Der Ticker startet um 5:53 Uhr

16:11 BR: Längere Unterstützung für den Kultursektor Der Bundesrat hat entschieden, die Unterstützung des Kultursektors um vier Monate bis zum 20. September zu verlängern. Am 20. März 2020 waren von der Landesregierung 280 Millionen Franken für zwei Monate zur Verfügung gestellt worden, als Ergänzung der Massnahmen zur Abfederung der gesamtwirtschaftlichen Folgen. Die Auswirkungen des Coronavirus auf den Kultursektor würden aber deutlich über die aktuelle Geltungsdauer dieser Unterstützung hinausgehen, so der Bundesrat in einer Mitteilung. Der Gesamtbetrag bleibt vorerst bei 280 Millionen Franken. Neu werden aber Mittel, die bisher für die Finanzierung der zinslosen Darlehen für Kulturunternehmen verwendet wurden, teilweise den Ausfallentschädigungen zugewiesen. Bis jetzt sind Gesuche um Unterstützung in der Höhe von 234 Millionen Franken eingegangen.

15:56 Corona-App: Bundesrat lanciert Pilotbetrieb Die App, die zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie in der Schweiz beitragen soll, geht demnächst in die Testphase. Der Bundesrat hat dafür eine befristete Rechtsgrundlage geschaffen. Das «Swiss Proximity-Tracing-System» werde voraussichtlich ab nächster Woche von Mitarbeitenden der ETH Zürich und Lausanne, von Armeeangehörigen und Mitarbeitenden von Spitälern und Verwaltungen getestet, teilte der Bundesrat mit. Die App werde zudem Personen und Organisationen zur Verfügung gestellt, damit diese allfällige technische Mängel sowie Probleme in der Benutzbarkeit aufdecken könnten. Als rechtliche Grundlage hat der Bundesrat eine Verordnung beschlossen. Diese ist bis am 30. Juni 2020 befristet. In seiner nächsten Sitzung will der Bundesrat die gesetzliche Grundlage für den ordentlichen Betrieb der App zuhanden des Parlaments verabschieden. Dieses soll das Gesetz in der Sommersession verabschieden können. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Contact Tracing App Mit einer App im Alltag gegen die Pandemie ankämpfen 05.05.2020 Mit Audio

15:38 Ende der Medienkonferenz mit Viola Amherd Die Medienkonferenz ist beendet. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und halten Sie natürlich weiterhin in unserem Ticker auf dem Laufenden.

15:37 «Irgendwo muss man sparen» Eine Nachfrage zu Fussballklubs, die schon jetzt eine tiefe Lohnstruktur haben, etwa der FC Thun: Wie sollen diese Klubs die Lohnsenkung um 20 Prozent bewerkstelligen? Die Frage überrascht Baspo-Direktor Remund offenbar etwas: «Hm. Das müssen wir mit dem FC Thun anschauen. Es gibt die öffentliche Meinung, dass Fussballer zu viel verdienen. Das hat die Liga teilweise entkräftet.» Und es gebe grosse Unterschiede. «Ich denke aber schon: Irgendwo muss man sparen. Der Lohnanteil ist ein hoher Bestandteil der Ausgaben.»

15:34 Abzug der Armee nach dem 15. Juni? An den Grenzen soll ab dem 15. Juni etwas mehr Normalität herrschen. Wird die Armee zu diesem Zeitpunkt abgezogen? «Das ist Sache des Grenzwachtkorps. Die haben die Einsatzverantwortung». Zurzeit sei das schwierig zu beantworten. Die Armee sei nur subsidiär tätig. 00:53 Video «Das Grenzwachtkorps hat die Einsatzverantwortung» Aus News-Clip vom 13.05.2020. abspielen

15:32 Bis jetzt 20 Millionen für den Sport Wie die Darlehen berechnet würden, fragt ein Journalist. Für die internationalen Verbände gehe man von 150 Mio. Fr. aus, wiederholt Amherd. Dies teilte man zwischen IOC und Bund sowie Kantonen (wo die Verände ihren Sitz haben) auf. Für die Kredite habe man beim Sport bis jetzt 20 Millionen (15 im Profisport) ausgegeben, ergänzt Baspo-Direktor Remund. Wie die Ligen die Darlehen aufteilten, sei dann aber ihre Sache. Das Ganze sei einigermassen komplex.

15:28 Keine Termine auch für tiefere Ligen Wann in tieferen Ligen der Spielbetrieb wieder beginne, so eine weitere Frage. Sie würde gerne ein genaues Datum nennen, sagt Amherd. «Aber das ist leider nicht möglich.» Man habe jetzt erste Lockerungen eingeleitet und müsse nun verfolgen, wie sich die Pandemie-Lage entwickle. «Ich wäre überglücklich, wenn ich verkünden könnte, dass es in einem Monat weitergeht.» 00:46 Video Amherd: «Leider kann ich kein genaues Datum für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den tieferen Ligen nennen» (franz.) Aus News-Clip vom 13.05.2020. abspielen

15:27 Fussballsaison ohne Absteiger? Im Eishockey hat man bestimmt, dass es diese Saison keinen Absteiger gibt. Wäre das gleiche nicht auch für den Fussball eine Idee? «Das müssten die Clubs sagen, darüber kann ich nicht gross etwas sagen», so Matthias Remund.

15:25 Amherd: Rechne mit keinen Kreditausfällen Mit welchen Ausfallquoten der Bund rechne, so eine weitere Frage. Sie rechne eigentlich mit keinen Ausfällen, sagt Sportministerin Amherd. Man prüfe, ob jemand überlebensfähig sei, bevor es ein Darlehen gebe. Ausserdem habe man zusätzliche Absicherungen eingebaut. «Wir haben einige Sicherheiten eingebaut. Aber eine hundertprozentige Sicherheit hat man nie.» Es gehe darum, die Ligen für die Zukunft am Leben zu erhalten.

