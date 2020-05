Der Ticker startet um 5:58 Uhr

15:04 Point de Presse beendet Die Experten-Medienkonferenz mit Vertretern des Bundes zur aktuellen Corona-Situation ist beendet. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und berichten weiterhin im Ticker oder auf srf.ch über die aktuellsten Entwicklungen in der Coronakrise.

15:02 Spontane oder organisierte Treffen Kann am Pfingswochende nun zusammen grilliert werden oder nicht? Spontane Treffen sind bis zu 30 Personen möglich – wenn es jedoch organisiert ist, wäre das noch nicht möglich, so Susanne Kuster vom Bundesamt für Justiz. Das sei zurzeit eine kleine, zeitlich begrenzte Diskrepanz. Hier gelte es jedoch ebenfalls, auch von Behördenseite, gesunden Menschenverstand walten zu lassen.

14:58 Plan B bei Abstimmungen im Herbst? Falls es eine zweite Welle geben sollte, wie würde man punkto Abstimmungen vorgehen? «Spätestens Juli sollten wir mögliche Massnahmen, also einen Plan B, diskutiert haben», meint Barbara Perriard.

14:54 Eigenverantwortung in der Bergbahn In Bergbahnen könne es gut sein, dass 80 Leute in der Kabine zusammengepfercht sind. Wieso gibt es da keine Maskenpflicht, so die Frage eines Journalisten. Es gelte auch da die Eigenverantwortung, wie auch beim öffentlichen Verkehr, so Stefan Kuster. Es gelte die Empfehlung, eine Maske zu tragen, wenn die Distanzregeln nicht eingehalten werden können.

14:52 Gattiker: Schengen-Raum bis anfangs Juli offen Der Bundesrat habe seine Agenda gesetzt, so Gattiker. Bis am 6. Juli soll der Schengen-Raum offen sein. «Es ist eine Dynamik im Gang, dass sich die Staaten eine Rückkehr zur Normalität ersehnen». Man habe ein Patchwork im Schengen-Raum, aber die Sehnsucht nach Normalität sei gross. «Die Agenda des Bundesrates sollte realistisch sein.»

14:51 «Wir sind in engem Kontakt mit Italien» Gibt es Neuigkeiten, wie es mit der Grenze zu Italien weitergeht? So die Frage eines italienischsprachigen Journalisten. Man sei in intensiven Gesprächen, so Mario Gattiker – und man hoffe, bald Antworten zu haben. Doch man habe zurzeit noch nichts Neues zu berichten.

14:49 «Die Kantone haben sich gut vorbereitet» Gilt die machbare Marke von 100 beim Contact Tracing weiterhin, möchte ein Journalist wissen. «Die Kantone haben sich gut vorbereitet», so Kuster. Viele Kantone hätten sich zusätzliche Hilfe geholt. «Auch bei einem kurzfristigen Anstieg wären die Kantone gut vorbereitet», meint Kuster weiter.

14:47 Muss die Clubszene gerettet werden? Die Clubszene werde hart getroffen, so eine Journalistin. Sollte da der Bund nicht eingreifen? Das Epidemiengesetz sehe keine Schadenersatzpflicht vor, so Boris Zürcher vom Seco. Er habe sich in den letzten Wochen nun insbesondere intensiv um Leistungen wie die Kurzarbeit gekümmert. Dabei gehe es in erster Linie darum, Arbeitsplätze zu sichern. Im Kulturbereich gebe es grosse Anstrengungen, so Boris Zürcher weiter. Auch über den Covid-Erwerbsersatz gebe es Möglichkeiten. Doch auch Kantone und Gemeinden hätten eine gewisse Verantwortung.

