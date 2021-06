Der Ticker startet um 5:30 Uhr

15:13 USA: So wenige Arbeitslosenanträge wie seit Pandemie-Beginn nicht mehr Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist auf den niedrigsten Stand seit

Ausbruch der Corona-Pandemie vor über einem Jahr gesunken. In der vergangenen Woche beantragten 385'000 Amerikaner Unterstützung, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilt. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte März 2020. Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 390'000 gerechnet, nachdem in der Woche zuvor noch 405'000 Erstanträge gezählt

worden waren. Experten sehen allerdings erst bei Werten zwischen 200'000 und 250'000 eine Normalisierung auf dem Arbeitsmarkt.

14:29 ÖV und Schienengüterverkehr soll weiterhin vom Bund unterstützt werden Der öffentliche Verkehr und der Schienengüterverkehr leiden auch 2021 unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der Nationalrat hat beschlossen, dass diese Bereiche weiterhin finanziell unterstützt werden sollen. Die grosse Kammer hat die Forderung ihrer Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF-N) nach einem Nachtragskredit für die Unternehmen des Schienengüterverkehrs für das Jahr 2021 angenommen. Der Rat votierte überdies für die Anpassung respektive Schaffung von gesetzlichen Grundlagen, die es dem Bund erlauben sollen, den touristischen Verkehr, den Ortsverkehr und den Fernverkehr auch im laufenden Jahr finanziell zu unterstützen. Gegen letzteres wehrte sich Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga vergeblich. Besteller im Orts- und Tourismusverkehr seien die Kantone und Gemeinden. Die Unterstützung durch den Bund im Jahr 2020 sei eine Ausnahme gewesen. Beim Güterverkehr auf der Schiene sei die Lage anders, die Unterstützung mit Bundesgeldern deshalb weiterzuführen. Der Binnengüterverkehr leide nach wie vor unter den pandemiebedingten Ausfällen. Eine Angebotsreduktion müsse unbedingt vermieden werden. «Wir sollten nicht Fakten schaffen, die wir später bereuen», so Sommaruga. Die beiden Motionen gehen nun an den Ständerat. Legende: Keystone / Archiv

14:12 Kanton Graubünden plant Impfevents für Jugendliche Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren sollen in Graubünden direkt in den Regionen gegen das Coronavirus geimpft werden können. Dafür plant der Kanton regionale Impfevents. Grund dafür sind die Lagerungsvorschriften des zugelassenen Impfstoffs von Pfizer/Biontech. Es gebe bereits einige hundert Impfanmeldungen der Jugendlichen, sagte die Kantonsärztin Marina Jamnicki. Bisher können sich diese aber nur in der Stadthalle in Chur impfen lassen. Nur dort werde der Impfstoff von Pfizer/Biontech gespritzt, nur dieser ist bereits ab 16 Jahren zugelassen. Weil der Impfstoff speziell gelagert werden muss, planen die Behörden nun regionale Impfevents für Jugendliche direkt in den Regionen. So können die Impfdosen vor Ort transportiert und in grösseren Mengen gespritzt werden. Ziel sei es, dass alle Impfwilligen bis Mitte Juli beide Impfdosen erhalten haben, so Jamnicki. Neu können sich auch schwangere Frauen impfen lassen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Graubünden 31.05.2021 Mit Audio

13:37 588 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 588 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 697 . Das sind 19 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 116.73 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'953 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 10 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet eine neu verstorbene Person. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 2 Verstorbenen . Das sind 62 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neu verstorbene Person. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 428 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 27 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 77.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 73.0 Prozent. Davon sind 14 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:27 Regierungen und Stiftungen spenden 2.4 Milliarden Dollar für Impfprogramm Covax Ein Spendenaufruf zur Finanzierung des weltweiten Corona-Impfprogramms Covax hat die Erwartungen übertroffen. Bei der Online-Veranstaltung mit Regierungen und Stiftungen aus aller Welt kamen zusätzlich 2.4 Milliarden Dollar zusammen, wie die Impfinitiative Gavi mitteilt. Damit stehen nun insgesamt 9.6 Milliarden Dollar zur Verfügung, um in mehr als 90 der ärmsten Länder Corona-Impfkampagnen durchzuführen. Das Geld reiche, um wie geplant 1.8 Milliarden Impfdosen zu kaufen und bis Anfang 2022 knapp 30 Prozent der Menschen in diesen Ländern gegen das Coronavirus zu impfen, teilt Gavi mit. Covax war auf Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im vergangenen Jahr eigentlich gegründet worden, um die Impfstoffforschung zu fördern und die Beschaffung für alle Länder der Welt zu übernehmen. Die reichen Länder kauften aber trotzdem einen Grossteil der Impfstoff-Produktion auf. Deshalb hat Covax nicht genügend Impfstoffdosen, um die ärmsten Länder zu versorgen.

