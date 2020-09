Der Ticker startet um 6:22 Uhr

20:20 Deutschland spricht Reisewarnungen für Genf und Waadt aus Deutschland spricht wegen der gestiegenen Zahl der Coronavirus-Neuansteckungen Reisewarnungen für die Kantone Genf und Waadt aus. Auch vor Reisen nach Korsika sowie in die Regionen Île-de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Auvergne-Rhônes-Alpes, Occitanie und Nouvelle-Aquitaine wird gewarnt. Die tschechische Hauptstadt Prag steht jetzt ebenfalls mit auf der Liste. Zudem kamen weitere Gebiete in Kroatien hinzu. Eine Reisewarnung ist zwar kein Reiseverbot, aber eine abschreckende Wirkung ist beabsichtigt. Die Warnung ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

19:59 Britischer Premier plant Massentestungen Der britische Premierminister Boris Johnson will mit Massentestungen den Weg zurück zur Normalität ebnen. Ein entsprechendes Pilotprojekt soll zunächst kommenden Monat in Nordengland starten, sagt Johnson vor Journalisten. Ziel seien letztlich schnellere und einfachere Tests auf Massenbasis, damit die Menschen wieder «ein normaleres Leben führen» könnten. Dies soll bis zum Frühjahr möglich sein. Nach Worten des Regierungschefs handelt es sich um ein äusserst ehrgeiziges Vorhaben, das er mit einem «Mondflug» vergleicht. Wegen zunehmender Positiv-Tests gelten in England zunächst allerdings wieder stärkere Einschränkungen. Demnach sind nur noch Versammlungen von maximal sechs Menschen erlaubt. «Das Ganze zielt darauf ab, einen zweiten landesweiten Lockdown zu vermeiden», sagt Johnson.

19:18 Nationalrat setzt bei Covid-Gesetz Zeichen für vergessene Branchen Das Corona-Notrechtsregime soll in ordentliches Recht überführt werden. Der Nationalrat hat dem Covid-19-Gesetz klar zugestimmt. Er sieht aber weitergehende Wirtschaftshilfen vor als der Bundesrat – etwa für die Event-, Reise- und Kulturbranche. Der Nationalrat stimmte dem Covid-19-Gesetz in der Gesamtabstimmung mit 144 zu 35 Stimmen bei 16 Enthaltungen zu. Folgt ihm der Ständerat, werden verschiedene Corona-Massnahmen bis Ende 2021, einzelne bis Ende 2022 weitergeführt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Monsterdebatte im Nationalrat Covid-19-Gesetz: Niemand soll vergessen werden 09.09.2020 Mit Audio

19:07 Weiterer Ausbruch im Kanton Freiburg Einen weiteren Covid-19-Ausbruch neben Siviriez meldet die freiburgische Gesundheits- und Sozialdirektion aus einem Heim in Bulle (FR). Dort sind bis jetzt 21 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 13 Angestellte positiv aufs Coronavirus getestet worden. Eine Person ist gestorben. In den übrigen Pflegeheimen des Kantons gibt es vereinzelte Fälle. Hauptsächlich sind Angestellte betroffen.

18:10 Sieben Covid-19-Todesopfer in Freiburger Pflegeheim Im Pflegeheim von Siviriez (FR), wo vergangene Woche 37 Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sind inzwischen 53 Personen infiziert worden. Sieben Personen sind gestorben, wie die Freiburger Gesundheits- und Sozialdirektion mitteilte. Sie schreibt, 34 der Infizierten seien Bewohnerinnen und Bewohner, 19 Angestellte des Heims. Angesichts der grossen Zahl von infizierten Angestellten hat nun das freiburgische Kantonsarztamt verlangt, dass die Heimbewohner ins Spital eingewiesen werden. Bei den Zahlen handelt es sich der Mitteilung zufolge um Angaben, die noch nicht in den amtlichen Statistiken stehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Siviriez und Bulle Freiburger Kantonsarzt über Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen 09.09.2020 Mit Audio

