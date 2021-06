Der Ticker startet um 5:30 Uhr

14:06 Schweiz nicht mehr auf deutscher Risikoliste Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die deutsche Regierung am Sonntag die Schweiz, Griechenland, fast ganz Frankreich und Belgien von der Liste der Risikogebiete, Link öffnet in einem neuen Fenster. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Wer von dort auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Einreisebeschränkungen wegen Corona mehr beachten.

14:00 Basel-Stadt: Regierung will keinen Corona-Bonus für Gesundheitspersonal Die Basler Regierung ist gegen einen kantonalen Corona-Bonus an das Gesundheitspersonal, wie dies mit einer Motion im Grossen Rat eingefordert worden ist. Der Kanton habe keine Arbeitgeberrolle bei den betroffenen Institutionen, führt sie als Begründung auf. Die Regierung scheint aber damit zu rechnen, dass der Grosse Rat an seiner Forderung festhalten wird. In diesem Fall würde sie dem Grossen Rat einen Pauschalbetrag von fünf Millionen Franken beantragen, schreibt sie. Die Forderung nach der Ausrichtung eines Corona-Bonus für das Personal von Spitälern, Alters- und Pflegeheimen sowie Spitexorganisationen war von der Gesundheits- und Sozialkommission des Grossen Rats eingebracht worden. Konkret gefordert wurde, dass die betroffenen Institutionen einen Bonus ausrichten sollen, der von Kanton refinanziert werden soll. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Basel-Stadt 11.06.2021 Mit Audio

13:36 Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 173 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 240 . Das sind 41 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 47.89 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 1.6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 19'893 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 9 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 2 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 228 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 32 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 69 Prozent ausgelastet . Davon sind 8 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 6'433'922 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 87'921 Personen pro Tag geimpft. Das sind 3.6 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 28.9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 16.6 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:11 König Willem-Alexander nimmt's nicht so genau Der niederländische König Willem-Alexander (54) steht erneut stark in der Kritik, weil er die Corona-Regeln nicht beachtet hat. Der Monarch hatte am Donnerstagabend vor dem EM-Spiel der Niederlande eine Strasse mit Oranje-Fans in Den Haag besucht. Auf Fotos und Videos ist zu sehen, dass er die erforderlichen 1.5 Meter Abstand nicht einhielt und Hände schüttelte. Minister rügten den König dafür: «Die Regeln gelten für jeden», sagte die Ministerin für medizinische Versorgung, Tamara van Ark, dem TV-Sender NOS. Der König habe eine Vorbildfunktion. «Die Regeln gibt es nicht umsonst.» Mehrere Minister äusserten allerdings auch Verständnis für die Fussball-Begeisterung des Königs. Es ist nicht das erste Mal, dass der König die Regeln verletzt und sich den Zorn der Öffentlichkeit zuzieht. Im Herbst war die ganze Familie in den Urlaub nach Griechenland gefahren, obwohl die Regierung alle Bürger aufgerufen hatte, zu Hause zu bleiben. Die Sympathiewerte für das Königshaus waren daraufhin stark zurückgegangen. Legende: König Willem-Alexander (mit weissem Hemd und Schal) nimmt es locker – und wird dafür nun heftig kritisiert. Keystone

12:57 Weniger Unfälle wegen Corona: Suva senkt die Prämien Im Lockdown sind in der Schweiz deutlich weniger Menschen verunfallt. Das wirkte sich auf die Finanzen der Unfallversicherung Suva aus, die 2020 ihr Betriebsergebnis vervierfacht hat auf 241 Millionen Franken. Sie reduziert im kommenden Jahr die Versicherungsprämien. Ohne den Covid-Sondereffekt wäre die Suva allerdings in der Risikorechnung mit einem Defizit von 17 Millionen Franken in die Verlustzone gerutscht, sagte Finanzchef Hubert Niggli. Die Coronapandemie bescherte ihr nun aber einen ausserordentlichen Überschuss von 253 Millionen Franken. Dieses Geld werde sie den Versicherten 2022 zurückerstatten, was zu «historisch tiefen Prämien» führe. Allerdings sei die Spannbreite zwischen den einzelnen Branchen gross, sagte Niggli. So betrug der Rückgang der Berufsunfälle etwa bei der Luftfahrt 54 Prozent. Bereiche, in denen nicht weniger Unfälle passierten, erhalten kein Geld zurück. Die Berufsunfälle gingen im Vergleich zum Vorjahr um 10.8 Prozent zurück, die Freizeitunfälle gar um 10.9 Prozent. Insgesamt 431'827 Unfälle und Berufskrankheiten wurden dem Unfallversicherer gemeldet, ein Minus von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Integration von Verunfallten Suva spart mit Wiedereingliederung 20 Millionen Franken ein 18.05.2021 Mit Audio

