Der Ticker startet um 5:53 Uhr

10:43 Corona hat zu mehr Sportmuffeln geführt 45 Prozent der Schweizer Bevölkerung treiben seit Ausbruch der Pandemie weniger Sport. Das ergab eine Umfrage der Groupe Mutuel. Besonders betroffen von diesem Bewegungsmangel ist die Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen, wobei deutschsprachige Personen etwas stärker betroffen sind als französischsprachige Personen. Auch die psychische Gesundheit ist betroffen: 40 Prozent der jungen Erwachsenen fühlen sich demnach schlechter. Rund 68 Prozent der 1225 Befragten nannten die Schliessung von Sportstätten als Grund für ihren Bewegungsmangel. Mangelnde Motivation war auch für 34 Prozent der Bevölkerung ein Problem. Für 32 Prozent war die fehlende Interaktion mit Freunden und Mannschaftskameraden der Grund für ihre verminderte Lust am Sport. 15 Prozent waren aktiver als vorher. Legende: Reuters / symbolbild

10:23 Restaurants an den Wochenenden ausgebucht Von der heutigen Öffnung der Restaurant-Innenbereiche profitieren auch die weiss gedeckten, gehobeneren Restaurants. Viele gute Adressen in den Innenstädten habe keine Terrassen und leben vor allem von den Abendgästen, die kaum in der Kälte draussen essen wollten. Entsprechend brummen seit der Ankündigung zur Öffnung letzten Mittwoch die Reservationen. Wie eine Kurzumfrage vom SRF-Regionaljournal unter den im Michelin-Führer hoch bewerteten Restaurants in der Region Basel zeigt, sind gerade die Wochenenden bis Ende Monat bereits ausgebucht. Und auch die Restaurants ohne Sterne und Punkte berichten von einer starken Zunahme der Reservationen.

10:16 Die australische Qantas will Impfwillige mit Gratistickets locken Die Fluggesellschaft Qantas will Reisende künftig mit Rabatten und anderen Anreizen belohnen, wenn sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Unter anderem seien auch Fluggutscheine und Prämienpunkte für australische Vielflieger geplant, sagte Airline-Chef Alan Joyce dem australischen Fernsehsender 9News. Zudem sollen spezielle Preise verlost werden. «Wir werden zehn «Super-Preise» verlosen, mindestens einen in jedem Bundesstaat und Territorium», so Joyce. Die Gewinner dürfen ein Jahr auf dem gesamten Streckennetz kostenlos reisen. Mit dem Programm wolle die Fluglinie mehr Australier dazu bringen, sich impfen zu lassen. Bisher sind nur etwa zwei Prozent der 25 Millionen Australier vollständig geimpft. Mehr Informationen zur internationalen Lage finden Sie hier. 05:18 Video Aus dem Archiv: Australien – «Normalität» zu welchem Preis? Aus Puls vom 22.02.2021. abspielen

9:17 Missbrauch Kurzarbeit: EFK ist «schockiert von der Anzahl an Beanstandungen» Die Eidgenössische Finanzkontrolle ist beunruhigt über die steigende Zahl von Missbrauchsmeldungen bei der Kurzarbeitentschädigung für pandemiegeschädigte Betriebe. Das erklärte Direktor Michel Huissoud Radio SRF. Er sei schockiert von der Anzahl an Beanstandungen, Fehlern und Missbräuchen, sagte Huissoud. Ein Grund, der den Missbrauch begünstigt, ist aus Sicht der Finanzkontrolle das vereinfachte Verfahren. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) äusserte sich nicht zur Kritik. Bisher gab es landesweit 777 Missbrauchsmeldungen, wie einer Seco-Statistik zu entnehmen ist. In 509 Fällen besteht nach der Vorprüfung ein erhärteter Verdacht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Arbeitslosenversicherung EFK «schockiert» über Missbrauch bei Kurzarbeitsentschädigung 31.05.2021 Mit Audio

9:01 Kulturschaffende auf dem Land sind dreimal stärker von Corona betroffen Während der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 reduzierte sich die Zahl der Kulturschaffenden im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Prozent. So wurden 2020 298'000 Erwerbspersonen in der Schweiz zu den Kulturschaffenden gezählt. 2019 waren es noch 312'000. In den ländlichen Gemeinden war die Abnahme zudem fast dreimal so hoch wie in den Städten. Frauen und Kulturschaffende mit Teilzeitpensen waren vom Rückgang stärker betroffen. Ebenfalls stärker betroffen waren Kulturschaffende mit einer Betriebszugehörigkeit von einem Jahr oder weniger (-15,2 Prozent), gegenüber solchen mit einer längeren Betriebszugehörigkeit (–3,4). Das sind einige der neuen Ergebnisse der Statistik der Kulturwirtschaft, Link öffnet in einem neuen Fenster des Bundesamtes für Statistik (BFS). Diese wurde mit den jüngsten Zahlen der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) und der Erhebung über die Einkommen und Lebensbedingungen (SILC) aktualisiert. 08:06 Video Aus dem Archiv: Das Corona-Jahr der Schweizer KünstlerInnen Aus Kulturplatz vom 06.01.2021. abspielen