17:28 Schweizer Wirtschaft erholt sich laut Experten schneller als erwartet Die Erholung der Schweizer Wirtschaft nach dem Corona-Lockdown verläuft gemäss der Expertengruppe des Bundes zügiger als erwartet. Der Taucher der Wirtschaft könnte nach Meinung der Ökonomen deshalb weniger tief ausfallen als bisher prognostiziert. In ihrer Zwischeneinschätzung erwartet die Expertengruppe für das laufende Jahr noch einen Rückgang des Bruttoinlandproduktes (BIP) von etwa 5 Prozent. Im Juni hatte sie noch einen BIP-Rückgang von 6.2 Prozent für 2020 prognostiziert. Allerdings sei eine wichtige Voraussetzung dafür, dass eine weitere massive Verbreitung des Coronavirus sowie stark einschränkende Eindämmungsmassnahmen im Inland wie bei wichtigen Handelspartnern ausblieben, heisst es. Auch bezüglich der Arbeitslosenzahlen gibt sich die Expertengruppe etwas optimistischer als bisher. Neu rechnet sie mit einer Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt von «unter 3.5 Prozent», nachdem sie im Juni von einer Quote von 3.8 Prozent ausgegangen war.

17:03 Tagesschule in Biel nach Covid-Fall geschlossen Nach einem Corona-Fall bleibt die Tagesschule «Bienne-Poste» im Bieler Quartier Mett bis mindestens 15. September geschossen. Eine Betreuerin war am Dienstag positiv auf Covid-19 getestet worden. Da ein enger Kontakt zwischen den Betreuenden nicht ausgeschlossen werden könne, blieben acht Mitarbeitende als Kontaktpersonen und 96 betreute Kinder bis 14. September in Quarantäne, teilten die Berner Kantonsbehörden mit. Das Contact Tracing forsche nun den Kontakten der Mitarbeitenden ausserhalb der Arbeitszeit nach. Die Tagesschule bleibt bis mindestens 15. September geschlossen. Die betroffenen Eltern seien bereits informiert worden. Das Kantonsarzt-Amt bittet alle Personen aus dem Umfeld der Tagesschule, sehr genau auf ihren Gesundheitszustand zu achten.

16:49 Motorrad-Boom wegen Corona Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der Velo-Verkäufe gestiegen. Nun melden auch die Verkäufer von Motorrädern einen regelrechten Boom. Von Januar bis August hat demnach die Zahl der Verkäufe um gut 17 Prozent zugenommen – im Vergleich zum selben Zeitraum im letzten Jahr. Auch bei den Motorrollern seien die Verkaufszahlen um fünf Prozent gewachsen. Das teilen die zuständige Fachstelle und der Branchenverband MotoSuisse mit. Beide vermuten hinter dem Zuwachs einen Wechsel der Menschen vom öffentlichen auf den Individualverkehr.

15:54 Phase-III-Studie für Impfstoff in Russland gestartet In der russischen Hauptstadt Moskau haben die Impfungen im Rahmen der Phase-III-Studie für den Corona-Impfstoff «Sputnik V» begonnen. Ersten Freiwilligen sei das Präparat gespritzt worden, sagte die Vize-Bürgermeisterin Anastassija Rakowa in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Mehr als 35’000 Moskauer hätten sich bereits als Freiwillige gemeldet. Geimpft werden soll demnach in 20 Kliniken in der Stadt. Der russische Impfstoff mit dem Namen «Sputnik V» wurde vor rund einem Monat für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben – trotz internationaler Bedenken. Die Freigabe erfolgte vor Abschluss der wichtigen Phase III klinischer Studien. Erst in dieser Phase wird gewöhnlich an sehr vielen Teilnehmern überprüft, ob und wie gut ein Wirkstoff vor einer Infektion schützt und welche eventuell nur seltenen Nebenwirkungen auftreten. Legende: Bald sollen auch die Impfungen von Risikogruppen beginnen. Vor allem Klinikpersonal und Lehrern soll der Impfstoff gespritzt werden. Keystone

14:17 EU will bis zu 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff reservieren Die EU will sich den potenziellen Corona-Impfstoff des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech sichern. Die Europäische Kommission hat heute Mittwoch Sondierungsgespräche mit BioNTech und dessen US-Partner Pfizer abgeschlossen. Es geht es um den Kauf von zunächst 200 Millionen Impfstoffdosen, wie die Kommission mitteilte. Der geplante Vertrag sieht zudem eine Option auf den Kauf von weiteren 100 Millionen Dosen vor. Der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärte, die beiden Firmen machten «vielversprechende Fortschritte» bei der Entwicklung ihres Impfstoffes. Und: «Mit der Unterstützung Deutschlands hat sich die EU in den Verhandlungen jetzt bis zu 300 Millionen Dosen reserviert. Das sichert allen EU-Bürgern den Zugang auch zu diesem Impfstoff.»

