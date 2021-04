Der Ticker startet um 6:00 Uhr

16:53 Draghi kündigt Öffnungsschritte in Italien ab 26. April an Italien will die strengen Corona-Beschränkungen ab 26. April schrittweise lockern. Das kündigte Ministerpräsident Mario Draghi vor der Presse in Rom an. So sollen in Restaurants in Zonen mit moderaten Infektionswerten wieder im Aussenbereich Gäste an Tischen bedient werden. Draghi sagte, die Regierung konzentriere sich bei Öffnungen zunächst auf Aktivitäten draussen – auch für die Kultur. Bisher gelten in dem Mittelmeerland strenge Corona-Sperren, so dürften Bars und Restaurants nur Ausser-Haus-Verkauf anbieten. Gegen die Beschränkungen in der Gastronomie hat es in den vergangenen Wochen starke Proteste gegeben. Ausserdem sollten die Schulen mit viel Präsenzunterricht weiter im Mittelpunkt der Politik stehen, sagte der Regierungschef. «Mit der heutigen Entscheidung ist die Regierung bewusst ein Risiko eingegangen, das auf der Verbesserung der Daten beruht», sagte Draghi. Allerdings seien die Verbesserungen nicht sehr gross. Draghi kündigte an, dass auch die inneritalienischen Reisebeschränkungen etwas gelockert würden. Legende: Draghi hat Öffnungen für Aktivitäten im Freien angekündigt. Keystone

16:47 US-Regierung investiert Milliardenbetrag in Kampf gegen Mutanten Die Regierung von US-Präsident Joe Biden investiert nach eigenen Angaben 1.7 Milliarden Dollar in den Kampf gegen Coronavirus-Varianten. Die Mittel stammen aus dem im März von Bidens Demokraten im Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket, wie das Weisse Haus mitteilt. Mit der Investition sollten die Gesundheitsbehörde CDC und die Gouverneure der Bundesstaaten dabei unterstützt werden, Coronavirus-Mutanten etwa durch den Ausbau von Genom-Sequenzierung zu überwachen, zu verfolgen und zu bekämpfen. Die ursprüngliche Coronavirus-Variante findet sich demnach in den USA inzwischen nur noch in rund jedem zweiten Infektionsfall. «Neue und potenziell gefährliche Stämme des Virus machen die andere Hälfte aus», hiess es in der Mitteilung weiter. Der Grossteil der nun zur Verfügung gestellten Mittel solle in die Genom-Sequenzierung fliessen, mit der neue Varianten festgestellt werden können.

16:30 Österreich will bald alle Branchen öffnen – erster Schritt im Mai In Österreich sollen alle Branchen in wenigen Wochen unter einem Schutzkonzept öffnen dürfen. Erste Schritte landesweiter und gleichzeitiger Massnahmen im Tourismus, der Gastronomie, der Kultur und dem Sport seien wohl im Mai möglich, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Wien. Einen konkreten Zeitpunkt nannte er noch nicht, sondern verwies auf Detailplanungen in der nächsten Woche. «Die Freiheit ist zum Greifen nah», so Kurz. Bei den behutsamen Öffnungsschritten sollen Masken, Tests und der geplante Grüne Pass für Geimpfte, Getestete und Genesene eine wichtige Rolle spielen. «Mittlerweile haben wir ständige Massentests», verwies Kurz auf die immense Zahl an täglichen Tests, die Grundlage für ein Beherrschen der Situation seien. «Wenn wir jetzt nicht übermütig werden, dann haben wir die Chance, allen Branchen eine Perspektive zu bieten», sagte Kurz.

16:07 Basel-Stadt startet Ende April mit Massentests an Schulen Lange hat der Kanton Basel-Stadt gezögert, jetzt will er auf Ende April/Anfang Mai ebenfalls mit freiwilligen Massentests an Schulen beginnen. Die bislang punktuellen Testungen als Reaktion auf aufgedeckte Coronavirus-Infektionen an Schulen sollen mit regelmässigen, systematischen Massentestungen ergänzt werden, wie das Basler Gesundheitsdepartement mitteilte. Die Teilnahme an den Massentests soll freiwillig sein. Gemäss Freitagbulletin zu den Fallzahlen präsentiert sich die Situation an den Schulen nach den Frühlingsferien ruhig. In der Primarstufe befinden sich aktuell 67 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne oder in Isolation, was einem Anteil von 0.6 Prozent entspricht. Am 26. März, also unmittelbar vor Ferienbeginn, waren mit 397 Schülerinnen und Schüler oder 3.1 Prozent ungleich mehr Betroffene in Quarantäne oder Selbstisolation.

