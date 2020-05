Der Ticker startet um 6:30 Uhr

1:08 Masken und Handschuhe im Meer Das Coronavirus lässt die Natur wegen des geringeren CO2-Ausstosses aufatmen, es entstehen aber auch ganz neue umweltschädliche Probleme. An der französischen Cote d'Azur etwa werden Masken und Schutzhandschuhe direkt im Meer entsorgt. Da momentan viel solches Material im Umlauf ist, befürchten Umweltschützer, dass sich das Problem weiter verschärfen wird. Wilde Abfallentsorgung ist auch in der Schweiz zu einem grösseren Thema geworden. Weil wegen Einschränkungen zur Eindämmung des Virus sonst nichts los ist, stehen Aktivitäten in der Natur hoch im Kurs. Das hinterlässt oft unschöne Spuren. Im Kanton Tessin gibt es deshalb gar politische Vorstösse gegen Littering. 00:28 Video Schutzmasken auf dem Meeresgrund Aus Newsflash vom 26.05.2020. abspielen

22:59 Macron kündigt Acht-Milliarden-Hilfspaket für Autoindustrie an Frankreich will die heimische Autobranche mit einem Hilfspaket von mehr als acht Milliarden Euro stützen. Davon werde über eine Milliarde Euro eingesetzt, um die Nachfrage anzukurbeln, sagte Staatschef Emmanuel Macron nach einem Besuch des Zulieferers Valéo im nordfranzösischen Ort Étaples. «Es gibt 400'000 unverkaufte Fahrzeuge», sagte der Staatschef, der zuvor in Paris mit Branchen- und Gewerkschaftsvertretern zusammengekommen war. Die Corona-Krise und die Ausgangsbeschränkungen im Land hatten der Branche einen dramatischen Absatzeinbruch beschert. Macron kündigte an, dass staatliche Anreize für den Kauf von Neuwagen erhöht werden. So solle die Hilfe für den Kauf eines E-Autos auf 7000 Euro steigen – bisher sind es 6000 Euro. 01:56 Video Neuer Mut beim kriselnden Renault-Konzern dank Hilfspaket Aus Tagesschau vom 26.05.2020. abspielen

22:15 Sorge vor zweiter Welle im Iran Der Iran wurde früh und hart vom Coronavirus getroffen. Strikte Massnahmen führten zum Jobverlust für Millionen. Doch mit der Lockerung der Einschränkungen steigen auch die Fallzahlen wieder. 02:05 Video Rasselt der Iran in eine zweite Corona-Welle? Aus Tagesschau vom 26.05.2020. abspielen

21:41 Wie weiter mit dem Notrecht? Der Bundesrat beabsichtigt offenbar am Mittwoch die Aufhebung der ausserordentlichen Lage, beziehungsweise die Zurückstufung auf besondere Lage. «Wenn die ausserordentliche Lage aufgehoben wird, würde das die Phase beenden, in der der Bundesrat mit Notrecht regiert und in der er viele Kompetenzen von den Kantonen und dem Parlament an sich gezogen hat», so SRF-Bundeshausredaktor Erwin Schmid. «Es würde also diese Kompetenzen wieder zurückverschieben.» «Es wäre aber vor allem auch symbolisch von Bedeutung, wenn der Bundesrat die ausserordentliche Lage beenden würde. Es wäre ein Signal an die Bevölkerung, die Wirtschaft und die Kantone, dass der Notstand beendet ist, dass die Lage nun weitgehend unter Kontrolle ist.» 01:09 Video Beendet der Bundesrat die ausserordentliche Lage? Aus Tagesschau vom 26.05.2020. abspielen

21:07 Diese Lockerungen könnten morgen erfolgen Die Schweiz steht vor dem dritten grossen Lockerungsschritt: Morgen entscheidet der Bundesrat, welche Beschränkungen weiterhin gelten und vor allem, welche demnächst aufgehoben oder gelockert werden. Verschiedene Branchen und Bereiche der Gesellschaft hoffen. Die Zahl der Neuinfektionen ist seit der ersten Lockerung Ende April weiter gesunken. Seit Anfang Mai liegen die Zahlen sogar deutlich unter dem angepeilten Ziel. Damit ist der Weg frei für die dritte Lockerungs-Etappe. Am umstrittensten ist, wie weit das Versammlungs- und Demonstrationsverbot gelockert werden soll. Was Bundesrat Berset vorschlägt, ist bereits durchgesickert: Versammlungen bis zu 30 Personen sollen wieder erlaubt werden. «Es gibt offenbar Anträge bürgerlicher Bundesräte, die schneller vorangehen wollen», sagt SRF-Bundeshausredaktor Erwin Schmid. Das Tempodiktat sei von bürgerlicher Seite übernommen worden und es gebe keinen Grund, dass dies wieder abgegeben werden soll. «Es fehlt jedoch ein Plan B für den Fall, dass die Infektionszahlen wieder zunehmen», betont Schmid weiter. Ein zweiter Shutdown werde aber kaum mehr machbar sein. Zudem könnten Theater, Kinos, Zoos und botanische Gärten wieder aufgehen und die Campingplätze ihren Betrieb wieder aufnehmen. 04:45 Video Schrittweise zurück zur Normalität Aus Tagesschau vom 26.05.2020. abspielen

