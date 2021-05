Der Ticker startet um 5:30 Uhr

8:01 In Liechtenstein und Vorarlberg sind die Restaurants bereits ganz offen – die Reportage aus dem Grenzgebiet Ab kommendem Montag kann man sich in der Schweiz Restaurants wieder an einen gedeckten Restauranttisch setzen – auch drinnen und nicht nur auf der Terrasse. In Österreich und Liechtenstein ist das bereits jetzt möglich. Vor allem in Liechtenstein läuft das Geschäft wie geschmiert: «Es ist richtig schön, wieder Gäste zu bedienen und zu empfangen», sagt Walter Hagen, Präsident des Liechtensteiner Gastroverbands. Weniger euphorisch tönt es in Vorarlberg, dort darf nur ins Restaurant, wer genesen, getestet oder geimpft ist. Die Reportage von Urs Schnellmann gibt es im Video: 03:30 Video Restaurants dürfen wieder vollständig öffnen Aus 10 vor 10 vom 26.05.2021. abspielen

5:35 China kritisiert USA wegen Laborunfall-Untersuchungen Die chinesische Botschaft in den USA warnt davor, die Diskussion um den Ursprung des Coronavirus zu politisieren. Die «Verschwörungstheorie eines Laborunfalls» tauche wieder vermehrt auf, schreibt sie in einer Stellungnahme. Die Botschaft reagiert damit auf die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, dass die US-Geheimdienste den Ursprung der Pandemie genauer untersuchen sollen. Biden teilte dabei mit, dass das Szenario eines möglichen Laborunfalls in China bei Geheimdienstmitarbeitern zumindest für möglich gehalten werde. Legende: Reuters

5:21 Experte: Indische Variante infektiöser als britische Variante Die zuerst in Indien entdeckte Variante des Coronavirus könnte bis zu 80 Prozent leichter übertragbar sein als die bislang vorherrschende britische Variante. Das sagte der Epidemiologe Neil Ferguson vom Imperial College London in einer Online-Pressekonferenz am Mittwoch. Es gebe dazu jedoch noch keine belastbaren Daten, so der Wissenschaftler. Gewiss sei einzig, dass die auch als B.1.617.2 bezeichnete Variante einen Vorteil habe. Der könne zwischen 20 und 80 Prozent liegen. Noch sei daher nicht sicher, ob sich die Mutante als dominant durchsetzen werde – es sei aber wahrscheinlich. Legende: Reuters

4:08 Zürcher Regierung lässt 100er-Regel bei Demos fallen Ab Anfang Juni sind im Kanton Zürich Demonstrationen wieder erlaubt – ohne Beschränkung der Zahl der Teilnehmenden auf maximal 100 Personen, wie der Regierungsrat mitteilt. Ab Juni gelten auch im Kanton Zürich die Bundesregeln. Damit fällt auch das Verbot der Prostitution.

3:50 US-Bundesstaaten motivieren mit Lotterien und Gratis-Studienplätzen zum Impfen Die Behörden in mehreren US-Bundesstaaten lassen sich so einiges einfallen, um die Menschen dazu zu bewegen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. So hat nun in Ohio eine Bürgerin als Belohnung für ihre Impfung eine Million US-Dollar gewonnen, als erste Gewinnerin einer Lotterie unter Geimpften. Das gab der Gouverneur des Bundesstaats, Mike DeWine, bekannt. Und der Bundesstaat New York verlost unter allen 12- bis 17-Jährigen, die mindestens eine Impf-Dosis erhalten haben und von ihren Eltern registriert werden, 50 kostenlose Studienplätze. Das teilte Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch mit. Es handele sich um Studienplätze an öffentlichen Universitäten im Bundesstaat, inklusive Studiengebühren, Büchern und anderem benötigten Material sowie Zimmer und Verpflegung, ein Gesamtwert von jeweils mehreren zehntausend Dollar.