15:53 Resultate der Massentests sollen in Zürich schneller vorliegen Betriebe, Institutionen und Schulen in der Stadt Zürich können ab Montag ihre Covid-19-Tests via Kurierdienst an die Labore schicken. Resultate sollen so nicht mehr erst nach 24 bis 36 Stunden vorliegen, sondern in der Regel noch am gleichen Tag eintreffen, erhofft sich die Gesundheitsdirektion. Der Pilotversuch mit den Kurieren ist vorerst auf das Gebiet der Stadt Zürich und auf drei Wochen beschränkt, heisst es in einer Mitteilung. Von Montag bis Freitag können die Betriebe, Institutionen und Schulen den Service von 7 bis 16 Uhr in Anspruch nehmen. Fällt der Versuch positiv aus, wird der Kurierdienst definitiv eingeführt. Zudem werden in den kommenden Wochen auch Möglichkeiten geprüft, wie ein Kurierdienstservice auf das ganze Kantonsgebiet ausgebreitet werden kann. Die Kosten für die Kurierdienste übernimmt die Gesundheitsdirektion.

15:10 Merkel hat erste Impfung mit Astra-Zeneca erhalten Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich nach eigenen Angaben mit dem Vakzin von Astra-Zeneca impfen lassen. «Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit Astra-Zeneca bekommen habe», erklärt Merkel laut Tweet von Regierungssprecher Steffen Seibert. «Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.» Auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) erhielt seine Erstimpfung mit Astra-Zeneca. Er ist 62. Bereits zwei Wochen zuvor war am 1. April Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (65) mit dem britisch-schwedischen Vakzin geimpft worden.

15:02 Neuer Shutdown in Thailand Nachdem Thailand mehrere Tage in Folge Rekordzahlen an Neuinfektionen verzeichnet hat, reagieren die Behörden jetzt mit strengeren Massnahmen. Ab Sonntag sollen Bars, Schulen und Veranstaltungsorte zunächst für zwei Wochen geschlossen werden, sagte ein Sprecher der Corona-Task-Force des Landes am Freitag. Zusammenkünfte müssen auf maximal 50 Personen begrenzt werden. Zudem wird der Ausschank von Alkohol in Restaurants verboten. Zwar gebe es keine offiziellen Ausgangsbeschränkungen, jedoch sei die Bevölkerung dazu aufgerufen, möglichst ihre Häuser zwischen 23und 4 Uhr nicht zu verlassen. In dieser Zeit müssen auch Supermärkte und Strassenstände schliessen. Einkaufszentren, Fitnessstudios und Restaurants sollen hingegen schon um 21 Uhr geschlossen werden. Nach 14 Tagen werde die Lage neu bewertet. Legende: Menschen stehen in Bangkok Schlange, um auf Covid-19 getestet zu werden. Reuters

14:35 Japan steht vor vierter Welle – und Olympia auf der Kippe In Japan steht die geplante Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele angesichts steigender Infektionszahlen immer mehr im Zweifel. In der Stadt Osaka etwa stieg die Zahl der Neuinfektionen auf ein Rekordhoch. Die Spiele in Tokio waren wegen der Pandemie bereits vom vergangenen Jahr auf diesen Sommer verschoben worden und sollen ab dem 23. Juli stattfinden. Die Organisatoren bekräftigten zwar, man daran fest. Der Generalsekretär der Regierungspartei hatte aber schon zuvor erklärt, eine Absage sei eine Option, wenn die Krise zu schlimm werde. Gesundheitsexperten im Land warnen seit längerem vor zu hohen Risiken bei einer Austragung. Ein Problem ist, dass die Impfkampagne in Japan relativ spät begann und schleppend verläuft. In einer Umfrage hatten sich zuletzt mehr als 70 Prozent der Japanerinnen und Japaner für eine Absage oder erneute Verlegung ausgesprochen. Klar ist seit Längerem: Die Spiele würden ohne Zuschauer stattfinden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Olympia in Corona-Zeiten Japaner sehen Olympische Spiele 2021 mehrheitlich skeptisch 25.03.2021 Mit Video

14:10 Impfkadenz steigt in einer Woche um 74 Prozent Vom 8. April bis 14. April sind in der Schweiz laut BAG 269'146 Impfdosen gegen Covid verabreicht worden. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 38'449 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 74 Prozent. Insgesamt wurden bis Mittwoch 1'966'485 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 732'812 Personen vollständig geimpft, das heisst 8,5 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 500'861 Personen wurden bislang nur die Erstimpfung durchgeführt.

13:44 2205 neue Fälle gemeldet Hier kommt das Corona-Briefing mit den neusten Zahlen: Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2205 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2153 . Das sind 26 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 21 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 306.3 .