20:49 Geschäftemacherei mit falschen Gesichtsmasken Das Uni-Spital Basel hat gefälschte Gesichtsmasken eingekauft und muss diese nun vernichten. Sie erfüllen nicht gewisse Anforderungen, obwohl sie zertifiziert sind. Mit der Coronakrise versuchen verschiedene Geschäftemacher das grosse Geld zu machen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zweifelhafte Geschäfte Gefälschte Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel ohne Zulassung 26.05.2020 Mit Video

20:36 Staatssekretär Ross: «Cummings' Verhalten können viele nicht nachvollziehen» Aus Protest gegen das Verhalten des britischen Regierungsberaters Dominic Cummings in der Corona-Krise ist Staatssekretär Douglas Ross zurückgetreten. Cummings Interpretation der Ausgangsbeschränkungen «können die meisten Menschen, die die Regeln der Regierung befolgen, nicht nachvollziehen», schrieb Ross an Premierminister Boris Johnson. In Johnsons konservativer Partei hatte es schon zuvor scharfe Kritik an Cummings gegeben. Britische Kommentatoren schliessen weitere Rücktritte nicht aus. «Ich habe Wähler, die sich nicht von ihren Liebsten verabschieden konnten, Familien, die nicht zusammen trauern konnten, Menschen, die nicht ihre kranken Verwandten besuchten, weil sie die Regeln der Regierung befolgten», so der Staatssekretär für Schottland. Er könne doch nicht allen sagen, sie lägen falsch und Cummings richtig. Fast 40 Tory-Parlamentarier fordern den Rücktritt Cummings. Sechs Oppositionsführer haben in einem Brief an Johnson appelliert, seinen Berater abzusetzen. Ich habe Wähler, die sich nicht von ihren Liebsten verabschieden konnten, Familien, die nicht zusammen trauern konnten, Menschen, die nicht ihre kranken Verwandten besuchten, weil sie die Regeln der Regierung befolgten.

20:16 In Krisenzeiten exportiert die Schweiz weniger Luxusprodukte Die Exporte brechen in Krisenzeiten ein. Dies spürt vor allem die Uhrenindustrie. Dort nahmen die Exporte im Vergleich zum Vormonat um gut 72 Prozent ab. Einer der Gründe für diese Entwicklung ist, dass der Online-Handel bei Luxusprodukten unterschätzt wurde. Aber auch die ausbleibenden Touristen setzen der Branche zu. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Luxusprodukte in Krisenzeiten Exporte brechen massiv ein 26.05.2020 Mit Video

19:55 Niederlande bleiben beim Vorschlag der «Sparsamen Vier» Im Streit um die Wiederaufbauhilfe der Europäischen Union für besonders von der Corona-Krise betroffene Länder hat der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte bekräftigt, dass Hilfen nur als Darlehen vergeben werden sollten. «Wir lehnen eine Vergemeinschaftung von Schulden ab», sagte Rutte. Er erneuerte zudem die Forderung nach Reformen in einigen südeuropäischen Ländern, so dass diese bei einer folgenden Krise «ohne Hilfe» auskommen könnten. Die Niederlande gehören zu den «Sparsamen Vier» gemeinsam mit Österreich, Dänemark und Schweden. Sie lehnen den deutsch-französischen Vorschlag eines Wiederaufbau-Fonds mit Zuschüssen für bedürftige Staaten ab. Sie beharren dagegen darauf, dass Hilfen nur als Darlehen gegeben werden sollten. Zuvor signalisierte die dänische Regierung Kompromisswillen im Streit um Corona-Hilfen. Legende: Mark Rutte bleibt hart: Die Corona-Hilfe sollen als Darlehen verteilt werden. Keystone / Archiv

19:17 Zehntägige Staatstrauer in Spanien Mit einer ungewöhnlich langen, zehntägigen Staatstrauer wird Spanien der gut 27'000 Todesopfer der Pandemie im Corona-Hotspot gedenken. Die Trauer werde am Mittwoch um 12.00 Uhr mit einer Schweigeminute im ganzen Land beginnen, teilte die linke Regierung mit. Ministerpräsident Pedro Sánchez werde der Zeremonie im Regierungssitz Palacio de la Moncloa in Madrid vorstehen, sagte eine Regierungssprecherin. Anschliessend sollen die Landesfahnen im ganzen Land auf Halbmast gesetzt werden.

