Der Ticker startet um 5:40 Uhr

14:45 Delta-Variante auch in der Schweiz auf dem Vormarsch In der Woche zwischen dem 28. Juni und dem 4. Juli hat die Delta-Variante des Coronavirus 27 Prozent der registrierten Ansteckungen in der Schweiz und Liechtenstein verursacht. Damit steigen die Ansteckungen mit dieser Mutation seit der letzten Maiwoche kontinuierlich. Insgesamt verzeichnete das Bundesamt für Gesundheit in der Berichtswoche 1035 laborbestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus, wie dem Bericht vom Donnerstag zu entnehmen ist. Gegenüber der Vorwoche sind das 40 Prozent mehr und der erste Anstieg seit Mitte April. Insgesamt betrug der Anteil der Ansteckungen mit besorgniserregenden Virusmutationen zwölf 12 Covid-19-Patientinnen und -Patienten. In der Vorwoche waren es noch 24 gewesen. 02:12 Video In diesen europäischen Ländern ist Delta weit verbreitet Aus Tagesschau vom 07.07.2021. abspielen

14:07 Dritte Corona-Welle bäumt sich in Afrika auf In Afrika sind bisher erst 1.19 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. «Das ist zu diesem Zeitpunkt der Pandemie viel zu wenig», beklagte am Donnerstag John Nkengasong von der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union, der Africa CDC. Die Infektionswelle werde von der hochansteckenden Delta-Variante getrieben, die bisher in 15 afrikanischen Ländern nachgewiesen wurde. Seit Beginn der dritten Welle im Mai ist die Zahl der Corona-Fälle demnach sieben Wochen in Folge gestiegen. In der vergangenen Woche wurden auf dem Kontinent mehr als 251'000 neue Fälle gemeldet, was einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. In 16 afrikanischen Ländern steigt die Zahl der Fälle laut der Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Matshidiso Moeti. «Das Schlimmste steht noch bevor», warnt die WHO-Regionaldirektorin

13:31 Das BAG meldet 268 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 268 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 195 . Das sind 89 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 8 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 24.91 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 1.0 Prozent . Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'644 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 31 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 0 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 79 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 35 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 69 Prozent ausgelastet. Davon sind 3 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:58 Wirtschaftslage: Arbeitgeberverband dämpft Hoffnung auf rasche Erholung Der Schweizer Arbeitgeberverband (SAV) mahnt vor zu hohen Erwartungen an die wirtschaftliche Erholung nach Corona. Zwar entwickle sich die Schweizer Wirtschaft zurzeit äusserst positiv – aber ein erneutes Aufflammen der Pandemie sowie zurückhaltender Konsum, gepaart mit vielen Firmenkonkursen, seien eine gefährliche Mischung. Weiterhin angespannt sei die Lage vor allem in einer Branche: im Gastgewerbe und der Beherbergung. Hier komme es zu strukturellen Veränderungen, gleichzeitig fehle es vor allem im Gastgewerbe an Fachkräften, heisst es im SAV-Beschäftigungsbarometer. Ein weiterer Knackpunkt betrifft vor allem Unternehmen aus der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie: Die fast überall in der westlichen Welt gleichzeitig erstarkte Konjunktur hat Lieferengpässe zur Folge, was die Erholung der betroffenen Betriebe hierzulande bremst. Audio Die schwierige Stellensuche der Lehrabgänger 03:06 min, aus Rendez-vous vom 01.07.2021. abspielen. Laufzeit 03:06 Minuten.

12:50 St. Gallen: Fast jeder zweite beatmete Covid-Patient ist 2020 verstorben Insgesamt wurden im Kanton St. Gallen im letzten Jahr 2167 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung in akutsomatischen Spitälern behandelt; das sind drei Prozent aller Spitalaufenthalte. Davon mussten 162 Corona-Patienten künstlich beatmet werden, durchschnittlich 12.9 Tage lang, schreibt die Staatskanzlei. Die Überlebenschancen von Covid-19-Patienten sind deutlich besser, wenn sie keine Beatmung benötigen. Von den beatmeten Patientinnen und Patienten verstarb fast jede zweite Person. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht der Fachstelle für Statistik und dem Amt für Gesundheitsversorgung, in dem sämtliche Spitalaufenthalte im Kanton St. Gallen analysiert wurden. Aufgrund der Grösse des Kantons seien die Resultate auch auf schweizweiter Ebene von Relevanz, heisst es weiter in der Mitteilung der St. Galler Staatskanzlei.

