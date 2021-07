Der Ticker startet um 5:40 Uhr

20:51 Portugal: Hotelübernachtungen nur noch mit negativem Test oder Impfung Portugal verlangt künftig für Hotelübernachtungen einen negativen Coronatest, eine vollständige Impfung oder eine Genesung. Freitagabends und an Wochenenden sind diese Nachweise auch für Restaurantbesuche im Innenbereich von 60 Stadtbezirken – darunter Lissabon und Porto - nötig, wie die Regierung ankündigt. Ein nächtliches Ausgangsverbot wurde auf weitere Teile des Landes ausgeweitet. In Portugal sind die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen wieder stetig gestiegen. Frankreich rät derweil von Reisen nach Portugal und Spanien in den Sommerferien ab. Grund sei die Risiken durch die hoch ansteckende Delta-Variante, sagt der Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, Clement Beaune, im Fernsehsender France 2.

20:02 Zweites Referendum gegen Covid-19-Gesetz Die Gegner des Covid-19-Gesetzes haben am Donnerstag in Bern ihr zweites Referendum eingereicht. Insgesamt kamen 168'000 Unterschriften zusammen, wie die drei Referendumskomitees der «Freunde der Verfassung», des Netzwerks Impfentscheid und das Aktionsbündnis Urkantone mitteilten. Für die Referendumsträger schafft insbesondere das Covid-Zertifikat für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete die Grundlage für die rechtliche Diskriminierung Ungeimpfter. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben vom Impfstatus abhängig zu machen, sei verfassungswidrig und verwerflich. Das sei durch keine Bedrohungslage gerechtfertigt. Ein weiterer Dorn im Auge ist den Gegnern des Gesetzes die Machtausweitung für den Bundesrat in einem neuen Artikel. 2020 seien «zur vermeintlichen Pandemiebekämpfung über 130 Milliarden an Steuergeldern verschleudert» worden. Bis heute fehlten indessen belastbare Beweise für die Wirksamkeit der Massnahmen. Audio Zweites Referendum gegen Covid-19-Gesetz eingereicht 02:54 min, aus Echo der Zeit vom 08.07.2021. abspielen. Laufzeit 02:54 Minuten.

19:24 EU nimmt Russlands Covid-Zertifikat unter die Lupe Die Europäische Union bietet Russland nach Angaben aus Moskau die gegenseitige Anerkennung digitaler Corona-Impfpässe an. «Wir sind bereit, uns zu treffen und das zu erörtern», sagte ein Sprecher von Gesundheitsminister Michail Muraschko gemäss der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Zuvor sagte der EU-Botschafter in Moskau, Markus Ederer, es gebe den Vorschlag aus Brüssel, die elektronischen Zertifikate für eine Impfung gegen das Coronavirus gegenseitig anzuerkennen. Die Initiative gilt als bemerkenswert, weil bisher weder die EU den in Russland entwickelten Impfstoff Sputnik V anerkennt noch Russland westliche Impfstoffe wie Pfizer/Biontech und Moderna erlaubt. Beide Seiten werfen sich vor, die jeweils anderen Impfstoffe schlecht zu reden. In der EU wird Sputnik V über eine nationale Zulassung in Ungarn und auf Wunsch auch in der Slowakei gespritzt. Zudem erkennen etwa die EU-Mitglieder Zypern und Griechenland die Sputnik-Impfung russischer Touristen an.

19:02 520 Millionen Impfdosen sollen nach Afrika gehen Die internationale Impfstoff-Initiative Covax peilt für dieses Jahr die Lieferung von 520 Millionen Dosen nach Afrika an. Bislang sind 25 Millionen Dosen an 44 Länder dieses Kontinents verteilt worden. Mit der Versorgung sei man noch nicht zufrieden, sagt Covax-Direktorin Aurelia Nguyen. Sie stellt mehr Impfstoff ab September in Aussicht. Am Dienstag hat sie auf Twitter vermeldet, weltweit habe Covax bereits 100 Millionen Impfdosen ausgeliefert.

18:47 Israel: Tochter gewinnt Impfstreit – Mutter hat das Nachsehen In Israel darf sich eine 16-Jährige gegen den Willen ihrer Mutter impfen lassen. Das Bezirksgericht in Haifa hat das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Insbesondere hat es auf die Empfehlung des Gesundheitsministeriums verwiesen, alle Israelis vom Alter von zwölf Jahren an impfen zu lassen. Die Jugendliche hatte im März gegen die Mutter geklagt. Die junge Frau wollte sich – wie ihr Vater und andere Angehörige – gegen das Coronavirus schützen. Die Mutter lehnte die Impfung jedoch ab. Sie hält diese für einen «Massenversuch» und befürchtet Nebenwirkungen. Die Mutter muss nun die Gerichtskosten von umgerechnet rund 1300 Euro tragen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel ist zuletzt wieder deutlich gestiegen: Gemäss dem Gesundheitsministerium sind binnen 24 Stunden 518 neue Fälle gemeldet worden, es hat erstmals in diesem Monat wieder zwei Tote gegeben. Die meisten der neuen Fälle stehen nach offiziellen Angaben in Verbindung mit der Delta-Variante. Legende: Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat Jugendliche dazu aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Reuters

