Der Ticker startet um 6:43 Uhr

13:31 Bundesrat erweitert die Grenzöffnungen per Mitte Juni Die Schweiz öffnet am 15. Juni die Grenzen zu allen EU- und Efta-Staaten – und nicht nur gegenüber Deutschland, Frankreich und Österreich. Auch Grossbritannien ist im Entscheid laut einer Mitteilung berücksichtigt. Angesichts der Pandemie-Lage erscheine dies möglich, so der Bundesrat. Diese Linie entspreche derjenigen vieler europäischer Länder. Zwischen der Schweiz, Österreich und Deutschland wurden die Einreisebeschränkungen bereits am 16. Mai gelockert. Die Grenzübergänge zwischen der Schweiz sowie Deutschland und Österreich sind seither geöffnet. Es finden lediglich risikobasierte, aber keine systematischen Grenzkontrollen mehr statt. Aus allen anderen EU- und Efta-Staaten bleibt die Einreise in die Schweiz bis am 15. Juni nur in Ausnahmefällen erlaubt. Einige Länder öffneten schneller: Am vergangenen Mittwoch öffnete das von der Pandemie stark betroffene Nachbarland Italien seine Grenzen für Einreisende. Und Österreich folgte am Donnerstag mit Grenzöffnungen.

13:25 Der Kanton Zürich unterstützt die Spitäler mit 300 Millionen Franken Dank der finanziellen Unterstützung sollen die Krankenhäuser die Auswirkungen der Coronakrise bewältigen können. Die Spitäler durften ab Mitte März nur noch dringende Operationen durchführen. Dadurch rechneten sie mit Mindereinnahmen von 380 Millionen Franken, schreibt der Zürcher Regierungsrat in einer Mitteilung. «Wir haben Verständnis, dass seitens des Spitäler Forderungen kommen», präzisiert Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli gegenüber dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Die Spitäler hätten beispielsweise Beatmungsplätze für Corona-Patienten bereitgestellt und dadurch hohe Kosten. «Gleichzeitig hatten sie Ertragsausfälle. Es ist unklar, ob sie bis ins nächste Jahr finanziell über die Runden kommen», so Rickli. Der Kanton Zürich erwartet laut Natalie Rickli, dass sich der Bund und die Krankenkassen ebenfalls finanziell beteiligen. Audio So sieht die Finanzspritze für die Spitäler aus 02:04 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 05.06.2020. abspielen. Laufzeit 02:04 Minuten.

12:58 «Es ist nicht vorbei, solange es das Virus noch an irgendeinem Ort der Welt gibt» Die Coronavirus-Pandemie ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO noch lange nicht überstanden. «Es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei, solange es das Virus noch an irgendeinem Ort der Welt gibt», sagt WHO-Sprecherin Margaret Harris. In einigen Ländern, in denen Restriktionen zurückgenommen worden seien, steige die Zahl der Neuinfektionen wieder. Sie rede dabei aber nicht speziell über Europa. Wenn die Massnahmen gelockert würden, würden viele Menschen denken, es sei nun vorbei. Das sei nicht der Fall, so Harris. Legende: Margaret Harris forderte auch die Protestierenden in den USA auf, sich wieder vermehrt auf die Hygiene- und Abstandsregeln zu besinnen – hier im Bild Protestierende in Portland am Donnerstag. Keystone

12:19 Die Zahl der Coronavirus-Fälle bleibt konstant tief Das Bundesamt für Gesundheit BAG meldet für die Schweiz und Liechtenstein 23 Fälle mehr als gestern. Am Vortag waren es 20 gewesen, am Mittwoch 19 und am Dienstag deren drei. Insgesamt seien damit bis Freitagmorgen 30'936 Infektionen gemeldet worden. An Covid-19 verstorben sind 1660 Personen, somit ist innert eines Tages laut Zahlen des BAG niemand der Krankheit erlegen.

11:47 Doch keine Ausgangssperre in türkischen Städten In der Türkei verzichtet Präsident Recep Tayyip Erdogan nach öffentlicher Kritik auf die eigentlich für das Wochenende angekündigte Ausgangssperre. Zugleich rief er auf Twitter die Bevölkerung auf, angesichts höherer Neuinfektionen mit dem Coronavirus Abstand zu halten und die Hygienevorschriften zu befolgen. Am Donnerstag hatte das Innenministerium die Ausgangssperre in 15 Städten verhängt, darunter für die Millionen-Metropole Istanbul und die Hauptstadt Ankara. Legende: Die Ausgangssperre hätte auch in der Hauptstadt Ankara gegolten – Bilder wie dieses hätte es dann am Wochenende nicht gegeben. Keystone

