nur noch nach Alter priorisiert werde, würden zugleich auch die Personen mit Vorerkrankungen berücksichtigt, hiess es beim Kanton. Er hielt aber fest, dass auch jüngere Personen mit Vorerkrankungen schneller eine Impfung bekämen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-Impfung für 18-Jährige «Bist Du schon geimpft?» heisst «In welchem Kanton wohnst Du?» 28.04.2021 Mit Audio

13:39 Das Impftempo in der Schweiz nimmt Fahrt auf Vom 22. April bis 28. April sind in der Schweiz 357'624 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag auf seiner Website veröffentlichte. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 51'089 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 12 Prozent. Insgesamt wurden bis Mittwoch 2'642'062 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 930'199 Personen vollständig geimpft, das heisst 10.8 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 781'664 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung durchgeführt, dies entspricht 9 Prozent. Bereits an die Kantone ausgeliefert, aber noch nicht eingesetzt, sind momentan 449'513 Impfdosen. Zudem sind noch 126'150 Impfdosen beim Bund gelagert.

13:33 BAG meldet wieder unter 2000 Corona-Infektionen innert 24 Stunden Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1831 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1940. Das sind 5 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 309.99.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 8.2 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'559 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 2 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

Das BAG meldet 8 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 7 Verstorbenen. Das sind 13 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 1028 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 5 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 84.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 76.0 Prozent. Davon sind 27 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

Bisher wurden in der Schweiz 2'642'062 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 51'138 Personen pro Tag geimpft. Das sind 13.1 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 10.8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 9.0 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten. Richtwerte für Verschärfungen Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 309.99. Diese darf laut Vorschlag vom Bundesrat nicht über 450 liegen. Der Wert überschreitet den Richtwert für eine Verschärfung nicht. ✔

Auf den Intensivstationen befinden sich im 15-Tage-Schnitt 246 Patienten mit Covid-19. Der Wert überschreitet den Richtwert für eine Verschärfung (>300) nicht. ✔

Der aktuelle R-Wert beträgt 1.04. Der Wert überschreitet den Richtwert für eine Verschärfung (>1.15) nicht. ✔

Der 7-Tage-Schnitt der Spitaleintritte von Patienten mit Covid19 beträgt 60.29. Der Wert überschreitet den Richtwert für eine Verschärfung (>120) nicht. ✔

13:05 Biontech/Pfizer: Antrag auf Impfstoffzulassung in der EU für Kinder ab 12 Jahren Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer haben nach eigenen Angaben bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA die Zulassung ihres Corona-Vakzins für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren beantragt. Dabei gehe es um die Anpassung und Erweiterung der bestehenden Zulassung auf diese Altersgruppe, teilten Biontech und Pfizer am Freitag mit. In den USA haben die Unternehmen bereits bei der Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) einen Antrag auf die Erweiterung der bestehenden Notfallzulassung für den Impfstoff auf die Gruppe der 12- bis 15-Jährigen eingereicht. Bisher ist der Impfstoff überall erst ab 16 Jahren zugelassen. Biontech und Pfizer hatten kürzlich mitgeteilt, dass eine klinische Studie in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren in den USA eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt habe. Die Impfung sei gut vertragen worden. Die Nebenwirkungen hätten jenen in der Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren entsprochen, erklärten die Unternehmen. Pfizer und Biontech testen inzwischen das Vakzin auch bei Kindern ab dem sechsten Lebensmonat bis zum 11. Lebensjahr, im März wurden die ersten Kinder in dieser Studie geimpft. «Im Juli könnten erste Ergebnisse für die Fünf- bis Zwölfjährigen, im September für die jüngeren Kinder vorliegen, die Auswertung dauert etwa vier bis sechs Wochen», sagte Biontech-Chef Ugur Şahin gestern im deutschen «Spiegel». Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-19-Impfungen Sollten auch Kinder gegen Corona geimpft werden? 03.04.2021 Mit Video