19:10 Krisenstimmung bei den Kunstgalerien Die «Art Basel» wurde auf September verschoben. Ob sie aber stattfindet, ist noch unklar. Bei den Galerien sorgt dies für Nervosität. Die Kunstmesse ist fester Bestandteil im Kunstmarkt. Dort und auf anderen Messen werden Milliarden umgesetzt. Experten schätzen, dass ein Drittel der Galerien die Coronakrise nicht überleben wird. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona schwächt Kunstmarkt Galerien brechen die Umsätze weg 26.05.2020 Mit Video

18:54 Rettungspakete für die Airlines sind rund 120 Milliarden Franken schwer Die coronagebeutelten Airlines haben zusammen bislang staatliche Hilfen von 123 Milliarden Dollar (rund 120 Milliarden Franken) bekommen. Das geht aus einer Kalkulation vor, die der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) vorstellte. Dabei geht es unter anderem um Kredite sowie Zuschüsse, Steuernachlässe oder Lohnkostensubventionen. Darin sind die geplanten deutschen Staatshilfen für die Lufthansa im Umfang von neun Milliarden Euro noch nicht enthalten. Allerdings seien rund 55 Prozent der Hilfen Kredite und Kreditgarantien oder aufgeschobene Steuern, sagte der Chefökonom des Verbands. Am grosszügigsten war Singapur: dort erhielten Fluggesellschaften bislang Hilfen im Umfang von mehr als 84 Prozent der Einnahmen, die sie im vergangenen Jahr durch Ticketeinkünfte erzielten. In der Schweiz erhielten die Lufthansa-Töchter Swiss und Edelweiss Unterstützung im Umfang von knapp 24 Prozent ihrer Ticketverkäufe 2019. Legende: IATA geht davon aus, dass die Fluggesellschaften weltweit Ende des Jahres zusammen 550 Milliarden Dollar Schulden haben werden, nach 430 Milliarden Dollar Ende 2019. Keystone / Archiv

18:23 In Russland sterben viele Ärzte mit Coronavirus Nach massiver Kritik russischer Ärzte an den Arbeitsbedingungen in der Corona-Krise gibt es nun eine offizielle Statistik über die Todesfälle beim medizinischen Personal. Demnach starben bislang mindestens 101 Ärzte, Krankenschwester, Pfleger und Fahrer von Rettungswagen an einer Covid-19-Infektion. Das sagte die zuständige Expertin im Gesundheitsministerium, Ljudmila Letnikowa, der Staatsagentur Tass zufolge. Inoffizielle Zählungen gehen aber von mindestens dreimal so vielen Todesfällen aus. Aktivisten haben bei Google eine «Liste des Gedenkens» angelegt. Darauf standen am Dienstagnachmittag 305 Namen von infizierten Klinikmitarbeitern, die in der Corona-Pandemie gestorben sind. Ärzte beklagen immer wieder fehlende Schutzausrüstung, die Behörden widersprachen solchen Berichten. Medien berichteten zudem in den vergangenen Wochen von mehreren mysteriösen Todesfällen, bei denen sich Mediziner aus Fenstern gestürzt haben sollen und gestorben waren. Sie sollen zuvor Kritik an den Arbeitsumständen geübt haben.

17:58 Neue Steuern und Abgaben für den Corona-Wiederaufbauplan der EU? Für den Kampf gegen die von der Pandemie verursachten Wirtschaftskrise will die EU-Kommission neue Steuern und Abgaben für die Europäische Union fordern. Damit soll ein Corona-Wiederaufbauplan für die Wirtschaft in der EU mitfinanziert werden. Diese Informationen der «Financial Times» wurden der Agentur dpa von mehreren Quellen bestätigt. Konkret geht es um eine mögliche Ausweitung des europäischen Emissionshandels, eine Digitalsteuer oder eine Plastikabgabe. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will morgen Mittwoch den mit Spannung erwarteten Corona-Wiederaufbauplan vorstellen. Er soll mit dem anstehenden siebenjährigen EU-Budget verknüpft werden. Bekannt ist, dass von der Leyen plant, mehrere Hundert Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufzunehmen. Dagegen ist aber Widerstand aus Österreich, den Niederlanden, Dänemark und Schweden erwachsen.