11:26 «The Lancet» zieht Studie zu Chloroquin und Co. zurück Das Fachjournal «The Lancet» hat eine Studie zum Einsatz von Chloroquin und Hydroxychloroquin gegen das neue Coronavirus zurückgezogen. Drei der vier Autoren verwiesen darauf, dass sie Zweifel an der Richtigkeit der von ihnen genutzten Daten nicht ausräumen können, wie das Journal mitteilte. Die Wirksamkeit der bislang gegen Malaria eingesetzten Mittel gegen die Lungenerkrankung Covid-19 wird derzeit in zahlreichen Studien getestet. Nach Angaben in der nun zurückgezogenen Studie sollten sich die beiden Wirkstoffe wahrscheinlich nicht zur Behandlung von Covid-19 eignen und sogar womöglich die Todesrate erhöhen. Die Forscher aus den USA und der Schweiz um Mandeep Mehra von der Harvard Medical School hatten die Studie in «The Lancet» vom 22. Mai veröffentlicht. Wegen der negativen Ergebnisse waren mehrere Studien zu Chloroquin und Hydroxychloroquin ausgesetzt worden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte bereits am Mittwoch mitgeteilt, dass ausgesetzte Tests mit Hydroxychloroquin bei Covid-19-Erkrankten wieder aufgenommen würden. Das Mittel ist Bestandteil einer von der WHO koordinierten Forschungsreihe mit mehr als 3500 Patienten in 35 Ländern. Auch diese Versuche waren Ende Mai nach der «Lancet»-Studie vorübergehend ausgesetzt worden. Rückzug der Studie

10:55 Ein Drittel weniger Unfälle in der Lockdown-Zeit Die wegen der Coronapandemie verhängten Einschränkungen haben zu einem Rückgang der Unfälle geführt. Bei der Suva sank die Zahl der Unfälle zwischen dem 16. März und dem 10. Mai im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent. Der Rückgang der gemeldeten Unfälle mache rund fünf Prozent der üblicherweise in einem ganzen Jahr gemeldeten Unfälle aus, teilte der Unfallversicherer am Freitag in Luzern mit. Wie stark sich dies auf die Jahreszahlen 2020 auswirken werde, sei von der Dauer und der Intensität der Corona-Massnahmen abhängig. Bei den Berufsunfällen spricht die Suva von einem markanten Rückgang in Folge der Corona-Massnahmen. Es sei geplant, die Prämien in der Berufsunfallversicherung dem gesunkenen Risiko entsprechend anzupassen. Legende: Als weitere Massnahmen aufgrund der Coronapandemie nennt die Suva die Verlängerung von Zahlungsfristen und der Verzicht auf Mahnungen und Betreibungen. Auch ihren Mietern kommt die Suva nach eigenen Angaben entgegen (Archivbild). Keystone

10:27 Brisante KKJPD-Empfehlung zu Demonstrationen Was als harmlose Empfehlung der Konferenz aller Polizeidirektoren der kantonalen Polizeikorps (KKJPD) daherkommt, ist hochbrisant: Damit die 300-Personen-Grenze eingehalten werden kann, soll es bei Themen von grossem Interesse keine Demonstrations-Bewilligungen geben. Mit anderen Worten: Demonstrationen, die breit interessieren könnten, sollen gemäss den Polizeidirektoren nicht stattfinden dürfen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Empfehlung der KKJPD Bei grossem Interesse gibt's keine Demo-Bewilligung 05.06.2020 Mit Video

9:42 Schweiz Tourismus rechnet mit 8.7 Milliarden Umsatzverlust Laut der Markting-Organisation Schweiz Tourismus hat die Branche in den Monaten März bis Juni einen Umsatzverlust von 8.7 Milliarden Franken zu erwarten. «Es ist dramatisch wie kaum zuvor, da mache ich Ihnen gar nichts vor», sagte Martin Nydegger, der Direktor von Schweiz Tourismus, in einer Online-Medienkonferenz. «Wir erwarten Umsatzeinbussen von bis zu 35 Prozent für das laufende Jahr. Und wir befürchten für die Leistungsträger eine Konkurswahrscheinlichkeit von 20 bis 25 Prozent.» Die Branche sei flächendeckend, in allen Regionen, sowohl im Freizeit- als auch Geschäftstourismus so hart getroffen wie kaum eine andere. Für den Sommer rechnet die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) mit einem Einbruch von 37 Prozent, wie sie letzte Woche bekannt gegeben hatte. Dass die Schweizer ihre Ferien in diesem Sommer vermehrt im eigenen Land verbringen werden, könne den Wegfall der ausländischen Touristen nicht wettmachen. Angesichts der Lage rührt Schweiz Tourismus nun die Werbetrommel für Ferien hierzulande. Unter dem Slogan «Ich brauch Schweiz» lanciert die Markting-Organisation eine der grössten globalen Werbeoffensiven der letzten Jahre. Audio Aus dem Archiv: Martin Nydegger über Ferien in der Schweiz 27:11 min, aus Tagesgespräch vom 19.05.2020. abspielen. Laufzeit 27:11 Minuten.