2:20 Russland beginnt mit Impfung von Tieren Mehrere russische Regionen haben einem Medienbericht zufolge mit der Impfung von Tieren begonnen. Dies geschehe in Tierarztkliniken, meldet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf die Landwirtschaftsaufsicht. Diese gab im April die Herstellung des weltweit ersten Impfstoffes für Tiere bekannt. Das Mittel mit dem Namen Carnivac-Cov erhielt im März die Zulassung in Russland. Es soll unter anderem in Pelzfarmen eingesetzt werden. Legende: Reuters

23:01 Gibt es Risiken bei der neuen Corona-Freiheit? Der Bundesrat hat einen «substanziellen» Lockerungsschritt bei den Corona-Massnahmen unternommen. Praktisch alle Aktivitäten sind – teilweise mit Einschränkungen und Schutzkonzepten – wieder möglich. SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theis ortet Risiken vor allem bei Privatanlässen, im Amateursport, wenn Schutz und Kontrollen nicht gewährleistet sind.

22:43 Frankreich: Quarantäne-Pflicht für Heimkehrende aus Grossbritannien Wegen der Ausbreitung der sogenannten indischen Corona-Variante will Frankreich eine 10-tägige Quarantäne für Reisende aus Grossbritannien einführen. Weitere Details sollen demnächst folgen, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal nach einer Regierungssitzung mit Präsident Emmanuel Macron. Eine derartige Vorschrift zur Isolierung gilt wegen der Corona-Varianten bereits für etliche Länder – darunter Brasilien, die Türkei, Sri Lanka, Argentinien oder Indien. Die Virusvariante B.1.617.2 hat sich in Grossbritannien stark ausgebreitet und ist laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) schon in fast allen westeuropäischen Ländern aufgetreten. In Frankreich hat sich inzwischen die Gesundheitssituation deutlich verbessert. Seit vergangener Woche sind Aussengastronomie, Kultureinrichtungen und Geschäfte wieder geöffnet. Neuinfektionen sind stetig zurückgegangen und auch die Situation auf den Intensivstationen hat sich entspannt.

21:33 Freiburg will handfeste Massnahmen umsetzen Der Kanton Freiburg will so schnell wie möglich die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf Jugendliche eruieren. Ein Ausschuss soll bis Ende August eine Bestandsaufnahme machen und Sofortmassnahmen vorschlagen. Die Krise habe dauerhafte Auswirkungen auf viele junge Menschen, hiess es an einer Medienkonferenz der Direktion für Gesundheit und Soziales in Freiburg. Dies betreffe etwa die psychische Gesundheit, sozialen Bindungen, berufliche Eingliederung oder auch persönliche Perspektiven. Dem Kanton geht es vor allem darum, «sehr schnell» nach einer Bestandsaufnahme konkrete Massnahmen auszuarbeiten, wie Jugendliche unterstützt werden könnten. Dem Ausschuss gehören nicht nur Vertreter des Kantons an, sondern auch der Gemeindeverband, soziale und Jugend-Organisationen sowie Jugendliche.

20:18 Biden verlangt Aufklärung über Ursprung der Pandemie US-Präsident Joe Biden hat die Geheimdienste beauftragt, dem Ursprung der Corona-Pandemie auf den Grund zu gehen. Die bisherigen Untersuchungen hätten lediglich unterschiedliche Einschätzungen geliefert. Die Geheimdienste sind nun angewiesen binnen 90 Tagen einen weiteren Bericht vorzulegen. Die USA arbeiteten dabei mit Partnern weltweit zusammen, um China zum Zugang zu Daten zu drängen. Biden erklärte, er habe bereits einen Bericht erhalten zum Ursprung der Pandemie – inklusive der Frage, ob das Virus durch einen menschlichen Kontakt mit einem infizierten Tier oder durch einen Labor-Unfall aufgekommen sein könnte. Wegen unterschiedlicher Einschätzungen wünsche er weitere Informationen und Analysen für «eine endgültige Schlussfolgerung». Seit langem kursieren unbelegte Mutmassungen, das Coronavirus könne aus einem Labor in Wuhan, China, stammen und womöglich durch einen Laborunfall freigesetzt worden seien. China hat derartige Vorwürfe bislang vehement zurückgewiesen. Gemäss einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO wird die Theorie, dass das Virus aus einem Labor entwichen sein könnte, als «extrem unwahrscheinlich» beurteilt. Legende: Sicherheitskräfte vor dem Wuhan Institut für Virologie in China während des Besuchs von Experten der WHO auf der Suche nach dem Ursprung des Sars-Cov2-Virus. Reuters