12:52 Im Kanton Luzern werden nun auch die 55-Jährigen geimpft Im Kanton Luzern wird ab Montag auch die Altersgruppe 55 bis 64 Jahre gegen das Coronavirus geimpft. Der Rest der Bevölkerung dürfte ab Mitte Mai zur Impfung zugelassen werden, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Gemäss dem Communiqué haben inzwischen alle Personen, die älter als 65 Jahre sind und sich für die Coronaimpfung angemeldet haben, die erste Dosis verabreicht erhalten. Sie sollen bis Ende Mai die zweite Impfung erhalten. In der laufenden Woche habe zudem die Impfung der Chronisch-Kranken ohne höchstes Risiko begonnen, teilte die Staatskanzlei mit. Nächste Woche könne das Impfen der übrigen Bevölkerung starten. Der Hersteller Moderna habe die Lieferung von 24'000 Impfdosen bestätigt.

12:39 Kartoffel-Mangel – weil viele wegen der Pandemie zuhause kochen Raclette, Rösti oder Gschwellti: Wegen der Corona-Pandemie muss mehr zu Hause gekocht werden und das auch gerne mit Schweizer Speise-Kartoffeln. Nun werden die aber knapp. Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) hat deshalb das Import-Kontingent vorübergehend erhöht. Weil Speise-Kartoffeln anscheinend bei vielen auf dem Menüplan stehen, reicht die vorhandene Menge nun nicht mehr aus. Deswegen dürfen vom 15. Mai bis am 30. Juni 5000 Tonnen mehr Speisekartoffeln importiert werden, wie dem Bundesblatt zu entnehmen ist. Das entspreche rund fünf Prozent der Jahres-Gesamtmenge, sagte BLW-Sprecherin Florie Marion auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Ganz anders sieht es derweil bei den Pommes-Frites-Kartoffeln aus: Da nicht mehr im Restaurant gegessen werden konnte, ging deren Konsum stark zurück, wie Marion sagte. Legende: Keystone / Archiv

11:57 Brüsseler Behörden warnen vor «La Boum 2» Die belgische Hauptstadt fürchtet an diesem Wochenende ein neues illegales Massentreffen mit heftigen Ausschreitungen in einem Park. Mit Blick auf eine für Samstag bei Facebook angekündigte Veranstaltung namens «La Boum 2» teilten Stadtverwaltung, Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit, dass dafür keine Erlaubnis erteilt worden sei. Die Polizei werde ihre Präsenz verstärken. Man empfehle jedem, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen. «Falls nötig, wird die Polizei einschreiten.» Teilnehmer riskierten Strafen und Festnahmen. Seit Tagen wird bereits über «La Boum 2» diskutiert. Hintergrund ist, dass Anfang April ein illegales Massentreffen in dem beliebten Stadtpark Bois de la Cambre eskalierte. Damals trafen sich nach einem Aufruf im Internet nach Polizeischätzungen bis zu 2000 Menschen und feierten dort unter Missachtung der Corona-Regeln. Die Polizei löste die Veranstaltung auf. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen. Facebook hat Werbung für die Veranstaltung mittlerweile gesperrt. Legende: Die erste «La Boum» in einem Brüsseler Stadtpark eskalierte mit einem rigorosen Polizeieinsatz. Keystone / Archiv

11:05 Zürich führt Corona-Abwasser-Monitoring im ganzen Kanton ein Um Rückschlüsse auf den Verlauf der Corona-Pandemie ziehen zu können, will der Kanton Zürich nun sein Abwasser genau analysieren. Er führt deshalb ein Abwasser-Monitoring ein, was bedeutet, dass er Wasserproben aus Kläranlagen auf das Corona-Virus hin untersucht. So ergebe sich zusammen mit den normalen Tests ein aussagekräftiges Bild der aktuellen Lage, teilt die Zürcher Gesundheitsdirektion mit. Bereits angewendet wird das Abwasser-Monitoring in der Stadtzürcher Kläranlage Werdhölzli, die Methode soll nun aber auch auf andere Anlagen ausgeweitet werden. Der Kanton Zürich erhofft sich erste Resultate im Juni, Erkenntnisse sollen dann auch vorliegen zu Virusmutationen und anderen Erregern.

