Der Ticker startet um 6:50 Uhr

18:08 Mittlerweile elf Coronafälle in der Schweizergarde In der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan sind weitere sieben Gardisten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit steigt die Zahl der Erkrankten laut Angaben der Leibgarde des Papstes auf elf Personen. Die positiv getesteten Gardisten seien sofort isoliert und weitere Kontrollen veranlasst worden, heisst es in einer Mitteilung. Darüber hinaus ergriffen die Verantwortlichen zusätzliche Massnahmen, um weitere Ansteckungen zu verhindern, etwa mit der Dienstplanung. Die Traditionstruppe der Schweizergarde zählt derzeit 113 Mann. Am Montag war bekannt geworden, dass sich vier Gardisten mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona im Vatikan Vatikan bestätigt vier Coronafälle bei der Schweizer Garde 12.10.2020 Mit Video

17:08 Deutschland setzt acht weitere Kantone auf Risikoliste Das Nachbarland hat seine Corona-Risikoländerliste aktualisiert. Neu stehen acht weitere Schweizer Kantone darauf; Freiburg, Jura, Neuenburg, Nidwalden, Schwyz, Uri, Zürich und Zug. Die aktualisierte Liste, Link öffnet in einem neuen Fenster der Risikogebiete Deutschlands gilt ab Samstag, 17. Oktober. Bereits seit 9. September auf der Risikoliste sind Genf und Waadt. Somit gelten insgesamt zehn Schweizer Kantone als Risikogebiete. Neben den erwähnten Regionen hat Deutschland neu auch die Niederlande, das französische Grenzgebiet zu Deutschland und Regionen in Italien und Polen zu Corona-Risikogebieten erklärt. Ausserdem werden Malta und die Slowakei sowie einzelne in neun weiteren EU-Ländern auf die Liste gesetzt. 50 Corona-Fälle auf 100'000 Einwohner gelten laut Robert-Koch-Institut als Grenzwert. Was für Einreisende nach Deutschland gilt, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, entscheiden die jeweiligen Bundesländer. Für Einreisende nach Baden-Württemberg gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht. Diese entfällt unter anderem, wenn man einen negativen Coronatest vorweisen kann. Alle Anordnungen und Ausnahmen Baden-Württembergs finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster. Legende: Ausgenommen von der Quarantänepflicht für Einreisende ist unter anderem der grenzüberschreitende Personen-, Waren- und Güterverkehr. Blick auf den Grenzübergang Lörrach-Basel. Keystone

16:40 EU-Kommissionspräsidentin befindet sich in Selbstisolation Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, hat den EU-Gipfel in Brüssel kurz nach Beginn bereits wieder verlassen. Auf Twitter schreibt von der Leyen, dass ein Mitglied ihres Empfangsbüros heute Morgen positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Sie selber sei negativ getestet worden. Als Vorsichtsmassnahme habe sie den Gipfel jedoch sofort verlassen, als sie die Nachricht empfangen habe. Die CDU-Politikerin ist nun in Selbstisolation. Die verbleibenden Staats- und Regierungschefs, für die Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten, setzten den EU-Gipfel fort. Allerdings ohne Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki, der sich wie von der Leyen in Isolation befindet, weil er Kontakt zu einem Infizierten hatte.

16:28 WHO pocht auf Verschärfung der Massnahmen Angesichts steigender Fallzahlen spricht sich das Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für eine Ausweitung der Corona-Massnahmen aus. Diese müssten an die nationalen und subnationalen Gegebenheiten angepasst werden, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge heute in Kopenhagen. «Es ist Zeit, die restriktiven Massnahmen zu verstärken – mit Lockdowns als allerletztem Ausweg.» Die Region Europa, zu der die WHO 53 Länder zählt, hat mit fast 700'000 gemeldeten Fällen die höchsten wöchentlichen Zahlen seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Innerhalb von zehn Tagen ist die Gesamtzahl der Infektionen von sechs auf sieben Millionen angestiegen. Dennoch trifft fast jedes Land andere Massnahmen. 01:32 Video Ein Flickenteppich in Europa: Länder und ihre Corona-Massnahmen Aus Tagesschau vom 15.10.2020. abspielen

15:36 Universität Zürich weitet Maskenpflicht aus Die Universität Zürich weitet die Maskenpflicht aus: Ab kommendem Montag muss die Maske an sämtlichen Studierenden-Arbeitsplätzen getragen werden, also auch in der Bibliothek. Bis anhin mussten die Studierenden die Maske nur auf dem Weg von oder zu ihrem Arbeitsplatz tragen. Im Sitzen konnten sie sie abnehmen. Wie Rektor Michael Schaepman in einer internen E-Mail ankündigt, muss die Maske ab 19. Oktober aber neu auch im Sitzen getragen werden. In den öffentlichen Bereichen dürfe die Maske nur noch für das Essen und Trinken abgenommen werden. Legende: In den Hörsälen gilt nach wie vor keine Maskenpflicht, sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann. Schaepman empfiehlt den Studierenden aber «ausdrücklich», die Maske auch in den Vorlesungen zu tragen. Keystone