18:25 Corona-Testpoints in der Luzerner Innenstadt An den kommenden zwei Wochenenden können sich Nachtschwärmer in der Innenstadt jeweils am Freitag- und Samstagabend testen lassen. Ein Testpoint wird auf dem Bahnhofplatz zur Verfügung stehen, ein zweiter ab nächster Woche voraussichtlich auch auf dem Theaterplatz. Die Testpoints sind vom frühen Nachmittag bis in den späten Abend hinein offen. Für den Antigen-Schnelltest ist keine Anmeldung erforderlich und das Covid-Zertifikat kann vor Ort ausgestellt werden. Die gesammelten Erfahrungen sollen nach der Pilotphase ausgewertet werden. Initiiert haben dieses Pilotprojekt die IG Kultur Luzern und die Bar & Club Kommission. Das Projekt kam zustande, weil die Testkapazitäten im Stadtzentrum teils erschöpft seien. Legende: Corona-Testpoints in der Luzerner Innenstadt für Partygänger. Keystone

17:58 Corona-Infektionen steigen in den Niederlanden explosionsartig Am Donnerstag wurden rund 5500 Fälle gemeldet. Das ist die höchste Zahl seit dem 14. Mai, wie das nationale Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Donnerstag mitteilte. Vor genau einer Woche waren es noch rund 800 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Niederlande hatten zum 26. Juni fast alle Corona-Massnahmen aufgehoben. Nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln muss eine Maske getragen werden. Vielerorts wird aber die Grundregel vom Sicherheitsabstand von 1.5 Metern nicht eingehalten.

17:02 Initiativen für eine höhere Impfquote Impfen gegen das Coronavirus ist freiwillig. Um die Impfquoten zu erhöhen, wird versucht, noch Zögernde oder Impfunwillige mit Vorteilen vom Sinn eines Piks zu überzeugen. Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse fordert, dass die Kantone Gruppen wie Migranten gezielt anzusprechen. Nach Ansicht des Infektiologen Andreas Cerny sollen Hausärztinnen und Hausärzte stärker in die Impfkampagne eingebunden werden.

In den Kantonen Schwyz, Bern und Basel sind Impfteams in Bussen und Trucks unterwegs. Der Kanton Aargau plant zudem Impfmöglichkeiten in Shoppingzentren.

Im Kanton Basel-Stadt und Kanton Bern können sich Interessierte auch ohne Anmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen. Am Impfzentrum bei der Messe Basel wurde erstmals ein sogenannter Walk-In-Nachmittag durchgeführt.

In Griechenland erhalten junge Leute eine Bezahlkarte im Wert von 150 Euro, wenn sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen, wie die Regierung kürzlich mitteilte.

Für Impfungen sind in den USA von der Regierung und Unternehmen zahlreiche Anreize geschaffen worden, beispielsweise kostenlose Donuts, Pommes, U-Bahn-Karten, Eintrittskarten für Museen und Sportveranstaltungen, eine Geld-Lotterie und die Verlosung von kostenlosen Studienplätzen für Kinder und Jugendliche. 00:12 Video Engelberger: «Da muss man nicht eine Schoggi dazugeben» Aus News-Clip vom 05.07.2021. abspielen

16:04 Südkorea registriert höchsten Tageswert Die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektion in Südkorea ist auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie gestiegen. Am Mittwoch seien 1275 Fälle verzeichnet worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mit. Die Gesamtzahl der Infektionen kletterte demnach auf mehr als 164'000. Die Schwelle von 1000 Fällen war bereits am Dienstag zum ersten Mal seit Ende Dezember wieder überschritten worden. Beamte des Gesundheitsministeriums sprachen daraufhin vom Beginn einer vierten Infektionswelle.