12:15 Spanien: Ende der Maskenpflicht im Freien ab 26. Juni In Spanien entfällt ab dem 26. Juni die Maskenpflicht im Freien. Dies kündigte Premierminister Pedro Sanchez an. «Ich möchte Ihnen mitteilen, dass wir am kommenden Donnerstag einen ausserordentlichen Ministerrat abhalten werden, in dem wir vorschlagen werden, dass ab Samstag, dem 26. Juni, das Tragen von Masken im Freien nicht mehr obligatorisch sein wird», sagte Sanchez bei einem Besuch in Barcelona. Derzeit gilt in Spanien an allen öffentlichen Orten Maskenpflicht - und zwar sowohl in Innenräumen wie draussen. Auch im öffentlichen Verkehr muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Legende: Keystone

12:00 Gesuche für Corona-Erwerbsersatz bis Ende März 2022 möglich Gesuche für den Corona-Erwerbsersatz können bis Ende März 2022 eingereicht werden. Ab 1. Juli können künftige Entschädigungen zudem aufgrund des Einkommens gemäss der Steuerveranlagung 2019 berechnet werden. Wer wegen der Corona-Pandemie seine Erwerbsarbeit nicht ausüben kann oder sie erheblich einschränken muss, hat neu bis Ende Jahr Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz. Nachdem das Parlament dies am Freitag im aktualisierten Covid-19-Gesetz verankert hat, hat der Bundesrat auch die Verordnungsbestimmungen nachgeführt. Gesuche um Unterstützung können ausserdem rückwirkend eingereicht werden. Dies, weil für gewisse Branchen der Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz nur rückwirkend geltend gemacht werden kann, wie der Bundesrat schreibt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 30-Milliarden-Loch Corona-Schulden: Abbauen oder «vergessen»? 07.06.2021 Mit Video

11:21 Bericht über mögliche EM-Final-Verlegung von London nach Budapest Kurz vor den K.o.-Spielen im Londoner Wembley-Stadion erhöht die Europäische Fussball-Union offenbar den Druck auf die englischen Behörden, Corona-Ausnahmeregelungen für ausgewählte Zuschauer zu beschliessen. Einen Bericht der britischen «Times», wonach sogar die Verlegung von Halbfinals und Endspiel nach Budapest diskutiert werden könne, kommentierte die Uefa zurückhaltend, aber auch mit dem Satz: «Es gibt immer einen Notfallplan, aber wir sind zuversichtlich, dass die Finalwoche in London ausgerichtet wird.» In Wembley sind in der kommenden Woche zwei Achtelfinals (26. und 29. Juni) angesetzt, ehe dort am 6. und 7. Juli beide Halbfinalspiele und am 11. Juli das Endspiel steigen sollen. Für die K.o.-Runde sollen bis zu 45'000 Zuschauer zugelassen werden, was 50 Prozent der Gesamtkapazität des Stadions entspricht. Die «Times» berichtet, in den Verhandlungen gehe es insbesondere um VIP-Gäste, für die nicht dieselben, strikten Corona-Regeln bei der Einreise gelten sollen wie für normale Rückkehrer oder Einreisende. Unter den VIPs sollen der Zeitung zufolge Uefa- und Fifa-Offizielle, Politiker, Sponsoren und Medienschaffende sein. Derweil teilt die Uefa mit: «Im Moment sind wir in Gesprächen mit den lokalen Behörden, um zu versuchen, den Fans der teilnehmenden Mannschaften die Teilnahme an den Spielen zu ermöglichen» – und spricht dabei von «strikten» Test- und Coronablasen-Konzepten. Die britische Regierung wollte die Berichte zunächst nicht kommentieren.

