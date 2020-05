Der Ticker startet um 5:58 Uhr

23:12 Weitere Ausgangssperre übers Wochenende in der Türkei Seit Mitternacht Ortszeit gilt trotz der Lockerung vieler Corona-Beschränkungen in 15 türkischen Städten und Provinzen wieder eine weitgehende Ausgangssperre. Das Innenministerium in Ankara hatte sie am späten Donnerstagabend angekündigt. Solche Ausgehverbote verhängt die Regierung seit Mitte April. Betroffen sind auch diesmal wieder Metropolen wie Istanbul und die Hauptstadt Ankara. Am Samstag soll es noch einige Einkaufsmöglichkeiten geben. Bäckereien, Kliniken und andere als wichtig eingestufte Dienstleister dürfen übers ganze Wochenende weiterarbeiten. Nach Ende der Ausgangssperre sollen am Montag zahlreiche Corona-Beschränkungen aufgehoben werden.

22:13 Super League geht weiter In der Super League und der Challenge League wird ab dem 20. Juni weitergespielt. Dies beschlossen die Vertreter der Swiss Football League am Freitag. Nicht angenommen wurde dagegen das Anliegen für eine Aufstockung der Super League auf 12 Teams. Brancheninsider Thomas Grimm äussert sich zu den Hintergründen.

21:59 Bilanz der Halbklassen-Lösung Ab dem 8. Juni fällt die Beschränkung von 15 Schülern pro Klasse in den Kantonen Zürich und St. Gallen. Die Halbklassen-Lösung erntete vor allem von den Eltern Kritik – die Schulen ziehen aber ein positives Fazit. 03:00 Video Lob und Tadel für Halbklassen-Lösung in Zürich Aus Schweiz aktuell vom 29.05.2020. abspielen

21:25 New York will Corona-Beschränkungen ab 8. Juni langsam lockern In der Coronakrise könnte die Millionenmetropole New York in der zweiten Juniwoche mit ersten Lockerungen der Beschränkungen beginnen. In der kommenden Woche würden voraussichtlich alle Bedingungen dafür erfüllt, sagte Andrew Cuomo, Gouverneur des Bundesstaats New York, bei seiner täglichen Pressekonferenz. Um in die erste von vier Phasen des Lockerungsprozesses einzutreten, müssen die Regionen New Yorks sieben Bedingungen erfüllen – beispielsweise ausreichend freie Krankenhausbetten, ausreichend Tests und rückläufige Zahlen von Neuinfektionen. Alle neun anderen Regionen des Bundesstaats erfüllen diese Bedingungen bereits und haben mit Lockerungen begonnen.

21:00 USA beenden Zusammenarbeit mit WHO US-Präsident Donald Trump hat ein Ende der Zusammenarbeit der USA mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angekündigt. Die von den USA der WHO bisher zur Verfügung gestellten Mittel würden an andere globale Gesundheitszwecke gehen, sagte Trump bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Trump warf der WHO erneut vor, unter der Kontrolle der Regierung in Peking zu stehen, obwohl die USA ein Vielfaches der Beiträge Chinas bezahlten. Die UNO-Sonderorganisation habe sich notwendigen Reformen verschlossen. Der US-Präsident hatte bereits im vergangenen Monat eine vorläufige Einstellung der US-Zahlungen an die WHO veranlasst und damit international Kritik auf sich gezogen. Er machte die Organisation für die hohe Anzahl der Toten in der Coronakrise mitverantwortlich.

20:43 Südamerika entwickelt sich zum Epizentrum Brasilien hat fast 440'000 bestätigte Corona-Fälle und gegen 27'000 Todesopfer. Trotz dieser alarmierenden Zahlen glauben viele Brasilianer nach wie vor nicht wirklich an die Gefährlichkeit des Virus. Eine Reportage aus Manaus. 01:58 Video Fälle in Brasilien nehmen zu Aus Tagesschau vom 29.05.2020. abspielen

20:21 Das Velo boomt in der Krise Momentan schwingen sich so viele Menschen in den Sattel wie nie, das Velo hat ordentlich Schwung erhalten in der Corona-Krise. Bis zu 140 Prozent längere Distanzen fuhren die Schweizerinnen und Schweizer. Wie sich der Schub auf die Velobranche auswirkt, sehen Sie hier: 02:04 Video Velofahren liegt wegen Corona im Trend Aus Tagesschau vom 29.05.2020. abspielen

