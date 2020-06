Der Ticker ist abgeschlossen

4:12 Über 1200 neue Todesfälle in Brasilien Brasilien meldet erneut einen Rekord an Todesfällen innert Tagesfrist im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Innerhalb von 24 Stunden seien 1262 neue Covid-19-Tote registriert worden, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Insgesamt sind in Brasilien mehr als 31'000 Menschen an den Folgen der Erkrankung gestorben. Knapp 29'000 Menschen im südamerikanischen Land haben sich zusätzlich infiziert. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen beläuft sich mittlerweile auf über eine halbe Million. Bislang gibt es keine Anzeichen für eine Verlangsamung der Virus-Verbreitung. Der rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro lehnt Massnahmen zur Eindämmung nach wie vor ab. Legende: Eine Beruhigung der Lage in Brasilien ist nicht absehbar. Noch immer infizieren sich täglich tausende Menschen mit dem Virus. Keystone

3:24 Konjunkturpaket in Deutschland steht noch nicht Die Spitzen der schwarz-roten Koalition in Deutschland haben ihre Beratungen über das milliardenschwere Paket zur Stärkung der Konjunktur am späten Dienstagabend nach rund neun Stunden vertagt. Wegen des grossen Beratungsbedarfs soll am Mittwoch gegen 10.00 Uhr, nach der Kabinettssitzung, weiterverhandelt werden. Einige der strittigsten Punkte, so etwa eine mögliche Prämie beim Autokauf oder Hilfen für die Kommunen wie eine Altschuldenregelung, sollten erst am Ende beraten werden. Über mögliche Verständigungen bei Einzelthemen wurde zunächst nichts bekannt. Am Ende solle ein Gesamtpaket vorgelegt werden, hiess es am Dienstagabend.

0:38 Stadt Zug richtet Corona-Fonds ein Wegen der Corona-Krise soll dem Gewerbe der Stadt Zug unter die Arme gegriffen werden: Auf Antrag des Stadtrats beschloss der Grosse Gemeinderat an seiner Sitzung vom Dienstag die Einrichtung eines Corona-Fonds mit einer Einlage von zehn Millionen Franken. Ein Grossteil soll dem Gewerbe der Stadt zugutekommen. Rund drei Millionen Franken sollen entnommen werden, um allen Stadtzugerinnen und -zugern einen Pro-Zug-Gutschein im Wert von 100 Franken abzugeben. Dies teilte die Stadt Zug am Dienstagabend mit. Legende: Auch die Geschäfte in der Zuger Altstadt litten unter den Beschränkungen wegen des Coronavirus. Keystone

23:20 Das Coronavirus beschert Zoom volle Kassen Beim Videokonferenz-Dienst Zoom sorgt die Popularität in der Coronakrise für ein steiles Wachstum des Geschäfts. Zoom war eigentlich für Unternehmen gedacht, in der Coronakrise stieg aber nicht nur der Einsatz im Homeoffice, sondern auch die Nutzung durch Privatleute sowie für Sportkurse, Gottesdienste oder Bildung. Pro Tag gibt es inzwischen 300 Millionen Teilnahmen an Videokonferenzen – im Vergleich zu zehn Millionen noch im Dezember. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich von 122 auf 328 Millionen Dollar, wie Zoom nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte. Unterm Strich blieben rund 27 Millionen Dollar Gewinn übrig – nach nur rund 200'000 Dollar ein Jahr zuvor. Für das bis Ende Januar 2021 laufende Geschäftsjahr rechnet Zoom nun mit einem Umsatz von bis zu 1.8 Milliarden Dollar. Legende: Auch der britische Premierminister Boris Johnson verstanstaltet Videokonferenzen mit Zoom. Keystone

22:55 Strittige Punkte beim Tracing-App Infektionsketten durchbrechen, die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Dies soll bald auch über das Smartphone möglich sein. Mit der Contact Tracing App des Bundes nämlich, entwickelt von Schweizer Wissenschaftern unter Führung von ETH Zürich und Lausanne. Die Idee dahinter: Die App warnt ihre Nutzer, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten. Klingt simpel, hat aber seine Tücken. Eine Technologie, die sich in der Realität noch bewähren und einige politische Hürden nehmen muss. 04:08 Video Die Hürden für die Tracing-App Aus 10vor10 vom 02.06.2020. abspielen