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 8.6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 29'817 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 15 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 4 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 54 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 986 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 5 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 85.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 77.0 Prozent. Davon sind 25 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:47 «Notbremse» in Deutschland – Heftige Debatte im Bundestag Im deutschen Bundestag lieferten sich Regierungsparteien und Opposition einen heftigen Schlagabtausch in der ersten Beratung über entsprechende Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. Die Opposition kritisierte vor allem die darin geplanten nächtlichen Ausgangsbeschränkungen und forderte Änderungen am Gesetzentwurf. Die liberale FDP drohte mit einer Verfassungsbeschwerde gegen das Vorhaben. Kanzlerin Angela Merkel warnte in der Debatte eindringlich vor einer Überforderung des Gesundheitssystems in der Coronavirus-Pandemie. «Die Lage ist ernst, und zwar sehr ernst.» Mit dem Gesetz soll es künftig landesweit einheitliche Regelungen für Corona-Massnahmen geben. Überschreitet die Zahl der Neuinfektionen auf 100'000 Einwohner binnen sieben Tagen in einer Stadt oder einem Landkreis den Wert von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen, müssen etwa Geschäfte geschlossen werden und es greifen Ausgangsbeschränkungen ab 21 Uhr. Frontalkritik am Gesetz gab es auch vonseiten der AfD und Grüne und Linke warfen der Regierung vor, das Wirtschaftsleben in dem Gesetz nicht ausreichend zu berücksichtigen. In der Wirtschaft gebe es faktisch null Beschränkung. Die Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag ist für nächsten Mittwoch vorgesehen. 00:49 Video Merkel: «Das Virus verzeiht kein Zögern» Aus News-Clip vom 16.04.2021. abspielen

12:18 WHO warnt vor höchster Infektionsrate seit Beginn der Pandemie Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist besorgt über den Anstieg der weltweit gemeldeten Corona-Infektionen und Todesfälle. «Die Zahl neuer Fälle pro Woche hat sich in den vergangenen zwei Monaten fast verdoppelt», sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. «Wir nähern uns der höchsten Infektionsrate, die wir bislang in dieser Pandemie gesehen haben.» Die bislang höchste Rate gab es laut WHO gegen Ende 2020. Stand 15. April meldete die WHO über fünf Millionen neue Infektionen innerhalb von sieben Tagen. Seit Beginn der Pandemie wurden nach WHO-Angaben 137.8 Millionen Infektionen und 2.96 Millionen Todesfälle registriert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Grafik Fälle, Impfungen, Übersterblichkeit: Corona-Zahlen weltweit 08.04.2021 Mit Audio

11:37 Kanton Zürich erlaubt bis zu 100 Personen bei Demonstrationen Ab Montag sind in der Schweiz bei Veranstaltungen im Freien im Kanton Zürich bis zu 100 Personen erlaubt. Aus epidemiologischer Sicht spielt es keine Rolle, ob Menschenansammlungen an Kundgebungen oder sonst wie entstehen, wie der Regierungsrat schreibt. «Vor diesem Hintergrund wird die zulässige Höchstzahl für Kundgebungen und Unterschriftensammlungen auf 100 Personen erhöht.» Der Zürcher Regierungsrat hat die kantonale Covid-19-Verordnung entsprechend angepasst. Das Verbot der Prostitution bleibt dabei vorderhand bestehen. Die Regelungen gelten ab Montag, 19. April.

11:18 Basler Neurowissenschaftler tritt aus Protest aus Taskforce aus Neurowissenschaftler Dominique de Quervain von der Universität Basel ist nach Kritik an der Corona-Politik des Bundesrates und aus Protest aus der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce des Bundes ausgetreten. Das dem Gremium auferlegte «politische Korsett» verhindere eine «dringend notwendige, ungefilterte wissenschaftliche Aufklärung». De Quervain war Mitglied der Expertengruppe «Public health» und befasste sich mit der psychischen Gesundheit während der Corona-Pandemie. Der Experte hatte am Mittwoch die vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen der Corona-Massnahmen als «Fehler» kritisiert. Er warnte vor einem verfrühten Optimismus und unvorsichtigem Handeln. Er befürchtete, dies könnte später umso striktere Massnahmen nötig machen, die auch psychische Folgen hätten. Es ist nicht der erste Abgang in der Expertengruppe. Epidemiologe Christian Althaus hatte das Gremium im Januar verlassen und ebenfalls die Politik kritisiert.