19:53 Israel erwägt Wiedereinführung von Beschränkungen Nach einem ungewöhnlich starken Anstieg von Corona-Infektionen erwägt Israel die Wiedereinführung von Beschränkungen. Sollte der Trend bei den Neuinfektionen vor allem in Schulen anhalten, sei eine solche Massnahme denkbar, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der positiven Tests stieg auf 101 am Freitag von vier am vergangenen Samstag. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will sich am Samstag mit Ministern und Vertretern des Gesundheitssystems treffen, um über eine mögliche Schliessung von bestimmten Schulklassen zu beraten. In dem Land hatte es zuletzt einige Lockerungen gegeben. Mitte Mai hatte Israel mit der Öffnung der Schulen begonnen.

19:31 Sommaruga und Merkel tauschen sich aus Deutschland übernimmt Anfang Juli die EU-Ratspräsidentschaft. Das könnte eine Chance sein für die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU, hofft Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Sie hat heute Mittag per Videoschaltung eine Stunde mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel gesprochen. Dabei ging es auch um die Zuammenarbeit in der Coronakrise. 01:57 Video Bundespräsidentin Sommaruga spricht mit Angela Merkel Aus Tagesschau am Vorabend vom 29.05.2020. abspielen

18:58 Kritik am Schutzkonzept für Unterschriftensammlungen Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats (SPK) ist unglücklich mit dem Standardschutzkonzept des Bundes für Unterschriftensammlungen. Es bestehe Zweifel, ob dieses praxistauglich sei. Das Schutzkonzept sieht beispielsweise vor, dass Sammlerinnen und Sammler sowie andere Personen zwei Meter Abstand zueinander halten und sich regelmässig die Hände reinigen. Unterschriftenlisten sollen so aufgelegt beziehungsweise fixiert werden, dass sie beim Ausfüllen möglichst nicht in die Hand genommen werden müssen.

18:19 Darf man wieder Grillpartys organisieren? Am verlängerten Pfingstwochenende dürfen sich erstmals wieder Personengruppen mit über fünf Leuten treffen. Sie gelten als Versammlungen, weil sie spontan zustande kommen. Gleichzeitig bleiben aber Veranstaltungen noch für eine weitere Woche verboten und sind erst ab dem 6. Juni zugelassen. Sind somit organisierte Geburtstagsfeste oder Grillpartys auf öffentlichen Plätzen mit über fünf Personen weiterhin verboten? Jein lautet die Antwort.

17:56 Parlament soll Notrecht des Bundesrats überprüfen können Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats (SPK) will die Handlungsfähigkeit der Bundesversammlung in künftigen Krisensituationen stärken. So soll das Parlament das Notrecht des Bundesrats wirkungsvoll überprüfen können. Die SPK hat ohne Gegenstimme zwei entsprechende Kommissionsinitiativen eingereicht, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Eine fasst Anpassungen des Parlamentsrechts ins Auge, eine verlangt die Prüfung weiterer gesetzlichen Anpassungen. Angedacht ist etwa die Schaffung einer Delegation zur Prüfung der Notverordnungen des Bundesrats.

17:35 SNB: Keine schnelle Erholung der Schweizer Wirtschaft Die Schweizerische Nationalbank (SNB) glaubt nach dem starken Rückgang der Aktivitäten wegen des Coronavirus nicht an eine schnelle Erholung der Schweizer Wirtschaft. Der Einbruch wegen des damit verbundenen Lockdowns sei «sehr rasch und heftig» gewesen, sagte SNB-Direktor Fritz Zurbrügg im Interview mit der «Schweiz am Wochenende». Die Politik habe zum Schutz der Bevölkerung weite Teile der Wirtschaft gewissermassen per Knopfdruck abstellen müssen. «Das Tempo bei der Erholung wird aber nicht so hoch sein, das wird mehr Zeit brauchen. Kurzum, der aufwärtsgerichtete Teil des 'V' wird wohl weniger steil sein», meinte er mit Blick auf die kommenden Monate. «Man kann den Knopf nicht einfach wieder drücken und alles ist wieder wie vorher.» Legende: Keystone