22:43 Wo soll gespart werden? In Bern war heute Start der eidgenössischen Sommersession. Sie könnte auch der Start eines eidgenössischen Sparprogrammes werden. Denn schon jetzt zeichnet sich vor allem auf bürgerlicher Seite ab: Der Taschenrechner dürfte in den kommenden 17 Tagen bei vielen Geschäften als Argument herbeigezogen werden. Mit der Aussage: Das können wir uns nicht leisten. Grund dafür: Natürlich Corona und dessen längerfristige Kosten. 03:30 Video Corona und die Kosten Aus 10vor10 vom 02.06.2020. abspielen

21:36 US-Gouverneur: Republikaner-Parteitag mit Corona-Massnahmen Der demokratische Gouverneur des US-Bundesstaats North Carolina weist die Forderung von US Präsident Donald Trump zurück, den Republikaner-Parteitag im August ohne Beschränkungen über die Bühne bringen zu können. In einem Brief an die republikanische Parteispitze führt Roy Cooper aus, wegen der unklaren Entwicklung rund um das Coronavirus sei es notwendig, eine kleinere Veranstaltung zu planen mit weniger Teilnehmern, Abstandsregeln und Maskenvorschrift. Auf dem Parteitag will Trump offiziell den Präsidentschaftswahlkampf einläuten. Er hat damit gedroht, die Grossveranstaltung, zu der Tausende Delegierte erwartet werden, in einen anderen Bundesstaat zu verlegen, sollte sie etwa durch Abstandsregeln eingeschränkt werden. Legende: Keystone

21:04 «Designer-Käseglocke» in Frankreichs Gastronomie In Frankreich dürfen Bars, Restaurants, Cafés wieder öffnen, in der Grossregion Paris darf jedoch nur Gäste bewirten, wer eine Terrasse hat. Dafür dürfen auch Trottoirs grosszügiger bestuhlt werden. Die Freude ist gross, der Café im Quartier ein Stück wiedergewonnene Freiheit im Alltag. Um auch Gäste im Innern bewirten zu können, braucht es Ideen. Ein Pariser Designer hat sich was einfallen lassen: Er zeichnete eine Schutzvorrichtung für die Gastro-Branche, die minimale Abstände erlaubt und zugleich stylish daherkommt. Bekanntlich isst das Auge ja mit. 01:52 Video Plex-Eat: Eine Designer-Schutzvorrichtung für die Gastronomie Aus Tagesschau vom 02.06.2020. abspielen

20:48 England: Höheres Sterberisiko bei schwarzer oder asiatischer Abstammung In England sind Menschen mit schwarzer und asiatischer Abstammung einem deutlich erhöhten

Sterberisiko ausgesetzt, wenn sie mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag vorgelegten Studie der Gesundheitsbehörde Public Health England

(PHE). Demnach sterben Personen mit chinesischer, indischer, pakistanischer oder karibischer Herkunft um zehn bis 50 Prozent häufiger an Covid-19 als weisse Briten. Für Menschen, die aus Bangladesch stammen, ist das Risiko sogar fast doppelt so hoch. Die Resultate der Studie entsprechen denen einer früheren Erhebung des britischen Statistikamts ONS. Der Koordinator des britischen Coronavirus-Testprogramms, John Newton, gab zu bedenken, dass die ethnische Herkunft nicht unbedingt eine unmittelbare Ursache für das erhöhte Sterberisiko sein müsse. Möglicherweise seien die Betroffenen wegen ihres Berufs oder anderer Gründe dem Virus stärker ausgesetzt. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte, die Regierung werde die näheren Zusammenhänge umgehend prüfen. Legende: Keystone

20:03 Polizei-Vorgehen sorgt für Kritik Etwa Tausend Personen demonstrierten am Montag in Zürich gegen Rassismus. Trotz Verstoss gegen die Coronaregeln schritt die Polizei nicht ein, anders als bei früheren Kundgebungen, bei welchen die Polizei die Regeln durchgesetzt hatte. Beispielsweise am 1. Mai. Dieser Kurs stösst zunehmend auf Kritik. 03:54 Video Demonstrationen in Zürich – Polizei im Zickzack-Kurs Aus Schweiz aktuell vom 02.06.2020. abspielen