14:44 «Die Kontaktliste ist kein Freipass, die Distanzregeln nicht einzuhalten» Viele Kulturveranstalter könnten die Abstände nicht herstellen, meint eine Journalistin. «Die Kontaktliste ist kein Freipass, die Distanzregeln nicht einzuhalten», so Kuster. 00:21 Video Kuster: «Die Kontaktliste ist kein Freipass» Aus News-Clip vom 29.05.2020. abspielen

14:43 Wie sollen Konzerte bis 300 Personen funktionieren? An Musik-Konzerten werde nicht nur getanzt, sondern häufig auch gegessen und getrunken. Da würden gleich mehrere Regeln kollidieren. Wie soll das funktionieren, so die Frage eines Journalisten. Laut Stefan Kuster ist bei den Schutzkonzepten auch gesunder Menschenverstand gefragt. Wo Distanz nicht möglich sei, müsse die Nachvollziehbarkeit mit Kontaktlisten gegeben sein. Das sei der Grundsatz. Es gehe um Verantwortung – sowohl um die Eigenverantwortung aller als auch um Verantwortung gegenüber Kunden oder Gästen, so Stefan Kuster eher vage auf die Frage.

14:40 Vorräte an Schutzmaterial anlegen? Einige Kantone hätten die Spitäler angewiesen, Vorräte an Schutzmaterial anzulegen, so eine Journalistin. «Es ist sinnvoll, wenn in der jetzigen Phase Spitäler, Kantone und der Bund sich Gedanken über eine zweite Welle machen punkto Schutzmaterial», so Kuster. 00:36 Video Kuster: «Es ist sinnvoll, wenn die Spitäler, Kantone und der Bund sich Gedanken über eine zweite Welle machen» Aus News-Clip vom 29.05.2020. abspielen

14:37 Es sind keine Hotspots erkennbar Die meisten Fälle von Neuansteckungen gibt es im Umfeld von bereits bekannten Fällen, so Stefan Kuster. Es gebe zurzeit keine eigentlichen Hotspots, auch im Kanton Aargau nicht, wo ein Säugling an Covid-19 verstorben ist. Man erhebe nun weiter Zahlen zur Quarantäne, so Stefan Kuster. Konret könne er aber nichts dazu sagen, wie viele Leute in Quarantäne effektiv erkranken würden.

14:34 «Lernende sollen zurück in den Betrieb und ausgebildet werden» Die Frage einer Journalistin dreht sich um die Kurzarbeit. Der Bundesrat habe beschlossen, dass bei Lehrlingen und bei Angestellten in arbeitgeberähnlichen Stellungen das Anrecht auf Kurzarbeit entfalle, so Boris Zürcher. «Die Lehrlinge sollen zurück in den Betrieb und ausgebildet werden.» Die Massnahmen seien aber flankiert. Lehrlinge mit Abschluss der Prüfungen könnten aber im gleichen Betrieb weiterhin arbeiten. Bei der zweiten Gruppe, etwa Aktiengesellschaften, sehe man keinen triftigen Grund mehr, die Praxis fortzuführen. Der Härtefall sei nicht mehr gegeben, so Zürcher. Per Ende Monat werde die Leistung aufgehoben. 00:21 Video Zürcher: «Die Lehrlinge sollen zurück in den Betrieb» Aus News-Clip vom 29.05.2020. abspielen

14:31 «Zahlen sind gegen das Wochenende häufig höher» Ist der Anstieg der Fälle besorgniserregend? Dies die Frage eines Journalisten an Stefan Kuster. Gegen das Wochenende gebe es häufig höhere Zahlen, so die Antwort des Nachfolgers von Daniel Koch. Es gebe jedoch keine eigentliche Grenze, ab wann man etwas ändern müsse. Man bleibe alert und würde reagieren, wenn der Trend in eine falsche Richtung gehe.

14:30 Verstorbenes Kind war ein Säugling Die Frage eines Journalisten handelt von einem verstorbenen Kind im Kanton Aargau. «Es gibt Fälle bei Kindern, das gab es bereits vorher», so Kuster. Das verstorbene Kind sei ein Säugling gewesen. Man nehme den tragischen Fall zur Kenntnis. Aus anderen Ländern habe man aber bereits in der Vergangenheit von solchen Fällen gewusst.