11:58 Stadt Zürich hilft 2000 Betrieben beim Bezahlen der Miete Die Stadt Zürich hat gemäss einer Mitteilung im Rahmen des Drei-Drittel-Modells rund 2000 Gewerbetriebe mit Mietzinsbeiträgen unterstützt. Insgesamt hat die Stadt dafür 17 Millionen Franken ausgegeben. Die Unterstützung beanspruchen konnten Stadtzürcher Gewerbebetriebe, die wegen der Corona-Massnahmen ihr Geschäft vorübergehend schliessen mussten oder deutlich weniger Umsatz erwirtschafteten als in den Vorjahren. Mit dem Drei-Drittel-Modell hat die Stadt einen Anreiz für Vermieter von Gewerberäumlichkeiten geschaffen, ihrer Mieterschaft entgegenzukommen: Einigten sich Vermieter und Mieter darauf, dass während mindestens eines Monats zwischen Dezember 2021 und April 2021 nur noch ein Drittel der Miete fällig wird, übernahm die Stadt das zweite Drittel des Mietzinses, maximal 8333 Franken pro Monatsmiete. Das letzte Drittel mussten die Vermieter übernehmen.

10:44 Altmeier erwartet wachsende Wirtschaft in Deutschland Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier erwartet angesichts der abflauenden Corona-Krise, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um bis zu vier Prozent wachsen könnte. Deutschland habe die Rezession besser überstanden als von vielen erwartet, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Der Staat habe seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 insgesamt 300 Milliarden Euro in die Hand genommen, um den Abschwung abzumildern. Dank dieses «beispiellosen gemeinsamen Kraftakts» sei es gelungen, schweren Schaden von der Wirtschaft abzuwenden. So seien hunderttausende, vermutlich bis zu einer Million, Arbeitsplätze gesichert worden. Altmaier warb zudem dafür, die Corona-Wirtschaftshilfen für bedürftige Unternehmen über den 30. Juni hinaus möglichst bis Jahresende zu verlängern. Legende: Reuters / Archiv

10:16 Thurgauer Apotheken können gegen Covid-19 impfen Thurgauerinnen und Thurgauer können sich künftig auch in Apotheken gegen Covid-19 impfen lassen. Damit will der Regierungsrat die kantonalen Impfzentren nach und nach ablösen. Die dezentrale Impfmöglichkeit entspreche einem Bedürfnis der Bevölkerung und erleichtere den Zugang zu Covid-19-Impfungen, heisst es in der Mitteilung der Thurgauer Staatskanzlei. Wenn immer mehr Menschen geimpft seien, sollen die kantonalen Impfzentren durch dezentrale Leistungserbringer abgelöst werden – auch, weil durch mögliche Virusmutationen in den kommenden Jahren Nachimpfungen erforderlich sein könnten. «Der Kanton kann nicht jahrelang Impfzentren betreiben», schreibt die Staatskanzlei weiter.

10:08 Erste Corona-Fälle am French Open Das Turnier in Roland Garros verzeichnet die ersten beiden Corona-Fälle. Wie die Veranstalter mitteilten, wurden zwei Spieler eines Männer-Doppels positiv auf Covid-19 getestet. Das Duo wurde aus dem Turnier genommen und musste sich in Quarantäne begeben. Um welche Profis es sich handelt, machten die Organisatoren nicht publik. Bislang seien seit Beginn der Qualifikation am 24. Mai 2446 Corona-Tests bei Spielerinnen und Spielern sowie deren Begleitteams durchgeführt worden, hiess es in der Mitteilung. Legende: Keystone / Archiv

8:10 Erste Firmen machen das Homeoffice zur neuen Arbeitsnormalität Viele haben sich ans Homeoffice gewöhnt. Angestellte wie Firmen haben die Vorteile zu schätzen gelernt. Einen Weg zurück in eine jahrzehntelang typische Fünf-Tage-Bürowoche dürfte es vielerorts auch nach der Pandemie kaum geben. Etliche Unternehmen haben ihren Mitarbeitenden schon flexiblere Arbeitsmodelle für die Zukunft zugesichert – einige gehen noch weiter und wollen das Homeoffice dauerhaft als neue Normalität etablieren. Zu sehen ist das besonders in der IT-Branche. So versucht Europas grösster Softwarekonzern SAP, der seinen Beschäftigten schon vor der Pandemie die Möglichkeit von bis zu vier Homeoffice-Tagen pro Woche einräumte, nochmals an Flexibilität zuzulegen. Noch etwas weiter geht das IT-Unternehmen Hewlett Packard Enterprise (HPE). Bei der US-Firma wird das Homeoffice generell zum neuen Standard-Arbeitsort für die meisten Mitarbeiter erklärt. Das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der Technischen Universität Dortmund stellt fest, dass auch die Job-Zufriedenheit der meisten Arbeitnehmer im Homeoffice gestiegen ist. Das liege zu einem Grossteil daran, dass die Menschen sich ihre Arbeit daheim besser einteilen könnten als im Büro. Zudem sende eine Firma durch freimütige Homeoffice-Angebote Signale des Vertrauens und der Wertschätzung. Legende: Keystone / Archiv

