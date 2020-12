Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) setzt Portugal ab Montag auf die Quarantäne-Liste. Nach der Rückkehr könnten in der Schweiz lebende Portugiesinnen und Portugiesen nicht gleich wieder an die Arbeit gehen, sondern erstmal in Quarantäne. Das geht vielen nicht. Der Besuch ihrer Familie fällt deshalb dieses Jahr aus.

Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA ist offenbar Ziel einer Cyber-Attacke geworden. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde in Amsterdam. Die EMA stehe in Kontakt mit den Justizbehörden und habe unverzüglich eine umfassende Untersuchung eingeleitet.

21:20

Erneut über 1000 neue Corona-Fälle in Zürich

Zum zweiten Mal in Folge weist der Kanton Zürich über 1000 registrierte Neuansteckungen mit dem Coronavirus aus. Von Dienstag auf Mittwoch gab es 1060 neue Fälle, am Vortag waren es 1014. 18 Personen starben an den Folgen der Virusinfektion.

Etwas besser sieht es in den Spitälern aus. Aktuell liegen 478 Infizierte in einem Zürcher Spital, das sind 13 weniger als am Dienstag. In Intensivpflege sind 84, beatmet werden müssen 65, wie aus den täglich publizierten Zahlen des Kantons hervorgeht.