14:54 Zürcher Stadträtin Karin Rykart positiv auf Coronavirus getestet Das Coronavirus hat den Zürcher Stadtrat erreicht: Die Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) wurde positiv getestet. Bis Ende der kommenden Woche wird sie sich deshalb in Isolation befinden. Ihre Amtsgeschäfte wird sie von zu Hause aus weiterführen. Symptome hat sie derzeit keine. Angesteckt hat sich Rykart wohl bei ihrem Ehemann. Dieser wurde am 13. Oktober positiv getestet, wie der Stadtrat mitteilte. Rykart habe sich daraufhin unverzüglich in Quarantäne begeben und sich testen lassen. Legende: In einer Mitteilung appellierte Rykart an die Bevölkerung, die Schutzmassnahmen gegen das Virus strikt einzuhalten. Angesichts der massiv steigenden Fallzahlen seine nun alle gefordert, ihren Beitrag zu leisten, um Infektionen so weit als möglich zu verhindern. Keystone

14:26 Appell für einheitliche Massnahmen in der Ostschweiz Die Ostschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz schlägt vier verschärfte Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vor, wie sie in einer Mitteilung schreibt: Schutzmaskenpflicht an öffentlichen und privaten Anlässen mit einer Teilnehmerzahl ab 30 Personen.

Tanzverbot, aber keine Schliessung von Clubs und Partylokalen.

Konsumation in Gastwirtschaftsbetrieben muss an einem festen Sitzplatz erfolgen.

Eine generelle Schutzmaskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen wird von den Kantonen autonom entschieden. Nun legen die Gesundheitsdirektorinnen und -Direktoren diese Massnahmen ihren jeweiligen Regierungen vor. Diese beschliessen am Schluss die Massnahmen für ihren Kanton. Die GDK-Ost (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG und Fürstentum Liechtenstein) bemüht sich seit dem Ausbruch der Pandemie um einheitliche Massnahmen in den Ostschweizer Kantonen. Dies gelingt aber nicht immer. Anfang dieser Woche haben die Kantone Graubünden und St. Gallen angekündigt, dass sie die Massnahmen verschärfen. Dies bevor sich die GDK-Ost abgesprochen hatte.

13:38 London führt strengere Regeln ein In der britischen Hauptstadt London gelten ab Samstag schärfere Corona-Regeln. Angehörige verschiedener Haushalte dürften sich nicht mehr in geschlossenen Räumen treffen, teilt der Londoner Bürgermeister mit. Auch Treffen in Pubs oder Restaurants sind nicht erlaubt.

13:29 Neuinfektionen steigen in Österreich auf Rekordwert Österreich meldet heute mehr als 1'500 positive Tests innert 24 Stunden. Das ist ein neuer Höchstwert. Nun wurde auch eine ganze Ortschaft unter Quarantäne gestellt: es handelt sich um den Ort Kuchl im Salzburger Land. Ein- und Ausreisen aus der Gemeinde sind bis zum 1. November verboten.

13:12 Kein Christchindli-Markt in Bremgarten Der bekannte Christchindli-Markt in Bremgarten (AG) wird dieses Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie definitiv abgesagt. Mitte September hiess es vom Verein hinter dem Markt noch, dass allenfalls eine kleine Alternative durchgeführt werden könnte. Nun haben der Stadtrat zusammen mit den Marktverantwortlichen entschieden, auf eine Durchführung im Dezember 2020 zu verzichten. Ein alternativ durchgeführter Markt, egal welcher Art, würde enttäuschen, teilte der Stadtrat mit. Durch die Einschränkungen wegen der Corona-Schutzbestimmungen ginge die einzigartige Ambiance des Marktes verloren. Audio Weihnachtsmarkt in Bremgarten abgesagt 05:59 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 15.10.2020. abspielen. Laufzeit 05:59 Minuten.

12:57 Romandie will Patientenverteilung koordinieren In der Westschweiz sollen Covid-19-Patientinnen und -Patienten besser auf die Spitäler verteilt werden können. Die Westschweizer Kantone schaffen eine Stelle, die Patientenverlegungen koordiniert. Dies, falls in einem Spital die Intensivstation ausgelastet sei, erklärte die Direktorin des Amtes für öffentliche Gesundheit des Kantons Waadt im Westschweizer Radio RTS. Die Koordinationsstelle wird vom Universitätsspital CHUV in Lausanne verwaltet. Sie ist noch nicht einsatzbereit, soll aber bald aktiviert werden.