15:17 Keine Zuschauer an den Olympischen Spielen in Japan Nach der erneuten Verhängung des Corona-Notstands in Japan haben die Olympia-Organisatoren den Ausschluss von Zuschauern von den Wettbewerben in Tokio beschlossen. Dies gaben die japanischen Gastgeber nach Beratungen mit dem Internationalen Olympischen Komitee am Donnerstag bekannt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wegen Corona-Notstand Olympia-Wettkämpfe in Tokio ohne Zuschauer 08.07.2021 Mit Video

14:45 Delta-Variante auch in der Schweiz auf dem Vormarsch In der Woche zwischen dem 28. Juni und dem 4. Juli hat die Delta-Variante des Coronavirus 27 Prozent der registrierten Ansteckungen in der Schweiz und Liechtenstein verursacht. Damit steigen die Ansteckungen mit dieser Mutation seit der letzten Maiwoche kontinuierlich. Insgesamt verzeichnete das Bundesamt für Gesundheit in der Berichtswoche 1035 laborbestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus, wie dem Bericht vom Donnerstag zu entnehmen ist. Gegenüber der Vorwoche sind das 40 Prozent mehr und der erste Anstieg seit Mitte April. Für die Berichtswoche wurden bisher 12 Hospitalisationen im Zusammenhang mit einer laborbestätigten SARS-CoV-2-Infektion gemeldet. In der Vorwoche waren es zum selben Zeitpunkt 24 gemeldete Hospitalisationen. Somit sank die Zahl der Hospitalisationen im Vergleich zur Vorwoche voraussichtlich trotz der ausstehenden Nachmeldungen. 02:12 Video In diesen europäischen Ländern ist Delta weit verbreitet Aus Tagesschau vom 07.07.2021. abspielen

14:07 Dritte Corona-Welle bäumt sich in Afrika auf In Afrika sind bisher erst 1.19 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. «Das ist zu diesem Zeitpunkt der Pandemie viel zu wenig», beklagte am Donnerstag John Nkengasong von der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union, der Africa CDC. Die Infektionswelle werde von der hochansteckenden Delta-Variante getrieben, die bisher in 15 afrikanischen Ländern nachgewiesen wurde. Seit Beginn der dritten Welle im Mai ist die Zahl der Corona-Fälle demnach sieben Wochen in Folge gestiegen. In der vergangenen Woche wurden auf dem Kontinent mehr als 251'000 neue Fälle gemeldet, was einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. In 16 afrikanischen Ländern steigt die Zahl der Fälle laut der Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Matshidiso Moeti. «Das Schlimmste steht noch bevor», warnt die WHO-Regionaldirektorin

13:31 Das BAG meldet 268 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 268 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 195 . Das sind 89 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 8 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 24.91 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 1.0 Prozent . Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'644 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 31 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 0 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 79 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 35 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 69 Prozent ausgelastet. Davon sind 3 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:58 Wirtschaftslage: Arbeitgeberverband dämpft Hoffnung auf rasche Erholung Der Schweizer Arbeitgeberverband (SAV) mahnt vor zu hohen Erwartungen an die wirtschaftliche Erholung nach Corona. Zwar entwickle sich die Schweizer Wirtschaft zurzeit äusserst positiv – aber ein erneutes Aufflammen der Pandemie sowie zurückhaltender Konsum, gepaart mit vielen Firmenkonkursen, seien eine gefährliche Mischung. Weiterhin angespannt sei die Lage vor allem in einer Branche: im Gastgewerbe und der Beherbergung. Hier komme es zu strukturellen Veränderungen, gleichzeitig fehle es vor allem im Gastgewerbe an Fachkräften, heisst es im SAV-Beschäftigungsbarometer. Ein weiterer Knackpunkt betrifft vor allem Unternehmen aus der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie: Die fast überall in der westlichen Welt gleichzeitig erstarkte Konjunktur hat Lieferengpässe zur Folge, was die Erholung der betroffenen Betriebe hierzulande bremst. Audio Die schwierige Stellensuche der Lehrabgänger 03:06 min, aus Rendez-vous vom 01.07.2021. abspielen. Laufzeit 03:06 Minuten.

12:50 St. Gallen: Fast jeder zweite beatmete Covid-Patient ist 2020 verstorben Insgesamt wurden im Kanton St. Gallen im letzten Jahr 2176 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung in akutsomatischen Spitälern behandelt; das sind drei Prozent aller Spitalaufenthalte. Davon mussten 162 Corona-Patienten künstlich beatmet werden, durchschnittlich 12.9 Tage lang, schreibt die Staatskanzlei. Die Überlebenschancen von Covid-19-Patienten sind deutlich besser, wenn sie keine Beatmung benötigen. Von den beatmeten Patientinnen und Patienten verstarb fast jede zweite Person. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht der Fachstelle für Statistik und dem Amt für Gesundheitsversorgung, in dem sämtliche Spitalaufenthalte im Kanton St. Gallen analysiert wurden. Aufgrund der Grösse des Kantons seien die Resultate auch auf schweizweiter Ebene von Relevanz, heisst es weiter in der Mitteilung der St. Galler Staatskanzlei.

12:13 EU anerkennt Schweizer Covid-Zertifikat Reisehungrige können aufatmen: Die EU-Kommission hat grünes Licht für das Schweizer Covid-Zertifikat gegeben, wie die Brüsseler Behörde mitteilt. Damit wird das Schweizer Covid-Zertifikat von allen EU-Staaten anerkannt. In der EU gilt das EU-Zertifikat seit dem 1. Juli. Für Schweizerinnen und Schweizer bedeutet dies nun: Ab Freitag können sie ihr Zertifikat bei der Einreise in ein EU-Land, nach Island oder Norwegen vorweisen. Der im Dokument enthaltene QR-Code weist nach, ob jemand geimpft, getestet oder genesen ist. Damit wird das Reisen innerhalb Europas zwar einfacher, doch ganz so einfach ist es dann doch nicht: Denn die unterschiedlichen Einreise-Vorschriften bleiben weiterhin bestehen. So etwa gibt es keine EU-weit einheitliche Gültigkeitsdauer von Zertifikaten für Genesene sowie PCR-Tests. Ausserdem ist unterschiedlich geregelt, ab wann bei einer geimpften Person der Impfschutz als vollwertig anerkannt wird. Audio Covid-Zertifikat bringt ab Freitag Reisefreiheit 13:57 min, aus Info 3 vom 07.07.2021. abspielen. Laufzeit 13:57 Minuten.

12:00 Grossbritannien: Händler fordern klare Ansagen von der Regierung Angesichts der geplanten Aufhebung der Maskenpflicht am 19. Juli fordern Einzelhändler in England klare Ansagen der britischen Regierung. «Unser Hauptanliegen ist, dass die Regierung deutlich macht, was Regulierung und was Ratschlag ist, damit die Menschen verstehen, was von ihnen erwartet wird», sagte die Chefin des Handelsverbands BRC, Helen Dickinson, am Donnerstag. Klare Vorgaben könnten dazu beitragen, Konfrontationen zu vermeiden, bei denen Beschäftigte zwischen die Fronten geraten, sagte Dickinson. Während der Pandemie seien die Mitarbeiter verstärkt Opfer von Gewalt, Missbrauch und Beleidigungen geworden. Ihr Schutz müsse sichergestellt werden. Dabei gehe es auch um ihre Gesundheit, Geschäfte sollten deshalb weiter Desinfektionsmittel bereitstellen. Audio Aus dem Archiv: Wegfallen der Maskenpflicht stösst auf Kritik 05:12 min, aus Rendez-vous vom 06.07.2021. abspielen. Laufzeit 05:12 Minuten.

11:39 Deutschland: Knapp 4000 Corona-Erkrankungen trotz Impfung Bislang kam es in Deutschland zu 3806 sogenannten Impfdurchbrüchen – also symptomatischen Covid-Erkrankungen trotz vollständiger Impfung. Im selben Zeitraum wurden insgesamt 975'000 Corona-Erkrankungen registriert. Das geht aus dem Lagebericht des Robert Koch-Instituts, Link öffnet in einem neuen Fenster (RKI) von Mittwochabend hervor. Der grösste Teil der in den vergangenen Monaten übermittelten Covid-19-Fälle sei nicht geimpft gewesen, schreibt das RKI. Die geschätzte Impfeffektivität über alle Impfstoffe hinweg liege bei Erwachsen bei knapp über 90 Prozent. Das bestätige die hohe Wirksamkeit aus den klinischen Studien. Das RKI betont jedoch, dass die registrierten Werte mit Vorsicht interpretiert werden sollten und «vor allem der Einordnung der Impfdurchbrüche und einer ersten Abschätzung der Impfeffektivität» dienten.

11:06 Sehnsucht der Schweizerinnen und Schweizer nach Kultur steigt Knapp ein Drittel der Bevölkerung in der Schweiz will wieder Kulturveranstaltungen «ohne Bedenken» besuchen. Dabei ist der gesellschaftliche Aspekt ausschlaggebend für den Wunsch nach kultureller Aktivität, wie die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und das Bundesamt für Kultur (BAK) am Donnerstag mitteilten. Zudem hat der Einfluss der Pandemie auf das Budget, das Schweizerinnen und Schweizer für Kulturbesuche bereithalten, zwar abgenommen, bleibt aber signifikant: 36 Prozent der Befragten rechnen damit, dass sie weniger für Kulturbesuche ausgeben – dies im Vergleich zu 55 Prozent im letzten Herbst. Dies ergaben repräsentative Umfragen zum Kulturverhalten in Zeiten der Pandemie: Für die aktuelle Befragung wurden von 9. bis 28. April 1200 Einwohnerinnen und Einwohner in der ganzen Schweiz befragt. Diese steht im Vergleich zu einer gleich angelegten Befragung vom September 2020.