17:18 Louvre im Juli wieder geöffnet Der Pariser Louvre soll nach der Corona-Zwangspause ab 6. Juli, einem Montag, wieder zu besichtigen sein. Man arbeite an der Wiedereröffnung des Museums, verkündete die Einrichtung am Freitag. Man hoffe, dass die Franzosen, bald auch die Europäer und alle Besucher den Weg zurück ins Museum finden, erklärte der Louvre-Direktor Jean-Luc Martinez. Ästhetische Erfahrungen und Begegnungen seien wichtig, so der Kunsthistoriker. Der Louvre in Paris gehört zu den meistbesuchten Museen der Welt. Legende: Keystone

17:05 Swiss-Chef verspricht Rückerstattung Swiss-Chef Thomas Klühr entschuldigt sich bei den Kundinnen und Kunden, dass es bei den Rückerstattungen und Umbuchen für Swiss-Flüge zu grossen Verzögerungen kommt. «Wir sind aktuell nicht in der Lage, die Fristen einzuhalten. Dafür muss ich mich entschuldigen», sagte er im «Tagesgespräch» von Radio SRF. Diese Tatsache ändere aber nichts daran, dass die Kunden ein Recht auf Rückerstattungen hätten.

16:51 Viele offene Fragen In der Schweiz sei erstmals ein Kind gestorben, das sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, wie Stefan Kuster vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag vor den Medien erklärte. Das im Kanton Aargau wohnhafte Kind habe sich im Ausland angesteckt, so Kuster. Das Kind starb nach einer Hirnhautentzündung, heisst es beim Kantonsärztlichen Dienst im Aargau. Nach wie vor bleiben aber viele Fragen offen.

16:36 Bundesrat beantragt zusätzliche 15 Milliarden Der Bundesrat beantragt dem Parlament zusätzlich rund 15 Milliarden Franken zur Bewältigung der Corona-Krise. Der grösste Teil davon ist für die Arbeitslosenversicherung (ALV) bestimmt. Die Finanzkommission des Nationalrats hat ohne Gegenstimme die Kredite gutgeheissen. Mit dem Geld sollen die Kosten der Kurzarbeitsentschädigung gedeckt werden. In der ausserordentlichen Session hatten die Räte bereits 6 Milliarden Franken für die Arbeitslosenversicherung bewilligt. Zudem erhöhte der Bundesrat die Verschuldungslimite der Sozialversicherung um 8 Milliarden Franken.

16:18 Drive-In-Testzentrum in Luzern wird nicht mehr benötigt Weil es im Kanton Luzern weniger Neuansteckungen mit dem Coronavirus gibt, können die Spitäler und Hausarztpraxen die Tests alleine bewältigen. Die ergänzenden Testangebote des Kantons werden nicht mehr benötigt. Deshalb werde das Drive-In-Testzentrum beim Armee Ausbildungszentrum in Luzern per Ende Mai eingestellt, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Gleiches gelte für das Angebot, sich mithilfe der Spitex zu Hause auf das Coronavirus testen zu lassen.

15:55 Armeeeinsatz im Gesundheitswesen abgeschlossen Die Armee hat am Freitag ihren Corona-Einsatz für das Gesundheitswesen abgeschlossen. Seither wurden rund 280 Aufträge in der ganzen Schweiz erfüllt. Es verbleiben noch rund 1000 Militärangehörige im Assistenzdienst, wie die Armee heute mitteilte. Mit der Auslösung der Mobilmachung am 16. März 2020 hatte der Bundesrat die Armee beauftragt, das zivile Gesundheitswesen, die Eidgenössische Zollverwaltung und die kantonalen Polizeikorps mit bis zu maximal 8000 Armeeangehörigen zu unterstützen. Seither haben zeitweise bis zu 5000 Armeeangehörige in allen Schweizer Kantonen sowie im Fürstentum Lichtenstein rund 300'000 Diensttage geleistet. Sämtliche Aufträge konnten zur vollsten Zufriedenheit der zivilen Behörden erfüllt werden. Legende: Keystone