Der Ticker startet um 5:30 Uhr

22:43 Malta öffnet seinen Tourismus ab Juni wieder Malta kommt mit den Corona-Impfungen rasch voran. Mit seiner Impfquote hat sich Malta an die Spitze der EU-Staaten gesetzt. Etwa jeder dritte Erwachsene ist bereits mindestens einmal geimpft worden. Darum will der Inselstaat sich ab Juni wieder in grossem Stil für den Tourismus öffnen. Bei der Vermarktung setzt man vor allem auf Outdoor-Aktivitäten wie Sporttauchen und will damit wieder Feriengäste anziehen. Tourismus-Minister Clayton Bartolo hat ein entsprechendes Öffnungsprogramm präsentiert, wofür die Regierung 20 Millionen Euro einsetzt. Maltas internationaler Flughafen ist zwar in Betrieb, allerdings werden momentan nur wenige Verbindungen angeboten. Einreisende müssen einen negativen Corona-Test vorweisen. Hotels, Restaurants und klassische Touristenattraktionen sind geschlossen. Bartolo zufolge sollen die Einreisebeschränkungen für geimpfte Gäste gelockert werden: Sie dürften ab Juni mit einem entsprechenden Nachweis ins Land, alle anderen müssen weiterhin einen Negativtest vorlegen.

21:59 Angela Merkel zu Astra-Zeneca: «Jedem Verdacht wird nachgegangen» Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Altersbeschränkungen für den Impfstoff von Astra-Zeneca gerechtfertigt. «Vertrauen entsteht aus dem Wissen, dass jedem Verdacht, jedem Einzelfall nachgegangen wird», sagte sie am Dienstagabend in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder. Dass verschiedene Impfstoffe zur Verfügung stünden, sei ein grosses Glück, sagte Merkel weiter. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betonte, die Entwicklung sei «ohne Frage ein Rückschlag» für die Impfkampagne in Deutschland. Aber die über 60-Jährigen könnten nun schneller geimpft werden und «die Älteren in dieser wachsenden dritten Welle zu schützen, ist wichtig.» In Deutschland kritisieren Patientenschutzorganisationen die unklare Lage beim Impfen mit dem Mittel von Astra-Zeneca. «Die staatlichen Empfehlungen sind wie eine Achterbahnfahrt», sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Erst sollten nur die unter 65-Jährigen, dann alle und jetzt nur die über 60-Jährigen den Impfstoff bekommen. «So entsteht der Eindruck, dass nicht alle Fakten auf den Tisch gelegt werden.» Legende: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn informieren über den Einsatz des Impfstoffs von Astra-Zeneca nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer. Reuters

20:33 Astra-Zeneca-Impfung ohne Einschränkung nur noch bei über 60-Jährigen in Deutschland Nach dem Auftreten von seltenen Hirnvenenthrombosen haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in Deutschland beschlossen, dass der Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca ohne Einschränkung nur noch bei über 60-Jährigen eingesetzt werden soll. Die Länder würden damit den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission folgen, teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Beratungen mit allen Ministerpräsidenten der Bundesländer mit. Die verfügbaren Daten zeigen, dass schwere Nebenwirkungen bisher fast ausschliesslich in Altersgruppen unter 60 Jahren aufgetreten sind. Bei Personen unter 60 Jahren könnte die Impfung mit dem Mittel des britisch-schwedischen Pharmakonzerns für gewisse Gruppen mit hoher Priorität nach «sorgfältiger» ärztlicher Beratung ebenfalls fortgesetzt werden, heisst es weiter von den Gesundheitsministern. Die Verimpfung soll darum nur noch in Hausarztpraxen erfolgen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Überblick Corona-Impfstoffe: Alle Informationen auf einen Blick 23.03.2021 Mit Video