8:15 Mehr Kontrolle nach Abrechnungs-Skandal in deutschen Testzentren Der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht im Skandal um mutmasslichen Abrechnungsbetrug in privaten Corona-Testzentren lokale Behörden in der Pflicht. Es müsse vor Ort kontrolliert werden, sagte er im Deutschlandfunk. Ein Testzentrum könne nur einrichten, «wer ausdrücklich beauftragt worden ist von einer Behörde vor Ort». Dies seien in der Regel Gesundheitsämter oder Ordnungsämter. Zudem müssten sich die Kassenärztlichen Vereinigungen die Abrechnungen der Testzentren genauer angucken. Nach Recherchen von WDR, NDR und «Süddeutscher Zeitung» hatten Stichproben in einer privaten Teststelle in Köln ergeben, dass statt 70 wirklich genommener Proben fast 1000 abgerechnet worden sind. Ähnliches haben Stichproben unter anderem in Essen und in Münster ergeben.

7:11 China reagiert rigoros auf lokalen Corona-Anstieg China hat einen plötzlichen Anstieg der Covid-19-Infektionen im Süden des Landes gemeldet, mit 18 neuen lokalen Fällen in der Stadt Guangzhou. Dieser für die Region abrupte Anstieg hat eine Reihe von Flugstornierungen nach sich gezogen. Bis 11:40 Uhr Ortszeit wurden insgesamt 519 Flüge am Guangzhou Baiyun Flughafen storniert. Das sind laut dem Luftfahrtdatenanbieter Variflight 37 Prozent der gesamten Flüge vom Montag. Menschen, die die Stadt über Flughäfen, Bahnhöfe und Busstationen verlassen, müssen zudem einen negativen Covid-19-Test vorweisen, es sei denn, sie sind auf der Durchreise. Dies teilte die Stadt in einer Erklärung am späten Sonntag mit. Am Samstag wies die Regierung von Guangzhou überdies die Bewohner von fünf Strassen im Bezirk Liwan an, zu Hause zu bleiben und nicht lebensnotwendige Aktivitäten auszusetzen. Alle Märkte und Läden wurden geschlossen. 03:09 Video Aus dem Archiv: Nachforschungen zum Ursprung von Covid-19 Aus 10 vor 10 vom 27.05.2021. abspielen

6:52 Copa America sucht einen neuen Austragungsort Zwei Wochen vor dem Auftaktspiel zwischen Argentinien und Chile steht die Copa America ohne Gastgeber da. Aufgrund der akuten Corona-Lage vor Ort entzog die Conmebol am späten Sonntagabend auch Argentinien das Turnier um die Südamerika-Meisterschaft (13. Juni bis 11. Juli). Bereits am 20. Mai hatte der Verband angesichts gewalttätiger Bürgerunruhen Kolumbien als Co-Gastgeber abgesetzt. Möglichst schnell soll nun ein neuer Ausrichter gefunden werden. «Die Conmebol analysiert Angebote anderer Länder, die Interesse zeigten. In Kürze werden Neuigkeiten in dieser Richtung verkündet», teilte die in Paraguay beheimatete Dachorganisation der zehn südamerikanischen Fussballnationen in einer ersten Stellungnahme bei Twitter mit. Nur wenige Minuten zuvor hatte Argentiniens Innenminister Wado de Pedro nach einem Treffen mit Staatspräsident Alberto Fernandez das Aus für Argentinien verkündet.

6:28 Die Meldungen aus der Nacht Mit einem Konzert in der Pariser Arcor-Arena haben die französischen Behörden am Samstagabend die Rückkehr zu grösseren Veranstaltungen getestet.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hat angekündigt, die Corona-Massnahmen zu verschärfen – angesichts des Anstieges der Infektionen in seinem Land.

Im Kampf gegen die Pandemie wollen die vietnamesischen Behörden die gesamte Bevölkerung von Ho-Chi-Minh-Stadt auf das Virus testen lassen.

Der Eintritt für ein Konzert im US-Bundesstaat Florida soll für vollständig Geimpfte nur 18 US-Dollar (16.20 Fr.) kosten, für ungeimpfte Gäste hingegen 1000 Dollar (899.40 Fr).