9:06 Brasilien meldet mehr Corona-Tote als Italien In Brasilien sind 1473 weitere Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gestorben. Damit wurde am dritten Tag hintereinander ein Negativ-Rekord bei der Zahl der Corona-Toten registriert. Die Zahl der Corona-Opfer stieg auf 34'021, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Laut der Johns-Hopkins-Universität in den USA überholt Brasilien damit Italien und rückt auf den dritten Platz der Länder mit den meisten Corona-Toten vor. Vor 100 Tagen war in dem Land der erste Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Der rechtsgerichtete Präsident Jair Bolsonaro nannte das Coronavirus eine «kleine Grippe» und wollte keine Einschränkungen zur Eindämmung treffen. Inzwischen töte das Virus in Brasilien mindestens einen Menschen pro Minute, rechnete die Zeitung «Folha de S. Paulo» aus. Ihre Internetseite war am Donnerstagabend schwarz hinterlegt. Ein Toter pro Minute

8:30 Ein Viertel weniger Aufträge in deutscher Industrie Der deutschen Industrie ist das Neugeschäft wegen der Coronakrise in Rekordtempo weggebrochen. Sie sammelte im April 25.8 Prozent weniger Aufträge ein als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Statistik 1991. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Minus von 19.7 Prozent gerechnet, nachdem es bereits im März einen starken Rückgang von 15.0 Prozent gegeben hatte. Legende: Die Aufträge aus dem Inland sanken im April um 22.3 Prozent zum Vormonat. Die Bestellungen aus dem Ausland gingen sogar um 28.1 Prozent zurück. Dabei sackten die Aufträge aus der Euro-Zone um 30.6 Prozent ab, die aus dem restlichen Ausland um 26.7 Prozent. Keystone

8:20 Gastrobranche im Wandel Die Auswertung einer aktuellen Studie des grössten Schweizer Online-Food-Delivery-Services zeigt eine klare Richtung für die Gastronomie: Im Schnitt gibt es 250 Prozent mehr Bestellungen über Handy und PC als vor der Krise. «Die Menschen haben im Lockdown gelernt, digital zu bestellen, und die Gastronomie muss sich rasant darauf einstellen, wenn sie den Anschluss und die Gäste nicht verlieren möchte», so Thomas Holenstein, CEO der Gastromarketing-Plattform Pogastro.com. «Auch wir bemerken diese gravierende Veränderung in der eigentlich sehr konservativen Gastrobranche», führt er aus. Dabei warnt er die Unternehmen davor, sich auf Lieferservicedienste zu verlassen. Die Lieferservicedienste nehmen dem Gastwirt mit der 30-prozentigen Zustellpauschale die Butter vom Brot.

7:52 Drosten hält an Aussage zur Ansteckungsgefahr durch Kinder fest In einer überarbeiteten Fassung seiner Studie zur Infektiosität von Kindern in der Coronakrise hält das Forscherteam um den Berliner Virologen Christian Drosten an seiner grundlegenden Aussage fest. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Kinder in Bezug auf Sars-CoV-2 nicht genauso ansteckend seien wie Erwachsene, heisst es in der aktualisierten Version der deutschen Studie. Sie ist noch nicht in einem begutachteten Fachjournal erschienen, sondern wurde als sogenannter Preprint veröffentlicht. In der vorgestellten Überarbeitung hat das Team die Daten von insgesamt 3303 Sars-CoV-2-Infizierten analysiert. Sie fanden demnach bei 29 Prozent der Grundschulkinder (0 bis 6 Jahre), bei 37 Prozent der Kinder zwischen 0 und 19 Jahren sowie bei 51 Prozent der über 20-Jährigen eine Virusmenge, die für eine Ansteckung wahrscheinlich ausreichend ist. Drosten gilt als einer der weltweit führenden Virologen. Sein Team hatte aufgrund eigener Studien vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten in Deutschland gewarnt. An seinen Untersuchungen hatte es aber auch Kritik gegeben – vor allem die statistische Auswertung der Daten wurde bemängelt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Medien gegen Wissenschaftler «Wenn Experten perfekt sein müssen, ist die Wissenschaft tot» 27.05.2020 Mit Audio

7:02 Fünf Mal mehr Tote unter brasilianischen Ureinwohnern Das Coronavirus breitet sich immer stärker unter brasilianischen Ureinwohnern aus. Die Todesfälle in diesem Teil der Bevölkerung verfünffachten sich im vergangenen Monat, wie ein Verband der Urvölker mitteilt. Viele Epidemiologen hatten vergebens gehofft, dass die Stämme durch ihre sehr abgelegenen Siedlungsgebiete geschützt würden. Die Ureinwohner litten bereits in der Vergangenheit massiv unter eingeschleppten Krankheiten: Die ersten Europäer brachten bei ihrem Vordringen in den Amazonas-Regenwald die Pocken mit, die die Urbevölkerung dezimierten. Legende: Eine Gruppe Indigener des Volkes Sateré-Mawé protestiert in Manaus vor einem Spital, das gebaut wurde, um die Fälle der Covid-19 der indigenen Völker zu behandeln. Die Ureinwohner kritisieren, dass ihnen die Landesregierung zu wenig Beachtung schenke, zumal sie vor ihrer Verlegung in andere Gesundheitszentren verwiesen würden. Keystone