10:40 Migros Aare plant betriebliches Impfen Die Migros Aare wird laut einer Mitteilung voraussichtlich eine betriebseigene Impfmöglichkeit anbieten, sobald seitens Behörden ausreichend Impfstoff zur Verfügung gestellt werden kann. «Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Infrastruktur für eine betriebliche Impfung auf die Beine zu stellen», sagt Anton Gäumann, Geschäftsleiter der Migros Aare. «Uns ist es wichtig, in Kooperation mit den kantonalen Behörden sowohl unsere Mitarbeitenden wie auch ihre Angehörigen bestmöglich zu unterstützen, wenn sie sich mit der Impfung vor einer Erkrankung durch Covid-19 schützen wollen.» Mitarbeiter der Migros Aare könnten dereinst ihre Impfung voraussichtlich auch durch Fachpersonen in der Migros Aare erhalten. Die Impfung würde sowohl zentral in der Betriebszentrale Schönbühl angeboten als auch dezentral an verschiedenen Standorten. Geplant ist laut Mitteilung eine etappierte Durchführung in Gruppen. Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) des Kantons Bern teilte derweil mit, aber nächster Woche würden verschiedene Pilotprojekte für Betriebs- und Gruppenimpfungen gestartet. In Zusammenarbeit mit der Health & Medical Service AG sollen dabei Mitarbeitende der BLS, von Bernmobil und der SBB gegen das Coronavirus geimpft werden.

10:23 Ungarn lockert die Massnahmen für Geimpfte und Genesene «Wir sind an einem neuen Etappenabschnitt angelangt», sagte Ministerpräsident Viktor Orban heute im staatlichen Radio. Von diesem Samstag an können Geimpfte und Genesene wieder Gaststätten, Fitnessstudios, Museen, Zoos, Kinos, Theater und Sportveranstaltungen aufsuchen. Auch Übernachtungen in Hotels sind für sie wieder möglich. Wer geimpft oder von einer Infektion genesen ist, erhält vom ungarischen Staat ein entsprechendes Zertifikat – eine Karte mit einem QR-Code. Orban begründete die Lockerungen mit Impf-Erfolgen. Heute wird erwartet, dass in dem Land mit etwa zehn Millionen Einwohnern die Vier-Millionen-Marke an Erstimpfungen überschritten wird. Ungarn setzt neben westlichen Impfstoffen auch massiv Impfstoffe aus Russland und China ein, die in der EU nicht zugelassen sind. Zugleich geht die Zahl der Ansteckungen mit dem Virus deutlich zurück. Allerdings sterben in Ungarn immer noch sehr viele Menschen an den Folgen einer Infektion. Allein am Donnerstag waren es 186. Legende: Schon vor einer Woche waren in Ungarn die Aussenterrassen von Restaurants geöffnet worden, wie hier in Budapest. Ab morgen Samstag können Personen mit einem «Immunitäts-Zertifikat» auch wieder in die Innenräume von Restaurants. Reuters

10:09 Auch in Nordirland haben die Pubs wieder geöffnet Nach vier Monaten Corona-Lockdown können sich die Menschen in Nordirland seit heute wieder über etwas mehr Freiheiten freuen. Pubs, Restaurants und Cafés dürfen im Aussenbereich wieder Gäste bedienen. Damit folgt Nordirland den anderen britischen Landesteilen, in denen bereits seit einigen Tagen wieder Gäste vor den Pubs und Cafés sitzen. Auch Geschäfte und Fitnessstudios dürfen unter strengen Auflagen wieder ihre Türen öffnen. Ausserdem können sich bis zu 15 Menschen aus drei Haushalten wieder draussen miteinander treffen – Treffen in Innenräumen sind noch nicht erlaubt. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag in Nordirland zuletzt bei 37 Fällen pro 100 000 Einwohner. In den vergangenen Tagen gab es kaum noch neue Todesfälle in Verbindung mit Covid-19. Legende: Endlich wieder Pints: Auch in Nordirland können Restaurants und Pubs wieder öffnen. Keystone