19:44 Schnelle Impfkampagne in Grossbritannien zeigt Wirkung Mehr als die Hälfte der Menschen in Grossbritannien weist inzwischen Antikörper gegen das Coronavirus auf. Das geht aus Erhebungen der britischen Statistikbehörde ONS hervor. Antikörper im Blut sind ein Anzeichen darauf, dass die Person entweder eine Infektion durchgemacht hat oder geimpft wurde. Den Berechnungen zufolge war das bis Mitte März bereits bei rund 55 Prozent der Menschen in England der Fall. Etwas niedriger wird der Anteil in den Landesteilen Wales (50.5 Prozent), Nordirland (49 Prozent) und Schottland (42.6 Prozent) geschätzt. Besonders hoch ist die Zahl der Menschen mit Antikörpern bei der Altersgruppe der 70 bis 74-Jährigen mit einem Anteil von 91 Prozent in England. Bei der Altersgruppe der über 75-Jährigen ging der Anteil der positiv auf Antikörper Getesteten zuletzt wieder leicht zurück. Die Experten erklären das damit, dass bei dieser Altersgruppe die Erstimpfung schon am längsten zurückliegt und das Niveau an Antikörpern seitdem wohl wieder gesunken ist. Sie betonten jedoch, dass dadurch keine Rückschlüsse auf eine verminderte Schutzwirkung gezogen werden könne, da eine Immunität nur teilweise von Antikörpern abhängt. In Grossbritannien sind bereits mehr als 30.4 Millionen Menschen mit einer ersten Dosis gegen das Coronavirus geimpft worden. Das ist mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Impfung Wie eine Moschee in Grossbritannien zum Impfzentrum wurde 11.02.2021 Mit Audio

18:38 WHO vermutet Ursprung des Coronavirus im Tierreich Die Weltgesundheitsorganisation WHO vermutet den Ursprung des Coronavirus im Tierreich. Zu diesem Schluss kommt sie in einem ein lange erwarteten Bericht. Auch Nerze und Katzen könnten Wirte des Virus sein, schreiben die Wissenschaftler. Dass das Virus aus Versehen aus einem Labor entwich, gilt nach Einschätzung der Experten hingegen als «extrem unwahrscheinlicher Weg». Die Experten schliessen auch die Möglichkeit nicht aus, dass das Virus schon vor der Entdeckung im Dezember in der chinesischen Stadt Wuhan in anderen Ländern zirkulierte. 02:01 Video WHO: Corona wohl von Zwischenwirt übertragen Aus Tagesschau vom 30.03.2021. abspielen

17:35 In Basel-Stadt gehen die Bordelle wieder auf Bordell- und Erotikbetriebe dürfen in Basel-Stadt während der Corona-Pandemie wieder öffnen. Zudem hat die Basler Regierung das per 15. Dezember 2020 verhängte Prostitutionsverbot aufgehoben. Neu gilt Bundesrecht. Die Regierung begründet diesen Schritt mit der prekären Situation der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter und der unerwünschten Verlagerung in die Illegalität. Weiterhin verboten bleibt der Ausschank von Getränken und das Betreiben von Wellnessangeboten in Erotikbetrieben. Im Kanton Basel-Stadt waren die Bordelle aufgrund der Corona-Pandemie per 23. November 2020 geschlossen worden. Per 15. Dezember hatte die Exekutive zudem ein generelles Prostitutionsverbot verfügt. Somit galten in diesem Bereich in Basel-Stadt strengere Regeln als vom Bund vorgegeben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sexarbeit in Coronazeiten Prostituierte fordern Ende des Arbeitsverbots 26.03.2021 Mit Audio

17:04 Impfstreit in der EU: Der Ton wird rauer Der Streit der EU-Staaten um die knappen Corona-Impfstoffe hat sich noch einmal verschärft. Österreich habe gedroht, eine Bestellung von 100 Millionen Dosen Impfstoff von Biontech/Pfizer zu blockieren, wenn es nicht zusätzliche Mengen bekomme, meldete das Portal «Politico». Ein EU-Diplomat bestätigte den Bericht. Österreich und fünf weitere Länder beklagen, dass die Impfstoffe unter den 27 EU-Staaten ungerecht verteilt seien. Grundsätzlich läuft die Aufteilung nach Bevölkerungsstärke. Will jedoch ein Land seinen Anteil nicht oder nicht ganz, können andere EU-Staaten die Mengen aufkaufen. Einige Regierungen setzten besonders auf Astra-Zeneca und sind nun wegen Lieferproblemen im Hintertreffen. Österreich bestellte weniger von Johnson & Johnson als ihm zugestanden hätte und befürchtet deshalb Lücken. Österreich verhandelt zudem mit Russland über die Lieferung von Impfdosen des in der EU noch nicht zugelassenen russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V. Bundeskanzler Sebastian Kurz bestätigte die Verhandlungen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Impfstreit in der EU Sebastian Kurz sucht den Applaus nicht in Brüssel 25.03.2021 Mit Audio

