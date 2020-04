Die Swiss zeigt sich dankbar für die finanzielle Hilfe des Bundes, die dieser an der heutigen Medienkonferenz vorgestellt hatte. Auf Twitter schreibt die Fluggesellschaft: «Die Swiss und Edelweiss sind dankbar für den Entscheid des Bundesrats, die Schweizer Luftfahrt mit der fürs Überleben der Coronakrise nötigen Liquidität zu unterstützen.» Swiss und Edelweiss sind beides Tochterfirmen der deutschen Lufthansa Gruppe. Der Bundesrat bürgt für die beiden Unternehmen bei den Banken mit bis zu knapp 1.3 Milliarden Franken.

Der Bundesrat hat heute auch entschieden, Veranstaltungen mit über 1000 Personen sicher bis Ende August 2020 zu verbieten. Dieser Entscheid trifft alle grossen Musikfestivals, die alljährlich im Sommer stattfinden. Veranstalter zahlreicher Musikfestivals haben die diesjährigen Ausgaben nun auch offiziell abgesagt. So heisst es beim Gurtenfestival etwa, die Absage tue weh, sei jedoch «klar die einzig richtige Entscheidung». Ähnlich klingt es auch bei den anderen grossen Festivals, den Open Airs St. Gallen, Frauenfeld, Gampel, dem Greenfield Festival und dem Zürich Open Air.

Das war die zweite Medienkonferenz der Regierung zur Bundesratssitzung dieser Woche. Morgen geht es bereits weiter. Um neun Uhr morgens informiert Aussenminister Ignazio Cassis über die finanzielle Hilfe der Schweiz im Ausland. Auch diese Medienkonferenz können Sie hier auf srf.ch/news, Link öffnet in einem neuen Fenster mitverfolgen.

Wie sieht es mit dem Schwingsport aus, fragt ein Journalist. «Es wäre schön, wenn wir das Schwingen bis im Sommer wieder freigeben könnten», meint Viola Amherd. Am 8. Juni werde der Bundesrat dazu einen Entscheid fällen.

«Wir passen die Disposition an», sagt VBS-Vorsteherin Amherd. Die Mobilmachung sei begrenzt auf den 30. Juni. Alle könnten aber innert 24 Stunden wieder aufgeboten werden. Dies gelte auch für den Herbst und einer eventuellen zweiten Welle. Nicht via Mobilmachung, aber via Marschbefehl.

«Denkbar wäre, dass man ihnen die Unterlagen noch etwas früher zustellt», sagt Bundeskanzler Thurnherr zur Abstimmung vom 27. September. Beim ursprünglichen Termin war die Zustellung der Briefe per Post eine der Problematiken gewesen. Die Einführung des E-Voting sei bis am 27. September nicht möglich, erklärt er.

Kann ein Bergführer ab dem 11. Mai mit seinen Kunden wieder in die Berge ziehen? «Ja», antwortet Viola Amherd, «vorausgesetzt er nimmt nicht mehr als vier Personen mit und hält die Abstandregeln ein».

In Nachbarstaaten sei man zögerlicher bei der Wiederaufnahme von Sportanlässen. Weshalb gehe der Bundesrat da einen anderen Weg, fragt ein Journalist. «Ab dem 8. Juni sind die Wettkämpfe wieder möglich», bestätigt Bundesrätin Viola Amherd, «doch ohne Publikum». Das Risiko sei da überschaubar.

16:52

Ferien im Ausland ab Herbst fraglich

Es hänge stark vom Infektionsgeschehen im jeweiligen Land ab, ob man eventuell im Herbst ins Ausland in die Ferien kann, so Keller-Sutter. Die Aussagen der Amtskollegen seien teils widersprüchlich gewesen, was Einreisen von Schweizer Bürgern betreffe.