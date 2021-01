Der Ticker startet um 6:03 Uhr

14:37 Gewaltige Kluft: Bisher erst 25 Impfdosen in armen Ländern Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erneut die gewaltigen Unterschiede bei den Corona-Impfungen zwischen den reichen und den armen Ländern scharf kritisiert. Während in mindestens 49 wohlhabenden Staaten inzwischen 39 Millionen Dosen verabreicht worden seien, liege die Zahl der gespritzten Dosen in den armen Ländern bei gerade einmal 25, sagte der WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zum Auftakt einer mehrtägigen Sitzung des WHO-Exekutivrates. «Ich muss unverblümt sagen: Die Welt steht am Rand eines katastrophalen moralischen Versagens.» Die Zahl der bilateralen Verträge reicher Staaten mit den Impfstoffherstellern nehme deutlich zu. Während im vergangenen Jahr 44 solche Kontrakte geschlossen worden seien, seien es in den ersten Tagen 2021 bereits zwölf, sagte Tedros. Diese «Ich-Zuerst-Haltung» gefährde nicht nur die Bevölkerung in den armen Ländern, sondern werde zu einer Verlängerung der Dauer der Pandemie führen, warnte Tedros.

14:06 Bauprojekte sollen trotz Homeoffice forciert geplant werden Bauprojekte sollen trotz Homeoffice in den öffentlichen Verwaltungen forciert geplant und Arbeiten rasch vergeben werden. Das fordert der Schweizerische Baumeisterverband, um den Verlust von Jobs zu verhindern. Denn die Arbeitsvorräte der Firmen seien abgearbeitet. Der Baumeisterverband erinnert in einer Mitteilung vom Montag an den Lockdown im Frühjahr 2020. Das das Planen, das Veröffentlichen von Ausschreibungen und auch das Erteilen von Baubewilligungen sei über Wochen hinweg eingeschränkt gewesen oder gar ganz eingestellt worden. Legende: Keystone

13:36 BAG meldet 4703 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4'703 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2210 . Das sind 33 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 12.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 12 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 21'411 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 12 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 121 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 41 Verstorbenen . Das sind 22 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1'997 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 17 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 89.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 79.0 Prozent. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

18.01. Aktueller Stand sind 499'931 laborbestätigte Fälle, 4'703 mehr als am Freitag. Gemeldete Tests: 48'004 in den letzten 72 Stunden.https://t.co/nYgsunfIcQpic.twitter.com/tihHo4K3wk — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) January 18, 2021

12:39 Kanton Bern: 120 Kinder und Angehörige müssen in Quarantäne Zwei Schulkinder aus Bremgarten bei Bern BE sind nach der Rückkehr aus den Skiferien in Wengen BE positiv auf das mutierte Coronavirus aus Grossbritannien getestet worden. Nun sind alle Personen, welche in Kontakt zu den Kindern standen, in Quarantäne geschickt worden. Wie der Bremgartener Gemeindepräsident Andreas Schwab am Montagmittag im «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis» von Radio SRF sagte, sind das 120 Schülerinnen und Schüler der Primarschule und des Kindergartens von Bremgarten. Auch die Familie der beiden Kinder und Kontaktpersonen der Familie befinden sich in Quarantäne. Audio Mutiertes Coronavirus bei Kindern in der Agglomeration Bern 05:41 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 18.01.2021. abspielen. Laufzeit 05:41 Minuten.

12:31 B Braun liefert Impfset Die B Braun Medical AG mit Sitz in Sempach hat den Zuschlag für die Herstellung der Schweizer Impfsets erhalten. Das schreibt die Firma in einer Mitteilung. Ein solches Set enthalte Spritzen, Nadeln, Hautdesinfektion und Pflaster. Der Impfstoff selbst sei nicht dabei. «In den Spitälern und Impfzentren braucht es dann nur noch unser Set und den Impfstoff», sagt CEO Roman Kübler. «Wir sind stolz, unseren Beitrag in der Pandemie für und in der Schweiz zu leisten.» Weil die Sets weitestgehend in Handarbeit zusammengestellt würden, habe B Braun temporär 80 Mitarbeitende zusätzlich einstellen können, so Kübler. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Luzern 07.01.2021 Mit Audio

12:15 Lehrpersonen sollen priorisiert geimpft werden Ab heute gelten schweizweit wieder strengere Regeln, um das Coronavirus einzudämmen. Im Unterschied zum Frühling 2020 bleiben die Schulen offen. Für die Vertreterin der Lehrpersonen, Dagmar Rösler, ist das richtig so. Es habe während des Shutdowns zu viele Kinder gegeben, die zu Hause nicht unterstützt worden seien. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus und Schule Oberste Lehrerin will prioritäre Impfung für Lehrkräfte 18.01.2021 Mit Audio