9:39 Glückskette weitet Spendenaufruf auf Indien aus Die Glückskette unterstützt bereits seit vergangenem Herbst die Hilfe ihrer Partner in 13 Ländern weltweit. Die rund neun Millionen Franken Spendengelder seien fast vollständig eingesetzt, heisst es in einer Mitteilung. Um weiterhin Hilfe weltweit und auch in Indien unterstützen zu können, erneuert die Glückskette ihren Spendenaufruf. Spenden können auf das Postkonto 10-15’000-6 mit dem Vermerk «Coronavirus International» oder direkt über die Webseite, Link öffnet in einem neuen Fenster getätigt werden. Einige Schweizer Partnerhilfswerke der Glückskette seien bereits selbst in Indien aktiv und konzentrierten sich auf die Unterstützung des Gesundheitssystems, der Verteilung von Hygiene-Kits und auf Sensibilisierungskampagnen. Andere Partnerhilfswerke der Glückskette unterstützen ihre lokalen Partner im Kampf gegen die Pandemie. Weltweit unterstützt die Glückskette bereits die Arbeit von 16 Partnerhilfswerken. «In den Regionen, die am stärksten vom Virus betroffen sind und die nicht über die notwendigen Mittel verfügen, um die Auswirkungen der Pandemie zu mildern, helfen wir, die Prävention zu stärken, die Gesundheitsversorgung zu unterstützen und den Haushalten, die ihr Einkommen verloren haben, wirtschaftliche Hilfe zukommen zu lassen», präzisiert Ernst Lüber, Leiter der Programmabteilung, die Zusammenarbeit. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Hotspot Indien Schweizer Studentin: «Die Bilder hier machen mich sprachlos» 30.04.2021 Mit Video

9:19 Graubünden: Lager sind möglich – aber mit Testpflicht Auffahrt und Pfingsten sind beliebt für Lager aller Art. Der Kanton Graubünden erlaubt grundsätzlich Lager. Diese müssen jedoch diverse Auflagen erfüllen. So müssen alle Teilnehmenden vor dem Lager einen negativen Corona-Test vorweisen, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Am vierten Lager-Tag müssen zudem alle Personen im Lager erneut getestet werden. Es dürfen maximal 15 Kinder oder Jugendliche mit Jahrgang 2001 oder jünger an einem Lager teilnehmen. Ältere Personen dürfen nur als Betreuungspersonen dabei sein. Sind es mehr Kinder, müssen Ansammlungen von mehr als 15 Personen vermieden werden. Mehr als 50 Personen in einem Lager werden nur im Ausnahmefall bewilligt. Legende: Pfingstlager wie hier im Jahr 2016 sind grundsätzlich im Kanton Graubünden möglich – doch es gelten strenge Auflagen. Keystone

8:55 Swiss Re schreibt trotz Corona-Pandemie wieder schwarze Zahlen Der Rückversicherer Swiss Re schreibt wieder schwarze Zahlen. Nach dem ersten Quartal belief sich der Gewinn auf 333 Millionen Dollar, wie der Konzern mitteilt. Vor einem Jahr hatte Swiss Re noch einen Verlust von 225 Millionen Dollar geschrieben. Allerdings muss Swiss Re immer noch viel Geld für Schäden aus der Corona-Krise und durch Natur-Katastrophen aufwenden. Dazu gehören etwa Winterstürme in den USA sowie Todesfälle und Betriebsunterbrechungen infolge der Virus-Pandemie. In den ersten drei Monaten gab der Konzern dafür insgesamt gut eine Milliarde Dollar aus – das schmälerte den Gewinn.