Der Ticker startet um 5:49 Uhr

11:34 Pandemie stärkt laut Studie Familie und Beziehung Die Pandemie wirke sich sehr stark und alles andere als einheitlich auf die Zufriedenheit der Frauen in der deutschsprachigen Schweiz aus, heisst es in der «annajetzt»-Frauenstudie. In den Augen vieler Frauen hat die Coronapandemie positive Auswirkungen auf ihr Beziehungsleben und die Familiensituation. Grund dafür ist laut Studie die frei werdende Zeit infolge ausgefallener Veranstaltungen und Treffen. Überwiegend negativ beurteilt werden die Auswirkungen der Pandemie auf das Berufsleben. In den meisten anderen Bereichen gehen die Meinungen der Befragten auseinander. Entscheidend ist in mehreren Bereichen die Familien- und Haushaltssituation. Frauen ohne Kinder etwa sehen positive Auswirkungen auf ihre freie Zeit, weil viele Termine wegfallen. Frauen mit Kindern zu Hause bewerten die Auswirkung auf ihre freie Zeit eher negativ, weil auch die Kinder mehr zu Hause sind. Frauen in Paarhaushalten bewerten die Auswirkungen der Pandemie auf das Beziehungsleben mehrheitlich positiv. Frauen in Familienhaushalten wiederum sehen positive Auswirkungen auf das Familienleben. Umgekehrt bewerten Frauen, die alleine leben, die Folgen auf ihr Beziehungsleben als negativ, da soziale Kontakte stark eingeschränkt sind. Legende: Keystone

11:07 Kein grosser Ansturm auf Berner Läden Die Läden in der Berner Innenstadt sind am Montagmorgen sanft aus dem Lockdown erwacht, anders als Ende April 2020, wie ein Augenschein eines Keystone-SDA-Reporters im Berner Stadtzentrum zeigte. Damals hatten sich noch lange Schlangen vor den Baumärkten und Gartencentern gebildet, die damals als erste wieder öffnen durften. Beim Warenhaus Loeb ist Sicherheitspersonal an jedem Eingang postiert, und Digitaltafeln zeigen an, wie viele zusätzliche Kundinnen und Kunden noch Platz hätten. Im Innern des Warenhauses fällt auf, wie rücksichtsvoll sich Personal und Kundschaft verhalten. Die Abstände werden genau eingehalten. Vor den Rolltreppen gibt es deshalb hin und wieder kurze Wartezeiten. Überall in der Stadt machen Geschäfte Werbung für vergünstigte Waren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Massnahmen Diese Lockerungen treten ab heute in Kraft 01.03.2021 Mit Video

10:41 Erste Covax-Impfung in Ghana Der Präsident von Ghana erhält die weltweit erste Injektion des Covax-Impfstoffs. Das westafrikanische Land erhielt die ersten 600'000 Dosen von AstraZeneca, die von der WHO durch die internationale Covax-Initiative kostenlos geliefert wurden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Impfung gegen Covid-19 Aus dem Archiv: Dank Covax werden auch ärmere Länder Impfstoff erhalten 07.12.2020 Mit Audio

10:00 Das Image der Schweiz ist «angeschlagen» Das Image einer «perfekten und gut organisierten» Schweiz ist durch die Covid-19-Pandemie «angeschlagen», so Nicolas Bideau, Direktor von Präsenz Schweiz. Während der zweiten Welle waren die ausländischen Zeitungen besonders kritisch. «Wir hatten unseren erstklassigen Moment» nach der Reaktion der Behörden auf die erste Welle des Coronavirus, «dann stürzten die Noten des Musterschülers angesichts der Pandemiezahlen ab», erklärte Bideau in einem von Le Nouvelliste veröffentlichten Interview. Seiner Meinung nach ist die aktuelle Periode kritisch für das Image des Landes. «Entscheidend ist, ob man sie überwindet oder nicht. Da steht das Image der Schweiz auf dem Spiel.» Der Bund sei aber «gut gerüstet», um die Herausforderung zu meistern, fügt er hinzu. Der Diplomat weist darauf hin, dass die Schweiz zu einem grossen Teil von ihren Exporten abhängig ist. Diese machen das Image der Schweiz aus. «Was wir dem Bundesrat vorgeschlagen haben, ist eine Intensivierung unserer Aktivitäten in Europa, insbesondere in unseren strategischen Exportgebieten: Süddeutschland, das benachbarte Frankreich und Norditalien», sagt er. Ein weiteres Ziel ist es, Schweizer Unternehmen in den Metropolen zu etablieren, um Schweizer Produkte und Know-how zu präsentieren. Die Kommunikation wird sich auf Innovation und Nachhaltigkeit konzentrieren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Massnahmen in Europa Auf diese Lockerungsstrategien setzen unsere Nachbarn 25.02.2021 Mit Video