14:03 Corona-Pandemie bremst Klimawandel - allerdings nur vorübergehend Die Beschränkungen während der Corona-Pandemie haben den Klimawandel ausgebremst: Die weltweiten CO2-Emissionen seien im April um rund 17 Prozent gesunken, im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings seien die Werte schon bald wieder gestiegen: Bereits Anfang Juni lagen die täglichen CO2-Emissionen nur noch rund 5 Prozent tiefer als im Vorjahr, besagt ein Bericht der UNO-Weltorganisation für Meteorologie (WMO). Für das gesamte Jahr 2020 prognostizieren die Experten eine CO2-Reduktion von 4 bis 7% Prozent gegenüber den Vorjahreswerten. UNO-Generalsekretär Guterres betont: Man müsse die Erholung von der Pandemie auch als echte Gelegenheit zum Aufbau einer besseren Zukunft nutzen. Legende: UNO-Generalsekretär Antonio Guterres drängt wohlhabende Staaten, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aufzugeben und in grüne Energie zu investieren. Keystone

12:22 469 neue Coronavirus-Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 469 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit steigt der 7-Tage-Schnitt auf 348 . Das sind 16% mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.1% . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei 12'510 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 19% gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet einen neuen Verstorbenen. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 5 Personen. Das sind 3% mehr als in der Vorwoche.

11:56 Zahl der Corona-Toten in Russland übersteigt 18'000 In Russland ist die Zahl der Corona-Toten innerhalb eines Tages um 142 gestiegen, auf mittlerweile über 18'000 Todesopfer. Zudem wurden nach Angaben der Behörden über 5000 Neuinfektionen bestätigt.

Damit gibt es in Russland über 1 Million bestätigte Infektionen. Das ist die vierthöchste Zahl weltweit - nach Brasilien, Indien und den USA, die mit über 6 Millionen bestätigten Fällen an der Spitze liegen, gemäss Zahlen der Johns Hopkins Universität.

11:37 (Fast) Nur mit Maske an die Uni Für das Herbstsemester an Schweizer Hochschulen und Universitäten gibt es klare Vorschriften: Maske tragen und Distanz halten sind Pflicht beim Präsenz-Unterricht. Dazu kommt aber auch virtueller Unterricht mit Videokonferenzen, Streamings und Podcasts. In den meisten Universitäten und Fachhochschulen, etwa in Basel, Bern und Zürich und in der Westschweiz, dürfen die Masken in Hörsälen abgelegt werden – wenn der Mindestabstand garantiert ist. Masken müssen aber in Bibliotheken, Cafeterias, Toilettenanlagen und Gängen getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. «Der Schutz von Studierenden und Universitätsangehörigen hat oberste Priorität. Aber wir brauchen auch den persönlichen Kontakt», stellt Michael Schaepman, Rektor der Universität Zürich, das Dilemma dar, kurz vor Beginn des Herbstsemesters.

10:58 Corona-infizierter Berlusconi warnt vor «höllischer Krankheit» Italiens ehemaliger Regierungschef Silvio Berlusconi hat sich erstmals nach seiner Corona-Infektion zu Wort gemeldet. Laut Nachrichtenagentur Ansa sagte Berlusconi bei einer Telefonkonferenz mit Mitgliedern seiner Partei Forza Italia: «Ich gebe alles und hoffe, dass ich bald wieder zurück bin. Ich kämpfe, um dieser höllischen Krankheit zu entkommen.» Der 83-Jährige wird seit letztem Freitag wegen seiner Corona-Infektion im Mailänder Spital San Raffaele behandelt. Berlusconi gilt wegen seines Alters und einiger Vorerkrankungen als Risikopatient. Seit einigen Tagen sei der Politiker und Unternehmer aber auf dem Weg der Besserung, sagte Berlusconis Arzt Professor Alberto Zangrillo. Legende: Silvio Berlusconi im April 2018, als er sich als damaliger Parteichef von Forza Italia an die Presse wendet. Keystone