16:11 Deutschland: Empfehlung für Astra-Zeneca bald nur noch ab 60 Jahren? Für den Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca deutet sich in Deutschland eine geänderte Altersempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) an. Das Präparat soll voraussichtlich nur noch für Menschen über 60 Jahre empfohlen werden. Das geht aus einem Beschlussentwurf der Stiko hervor, der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. In dem Entwurf heisst es, basierend auf der momentanen Datenlage empfehle die Stiko «im Regelfall» die Impfung mit Astra-Zeneca «nur Menschen im Alter >60 Jahre». Der Einsatz unterhalb dieser Altersgrenze «bleibt indes nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoakzeptanz nach sorgfältiger Aufklärung möglich». Hintergrund der Diskussionen sind Hirnvenenthrombosen, die zuletzt im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen aufgetreten waren, vorwiegend bei Frauen unter 55. Dazu heisst es in dem Beschlussentwurf: «Obwohl deutlich mehr Frauen betroffen waren, schränkt die Stiko vorsorglich ihre Empfehlung für beide Geschlechter ein.» Das Bundesland Berlin setzte die Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff des Herstellers Astra-Zeneca für Menschen unter 60 Jahren derweil vorsorglich aus. Das gab Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci bekannt und verwies auf neue Daten über Nebenwirkungen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grünes Licht für Impfstoff «Die Länder werden wieder mit Astra-Zeneca impfen» 18.03.2021 Mit Audio

15:34 Roche erhält Ausnahmebewilligung für Corona-Selbsttest Das Heilmittelinstitut Swissmedic hat einem Corona-Selbsttest von Roche eine Ausnahmebewilligung erteilt. Damit kann der Basler Pharmakonzern seinen «SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal» in der Schweiz zur Eigenanwendung durch Laien anbieten. Bei dem Schnelltest wird die Probe aus dem vorderen Bereich der Nase statt aus dem Nasen-Rachen-Raum entnommen. Das sei für den Anwender deutlich angenehmer und vor allem einfacher in der Handhabung, teilte Roche am Dienstag mit. Mit Hilfe einer einfachen Kurzanleitung könnten Patienten den Test zu Hause durchführen, wobei die Ergebnisse nach nur 15 Minuten vorlägen. Der Test werde im Rahmen der Teststrategie des Bundes ab dem 7. April in Apotheken erhältlich sein, heisst es weiter. Der Bundesrat hatte Anfang März angekündigt, jeder Person fünf Selbsttests für zu Hause pro Monat gratis abgeben, sobald die Tests erhältlich seien. 01:53 Video Corona-Selbsttest: Roche erhält Ausnahmebewilligung Aus Tagesschau vom 30.03.2021. abspielen

15:21 Kontakte von Bund und Lonza werden Fall für Geschäftsprüfungskommission Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK-N) wird sich mit den Kontakten des Bundes mit der Firma Lonza bezüglich der Impfstoffproduktion befassen. Dabei soll auch untersucht werden, ob die Schweiz einfacher Zugang zum Moderna-Impfstoff hätte erhalten können. Die Kommission möchte in erster Linie den Sachverhalt abklären und sich über die strategischen Überlegungen informieren, die das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) damals geleitet hätten. Die GPK-N hat ihre Subkommission EDI/Uvek beauftragt, entsprechende Abklärungen vorzunehmen. Die Subkommission werde von den einschlägigen Dokumenten Kenntnis nehmen und an ihren nächsten Sitzungen verschiedene relevante Akteure anhören. Sie behalte sich zudem die Möglichkeit vor, in diesem Rahmen auch andere Aspekte der Geschäftsführung im Zusammenhang mit der Impfstrategie, namentlich den Fall der Website meineimpfungen.ch, zu vertiefen. Die Öffentlichkeit soll nach Abschluss der Abklärungen informiert werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Impfstoffproduktion von Lonza Aussage gegen Aussage bei der Frage der Impfstrasse 29.03.2021 Mit Video

15:09 Ende der Medienkonferenz Damit endet der heutige Point de Presse der Fachexperten des Bundes. Wir halten Sie weiterhin hier im Liveticker zu Neuigkeiten rund um das Coronavirus auf dem Laufenden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Dritte Welle und Impfnachweis BAG: «Anzunehmen, dass sich Fallzahlen verdoppeln» 30.03.2021 Mit Video