10:53 Moskau verlängert Beschränkungen Die russische Hauptstadt Moskau verlängert angesichts wieder zunehmender Corona-Neuinfektionen Beschränkungen des Alltags. Die Massnahmen würden nun bis zum 29. Juni gelten, schreibt Bürgermeister Sergej Sobjanin in seinem Blog. Unter anderem müssten bis dahin Cafés und Restaurants am Abend geschlossen bleiben, und Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern seien verboten. Europas grösste Metropole mit 12 Millionen Einwohnern verzeichnete am Freitag 9056 neue Fälle von Covid-19 in 24 Stunden, ein Rekord seit Beginn der Epidemie. Ganz Russland ist mit 17'262 Ansteckungen an einem Tag auf dem höchsten Stand seit dem 1. Februar. Laut Behörden breitet sich aktuell vor allem die zuerst in Indien entdeckte Delta-Variante des Coronavirus aus. Legende: Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen wird laut dem Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin auch die Fanzone zur Fussball-Europameisterschaft in der Hauptstadt Moskau geschlossen. Im Areal unweit des Luschniki-Stadions waren bislang 5000 Fans mit Fiebermessen, Maske und vorheriger Meldung zugelassen. Reuters

10:23 Mehr als die Hälfte der Deutschen sind ein Mal geimpft In Deutschland geht die Impfkampagne voran. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sind mittlerweile mit 50.1 Prozent mehr als die Hälfte der Deutschen mindestens einmal geimpft. Das entspreche 41.5 Millionen Menschen, sagte Spahn in Berlin. 29.6 Prozent hätten mit der Zweitimpfung mittlerweile den vollen Schutz. «Diese Zahlen machen zuversichtlich», betont der CDU-Politiker. Zum Vergleich: In der Schweiz wurden bis zum vergangenen Sonntag 27.2 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 43.6 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer haben mindestens eine Impfung bekommen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Grafik Fälle, Impfungen, Übersterblichkeit: Corona-Zahlen weltweit 09.06.2021 Mit Video

10:00 Corona fordert offiziell über 4 Millionen Tote Die Zahl der durch das Coronavirus verursachten Todesfälle hat laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters weltweit die Marke von vier Millionen überschritten. Wie eine Analyse von Reuters zeigt, dauerte es über ein Jahr, bis die Zahl der Todesfälle die Zwei-Millionen-Marke erreichte, während die nächsten zwei Millionen in nur 166 Tagen verzeichnet wurden. Die fünf Länder mit den meisten Todesfällen – die USA, Brasilien, Indien, Russland und Mexiko – repräsentieren etwa 50 Prozent aller Coronavirus-Todesfälle auf der Welt. Peru, Ungarn, Bosnien, die Tschechische Republik und Gibraltar weisen derweil unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl die höchsten Sterberaten auf.

9:37 Oympische Spiele mit Zuschauern? Japanische Top-Mediziner warnen Japans ausgewiesenste Medizin-Experten warnten am Freitag, dass die Abhaltung der Olympischen Spiele die Zahl der Corona-Infektionen erhöhen könnte. Entgegen den Plänen der Organisatoren pochen sie auf ein umfassendes Zuschauer-Verbot. Der Experten-Bericht wurde veröffentlicht, nachdem die Chefin des Organisationskomitees von Tokio 2020 der Zeitung «Sankei» gesagt hatte, sie wolle in den Stadien bis zu 10'000 einheimische Zuschauer zulassen. Ausländischen Gästen ist die Teilname am Sportspektakel wegen der Corona-Pandemie verwehrt. Eine endgültige Entscheidung über einheimische Zuschauer wird bei einem offiziellen Treffen am Montag getroffen – zwischen dem Internationalen Olympischen Komitee, dem Internationalen Paralympischen Komitee, der japanischen Regierung und der Stadtverwaltung von Tokio. Japans Regierung treibt die Austragung der verschobenen Spiele trotz der Sorge um einen weiteren Anstieg der Covid-Ansteckungen und trotz des starken öffentlichen Widerstands voran. Das Sportereignis soll am 23. Juli beginnen. Legende: Japan ist von Corona nicht mit derselben Wucht getroffen worden wie andere Länder. Aber der jüngste Anstieg an Ansteckungen und die anfänglich langsame Einführung der Impfungen haben angesichts «Tokyo 2020» zu Bedenken über die Belastung des medizinischen Systems geführt. Keystone