10:40 Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel steigt weiter Laut israelischem Gesundheitsministerium wurden gestern Dienstag 3496 neue Fälle registriert: Das ist zum zweiten Mal in Folge der höchste Ein-Tages-Wert seit Beginn der Pandemie. In 40 besonders betroffenen Ortschaften sind nächtliche Ausgangssperren verhängt und die Schulen geschlossen worden. Betroffen von den hohen Corona-Infektionszahlen sind vor allem arabische und strengreligiöse jüdische Wohnorte. Dort leben oft Familien mit vielen Kindern, die sich häufig auf engem Raum in kleinen Wohnungen aufhalten. Daher ist es in den Gegenden besonders schwer, Abstand zu halten oder sich zu isolieren.

9:12 Pandemie könnte Erfolge bei der Kindersterblichkeit wieder zunichtemachen Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef warnt angesichts der Corona-Pandemie vor einem erneuten Anstieg der Kindersterblichkeit. 5,2 Millionen Kinder seien 2019 weltweit an vermeidbaren Ursachen gestorben, teilte Unicef gemeinsam mit anderen UNO-Organisationen in New York in einem Bericht zur Kindersterblichkeit mit. 1990 seien es noch 12,5 Millionen Kinder gewesen. Die Coronavirus-Pandemie habe in diesem Jahr aber zu grossen Störungen in den Gesundheitssystemen geführt und gefährde die erzielten Fortschritte, hiess es weiter. «Ohne dringend benötigte Investitionen, um die gestörten Gesundheitssysteme wieder hochzufahren, könnten Millionen von Kindern unter fünf Jahren – vor allem Neugeborene – sterben», sagte Unicef-Chefin Henrietta Fore. Legende: Keystone / Archiv

8:20 Weltweit Milliardenverluste in der Autobranche Die Autobranche leidet unter der Coronakrise und gerät in tiefrote Zahlen. Einer Analyse des Beratungsunternehmens EY zufolge summierten sich die operativen Verluste der 17 grössten Autokonzerne im zweiten Quartal auf fast elf Milliarden Euro – nach knapp 22 Milliarden Euro Gewinn im zweiten Quartal des Vorjahres. Nur sechs Hersteller mussten keine roten Zahlen verbuchen, einzig Tesla schnitt im Zeitraum April bis Juni sogar besser ab als im Vorjahr und sprang laut EY auch gleich an die Spitze der Rangliste der profitabelsten Autokonzerne. Vor sinkenden Umsätzen konnte sich der Analyse zufolge keiner der Hersteller im zweiten Quartal retten. Zusammen büssten sie fast 177 Milliarden Euro ein, das ist ein Rückgang um 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Zwar werde das dritte Quartal wieder deutlich besser ausfallen als das zweite, eine Rückkehr der Absatzzahlen auf das Vorkrisenniveau erwarten die EY-Experten aber frühestens 2022. An Werksschliessungen und Arbeitsplatzverlusten führe kein Weg vorbei – allerdings noch nicht jetzt. «Das grosse Erwachen wird wohl erst im nächsten Jahr kommen», sagte EY-Autoexperte Peter Fuss. «Dann wird es eine brutale Auslese geben.»

7:35 Schweiz spendet Schutzmasken ans UNHCR Die Schweiz spendet dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR knapp drei Millionen Schutzmasken gegen das Coronavirus. Wie das Aussendepartement EDA mitteilt, hat der erste Transport die Schweiz bereits in Richtung Kongo-Kinshasa verlassen. Weitere Masken für Südsudan und Sudan würden folgen. Die Schutzmasken seien für die humanitäre Hilfe und das Gesundheitspersonal in den drei afrikanischen Ländern bestimmt.