12:04 Keine Kleider, sondern Unterwäsche in den Schaufenstern Der Verkauf von Unterwäsche ist auch nach den neusten Schutzmassnahmen-Regeln weiterhin erlaubt. Ein Kleiderverkäufer in Basel hat die Gelegenheit genutzt, seine Unterwäsche in den Fokus zu rücken. Legende: SRF / Georg Halter

11:53 Nicht alle sind im Homeoffice Die Mitarbeitenden der Stadt Bern können nicht alle im Homeoffice arbeiten. Oft braucht es Handarbeit, um die Strassen und Gehwege sauber zu halten. Legende: SRF / Elisa Häni

11:12 Rekruten kämpfen mit dem Armee-Homeoffice Die Rekrutenschule im Homeoffice hat einen Fehlstart hingelegt. Die 40 Prozent der Rekruten, die nicht in die Kasernen einrücken mussten, können sich nicht ins System einloggen. Grund ist ein technisches Problem. Die Armee arbeitete an einer Lösung. Über die Dauer der Störung lässt sich derzeit nichts sagen. Im Learning Management System sei eine technische Störung aufgetreten, sagte Armeesprecher Stefan Hofer auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Mit 60 Prozent der erwarteten 12'000 angehenden Soldatinnen und Soldaten sei aber das Gros eingerückt. Ausgebildet werden sie von rund 2800 Kadern. Sie alle würden am Montag oder am Dienstag in der sanitarischen Eintrittsmusterung auf das Coronavirus getestet, sagte Hofer. Derzeit lässt sich laut dem Sprecher nicht absehen, wie viele Infizierte sich unter den Eingerückten befinden. Auf jeden Fall ist alles für ihre medizinische Versorgung bereit. Auch für die Quarantäne und Isolation hat die Armee Unterbringungsmöglichkeiten in der ganzen Schweiz geschaffen. Niemand werde nach Hause in die Quarantäne geschickt, sagte Hofer. Zudem gelten Schutzmassnahmen. Legende: Keystone

10:51 Sichtbar weniger Pendler am Basler Bahnhof SBB Die Auswirkungen des zweiten Shutdowns sind in Basel durchaus sichtbar. Am Bahnhof SBB sind massiv weniger Personen unterwegs, die üblichen Staus an den neuralgischen Stellen finden nicht statt. Es ist zwar nicht so ruhig wie beim ersten Shutdown im Frühjahr, aber es sind deutlich weniger Pendler unterwegs. Legende: SRF / Georg Halter

10:27 Baden im Shutdown Leere Badener Einkaufszone am Montagmorgen. Die ist allerdings seit einigen Wochen ein gewohntes Bild, denn die Aargauer Regierung beschloss bereits im Dezember den Shutdown. Seit dem 20. Dezember 2020 sind im Kanton Aargau die Einkaufsläden geschlossen. Bei vielen Läden – beispielsweise Büchergeschäften – kann man allerdings Artikel telefonisch oder online reservieren und dann zu einer abgemacht Zeit abholen und bezahlen. Legende: SRF / Wilma Hahn

9:58 Menschenleere Berner Sehenswürdigkeiten Die Marktgasse mit dem Zytgloggeturm – eine beliebte Berner Einkaufsmeile und ein Touristen-Hotspot – sind ebenfalls leer. Normalerweise gehen hier die Bernerinnen und Berner einkaufen. Da auch Restaurants geschlossen sind, sind wohl auch weniger Touristen anzutreffen. Legende: SRF / Elisa Häni

9:50 Reproduktionszahl in der Schweiz auf 0.82 gesunken Die Reproduktionszahl (R-Wert), die angibt, wie viele Menschen eine mit dem Coronavirus infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, ist in der Schweiz und in Liechtenstein auf 0.82 gesunken. Das meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf seiner Internetseite. Die am Sonntag aufgeschaltete Zahl bezieht sich auf den 7. Januar. Am Samstag war für den 6. Januar ein Wert von 0.83 gemeldet worden. Liegt die Reproduktionszahl (R-Wert) über 1, steigt die Zahl der täglichen Neuinfektionen. Einen R-Wert von über 1 vermeldete das BAG am Sonntag für die Kantone Obwalden, Schaffhausen und Genf. Unter 0.8 lag der Wert im Tessin, in Zürich, St. Gallen, Thurgau und in Liechtenstein.