14:29 Vereinfachte Schutzregeln für Betriebe ab 6. Juni Mit den Lockerungen sei auch eine wichtige Anpassung der Schutzmassnahmen vorgenommen worden, sagt Boris Zürcher vom Seco. Dies gelte auch für die Arbeitswelt. Zusätzlich seien jedoch die Arbeitgeber in der Pflicht, die Arbeitnehmer zu schützen. Die Suva kontrolliere die Betriebe, die ihr zugeordnet sind – die Kantone übernehmen die anderen Betriebe. Zudem hätten die Kantone weiterhin die Kompetenz für Betriebsschliessungen. Ab dem 6. Juni würden vereinfachte Schutzregeln gelten. Dazu gehören neben Händewaschen auch zum Beispiel Plexiglaswände oder Schutzmasken. Die genauen Regeln würden bald im Internet zugänglich gemacht. 01:12 Video Zürcher: «Die Arbeitgeber sind in der Pflicht, die Arbeitnehmer zu schützen» Aus News-Clip vom 29.05.2020. abspielen

14:26 Komitees sollen unterstützt werden Barbara Perriard, Leiterin Sektion Politische Rechte in der Bundeskanzlei, erklärt, der Fristenstillstand werde nicht verlängert. «Die rechtlichen Voraussetzungen der Sammelfrist sind gegeben». Der Fristenstillstand solle von möglichst kurzer Dauer sein. Schrittweise Lockerungen seien beschlossen worden, der öffentliche Raum werde wieder genutzt. Auch die Anweisung, man solle zuhause blieben, gelte nicht mehr. Die Fortführung des Fristenstillstandes wäre angesichts der Lockerungen nicht mehr passend gewesen, so Perriard. «Die Kommites sollen unterstützt werden.» Ein Standardschutzkonzept sei zur Verfügung gestellt worden. Es könne von den Komitees auch angepasst werden und es würden keine Auflagen gemacht. Zudem bestehe das Angebot von digitalen Unterschriftslisten. Die neuen Fristen für Initiativen und Referenden würden am 3. Juni im Informationsblatt des Bundes veröffentlicht. 00:28 Video Perriard: «Lockerung des Kundgebungsverbots ist ein wichtiger Meilenstein» Aus News-Clip vom 29.05.2020. abspielen

14:22 Wie lange gilt das Notrecht? Spätestens nach sechs Monaten müsste das Parlament zustimmen – danach treten notrechtliche Massnahmen automatisch ausser Kraft. Noch vor dem September wird der Bundesrat deshalb Massnahmen ergreifen, also vor dieser Frist, erklärt Susanne Kuster vom Bundesamts für Justiz. Vorläufig verlieren die Massnahmen ihre Rechtmässigkeit jedoch nicht. Letztlich entscheidet jedoch das Parlament, ob die Erlasse allenfalls abgeändert werden. Ab dem 19. Juni gebe es jedoch mit der besonderen Lage keine eigentliche rechtliche Grundlage für notrechtliche Massnahmen mehr.

14:19 «Der Staat muss handlungsfähig sein» Susanne Kuster, stellvertretende Direktorin des Bundesamts für Justiz, führt Punkte zum Notrecht aus. «Sogenanntes Notrecht ist auch Recht.» Der Begriff habe den Beigeschmack für etwas, was nicht vorgesehen gewesen sei. Der Gesetzgeber könne nicht alles im Voraus regeln. Es brauche eine Dringlichkeit, dass der Bundesrat handeln solle. «Der Bundesrat tritt für eine kurze Zeit in die Rolle des Gesetzgebers.» Der Staat müsse handlungsfähig bleiben. Das Notrecht sei jeweils subsidiär. Sind die Massnahmen des Bundesrates verhältnismässig? «Ob der Bundesrat die Handlungsschranken eingehalten hat, muss man aufgrund des aktuellen Wissenstandes beurteilen.» Dieser Umstand könne dem Bundesrat nicht vorgeworfen werden, so Kuster. 00:57 Video Kuster: «Der Staat muss handlungsfähig bleiben» Aus News-Clip vom 29.05.2020. abspielen