11:03 Luftverkehrsbranche fordert vom Bundesrat klare Perspektive Die Luftverkehrsbranche fordert vom Bundesrat eine klare Perspektive nach über einem Jahr Corona-Pandemie. Der Luftverkehr sei für die Schweiz von wichtiger volkswirtschaftlicher Bedeutung, argumentierten Vertreter von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite nach einem Aviatik-Gipfel für ihre «Back to the Air»-Initiative. Es sei an der Politik, nun rechtzeitig klare und beständige Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Reisefreiheit mit klugen Schutzmassnahmen wieder erlangt werden und der Luftverkehr wieder funktionieren könne, heisst es in einer Mitteilung. Der Luftverkehr generiere in der Schweiz eine Wertschöpfung von mehr als 24 Milliarden Franken pro Jahr. Die Forderungen der «Back to the Air»-Initiative stiessen bei der Klimastreik-Bewegung umgehend auf Ablehnung.

9:35 In Zürich können ab Mai Teenager und Gesundheitspersonal geimpft werden Ab Mai können sich im Kanton Zürich auch das Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt sowie 16- und 17-Jährige mit Vorerkrankungen gegen Covid-19 impfen lassen. Der Kanton hat am Freitag für Anfang Mai 30'000 neue Impftermine aufgeschaltet. Bis Ende April werden im Kanton Zürich über 400'000 Covid-19-Impfungen verabreicht sein, teilte die Zürcher Gesundheitsdirektion am Freitag mit. Sie empfiehlt allen impfwilligen Zürcherinnen und Zürcher weiterhin, sich auf der Anmeldeplattform zh.ch/coronaimpfung, Link öffnet in einem neuen Fenster zu registrieren. Der Zeitpunkt der Registrierung spielt für den Impftermin keine Rolle. Erst wenn die jeweilige Impfgruppe freigegeben ist, können Termine für die erste und zweite Impfung gebucht werden. Legende: 30'000 neue Impftermine gibt es im Kanton Zürich im Mai. Keystone

9:03 Covax hofft auf weitere zwei Milliarden Dollar für Impfstoffe Die internationale Covax-Initiative benötigt weitere zwei Milliarden Dollar zur Bereitstellung von Corona-Impfungen für ärmere Länder. Dazu startete die Initiative eine Finanzierungskampagne. «Menschen auf der ganzen Welt sollten Zugang zu streng getesteten, sicheren und wirksamen Covid-19-Impfstoffen haben», sagte US-Aussenminister Antony Blinken. Solange das Virus sich auf der Welt ausbreite, stelle es eine Bedrohung für die Weltbevölkerung dar. Covax will eine faire weltweite Verteilung von Corona-Impfstoffen erreichen. Ziel des Programms ist es, bis zum Ende des Jahres genügend Impf-Dosen zu verteilen, um bis zu 27 Prozent der Bevölkerung in den 92 ärmsten Ländern zu impfen.

7:20 EU-Staaten wollen Milliardenhilfen flott bekommen Neun Monate nach der Einigung auf Corona-Aufbauhilfen im Wert von 750 Milliarden Euro wollen die EU-Staaten das Programm endlich flott bekommen. Die Wirtschafts- und Finanzminister beraten an diesem Freitag erneut, wie und wann die letzten beiden grossen Hürden genommen werden: die Einigung auf nationale Aufbaupläne und die Erlaubnis aller 27 Staaten, damit die EU-Kommission im grossen Massstab Schulden machen kann. Beides geht zäh voran. Die deutsche Direktorin der Europäischen Zentralbank, Isabel Schnabel, warnte kürzlich im «Spiegel»: «Wenn sich die Auszahlung der Gelder aus dem Fonds auf unbestimmte Zeit verzögern würde, wäre das eine wirtschaftliche Katastrophe für Europa.» Sowohl die EU-Kommission als auch Diplomaten der Mitgliedstaaten geben sich aber zuversichtlich, dass die Ratifizierung noch vor Ende Juni klappt und danach das erste Geld fliessen kann.

6:25 Chinas Wirtschaft wächst kräftig trotz Coronakrise Die chinesische Wirtschaft ist Anfang 2021 trotz Corona-Krise so stark gewachsen wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt stieg zwischen Januar und März um 18.3 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das nationale Statistikamt in Peking mitteilte. Der Exportweltmeister profitiert derzeit von einer steigenden Nachfrage nach seinen Produkten. Das Land stellt viele Güter her, die in der Corona-Pandemie weltweit gefragt sind - etwa Medizinausrüstung wie Masken oder Laptops und Bildschirme für das Homeoffice. Auch die Binnennachfrage hat sich erholt, wozu die Regierung mit Konjunkturprogrammen beitrug. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Chinas Wirtschaft als Gewinner Wirtschaftsmacht China ist wieder auf Wachstumskurs 18.01.2021 Mit Audio