9:46 Weniger Personen in den Einkaufsstrassen in Chur In den Churer Strassen sind deutlich weniger Personen unterwegs. Nur Geschäfte für den täglichen Bedarf haben geöffnet und somit sind die Einkaufsstrassen leer. Legende: SRF / Silvio Liechti

9:25 Ruhiger Wochenstart in Bern Die Homeoffice-Regelung nehmen sich die Bernerinnen und Berner zumindest im Monbijou-Quartier offenbar zu Herzen. An der Schwarztorstrasse stauen sich normalerweise die Autos am Morgen. Jetzt herrscht gähnende Leere. Legende: SRF / Marielle Gygax

9:17 In Zürich wird gependelt – aber weniger Pendleralltag in Zürich, aber schon mit deutlich weniger Menschen als sonst an einem Montagmorgen. Allerdings fallen in der Stadt wegen dem vielen Schnee immer noch Züge aus, und die Passagiere verteilen sich entsprechend weniger. Am Bahnhofquai (Bild) warten immerhin einige aufs Tram. Das Bellevue ist aber deutlich weniger bevölkert. In den Trams hat es im Vergleich zum Shutdown während der ersten Welle dennoch einige Pendler. Es gibt aber auch halbleere Trams. Es scheinen insgesamt deutlich weniger Menschen unterwegs zu sein, als vor dem neuerlichen Shutdown. Im Vergleich zum Frühling sind es aber mehr. Es haben ja auch mehr Geschäfte offen. Legende: SRF / Fanny Kerstein

8:26 Shutdown-Beginn in Luzern In der Stadt Luzern scheint der zweite Shutdown zur Stosszeit am Morgen keinen grossen Unterschied zu machen – so wirkt es zumindest bei einem Augenschein am Bahnhof. Dieser ist genauso lebendig wie in den letzten Wochen. Die Leute schreiten geschäftig von den Zügen zum Bahnhofausgang oder sie stehen Schlange vor den Take-Away-Ständen. Eine schnelle Umfrage bei einigen Verkäuferinnen dieser Stände bestätigt die Beobachtung. «Wenn ich es mit dem ersten Shutdown vom letzten Frühling vergleiche, hat es heute deutlich mehr Leute», sagt eine der Verkäuferinnen. Auch im Vergleich zu den vergangenen Wochen merke sie keinen grossen Unterschied. «Etwas weniger sind es vielleicht.» Eine andere Verkäuferin weist darauf hin, sie müsse nach wie vor am Eingang stehen, um die Kundinnen und Kunden zu zählen. «Von dem her kommen sicher nicht viel weniger als zuvor.» Sie meint jedoch auch, es seien natürlich immer noch viel weniger als vor der Coronakrise. «Die Touristen fehlen.» Legende: SRF / Lars Gotsch

7:10 Israelische Studie zeigt: Impfungen wirken Einen Monat nach Beginn der massiven Corona-Impfkampagne in Israel zeigen erste Studienergebnisse, dass das Vakzin die Zahl von Neuinfektionen deutlich senkt. Bereits zwei Wochen nach der ersten Dosis des Biontech-Pifzer-Impfstoffs war die Zahl der positiven Corona-Tests bei über 60-Jährigen, die geimpft wurden, signifikant niedriger, als in einer ungeimpften Vergleichsgruppe. Das ergab eine Studie der grössten Krankenkasse des Landes. Man habe jedoch keine speziellen Tests initiiert, sondern die Gruppen nur «im echten Leben beobachtet». Die Ergebnisse betreffen Personen die aus verschiedenen Gründen Corona-Tests machen mussten – etwa weil sie Symptome oder mit Erkrankten Kontakt hatten. «Der Anteil der positiv Getesteten – ob symptomatisch oder asymptomatisch – war in der geimpften Gruppe 33 Prozent niedriger als in der nicht geimpften Gruppe», sagte der Epidemiologe Ran Balicer. Er spricht von einem «ermutigenden Ergebnis, das zeigt, dass der Impfstoff auch bei älteren Menschen wirksam ist». Er rechne daher damit, dass die Zahl der schwerkranken Corona-Patienten in Kürze sinken werde.

6:31 Mutiertes Coronavirus: Zwei Hotels in St. Moritz unter Quarantäne Das Gesundheitsamt des Kantons Graubünden stellt zwei Hotelbetriebe in St. Moritz unter Quarantäne, nachdem sich das mutierte Coronavirus dort gehäuft ausgebreitet hatte. In beiden Hotels ordnete das Gesundheitsamt Massentests an, wie die Staatskanzlei bekanntgab. Darüber hinaus werden in St. Moritz die Schulen sowie die Skischulen bis auf Weiteres geschlossen. Auf dem gesamten Gemeindegebiet besteht neu eine Maskentragpflicht.