8:50 Kanton Obwalden kann wieder impfen Der Kanton Obwalden kann wieder Erstimpfungen gegen das Coronavirus vornehmen. Wie das Gesundheitsamt am Montag mitteilte, ist wieder genügend Impfstoff vorhanden, um das kantonale Impfzentrum in Sarnen an einem Tag pro Woche zu öffnen. Obwalden hatte im Februar weniger Impfstoff erhalten als erwartet. Zweitimpfungen konnten nur vorgenommen werden, weil andere Kantone Impfdosen zur Verfügung stellten, das kantonale Impfzentrum in Sarnen wurde geschlossen. Ab März sollen wieder regelmässige Lieferungen eintreffen, teilte das Gesundheitsamt mit. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bei genug Impfstoff Kantone könnten im Akkord impfen 26.02.2021 Mit Audio

8:08 Frühjahrssession: Weitere Lockerungen bei den Corona-Massnahmen gefordert Vertreterinnen und Vertreter der bürgerlichen Parteien ergreifen in der Frühjahrssession die Gelegenheit, den Bundesrat via Covid-19-Gesetz zu weiteren Lockerungen bei den Corona-Massnahmen zu zwingen. Die Mehrheit zweier Kommissionen des Nationalrats (Wirtschaft und Gesundheit) beantragt eine weitgehende Öffnung bereits am 22. März. Die Vorlage wird von beiden Räten in der Frühjahrssession behandelt. Die gespaltene Mitte-Fraktion wird entscheidend sein. Audio Die Mitte-Fraktion entscheidet den Öffnungsstreit 02:15 min, aus HeuteMorgen vom 01.03.2021. abspielen. Laufzeit 02:15 Minuten.

7:08 Im Tierpark Bern freuen sich die Tiere auf die Besucher Zum dritten Mal wird der Tierpark Bern wiedereröffnet. Dieses Mal dürfen die Gäste jedoch nur den Aussenbereich besuchen. Maximal 500 Besucherinnen und Besucher sind gleichzeitig erlaubt. An einem guten Sonntag sind es bis zu 3000 Personen pro Tag. Direktor Bernd Schildger rechnet nicht mit Warteschlangen. Die Tiere in den Freianlagen würden sich auf die Menschen freuen. Audio Maximal 500 Personen dürfen den Tierpark Bern besuchen 02:07 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 01.03.2021. abspielen. Laufzeit 02:07 Minuten.

6:57 Glockengeläute und Schweigeminute am 5. März Am Freitag, 5. März ist es ein Jahr her, dass in der Schweiz der erste Mensch im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben ist. Bundespräsident Guy Parmelin ruft darum zu einer Gedenkminute und Glockengeläute für die mittlerweile über 9000 Verstorbenen im Land auf. Gedacht werden soll auch jener Menschen, die derzeit an der Krankheit leiden oder sich vor den Spätfolgen erholen, aber auch jener, die sie dabei unterstützten. «Der 5. März ist die Gelegenheit, am Mittag die Glocken läuten zu lassen und für eine Schweigeminute innezuhalten», schrieb Parmelin auf Twitter, Link öffnet in einem neuen Fenster. Parmelin wünscht sich, dass das gemeinsame Gedenken nicht allein ein Trauern ist. Es solle auch Gelegenheit sein, aus der Solidarität und Freundschaft Kraft zu schöpfen. Auf das Organisieren einer Gedenkzeremonie wolle der Bundesrat zurzeit verzichten, sagte Parmelin in der Tagesschau «19h30» des Westschweizer Fernsehens RTS. Das sei zusammen mit den Präsidenten des Nationalrats und des Ständerats entschieden worden. Bundespräsident Guy Parmelin in der Tagesschau «19h30» von RTS (franz.)