12:13 EU anerkennt Schweizer Covid-Zertifikat Reisehungrige können aufatmen: Die EU-Kommission hat grünes Licht für das Schweizer Covid-Zertifikat gegeben, wie die Brüsseler Behörde mitteilt. Damit wird das Schweizer Covid-Zertifikat von allen EU-Staaten anerkannt. In der EU gilt das EU-Zertifikat seit dem 1. Juli. Für Schweizerinnen und Schweizer bedeutet dies nun: Ab Freitag können sie ihr Zertifikat bei der Einreise in ein EU-Land, nach Island oder Norwegen vorweisen. Der im Dokument enthaltene QR-Code weist nach, ob jemand geimpft, getestet oder genesen ist. Damit wird das Reisen innerhalb Europas zwar einfacher, doch ganz so einfach ist es dann doch nicht: Denn die unterschiedlichen Einreise-Vorschriften bleiben weiterhin bestehen. So etwa gibt es keine EU-weit einheitliche Gültigkeitsdauer von Zertifikaten für Genesene sowie PCR-Tests. Ausserdem ist unterschiedlich geregelt, ab wann bei einer geimpften Person der Impfschutz als vollwertig anerkannt wird. Audio Covid-Zertifikat bringt ab Freitag Reisefreiheit 13:57 min, aus Info 3 vom 07.07.2021. abspielen. Laufzeit 13:57 Minuten.

12:00 Grossbritannien: Händler fordern klare Ansagen von der Regierung Angesichts der geplanten Aufhebung der Maskenpflicht am 19. Juli fordern Einzelhändler in England klare Ansagen der britischen Regierung. «Unser Hauptanliegen ist, dass die Regierung deutlich macht, was Regulierung und was Ratschlag ist, damit die Menschen verstehen, was von ihnen erwartet wird», sagte die Chefin des Handelsverbands BRC, Helen Dickinson, am Donnerstag. Klare Vorgaben könnten dazu beitragen, Konfrontationen zu vermeiden, bei denen Beschäftigte zwischen die Fronten geraten, sagte Dickinson. Während der Pandemie seien die Mitarbeiter verstärkt Opfer von Gewalt, Missbrauch und Beleidigungen geworden. Ihr Schutz müsse sichergestellt werden. Dabei gehe es auch um ihre Gesundheit, Geschäfte sollten deshalb weiter Desinfektionsmittel bereitstellen. Audio Aus dem Archiv: Wegfallen der Maskenpflicht stösst auf Kritik 05:12 min, aus Rendez-vous vom 06.07.2021. abspielen. Laufzeit 05:12 Minuten.

11:39 Deutschland: Knapp 4000 Corona-Erkrankungen trotz Impfung Bislang kam es in Deutschland zu 3806 sogenannten Impfdurchbrüchen – also symptomatischen Covid-Erkrankungen trotz vollständiger Impfung. Im selben Zeitraum wurden insgesamt 975'000 Corona-Erkrankungen registriert. Das geht aus dem Lagebericht des Robert Koch-Instituts, Link öffnet in einem neuen Fenster (RKI) von Mittwochabend hervor. Der grösste Teil der in den vergangenen Monaten übermittelten Covid-19-Fälle sei nicht geimpft gewesen, schreibt das RKI. Die geschätzte Impfeffektivität über alle Impfstoffe hinweg liege bei Erwachsen bei knapp über 90 Prozent. Das bestätige die hohe Wirksamkeit aus den klinischen Studien. Das RKI betont jedoch, dass die registrierten Werte mit Vorsicht interpretiert werden sollten und «vor allem der Einordnung der Impfdurchbrüche und einer ersten Abschätzung der Impfeffektivität» dienten.