19:42 Gerichtsverfahren EU gegen Astra-Zeneca Nach einer Klage der EU-Kommission gegen Astra-Zeneca wegen fehlender Impfstofflieferungen haben die Parteien ihren Streit vor ein Gericht in Brüssel getragen. Die EU-Kommission verlangt die schnelle Lieferung von Millionen weiterer Impfdosen. Wann das Gericht entscheidet, war zunächst offen. Die EU-Kommission hatte 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff von dem britisch-schwedischen Unternehmen mit Lieferung bis Ende Juni bestellt. Es wurden aber bis Ende März nur 30 Millionen statt 120 Millionen Impfdosen an die 27 EU-Staaten geliefert. Auch für das zweite Quartal werden anstatt 180 Millionen nur 70 Millionen Dosen erwartet. Aus Sicht der EU-Kommission verstösst Astra-Zeneca damit gegen den Vertrag. Das Unternehmen bezieht sich auf die Klausel der «best reasonable efforts», also die Erfüllung der Lieferung nach bestmöglicher Anstrengung. Astra-Zeneca argumentiert, das habe man eingehalten; die EU-Kommission sieht das anders. Zudem wirft die EU dem Unternehmen vor, Grossbritannien bevorzugt beliefert zu haben. Legende: Der Impfstoffhersteller Astra-Zeneca wehrt sich gegen die Vorwürfe der EU. Reuters

17:54 Chinesische Impfdosen für Nepal China will seinem Nachbarland Nepal eine Million Dosen Corona-Impfstoff schenken. Dies kündete Chinas Botschafterin Hou Yanqi auf Twitter an. Zuvor hatte China Nepal bereits 800’000 Dosen Sinopharm geschenkt. Das Land in der Himalaya-Region leidet aktuell an einer heftigen Corona-Infektionswelle. Die Spitäler erreichen ihre Kapazitätsgrenzen und auch der medizinische Sauerstoff ist knapp. Mit verantwortlich dürfte die indische Variante des Coronavirus sein. Bislang konnte Nepal nach eigenen Angaben 2.2 Millionen seiner 30 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner teilweise oder ganz impfen – meist mit Impfstoffen aus China und Indien. Nepal hatte auch zwei Millionen Dosen Impfstoff von Astra-Zeneca vom Impfstoffhersteller Serum Institute in Indien gekauft. Allerdings wurde die Hälfte der Dosen nicht ausgeliefert, weil Indien die Impfstoffexporte gestoppt hat.

16:08 Flüchtlinge aus Afghanistan in Pakistan ohne Impfung In Pakistan riskieren Millionen von afghanischen Flüchtlingen, keine Impfung gegen Covid-19 erhalten zu können. Rund 2.8 Millionen Afghanen leben im Nachbarland Pakistan, teils ohne jegliche Dokumente, teils mit einem Flüchtlingsausweis. Es gebe noch keine Entscheidung, ob diese Afghanen zu den Impfungen zugelassen würden, hiess es aus dem Gesundheitsministerium. In Pakistan erfolgt die Registrierung zum nationalen Impfprogramm über die Nummer des Personalausweises. Laut dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR ist man in Gesprächen mit der pakistanischen Regierung, eine Lösung für die afghanischen Flüchtlinge zu finden. Bisher wurden in Pakistan mit 220 Millionen Einwohnern mehr als 5.3 Millionen Impfstoffdosen verabreicht. Die Regierung plant, bis Ende des Jahres 70 Millionen Menschen zu impfen. Ab Donnerstag steht allen Pakistanern über 19 Jahren die Registrierung zur Impfung offen. Verabreicht werden vor allem Impfstoffe aus China und teilweise von Astra-Zeneca. Pakistans Planungsminister Awad Umar

