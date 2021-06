Am Vortag hatte von der Leyen im Rahmen des Corona-Aufbauprogramms der EU bereits Spanien und Portugal Milliardensummen in Aussicht gestellt. Der Start der Auszahlungen wird für Juli erwartet. Vorher muss noch der Rat der EU-Länder zustimmen.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat Griechenland Corona-Hilfen in Höhe von 30,5 Milliarden Euro zugesagt. Die griechischen Corona-Aufbaupläne seien ambitioniert und hätten das Potenzial, Griechenland über die nächsten Jahrzehnte in eine bessere Zukunft zu führen, sagte von der Leyen bei einem Besuch in Athen. 8 Milliarden Euro sollen noch in diesem Jahr fliessen.

Boris Johnson wird als Reaktion auf diese Entwicklung die angekündigten Lockerungen um vier Wochen verschieben. Am Mittwochabend stimmte das Parlament in London dieser «Pause» mit deutlicher Mehrheit zu. Allerdings stimmten mehr als 50 Abgeordnete von Johnsons Konservativer Partei gegen die Regierung.

Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus steigt die Zahl der Neuinfektionen in England wieder stark an. Einer Datenanalyse im Auftrag der Regierung zufolge lag das Wachstum zwischen dem 3. Mai und dem 7. Juni bei 50 Prozent. Der Zeitraum stimme mit der Verbreitung von Delta überein, teilte das Gesundheitsministerium in London mit. Treiber seien junge und meist ungeimpfte Menschen.

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist wieder ein Kreuzfahrtschiff in Palma auf Mallorca vor Anker gegangen. Die «Mein Schiff 2» der deutschen Reederei Tui Cruises kam am frühen Donnerstagmorgen in Mallorca an. Für die Passagiere gelten die gleichen Regeln, wie für ankommende Flugpassagiere: Sie müssen einen negativen Corona-Test, ein Impfzertifikat oder den Nachweis einer überstandenen Corona-Erkrankung vorlegen.

Wer in Österreich entweder geimpft, genesen oder getestet ist, salopp gesagt also 3-G-Bürger ist, der darf sich auf den Party-Sommer ab 1. Juli freuen. Angesichts der niedrigen Neuinfektionszahlen wird in Österreich ab Juli die Nachtgastronomie wieder geöffnet.

Am Tag zuvor soll der Corona-Notstand für Tokio sowie weitere Präfekturen angesichts gesunkener Infektionszahlen beendet werden. Zuschauer aus dem Ausland sind bei Olympia in Tokio bereits ausgeschlossen worden.

Olympia-Gastgeber Japan will trotz der andauernden Corona-Pandemie bei den Sommerspielen maximal 10'000 heimische Zuschauer in den Wettkampfstätten zulassen. Dies schreibt die japanische Tageszeitung «Mainichi Shimbun». Die offizielle Entscheidung soll am kommenden Montag fallen.

Die Pandemie bedroht nicht nur in Form einer Lungenkrankheit die Gesundheit und das Leben von Menschen in aller Welt. Auch viele Krisen und Konflikte haben sich verschärft, wie der jährlich erscheinende Bericht «Global Peace Index» des Institute for Economics and Peace in London zeigt. Demnach hat sich die Friedenssituation im Schnitt zum neunten Mal in zwölf Jahren verschlechtert.

Das Team um Cornel Fraefel und Jackub Kubaki vom Virologischen Institut der Universität Zürich machte nun gemeinsam mit der Klinik für Zoo-, Heim-, und Wildtiere am Tierspital Zürich und der Stiftung Fledermausschutz Jagd auf Viren, denen Fledermäuse in der Schweiz als Reservoir dienen.

In Kot- und Gewebeproben von in der Schweiz lebenden Fledermäusen haben Virologinnen und Virologen der Uni Zürich nach Viren gefahndet. Sie entdeckten 16 Virusfamilien, die Wirbeltiere infizieren können, darunter Coronaviren. Von einer Gefahr für Menschen gehen sie aber nicht aus.

Ungarn hatte am 1. September des Vorjahres eine sogenannte Grenzsperre eingeführt. Ausländer dürfen seitdem nicht ins Land, jedoch gibt es viele Ausnahmen, so etwa für Geschäftsreisende und Pendler. Touristische Reisen sind allerdings noch nicht möglich.

Das EU-Land Ungarn hebt am 24. Juni die wegen der Pandemie eingeführten Kontrollen an den Binnengrenzen des Schengen-Raums wieder auf. Dies erklärte der ungarische Aussenminister Peter Szijjarto am Mittwoch. Voraussetzung dafür sei, dass es in Hinblick auf die Pandemie bis dahin «keine unerwartete Wendung» gibt, fügte er hinzu.

Wie schnell sich das Virus derzeit ausbreitet, zeigt die Gesamtzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage: 55'216 Fälle zwischen dem 10. und 16. Juni bedeuten ein Plus von fast einem Drittel im Vergleich zur Vorwoche. Experten gehen zudem von einer Dunkelziffer in etwa gleicher Höhe aus. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen nahm im Wochenvergleich sogar um 40 Prozent zu.

Die Delta-Variante des Coronavirus treibt die Zahl der Neuinfektionen in Grossbritannien weiter deutlich in die Höhe. Am Mittwoch meldeten die Behörden 9055 neue Fälle - das waren etwa 1380 mehr als am Vortag und der höchste Tageswert seit Februar. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die noch Anfang Mai unter 20 lag, stieg mittlerweile wieder auf deutlich mehr als 70 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Virusvariante Delta nimmt in Deutschland zu

Die in Indien entdeckte Coronavirus-Variante Delta hat ihren Anteil an den Sars-CoV-2-Neuinfektionen in Deutschland binnen einer Woche deutlich gesteigert. Mit 6.2 Prozent in der Kalenderwoche 22 (31. Mai bis 6. Juni) bleibe sie aber weiter relativ selten, heisst es im jüngsten Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den als besorgniserregend eingestuften Mutanten vom Mittwochabend. In der Woche zuvor (KW 21) hatte der Anteil der Delta-Variante an den untersuchten Proben demnach noch bei 3,7 Prozent gelegen.

Mit einem Anteil von gut 86 Prozent an den untersuchten Proben löste die Variante Alpha (B.1.1.7, entdeckt in Grossbritannien) in der ersten Juniwoche bundesweit weiter den Grossteil der Infektionen aus. Ihr Anteil sinkt allerdings langsam. Die weiteren besorgniserregenden Varianten Beta und Gamma spielen nach wie vor eine untergeordnete Rolle.