19:40 Corona-Warn-Apps in Frankreich und Italien bereit Frankreich hat seine angekündigte Warn-App «StopCovid» an den Start gebracht. Die kostenlose Anwendung stand ab Dienstagnachmittag für Android-Geräte in Googles App-Plattform Play Store oder im App-Store von Apple zum Runterladen auf das Handy bereit. Die App soll mithilfe von Bluetooth-Signalen erfassen, welche Smartphones einander nahegekommen sind. Auch Italien startet mit seiner angekündigten Warn-App im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Anwendung auf dem Smartphone soll Bürgern einen Hinweis senden, wenn sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Ab kommendem Montag (8. Juni) würden die Funktionen aktiviert, allerdings zunächst nur in 4 von 20 Regionen Italiens. Legende: Keystone

19:16 Mehr EU-Milliarden für die Aussenhilfe Zusätzliche Milliardenhilfen der EU sollen die Folgen der Corona-Krise in Partnerländern nach Vorstellungen der EU-Kommission abschwächen. Die Pläne, die die Brüsseler Behörde am Dienstag vorstellte, sehen für die Jahre von 2021 bis 2027 insgesamt 118.2 Milliarden Euro für Nachbarschafts- und Entwicklungspolitik vor. Im Vergleich zum Vorschlag, den die EU-Kommission 2018 vorgelegt hatte, wäre das ein Plus von 15.5 Milliarden Euro. «Die Coronavirus-Krise hat die Welt dramatisch verändert», sagte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell. Herausforderungen aus Vor-Krisen-Zeiten seien nicht verschwunden, sondern noch komplexer geworden. Das Geld soll insbesondere Ländern in der Nachbarschaft, auf dem Balkan sowie in der Subsahara zugutekommen.

18:48 1. August-Feier auf dem Rütli im Zeichen von Corona Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga wird auf der Rütliwiese den 1. August im Beisein von «Corona-Helden und -Heldinnen» aus allen Kantonen feiern. Wegen des Coronavirus sind auch am Bundesfeiertag Veranstaltungen mit mehr als tausend Personen untersagt. In diesem Jahr finde die Feier nun als Gedenkfeier im Zeichen von Corona statt, teilt die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, Link öffnet in einem neuen Fenster (SGG) mit. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga werde auf der Rütliwiese aus allen Kantonen zwei bis drei Personen empfangen, die sich während der Corona-Pandemie in Spitälern, Apotheken, Supermärkten, in Sicherheitsberufen, bei der Abfallentsorgung oder in der Nachbarschaftshilfe besonders engagiert haben. Es werde eine geschlossene Veranstaltung mit maximal 150 Personen, sagte SGG-Geschäftsleiter Lukas Niederberger auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Legende: Solche Szenen wird es am 1. August 2020 auf dem Rütli nicht geben: Die Bundesfeier 2019. Keystone

18:21 Indien lockert die Massnahmen – trotz verheerenden Zahlen Ab sofort werden in Indien erste Zug- und Flugverbindungen wieder in Betrieb genommen. In den nächsten Tagen sollen Geschäfte, Büros, Restaurants und Einkaufszentren wieder öffnen. Das, obwohl die Infektionszahlen weiter rasant steigen, derzeit gibt es rund 200'000 bestätigte Fälle. Warum nun die Öffnung? Laut SRF-Korrespondent Thomas Gutersohn kann sich Indien den Lockdown schlicht nicht mehr leisten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona auf dem Subkontinent «Indien kann sich den Lockdown nicht mehr leisten» 02.06.2020 Mit Audio

18:10 Die Räte ziehen nicht ins Bundeshaus um Der Nationalrat will die ganze Sommersession in der Berner Messe Bernexpo abhalten. Er hat einen Ordnungsantrag der SVP-Fraktion mit 126 zu 55 Stimmen abgelehnt. Die Fraktion hatte gefordert, ab der zweiten Sessionswoche wieder im Bundeshaus zu tagen. Das Parlament habe mit dem Abbruch der Frühjahrssession kurz vor dem Lockdown ein wichtiges Zeichen gesetzt, sagte Nationalrat Thomas Matter (SVP/ZH). Nun gelte es, ein starkes Zeichen zu setzen, dass die Schweiz rasch zur Normalität zurückkehren könne. Obwohl der Nationalrat den SVP-Antrag abgelehnt hat, ist die Rückkehr ins Bundeshaus durchaus ein Thema. Laut der zweiten Vizepräsidentin des Nationalrats, Irène Kälin (Grüne /AG), erarbeitet die Verwaltungsdelegation derzeit einen Plan, wann und unter welchen Umständen die Sessionen – insbesondere die Herbstsession – wieder im Parlamentsgebäude durchgeführt werden könnten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sommersession des Parlaments Für einige geht es um alles oder nichts 02.06.2020 Mit Audio