11:06 Sehnsucht der Schweizerinnen und Schweizer nach Kultur steigt Knapp ein Drittel der Bevölkerung in der Schweiz will wieder Kulturveranstaltungen «ohne Bedenken» besuchen. Dabei ist der gesellschaftliche Aspekt ausschlaggebend für den Wunsch nach kultureller Aktivität, wie die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und das Bundesamt für Kultur (BAK) am Donnerstag mitteilten. Zudem hat der Einfluss der Pandemie auf das Budget, das Schweizerinnen und Schweizer für Kulturbesuche bereithalten, zwar abgenommen, bleibt aber signifikant: 36 Prozent der Befragten rechnen damit, dass sie weniger für Kulturbesuche ausgeben – dies im Vergleich zu 55 Prozent im letzten Herbst. Dies ergaben repräsentative Umfragen zum Kulturverhalten in Zeiten der Pandemie: Für die aktuelle Befragung wurden von 9. bis 28. April 1200 Einwohnerinnen und Einwohner in der ganzen Schweiz befragt. Diese steht im Vergleich zu einer gleich angelegten Befragung vom September 2020.

10:38 Während Olympia herrscht in Tokio der Notstand «Wir werden den Notstand in Tokio einführen», teilte Japans Premierminister Yoshihide Suga am Donnerstag mit. Damit werden auch die ersten Geisterspiele der olympischen Geschichte immer wahrscheinlicher. Die Spiele dauern vom 23. Juli bis 8. August. Die neuen Notfallmassnahmen gelten zunächst bis zum 22. August, also bis über das Ende der Spiele hinaus. Mit einer Entscheidung, ob nach den ausländischen Gästen auch die einheimischen Fans ausgeschlossen werden, wird in Kürze gerechnet. Japans Regierung, das Olympia-OK, die Stadtverwaltung von Tokio und das IOC werden darüber gemeinsame Gespräche führen. 01:15 Video Notstand in Tokio: Hoffnung auf Fans bei Olympia schwindet Aus Tagesschau vom 08.07.2021. abspielen

9:55 12- bis 15-Jährige können sich in Schwyz impfen lassen Ab Montag können sich im Kanton Schwyz auch 12- bis 15-Jährige impfen lassen. Und zwar im Impfzentrum des Spitals Einsiedeln. Anmelden kann man sich über die Registrierplattform des Kantons Schwyz. Jugendliche, die alleine zum Impftermin gehen, müssen eine Einwilligungserklärung der gesetzlichen Vertretung zum Impftermin mitbringen. Weiter teilte die Staatskanzlei mit, dass Härtefallanträge noch bis spätestens am 31. Juli elektronisch eingereicht werden können. Anschliessend ende im Kanton Schwyz das Härtefallprogramm. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Schwyz 25.06.2021 Mit Audio

9:18 Frankreich rät von Reisen nach Spanien und Portugal ab Die Pariser Regierung rät den Franzosen von Reisen nach Spanien und Portugal in den Sommerferien ab. Grund seien die Risiken durch die hoch ansteckende Delta-Variante, sagt der Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, Clément Beaune, im Fernsehsender France 2.

8:13 Impftempo in Deutschland lässt nach Das Impftempo in Deutschland hat nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) zuletzt etwas nachgelassen. So seien in der vergangenen Woche bis einschliesslich Sonntag durchschnittlich 710'100 Dosen pro Tag verabreicht worden, heisst es im RKI-Situationsbericht vom Mittwochabend. In der Vorwoche seien es 800'500 Dosen pro Tag gewesen. In der Woche davor waren es im Schnitt mehr als 820'000 Dosen pro Tag. Bislang haben mehr als 57 Prozent der Menschen in Deutschland eine erste Impfdosis erhalten, rund 40 Prozent sind vollständig geimpft. Legende: Keystone

7:20 Epidemiologe: Ungeimpfte werden sich über kurz oder lang anstecken In den nächsten ein bis zwei Jahren werden sich «vermutlich die meisten, die nicht durch eine Impfung oder eine durchgemachte Erkrankung geschützt sind, mit dem Coronavirus anstecken», sagte der Berner Epidemiologe Christian Althaus im Interview mit der «NZZ» von Donnerstag. Es sei nicht ganz sicher, ob genügend Personen geimpft seien, um einen starken Anstieg von schweren Erkrankungen zu verhindern, sagte Althaus. Sollte das Gesundheitssystem im Winterhalbjahr wieder stark belastet werden, könne es sein, dass das Covid-Zertifikat als Voraussetzung für Innenräume eingesetzt werde. Aus seiner Sicht müssten Kinder jetzt besonders geschützt werden. Rund drei Viertel der Kinder seien noch nicht mit dem Virus infiziert worden, sagte Althaus. Sie haben also keine Antikörper. Es bestehe das Risiko von zusätzlichen Hospitalisationen. Glücklicherweise verlaufe die Infektion bei den meisten Kindern sehr milde. «Aber auch bei ihnen kann es in seltenen Fällen zu Long Covid kommen.» Legende: Christian Althaus ist Epidemiologe an der Universität Bern. Bis Januar war er Mitglied der wissenschaftlichen Task-Force des Bundes. Keystone