8:59 Auch Wales verschiebt Massnahmen-Lockerungen Nach England hat auch die britische Provinz Wales geplante Corona-Lockerungen wegen der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante um vier Wochen verschoben. «Wir haben alle Daten überprüft und werden die Änderungen der Regeln um vier Wochen verschieben», twitterte der walisische Regierungschef Mark Drakeford am späten Donnerstagabend. Sein Land habe noch immer die höchste Impfquote und die niedrigsten Corona-Zahlen im Vereinigten Königreich, aber es seien nun in allen Teilen Wales Fälle der Delta-Variante nachgewiesen worden. Mitte Juli sollen die Corona-Beschränkungen erneut überprüft werden.

7:53 Curevac-Wirksamkeitsprobleme: Kein Scheitern der staatlichen Förderpolitik Das Bundesforschungsministerium sieht in den Wirksamkeitsproblemen des Corona-Impfstoffes von Curevac kein Scheitern der staatlichen Förderpolitik. «Die Entwicklung neuer Impfstoffe ist immer risikobehaftet und teuer, insbesondere in den späten Entwicklungsphasen», sagte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage. «Je nach Technologie und Erkrankung müssen wir mit Fehlschlägen von bis zu 94 Prozent rechnen. Selbst in der letzten Entwicklungsphase, in der die Daten für die Zulassung gesammelt werden, scheitern immer noch neun von zehn Impfstoffkandidaten.» Genau deshalb unterstütze das Bundesforschungsministerium mit erheblichen Mitteln die Corona-Impfstoffentwicklung in Deutschland. «Die weltweiten Investitionen mit dieser schnellen Entwicklung und Zulassung von wirksamen und sicheren Impfstoffen ist historisch einzigartig, und wir können uns glücklich schätzen, dass die Förderung von Biontech erfolgreich war», fügte der Sprecher hinzu. Curevac wurde wie Biontech vom Forschungsministerium gefördert. Das Unternehmen hatte bekanntgegeben, dass laut einer Zwischenstudie das entwickelte Präparat nur eine Wirksamkeit von 47 Prozent gegen das Coronavirus aufweise. Man arbeite aber weiter an einer Zulassung. 01:59 Video Corona-Impfstoff von Curevac wirkt nur zu 47 Prozent Aus Tagesschau vom 17.06.2021. abspielen

7:10 In England können sich alle Erwachsenen impfen lassen Das Gesundheitswesen in England will ab heute Freitag allen Bürgern ab 18 Jahren eine Impfung anbieten. Die Regierung möchte damit ihr Ziel erreichen, dass alle Erwachsenen im kommenden Monat mindestens eine erste Dosis erhalten. «Weniger als 200 Tage nach dem Start des Programms allen Erwachsenen eine Impfung anzubieten, ist eine der grössten kollektiven Errungenschaften unseres Landes», sagte Premierminister Boris Johnson und bezog sich dabei auf Schätzungen des Gesundheitswesens in England zu den Auswirkungen der Impfstoffeinführung. Grossbritannien hat eine erste Dosis des Covid-19-Impfstoffs an mehr als 42 Millionen Menschen verabreicht – das sind fast 80 Prozent der Erwachsenen. Weit über die Hälfte hat beide Impfungen erhalten. Die Gesundheitsbehörden in Wales, Schottland und Nordirland führen jeweils ihre eigenen Impfkampagnen durch.