17:53 Fünf Billionen Rubel für die russische Wirtschaft Russland will seine durch die Coronakrise schwer getroffene Wirtschaft mit Hilfen von umgerechnet knapp 70 Milliarden Franken wieder auf die Beine bringen. Ende kommenden Jahres solle die Konjunktur wieder rund laufen, sagte Ministerpräsident Michail Mischustin am Dienstag bei einem im Fernsehen übertragenen Kabinettstreffen mit Präsident Wladimir Putin. Das Hilfspaket sieht rund 500 einzelne Unterstützungsprojekte vor, die sich auf fünf Billionen Rubel summieren.

17:40 «Schweizer» Impfstoff wird an Mäusen getestet Ein in Genf entwickelter Impfstoff gegen das Coronavirus wird in den kommenden Wochen an Mäusen getestet. Bei positiven Resultaten könnten rasch klinische Tests folgen, wie das Universitätsspital Genf (HUG) mitteilte. Der Impfstoff funktioniert auf Basis der Verkapselung von Zellen. Einer Technik, die sich am HUG bereits in klinischen Tests der Phase II befindet, und zwar in Zusammenarbeit mit der Genfer Gesellschaft für Biotechnologie Maxivax auf dem Gebiet der Krebs-Immuntherapie. Dabei geht es um die Erzeugung einer zellulären Immunantwort. Diese Verkapselungs-Methode hat laut dem Universitätsspital Genf den Vorteil, dass eine längere Immunisierung erreicht wird als mit einer traditionellen Methode. Die Verkapselung von Zellen wird bereits in der Krebs-Forschung eingesetzt.

17:23 Erneut keine Meldungen über Tote in Spanien Am zweiten Tag in Folge sind in Spanien binnen eines Tages keine neuen Todesopfer registriert worden. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldeten Toten bleibt bei 27'127. Spanien ist mit knapp 240'000 Infektionsfällen eines der am schwersten von Corona betroffenen Länder. Anfang April wurden zum Höhepunkt der Pandemie mehr als 900 Tote pro Tag im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Mittlerweile sinken die Zahlen jedoch bereits seit mehreren Wochen. Das Land befindet sich in einer Phase der stufenweisen Öffnung. Informationen über die Corona-Situation und Lockerungen der damit in Verbindung stehenden Massnahmen in verschiedenen Ländern finden Sie hier: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 03.06.2020 Mit Video

16:30 Warnung vor Reisen nach Italien – Bussen und Quarantäne drohen Die Schweiz hält die geltenden Einreisebeschränkungen an der Grenze zu Italien bis auf Weiteres aufrecht. Der Tessiner Delegierte für Aussenbeziehungen hat an einer Medienkonferenz in Bellinzona angesichts der einseitigen Grenzöffnung Italiens von morgen von Reisen ins südliche Nachbarland ab. Francesco Quattrini sprach vor den Medien von einer «asymmetrischen Grenzöffnung» Italiens. Trotzdem könnten bei Reisen ins südliche Nachbarland Sanktionen gegenüber Schweizer ausgesprochen werden. Wer sich in Italien nicht an die verhängten Massnahmen halte, könne gebüsst werden, erklärte Quattrini. In der Lombardei beispielsweise gelte ein Maskenobligatorium. Dieses müssten alle respektieren – auch ausländische Touristen. Zudem könnten Ausländer in Italien in Quarantäne geschickt werden. Wo sie diese verbringen müssten und wie lange diese dauern könnte, sei derzeit unklar, hielt Quattrini fest. «Das müssen die italienischen Behörden erst noch definieren.» Auch Regierungspräsident Norman Gobbi riet von Reisen ins südliche Nachbarland ab, auch wenn sie nicht verboten seien.