14:59 Was bringen Selbsttests? Selbsttests sind weniger sensitiv, wurde gesagt, meint ein Journalist. Was bedeutet das? Man wisse, dass man damit auch mal einen Fall verpassen könne, so Martine Ruggli. Doch wenn man die meisten Personen identifizieren könne, die eine hohe Viruslast hätten, dann habe man schon viel erreicht. Bei einem positiven Selbsttest würde auch automatisch eine sensitivere Variante wie ein Schnelltest oder ein PCR-Test folgen. 04:21 Video Corona-Selbsttests und Pandemiebekämpfung Aus 10 vor 10 vom 30.03.2021. abspielen

14:55 Patrick Mathys: «Die junge, mobile Bevölkerung ist ein Treiber der Pandemie» Sind Kinder nun Treiber der Pandemie oder nicht? Ein Journalist zitiert Erkenntnisse zu Beginn der Pandemie, als Kinder nicht als Treiber identifiziert wurden. Rudolf Hauri sagt, es gebe Fälle in der Schule, und auch Übertragungen in die Familie. Doch es seien nicht übermässig viele. Zudem werde nun massiv mehr getestet. Rudolf Hauri sagt, auf alle Fälle könne man aber nicht von Schulen als Hotspots sprechen. Treiber sei jedoch die «junge, mobile Bevölkerung», ergänzt Patrick Mathys. Auf diese würde man nun auch die Teststrategie ausrichten.

14:51 Spuck-Selbsttests weiterhin nicht erhältlich In Deutschland können Selbsttests zum Spucken bereits in Läden gekauft werden, in der Schweiz nicht. Wieso ist das so, fragt eine Journalistin. «Wir haben in der Schweiz strenge Anforderungen an die Validierung solcher Tests. Wir haben derzeit noch keine Unterlagen erhalten, die uns beweisen, dass die Tests genügend sensibel sind», antwortet eine BAG-Expertin. 01:57 Video Swissmedic verbietet Antigen-Spucktests in der Schweiz Aus Tagesschau vom 30.03.2021. abspielen

14:45 Was nützt die Testoffensive? Patrick Mathys: «Natürlich erhoffen wir uns eine Auswirkung auf die pandemische Lage. Wir erhoffen uns von der Testoffensive und den Schnelltests einen Rückgang – oder auf alle Fälle keine weitere Zunahme der Fallzahlen.»

14:44 Ruggli: «Wir sind an Ostern noch nicht bereit» An Ostern stehen noch keine Selbsttests zur Verfügung. Warum ist das so, will ein Journalist wissen. «Wir haben versucht, am 1. April bereit zu sein. Es war aber leider nicht möglich, die Lieferungen in dieser kurzen Zeit bereitzustellen. Es ist eine grosse logistische Herausforderung für die Zulieferer und die Apotheken. Das dauert. Es wäre aber natürlich für die Bevölkerung besser gewesen, wenn die Selbsttests bereits vor Ostern erhältlich gewesen wären», räumt Martine Ruggli vom Apothekerverband Pharmasuisse ein.

14:41 Wie kontrolliert man die fünf Dosen? Wie kontrolliert man, dass jeder nur fünf Tests bekommt. «Wir werden die Kunden darauf aufmerksam machen», so Martine Ruggli. Man setze also auch auf Vertrauen. Zudem würde über die Krankenkasse abgerechnet, also die Kosten übernommen. Wenn die Krankenkassen-Versicherungskarte gescannt werde, habe man den Überblick. 00:29 Video Martine Ruggli: «Fünf Tests pro Monat pro Person sind kostenlos» Aus News-Clip vom 30.03.2021. abspielen

14:36 Ab wann steht das Impfzertifikat bereit? Ein Journalist fragt, wann der Impfpass erhältlich sei. «Grundsätzlich so rasch wie möglich. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass dieses Covid-19-Zertifikat bis im Sommer bereitsteht», beantwortet Mathys die Frage.

14:35 Gibt es einen eigenen Schweizer Impfpass? Die EU werde einheitliche Vorgaben für die Mitgliedstaaten vorgeben, es liege jedoch an den einzelnen Staaten, diese umzusetzen. So mache es auch die Schweiz, sagt Nassima Mehira, Co-Projektleiterin für das Covid-19-Zertifikat. Es werde also keinen EU-Impfpass geben. Man evaluiere nun verschiedene technische Lösungen, die auch für die Schweiz am besten umsetzbar seien – und auch international akzeptiert werden.