6:27 USA lockern Embargos für medizinische Produkte Die USA haben ihre Vorschriften für die Lieferung von medizinischen Gütern in Staaten wie den Iran, Venezuela und Syrien gelockert, die sie mit Sanktionen belegt haben. Das Finanzministerium erteilte mit Hinweis auf die Pandemie allgemeine Lizenzen etwa für Gesichtsmasken, Beatmungsmaschinen und Impfstoffe. Zwar habe es bereits Ausnahmen von den Sanktionen bei humanitären Gütern gegeben, sagte ein Ministeriumsvertreter Reuters. Allerdings habe bislang über jeden Fall einzeln entschieden werden müssen. Legende: Präsident Joe Biden hatte nach seiner Amtsübernahme im Januar mit Blick auf das weltweit grassierende Coronavirus eine Prüfung der US-Sanktionen angeordnet. Reuters

5:54 In Sydneys ÖV müssen wieder Masken getragen werden Das australische Bundesland New South Wales hat das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln in Sydney wieder zur Pflicht gemacht, nachdem sich immer mehr Menschen mit der hochinfektiösen Delta-Variante des Coronavirus angesteckt habenen. Laut den Behörden können geplante Veranstaltungen im Freien unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen dennoch statt finden. Wir wollen nicht, dass die Menschen in Panik geraten, aber gleichzeitig wollen wir, dass jeder in höchster Alarmbereitschaft ist.

4:09 Wegen der Delta-Variante: Weltärztechef warnt vor raschen Lockerungen Weltärztechef Frank Ulrich Montgomery hat angesichts der als besonders ansteckend geltenden Delta-Variante des Coronavirus vor zu raschen Lockerungsschritten gewarnt. Es sei zu erwarten, dass sich die Delta-Variante in Deutschland noch schneller ausbreite als die anderen bisherigen Formen des Virus, sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Solange noch nicht genügend Menschen geimpft seien, müssten die Ansteckungsrisiken im Alltag reduziert werden. Im öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften und anderen Innenräumen sollten unbedingt weiterhin FFP2-Masken getragen werden, sagte der Präsident des Weltärtzebundes. Weiter müssten die Bundesländer jetzt prüfen, ob die von ihnen angekündigten Lockerungen nicht zu weit gingen. Sie sollten die politische Grösse haben, angekündigte Lockerungen wieder zurückzunehmen, wenn die Infektionszahlen durch die Delta-Variante wieder steigen sollten. Montgomery verwies auf das Beispiel der britischen Regierung. Diese hatte am Montag erklärt, wegen der raschen Ausbreitung der Delta-Variante im Vereinigten Königreich die geplante Aufhebung der letzten Corona-Beschränkungen um vier Wochen zu verschieben. Trotz der Impffortschritte lässt dort die Delta-Variante derzeit die Infektionszahlen wieder hochschiessen. Am Donnerstag wurden erstmals seit Ende Februar wieder mehr als 10'000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag verzeichnet. Legende: Montgomery sagte weiter: «Das Tückische der Delta-Mutante ist, dass Infizierte sehr schnell eine sehr hohe Viruslast im Rachen haben. Damit können sie andere anstecken, bevor sie überhaupt merken, dass sie sich infiziert haben.» Reuters/Archiv

22:55 Weitere russische Regionen führen Impfpflicht in Unternehmen ein Nach Moskau haben weitere Regionen in Russland auf die gestiegenen Corona-Zahlen mit einer verpflichtenden Impfquote in Unternehmen reagiert. Auch auf der Halbinsel Sachalin im äussersten Osten Russlands sind zahlreiche Arbeitgeber angehalten, bis September mindestens 60 Prozent ihrer Angestellten impfen zu lassen, wie die regionale Leiterin der Verbraucherschutzbehörde Rospotrebnadsor erklärte. Von der Regelung betroffen seien unter anderen Beschäftigte im Bildungs- und Gesundheitswesen, in Schönheitssalons, Fitnessstudios sowie im öffentlichen Nahverkehr, sagte sie der Agentur Interfax zufolge. Am Mittwoch hatte Moskaus oberste Amtsärztin eine vergleichbare Impfquote für eine Reihe von Unternehmen angeordnet. Dem Beispiel der Hauptstadt folgten auch das Moskauer Umland sowie die sibirische Region Kemerowo.