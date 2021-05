Eine Corona-Schutzimpfung mit dem Biontech-Vakzin nach einer Erstimpfung mit Astra-Zeneca ist einer spanischen Studie zufolge sehr sicher und hoch wirksam. Die Immunantwort sei in diesem Fall zwischen 30 und 40 Mal grösser als bei einer Kontrollgruppe, die nur den Astra-Zeneca-Impfstoff erhalten habe, wie aus der am Dienstag vorgelegten Combivacs-Studie von Spaniens staatlichem Gesundheitsinstitut Carlos III hervorgeht. Zudem seien nur wenige schwere Nebenwirkungen unter den 600 Studienteilnehmern aufgetreten.

Für Afrika seien die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie besonders schwerwiegend, hiess es aus Élyséekreisen. Die Länder hingen dort besonders vom Aussenhandel ab. Frankreich schlägt unter anderem vor, Ländern in Afrika sogenannte Sonderziehungsrechte, also die Reservewährung des Internationalen Währungsfonds, zur Verfügung zu stellen, um deren finanzielle Position zu stärken. Auch der Nahostkonflikt dürfte eine Rolle bei Gesprächen spielen, sowie der Wettlauf auf dem Kontinent mit China.

Die internationale Gemeinschaft will auf einem Gipfeltreffen in Paris über die wirtschaftliche Wiederbelebung Afrikas nach der Corona-Pandemie beraten. Der französische Staatschef Emmanuel Macron hat zu dem Gipfel geladen, bei dem es um ein grosses Unterstützungspaket gehen soll, mit dem afrikanische Länder die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie überwinden können.

11:45

Corona-Infektionszahlen in Deutschland gehen weiter zurück

Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag 4209 registrierte Neuinfektionen. Das sind gut 1900 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 79 von 83,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100’000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. In Zusammenhang mit dem Virus starben weitere 221 weitere Menschen.

Mit Sachsen (105) und Thüringen (118) liegen nur noch zwei Bundesländer über der Schwelle von 100, ab der die bundesweit verabredete «Notbremse» mit Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gilt. Unterhalb dieses Wertes in Landkreisen und Städten können Bundesländer Öffnungsschritte gehen. Schleswig-Holstein verzeichnet mit einem Wert von 33 die niedrigste Inzidenz. Hamburg, das am Dienstag weitere Lockerungsschritte beschliessen will, liegt bei einem Wert von 40. Laut RKI liegen 72 Landkreise oder Städte mittlerweile wieder unter der Schwelle von 50. Der Erzgebirgskreis in Sachsen verzeichnet dagegen den Höchstwert mit einer Inzidenz 232,6.