17:29 Gemeindeversammlungen in Uri wieder möglich Im Kanton Uri dürfen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in den Gemeinde wieder versammeln. Der Urner Regierungsrat hat entschieden, dass Gemeindeversammlungen unter Auflagen wieder erlaubt sind. Ausnahmen des bundesrätlichen Versammlungsverbots sind nur möglich, wenn für eine Versammlung ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht und wenn ein Schutzkonzept vorliegt. Die Gemeinden dürfen demnach Versammlungen durchführen, wenn die Distanz- und Hygieneregeln eingehalten werden. Das vom kantonalen Führungsstab erarbeitete Schutzkonzept muss dabei eingehalten werden.

17:02 Littering im Tessin – SRF-User tadeln Im Kanton Tessin hat man eine Zunahme des Litterings während der Pandemie festgestellt. Nun will der Kanton handeln. In der Deutschschweiz ist das Problem offenbar kein Thema. Viele User der SRF-News-App machen darüber in den Kommentaren ihrem Unmut Luft. Sie schieben aber die Unart, Müll in der Natur zu entsorgen, auf die Erziehung, nicht auf Corona. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: SRF-User zum Littering «Schämt euch!» 26.05.2020 Mit Audio

16:46 Südtirol: Gratis Corona-Test zur Hotelbuchung Wer im Südtirol Ferien machen will, der kann gratis einen Corona-Test machen lassen. Das Angebot sei nicht verpflichtend, sondern «ein Service», sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher dem Radiosender Rai 1. Dabei ginge es sowohl um Antikörper-Bluttests als auch um PCR-Tests. Erwogen wird, die Tests in Hotelangebote zu integrieren. Südtirol wirbt derzeit verstärkt um Urlauber. Am 3. Juni will Italien die Grenzen für EU-Bürger und den Schengenraum, einschliesslich der Schweiz, öffnen.

16:22 Unterschiede bei den Schutzkonzepten der Landeskirchen Die Landeskirchen haben ihre Schutzkonzepte im Hinblick auf die Wiederaufnahme der Gottesdienste am 28. Mai angepasst. Die Konzepte der katholischen und evangelischen Kirche unterscheiden sich vor allem beim Gesang und der Aufnahme der Kontaktdaten.«Aufgrund der hohen Virenverbreitungsgefahr beim Singen muss vorerst auf das Singen verzichtet werden», heisst es in den Empfehlungen der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS). «Der Gemeindegesang wird reduziert», steht dazu in den veröffentlichten geänderten Bestimmungen des Rahmen-Schutzkonzeptes der Schweizer Bischofskonferenz (SBK). Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Rückkehr zu Gottesdiensten Katholiken dürfen singen, Reformierte nur summen 26.05.2020 Mit Video

16:05 Corona-Hilfen: Dänemark ist gesprächsbereit Im EU-Streit über Corona-Krisenhilfen signalisiert die dänische Regierung Kompromisswillen. Aussenminister Jeppe Kofod sagte in einem Parlamentsausschuss: «Wir nehmen an der Debatte teil, und das ist meiner Meinung nach wichtig. Dass wir nicht nur eine Meinung haben, sondern auch etwas vorschlagen.» Die grosse Übung sei es dann, einen Kompromiss zu finden, mit dem alle 27 EU-Länder leben könnten. Dänemark, Schweden, Österreich und die Niederlande hatten sich gemeinsam gegen einen Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron gewandt, wonach die EU-Krisenhilfen nicht zurückgezahlt werden müssen. Die sogenannten sparsamen Vier wollen, dass die Hilfen als Kredite ausgegeben und vom Empfängerland zurückgezahlt werden. Derweil verschärft die Corona-Pandemie nach Einschätzung von Europas Währungshütern die Risiken und Herausforderungen für die Finanzstabilität im Euroraum. Selbst wenn die Infektionsraten in vielen Ländern inzwischen wieder sinken, hätten die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus die Schwachstellen noch deutlicher zutage gefördert, stellt die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem halbjährlichen Finanzstabilitätsbericht fest. Legende: Die Pandemie habe einen der schärfsten wirtschaftlichen Abschwünge in der jüngeren Geschichte verursacht, heisst es bei der EZB. Weitreichende politische Massnahmen hätten aber einen finanziellen Kollaps verhindert. Keystone / Archiv