6:35 USA wollen Reisebeschränkungen nicht sofort aufheben Die US-Regierung plant keine frühzeitige Aufhebung der Reisebeschränkungen. Wie ein Sprecher des Weissen Hauses gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagt, wolle man dem wachsendem Druck von US-Wirtschaftsgruppen und einigen Abgeordneten vorerst nicht nachgeben. Man wolle in der Lage sein, «den internationalen Reiseverkehr nachhaltig wieder zu öffnen», erklärte der Sprecher. Im Juni hatte die US-Regierung Arbeitsgruppen mit der Europäischen Union, Grossbritannien, Kanada und Mexiko ins Leben gerufen, um zu prüfen, wie die Beschränkungen aufgehoben und schliesslich die Reisen wieder aufgenommen werden können. «Diese Gruppen haben sich zwar schon mehrmals getroffen, aber es braucht weitere Diskussionen, bevor wir nächste Schritte zur Wiederaufnahme des Reiseverkehrs ankündigen können», sagte der Sprecher. Legende: Keystone

5:57 Bereits vier Millionen Corona-Tote weltweit Seit Beginn der Pandemie sind weltweit bereits mehr als vier Millionen Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das ging am Mittwochabend (Ortszeit) aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Die Zahl der global bekannten Corona-Todesfälle ist damit innerhalb von knapp drei Monaten von drei auf vier Millionen angestiegen. Weltweit gab es bislang rund 185 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Virus, wie Daten der Universität zeigten. Experten gehen bei Infektionen und Todesfällen von einer noch höheren Dunkelziffer aus. Legende: Keystone

5:02 Infektionsrate bei ungeimpften Jungen nimmt in Spanien deutlich zu Bei jungen umgeimpften Spaniern nimmt die Infektionsrate deutlich zu. Deshalb ruft Gesundheitsministerin Carolina Darias diese Bevölkerungsgruppe zur Vorsicht auf. Einer von 100 Neuinfizierten zwischen 20 und 24 werde ins Krankenhaus eingeliefert, sagte sie auf einer Pressekonferenz. Die Mehrheit der jüngsten Coronainfektionen sei auf Studentenpartys zum Ende der Vorlesungszeit zurückzuführen. In den vergangenen 14 Tagen hat sich die Inzidenz in Spanien von 117 Fällen pro 100'000 Einwohner vor einer Woche auf 252 Fälle mehr als verdoppelt. In der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen sprang die Inzidenz seit Dienstag von 100 auf 814.

4:11 Tunesien verzeichnet Rekord an Neuinfektionen Tunesien hat innerhalb eines Tages 9823 Neuansteckungen mit dem Coronavirus registriert – so viele wie nie zuvor binnen eines Tages. Die Zahl der Toten stieg um 134 auf mehr als 15'700. Die Intensivstationen seien fast voll, die Lage katastrophal und die Impfkampagne komme nur langsam voran, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Legende: Getty Images

1:21 US-Branchenverbände fordern Biden zur Aufhebung von Einreisebeschränkungen auf In den USA haben 24 Branchenverbände Präsident Joe Biden gemeinsam dazu aufgefordert, bis Mitte Juli Einreisebeschränkungen abzuschaffen, die zur Eindämmung der Pandemie verhängt worden waren. Die Verbände vertreten unter anderem Reiseunternehmen, Fluggesellschaften, Flughäfen, Hotels und Kasinos. Unabhängig davon fordern 75 Kongressabgeordnete den Präsidenten auf, die Grenze zu Kanada wieder für nicht notwendige Reisen zu öffnen.