15:23 Daten für möglichen Spielbetrieb bleiben gleich Die Trainings der Proficlubs dürften seit dem 11. Mai wieder stattfinden, auch der Beginn der Spiele ab dem 8. Juni sei unverändert. «Aber ohne Zuschauer», so Amherd. Es sei schwierig zu sagen, wie es weitergehe. «Deshalb haben wir zwei Tranchen gemacht, falls das Verbot von Grossveranstaltungen noch länger andauern sollte. 01:21 Video Amherd: «Ziel ist die Durchführung mit Publikum» Aus News-Clip vom 13.05.2020. abspielen

15:22 Baspo-Direktor: Kostenstruktur der Super League sehr transparent Wie die Kontrollen sichergestellt würden zum Beispielt bei Klubs der Super League, so eine weitere Frage. Die Liga schliesse entsprechende Darlehensvereinbarungen mit den Klubs ab, erläutert Baspo-Direktor Remund. Die Kostenstruktur sei sehr transparent. Und er betont: Es sei erfreulicherweise bis jetzt kein Klub Pleite gegangen. 00:29 Video Remund: «Die Kostenstruktur der Super League ist transparent» Aus News-Clip vom 13.05.2020. abspielen

15:18 Amherd: Darlehen in zwei Tranchen Das Ziel des Sicherheitsfonds sei es, dass der Betrieb über einen Zeitraum von sechs Monaten aufrechterhalten könne. «Die erste Tranche muss in fünf Jahren, die zweite in 10 Jahren zurückgezahlt werden», so Amherd zu den Darlehen.

15:16 Breitensport-Vereine müssen Schaden belegen Vereine müssten nachweisen, dass sie durch der Coronakrise einen Schaden hätten, betont Amherd auf eine entsprechende Frage. Es sei nicht die Absicht, einfach allen Vereinen Geld zu geben. Ein Verein müsse deshalb beweisen, dass er durch die Krise in seiner Existenz bedroht sei.

15:14 «Mit den Krediten soll kein entgangener Gewinn wettgemacht werden» Wie wird das Geld an die Clubs verteilt? Wer bekommt wie viel? «Mit den Krediten soll kein entgangener Gewinn wettgemacht werden», so Amherd. 25 Prozent des Budgets könne man mit Darlehen abdecken. Die Laufzeit der Kredite sei 5 Jahre. 2021 und 2022 seien keine Zinsen geschuldet. Ab 2023 sei der Zinssatz mindestens 1 Prozent. 01:02 Video Amherd: «Mit den Krediten soll kein entgangener Gewinn wettgemacht werden» Aus News-Clip vom 13.05.2020. abspielen

15:12 Wer Darlehen bezieht, muss Löhne senken Was ein «überdurchschnittliches Salär» sei, will ein Journalist wissen. Für den Bundesrat sei klar, dass man nicht mit Steuergeldern überrissene Saläre bezahlen wolle. Man habe sich mit den Ligen auf Grundsätze geeinigt. Diese hätten sich verpflichtet, in den Klubs, die Darlehen beanspruchen, die Löhne um 20 Prozent zu senken. Dies werde man entsprechend kontrollieren. Nicht alle Profis würden aber überrissene Löhne beziehen, betont Amherd.

15:09 Geld auch für internationale Verbände Der Bundesrat sei bereit, seinen Teil zu leisten, damit der Sport nicht nachhaltig geschädigt werde. Und die Schweiz sei auch das Land des internationalen Sports. Viele Verbände seien von der Krise akut bedroht, betont Amherd. Der Bundesrat lasse deshalb überprüfen, ob auch ihnen Darlehen gewährt werden können. Fifa, Uefa und das IOC kommen dafür allerdings nicht in Frage. Der Bundesrat geht von 150 Millionen aus, wovon der Bund ein Viertel sichern will.

15:07 Breitensport muss Gelder nicht zurückzahlen Die Absage der Veranstaltungen treffe den Breitensport hart. Der Bundesrat wolle die Folgen abfedern: «50 Millionen in diesem Jahr und 100 Millionen für das nächste Jahr umfasse das Paket.» Darlehen seien hier nicht angebracht, die Breitensportvereine müssen die Kosten also nicht später zurückzahlen, so Amherd. 00:35 Video «Der Breitensport muss die Gelder nicht zurückzahlen» Aus News-Clip vom 13.05.2020. abspielen

15:06 Darlehen sind an Bedingungen geknüpft Amherd geht auf die Folgen für die Fussball- und Eishockeyligen ein. Die Folgen seien weitreichend, weshalb Darlehen von 350 Millionen Franken vorgesehen seien. Dies in zwei Tranchen von je 175 Millionen Franken. Dabei entfallen auf den Fussball 100 und aufs Eishockey 75 Millionen Franken. Diese müssten zurückgezahlt werden. Ausserdem seien die Gelder an Bedingungen gebunden, so dürften sie nicht zum Beispiel für die Deckung überhöhter Saläre verwendet werden. 00:46 Video «Vorgesehen ist ein Darlehen von 350 Mio. Fr.» Aus News-Clip vom 13.05.2020. abspielen

15:02 Amherd: Auch den Sport hat es voll erwischt Sportministerin Viola Amherd erläutert die geplanten Massnahmen. Die Coronakrise habe auch den Schweizer Sport voll erwischt. Durch die allgemeine Schwächung der Wirtschaft, aber auch durch die Massnahmen des Bundesrates. Geld aus Übertragungsrechten, Lotterien oder Billettverkäufen würden nun fehlen. Man wisse: Der Sport werde in Krisen immer etwas verzögert getroffen. Und er brauche länger, sich zu erholen.