12:11 BAG meldet 2613 Corona-Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2613 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1466 . Das sind 150 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 11.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 11 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 13'330 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 32 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 11 Tests positiv. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 25 Personen. Das sind 131 Prozent mehr als in der Vorwoche.

12:01 Konkrete Massnahmen bleiben vorerst aus Wann wird was konkret kommuniziert? «Viele Leute möchten jetzt vom Bundesrat konkrete Massnahmen hören», glaubt ein Journalist. Bundesrätin Sommaruga weicht aus: «Es gibt keinen Stichtag, der Bundesrat kann jeden Tag konkrete Entscheide fällen. Die Sitzung der Gesundheitsdirektoren morgen ist zentral.» Engelberger ergänzt, dass diese Woche ja bereits mehrere Kantone gehandelt hätten, darunter Zürich, Schwyz und Genf. Damit endet die Medienorientierung des Bundesrates.

11:58 Werden Grossveranstaltungen wieder verboten? Bundesrat Alain Berset sieht zurzeit kein Handlungsbedarf bei den Grossveranstaltungen. Diese könnten nur durchgeführt werden, wenn kantonale Bewilligungen vorlägen. «Grossanlässe sind kein Virenherd. Dort wird Abstand gehalten und Maske getragen, zudem ist das Schutzkonzept stark verpflichtend. Wir behalten aber auch dies im Auge.» In den Clubs seien engagierte Personen zuständig für die Umsetzungen. 01:27 Video Alain Berset: «Grossanlässe sind bis jetzt kein Problem – auch dank guter Schutzkonzepte» Aus News-Clip vom 15.10.2020. abspielen

11:53 Droht eine Überlastung der Spitäler? Ein Journalist fragt nach der Situation in den Spitälern. Lukas Engelberger, Präsident der GDK: Eine Überlastung soll verhindert werden. Und man müsse allen Patienten gerecht werden, auch denjenigen, die nicht an Covid-19 litten. Er sei zuversichtlich, dass die Spitäler ihren Aufgaben weiterhin nachgehen könnten. 01:27 Video Lukas Engelberger: «Wir brauchen dringend eine bessere Disziplin bei privaten Veranstaltungen» Aus News-Clip vom 15.10.2020. abspielen

11:52 Sommaruga: «Wir alle wollen dieses Virus stoppen» Die Front zwischen Bund und Kantonen sei in letzter Zeit verhärtet gewesen, sagt ein Journalist und fragt, ob sich das nun durch das Treffen heute Morgen geändert habe. «Solche Treffen wie heute sind enorm wichtig», betont Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. «Die Absprache und wie die nächsten Schritte geplant werden, ist für einen föderalistischen Staat eine anspruchsvolle Situation. Aber wir haben alle das gleiche Ziel: Wir wollen dieses Virus stoppen.»

11:47 Engelberger: «Maskenpflicht wäre landesweit sinnvoll» Ein Journalist fragt nach, welche konkreten Massnahmen angedacht seien und ob man sich von Seiten der Gesundheitsdirektorenkonferenz konkrete Empfehlungen des Bundes wünsche. Lukas Engelberger antwortet: «Im Föderalismus muss es Raum geben für Differenzierung. Persönlich bin ich der Auffassung, dass beim Maskenthema eine Vereinheitlichung sinnvoll wäre, also eine landesweite Regelung. Mindestens eine Empfehlung wäre bei Masken angebracht, die Kantone sollen aber bei Bedarf weiter gehen können.» 01:07 Video Lukas Engelberger: «Eine schweizweite Maskenpflicht fände ich persönlich sinnvoll» Aus News-Clip vom 15.10.2020. abspielen

11:46 Kommt eine Homeoffice-Empfehlung? Eine Journalistin fragt, ob es eine Homeoffice-Empfehlung geben werde oder eine allgemeine Maskenpflicht. Gesundheitsminister Alain Berset legt sich diesbezüglich nicht fest: Das müsse beim Treffen mit den kantonalen Gesundheitsdirektoren am Freitag diskutiert werden. «Es kommt aber keine Wundertüte, die wichtigen Massnahmen sind bereits bekannt.» 01:42 Video Alain Berset: «Wir sind bei den Tests noch lange nicht beim Maximum angelangt» Aus News-Clip vom 15.10.2020. abspielen

11:41 Kantone im Lead, aber in Absprache mit dem Bund Es folgt eine Fragerunde. Eine Journalistin will wissen, ob die Massnahmen in Zukunft zwischen den Kantonen einheitlicher sein werden. «Die Kantone ergreifen in der besonderen Lage Massnahmen so, wie es der epidemiologischen Lage entspricht. Aber in der derzeit angespannten Situation braucht es auch den Bund und eine konkrete Absprache zwischen Bund und Kantonen», antwortet Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga.