Weiter soll unter anderem festgelegt werden, dass private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum dann nur gestattet sind, wenn an ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts und eine weitere Person einschließlich dazugehörender Kinder bis zur Vollendung des 14.Lebensjahres teilnehmen. Unter anderem dürfen bei einer höheren Inzidenz zudem die meisten Läden und die Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie die Gastronomie nicht öffnen. An Schulen soll Präsenzunterricht zudem nur mit zwei Coronatests pro Woche gestattet werden.

So soll von 21.00 bis 5.00 Uhr der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung oder eines dazugehörigen Gartens im Grundsatz nicht erlaubt sein. Gelten sollen diese und andere Beschränkungen, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Das bedeutet, dass binnen einer Woche mehr als 100 Neuinfizierte auf 100’000 Einwohner kommen.

Die Menschen in weiten Teilen Deutschlands müssen sich auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen. Eine entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes hat die deutsche Regierung in Berlin beschlossen.

Die Pandemie belastete Rudolf Anschober so stark, dass er nun gesundheitsbedingt die Regierung in Wien verlässt.

Anschober leitete seit dem Start der Regierung aus konservativer ÖVP und Grünen im Januar 2020 das Gesundheitsressort, das in der Pandemie zum Schlüsselressort wurde. Er habe seit 14 Monaten praktisch durchgearbeitet. Im Sommer 2020 war er durch sein sachliches Auftreten zeitweise so populär, dass er Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Politbarometer vom Spitzenplatz in der Beliebtheitsskala der Bundespolitiker verdrängte. Auf sein Konto gingen aber auch zahlreiche fachliche Fehler bei der Flut von Verordnungen, die sein Haus in der Pandemie erliess. Zuletzt wurden ihm auch Probleme beim Impfstart und Kommunikationspannen angekreidet.

Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt. Er habe vor einer Woche einen zweiten Kreislaufkollaps erlitten, sagte der 60-Jährige in Wien. «Ich habe gemerkt, da muss ich jetzt für mich eine Notbremse ziehen.» Das Land brauche in dieser Phase einen absolut fitten Gesundheitsminister.

Doch leider ist der abgegebene Selbsttest in der Schweiz bislang nicht validiert. Es ist also nicht unabhängig überprüft worden, ob er die Anforderungen erfüllt. Deshalb darf der Test in der Schweiz auch nicht verkauft werden. Derzeit seien keine Speichel-Selbsttests in der Liste mit validierten Tests aufgeführt, schreibt das BAG. Das bedeute für Speichel-Schnelltests generell, «dass diese nicht abgegeben werden dürfen».

Der erste Preis in der Kategorie «Aktualität» geht an Pablo Gianinazzi mit diesem Bild «Primo Ospedale Covid della Svizzera».

Die Folgen der Krise waren auch in der Kategorie «Alltag» und «Sport» Thema der Preisgewinner. Sarah Corp gewann einen Preis mit Fotografien zum Thema des Zuhausebleibens während der Pandemie. Beim «Sport» überzeugte Alexandra Wey die Jury mit den Bildern von Pappfiguren an Geisterspielen im Fussballstadion.

Die Coronakrise prägt die Bilder der «Swiss Press Photo»-Preisträger 2020. In der Kategorie «Aktualität» hat der Tessiner Pressefotograf Pablo Gianinazzi den ersten Preis für seine Bilder aus dem ersten Covid-Spital in Locarno gewonnen. Die Pandemie war auch Thema der Zweit- und Drittplatzierten in der Kategorie «Aktualität», wie die Fondation Reinhard von Graffenried bekanntgab. Michael Buholzer dokumentierte die geschlossenen Grenzübergänge, Fabrice Coffrini fotografierte in Genf die Menschenschlangen für die Abgabe von Lebensmitteln.

Berlin will neues Infektionsschutzgesetz durchs Parlament bringen

In Berlin will das Bundeskabinett möglichst noch am Dienstag national einheitliche Einschränkungen beschliessen, um die immer stärkere dritte Corona-Welle in Deutschland zu brechen. Dazu soll das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Neu soll festgelegt werden, was zu tun ist, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz über 100 liegt, also binnen einer Woche mehr als 100 Neuinfizierte auf 100’000 Einwohner kommen.

In den vorausgehenden Verhandlungen zwischen Bund und Ländern war für diesen Fall vorgesehen worden, dass der Aufenthalt ausserhalb einer Wohnung von 21 bis 5 Uhr bis auf Ausnahmen untersagt wird. Mehrere Beteiligte gehen von einer Einigung aus. Möglichst in einem beschleunigten Verfahren sollten die Regeln dann vom Bundestag beschlossen werden und den Bundesrat passieren.

Neben dieser Novelle sollte dem Kabinett auch eine geänderte Arbeitsschutzverordnung mit einer Pflicht für Testangebote in Unternehmen vorgelegt werden. Der Entwurf der Verordnung sieht vor, dass die Unternehmen verpflichtend und in der Regel einmal in der Woche Tests zur Verfügung stellen.