15:20 Freiburg will Jungen in der Coronakrise helfen Der Kanton Freiburg will so schnell wie möglich die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die Jugendlichen eruieren. Ein Lenkungsausschuss soll bis Ende August eine Bestandsaufnahme machen und Sofortmassnahmen vorschlagen. Die Gesundheitskrise habe starke und dauerhafte Auswirkungen auf viele junge Menschen, betonten die Redner an einer Medienkonferenz der freiburgischen Direktion für Gesundheit und Soziales. Dem Kanton geht es vor allem darum, «sehr schnell» eine Bestandsaufnahme zu machen und konkrete Massnahmen auszuarbeiten, wie die Jugendlichen in der Covid- und Post-Covid-Periode unterstützt werden könnten. Auch soll die Koordination unter den verschiedenen Akteuren verbessert werden.

14:40 Medienkonferenz beendet Die Medienkonferenz zu den Lockerungen der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist beendet. Wir halten Sie selbstverständlich weiterhin hier im Liveticker, auf srf.ch oder im TV und Radio über die neuesten Entwicklungen in der Coronakrise auf dem Laufenden.

14:38 Was, wenn die Lage wieder eskaliert? Habe der Bundesrat einen Plan, wenn die Lage wieder eskaliere, fragt ein Journalist. Alain Berset sagt: «Wir wissen ja bereits, wie es geht, wenn wir wieder strenger sein müssen.» Im Drei-Phasen-Modell seien auch Inzidenzen definiert, die der Bundesrat in den einzelnen Phasen für akzeptabel hält. Ziel der ganzen Planung sei, nie mehr Bereiche der Wirtschaft schliessen zu müssen. «Es ist ein kalkuliertes Risiko.» 02:02 Video Berset: «Wir wollen nie mehr schliessen müssen.» Aus News-Clip vom 26.05.2021. abspielen

14:31 Gastroangebot am Openair Gampel? Das Openair Gampel hat als einziges grosses Openair noch nicht abgesagt. Ob denn dort auch die Regel mit den 6er-Tischen und der Konsumation im Sitzen gelte, will eine Journalistin wissen. Weil das Festival erst Anfang September stattfinde, lasse sich das heute noch nicht sagen. «Das ist noch ewig weit weg in einer Pandemie», sagt Berset. Stand heute würden für Festwirtschaften diese Regeln gelten.

14:24 Wie steht es um das Covid-Zertifikat? Die Entwicklung des Covid-Zertifikats sei auf gutem Weg. Es sollte im Juni ausgerollt werden können, sagt Berset auf eine entsprechende Frage. Für Genesene soll es sechs Monate lang gelten. Wie lange die Impfung wirken wird, werde man sehen. Derzeit wisse man, dass sie sicher sechs Monate wirke. 00:45 Video «Das Covid-Zertifikat ist eine riesige logistische Übung.» Aus News-Clip vom 26.05.2021. abspielen

14:23 Nächste Phase im Drei-Phasen-Modell In die Normalisierungsphase übertreten kann man laut Berset, sobald alle geimpft sind, die das wollen. Das hänge von der Impfbereitschaft der Bevölkerung ab. Es gebe Leute, die über eine Impfung Antikörper bilden wollten, aber auch welche, die über eine Ansteckung Antikörper aufgebaut haben. Im Moment befinde sich die Schweiz noch in der Stabilisierungsphase.