6:46 Antibiotika-Resistenzen könnten durch Corona verstärkt werden Antibiotika werden bei Covid-19-Patienten einer Studie zufolge weitaus häufiger eingesetzt, als nötig wäre. Die Präparate würden wegen möglicher bakterieller Co-Infektionen verabreicht – diese gebe es aber bei Covid-19 vergleichsweise selten, berichten britische Forscher im Fachmagazin «The Lancet Microbe». Covid-19 selbst wird von einem Virus verursacht – gegen solche Erreger wirken Antibiotika nicht. Das Forscher-Team hatte Daten zu gut 8600 Covid-19-Patienten untersucht und gezielt auf Bakterieninfektionen getestet wurden. Nur etwa 1100 davon – etwa 13 Prozent – hatten demnach eine begleitende bakterielle Infektion. Meist habe es sich um Sekundärinfektionen gehandelt, die mehr als zwei Tage nach der Einlieferung der Patienten ins Krankenhaus erworben wurden. Der Einsatz antimikrobieller Medikamente ohne Bestätigung einer bakteriellen Co-Infektion durch gezielte Tests müsse verringert werden, betonen die Experten. Andernfalls drohten arzneimittelresistente Infektionen zu einer längerfristigen Folge der Pandemie zu werden.

5:15 Städtische Kriminalität durch Lockdowns weltweit gesunken Die Kriminalität in den Städten ist durch die Corona-Massnahmen weltweit in mehreren Bereichen gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Universität Cambridge. Die Forschenden untersuchten, wie viele Straftaten wie Diebstahl, Überfälle, Einbrüche oder Tötungsdelikte vor und während der Corona-Beschränkungen registriert wurden. Dafür nahmen sie 27 Städte unter die Lupe, darunter Barcelona, Chicago, Sao Paolo, London und Zürich. Im weltweiten Schnitt ging die Zahl der untersuchten Straftaten um 37 Prozent zurück. Taschendiebstähle beispielsweise gingen um fast die Hälfte zurück. Auch Autodiebstähle wurden fast 40 Prozent weniger verzeichnet. Die tägliche Zahl von Angriffen ging im Schnitt aller Städte um 35 Prozent zurück. Bei Tötungsdelikten fiel der Rückgang mit durchschnittlich 14 Prozent weniger stark aus. Dies liegt laut einer der Studienautorinnen daran, dass in vielen Gesellschaften ein signifikanter Teil der Tötungsdelikte zuhause begangen werde. Legende: Getty Images

4:21 Keine erneute Verschiebung der Olympischen Spiele Die Präsidentin des nationalen Olympischen Komitees (NOC) für Tokio 2020 schliesst eine erneute Verschiebung der Spiele aus. «Wir können nicht noch einmal verschieben», sagte Seiko Hashimoto der Zeitung Nikkan Sports. Die Spiele sollen am 23. Juli in Tokio eröffnet werden.

3:14 Geteiltes Zypern erleichtert Besuche im anderen Teil Zum ersten Mal seit Dezember werden auf der geteilten Mittelmeerinsel Zypern ab Freitag Kurzbesuche im jeweils anderen Inselteil wieder möglich. Darauf hätten sich die politisch Verantwortlichen des griechischen und des türkischen Landesteils geeinigt, bestätigte ein UNO-Sprecher. Während bisher eine Quarantänepflicht galt, die die sonst üblichen Kurzbesuche praktisch verunmöglichte, genügt ab Freitag ein negativer PCR-Test, der nicht älter als drei Tage ist. Damit sollen die Menschen auf der Insel nach monatelanger Trennung wieder zusammenkommen und Reisende sollen die Möglichkeit haben, beide Inselteile zu besuchen. Legende: Keystone

3:01 CDU-Kanzlerkandidat Laschet lehnt Impfpriorisierung von Kindern und Jugendlichen ab Der deutsche CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet lehnt eine priorisierte Impfung von Kindern und Jugendlichen ab. Dies, nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde den Pfizer/Biontech-Impfstoff für Kinder zwischen 12 und 16 zugelassen hat. Mit einer priorisierten Impfung sei nicht mehr genug Impfstoff da, so Laschet im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung «Ouest-France». Die bestehende Priorisierung bleibe deshalb richtig: Es müssten als Erstes die geimpft werden, die am gefährdetsten seien. Legende: Keystone

