Gastro-Unternehmer in Zürich hingegen zeigen sich enttäuscht: Die Öffnung der Terrassen entsprächen dem absoluten Minimum, sagt Urs Pfäffli von Gastro Zürich. Und sein Schaffhauser Kollege, Renato Pedroncelli meint, bei schlechtem Wetter, was im Frühling noch häufig der Fall sei, hätten die Restaurants nichts von einer Terrassen-Öffnung.

Eine Journalistin merkt an, dass Ansteckungen vor allem in Innenräumen stattfinden. Wieso öffnet der Bundesrat trotzdem Fitnesscenter und Innenveranstaltungen? «Die Vorgaben sind jeweils sehr restriktiv und müssen auch kontrolliert werden», sagt Berset. Auf diese Art und Weise könne man diese Öffnungen vornehmen.

Vier der fünf Richtwerte für Lockerungen seien nicht erfüllt, trotzdem wird geöffnet. Weshalb? «Wir versuchen seit Beginn der Krise, die Auswirkungen für die Gesellschaft so gering wie möglich zu halten», sagt Alain Berset. «Nach dieser langen Zeit waren wir jetzt der Meinung, Lockerungen seien möglich.» Denn die Richtwerte seien teilweise nur wenig überschritten, die Zahlen seien nicht explodiert seit März. «Wir sind zum Schluss gekommen, es ist vertretbar. Wir gehen ein Risiko ein, es ist aber vertretbar für unsere Gesellschaft, es so vorzusehen.»

Eine Journalistin spricht die Richtwerte für allfällige Verschärfungen an. «Die Kriterien sind als Orientierung gedacht», so Berset. Ob ein Richtwert erfüllt sei, sei bloss eine Momentaufnahme. Denn «das Ganze ist sehr dynamisch».

17:01

Fällt die Maskenpflicht für Geimpfte?

Wenn Altersheime durchgeimpft sind, fällt die Maskenpflicht. Könnte man das auch in anderen Bereichen so handhaben? «Nein», sagt Berset, «denn es gibt einen grossen Unterschied: Die Altersheimbewohner leben in diesen Heimen, sie müssen also den ganzen Tag in ihrer Wohnung Masken tragen. Das ist hart. Deshalb gibt es da Erleichterungen.»