22:08 US-Regierung verkündet weitere Anreize für Corona-Impfung US-Präsident Biden kündigte am Mittwoch einen «nationalen Aktions-Monat» an, um dafür zu sorgen, dass bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli 70 Prozent aller Erwachsenen in den USA mindestens die erste Impfung gegen das Virus erhalten haben. Derzeit haben rund 63 Prozent der Erwachsenen mindestens eine Impfspritze bekommen. Biden kündigte weitere Anreize an, ebenso Schritte, um eine Impfung zu erleichtern. So können Eltern bei mehreren grossen Anbietern bis zum 4. Juli kostenlose Kinderbetreuung erhalten für die Zeit, in der sie eine Impfung bekommen oder sich von den Nebenwirkungen einer Impfspritze erholen. Um mehr Afroamerikaner zu einer Impfung zu bewegen, soll es spezielle Impfangebote in Friseur- und Schönheitssalons geben, die von Schwarzen betrieben werden. US-Vizepräsidentin Kamala Harris und andere hochrangige Mitglieder der Regierung wollen ausserdem durch das Land reisen, um für eine Impfung zu werben.

21:14 Keine Zunahme bei der Schwarzarbeit Die Covid-19-Pandemie hat im vergangenen Jahr auch die Überprüfung der Einhaltung von Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie die Bekämpfung von Schwarzarbeit erschwert. Die Vollzugsstellen konnten weniger Kontrollen durchführen. Die Lohnverstösse blieben gegenüber dem Vorjahr auf gleichem Niveau, Schwarzarbeit wurde weniger aufgedeckt. 01:19 Video Keine Zunahme der Schwarzarbeit Aus Tagesschau vom 02.06.2021. abspielen

20:23 Grossbritannien: Drei von vier Erwachsenen mindestens einmal geimpft Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Grossbritannien einen symbolischen Meilenstein erreicht. Mittlerweile haben drei Viertel (ganz genau: 74.9 Prozent) der Erwachsenen eine erste Corona-Impfung erhalten, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Knapp die Hälfte (48.9 Prozent) hat bereits die für den vollen Schutz notwendige zweite Impfung bekommen. Grossbritannien hatte die Impfkampagne zuletzt wegen Sorge um eine Ausbreitung der Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden war, noch einmal hochgefahren. Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante fordern Wissenschaftler allerdings immer lauter, die Aufhebung aller Corona-Restriktionen nach hinten zu verschieben. Bisher plant die Regierung diesen letzten Schritt für den 21. Juni. Premierminister Boris Johnson sagte am Mittwoch erneut, es gebe keine Daten, die dafür sprächen, die Lockerungen aufzuschieben. Er betonte jedoch, bis zu einer endgültigen Entscheidung werde es «ein bisschen länger» dauern. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Impfung Wie eine Moschee in Grossbritannien zum Impfzentrum wurde 11.02.2021 Mit Audio

19:57 Bern: Leise Kritik am Pilotveranstaltungs-Konzept des Bundes An den fünf Pilotveranstaltungen, mit denen der Kanton Bern mit Blick auf weitere Öffnungsschritte die Wirksamkeit von Corona-Schutzmassnahmen testen darf, wird eine Maskenpflicht gelten. Nach Angaben des Kantons Bern besteht der Bund auf dieser Schutzmassnahme. Auch sonst ist man beim Kanton nicht restlos zufrieden. Laut der kantonalen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) wurden die Vorgaben des BAG für diese fünf Pilotveranstaltungen bisher als kaum umsetzbar eingestuft. Gemeint ist nicht nur die Maskentragpflicht, sondern etwa auch die Pflicht, nur im Sitzen konsumieren zu dürfen. Deshalb suchte der Kanton mit den jeweiligen Veranstaltern nach Lösungen, um bestmöglich zu gewährleisten, dass sich am Veranstaltungsort keine Covid-19-infizierten Personen aufhalten. «Der Kanton Bern hätte damit Erfahrungen sammeln wollen, die über die rein planerischen und logistischen Aufgaben hinausgegangen wären», steht in der Mitteilung. Bei den Pilotveranstaltungen im Kanton handelt es sich um die Schweizer Leichtathletikmeisterschaften in Langenthal, ein Jubiläumsfest des FC Gerzensee und um vier Konzerte von «Patent Ochsner» im Berner Konzertlokal Bierhübeli. Auch soll im Klub Le Ciel in Bern eine Party steigen, und im Kursaal Bern finden die Startup-Days als Corona-Schutzmassnahmen-Pilotprojekt statt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 02.06.2021 Mit Audio