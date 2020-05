Der Ticker startet um 6:32 Uhr

11:06 Rekord an täglichen Neuansteckungen Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO wurden in den letzten 24 Stunden weltweit 106'000 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sei die höchste Zahl an einem einzigen Tag seit Beginn der Pandemie. Besorgt sieht die WHO vor allem die Entwicklungen in ärmeren Ländern, wo die Fallzahlen zuletzt rapide anstiegen. Eine Übersicht über die weltweite Lage der Pandemie finden sie hier: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 21.05.2020 Mit Video

11:00 Turkish Airlines verlängert Flugstopp Die halbstaatliche türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines hat ihren Flugstopp wegen der Coronavirus-Pandemie erneut verlängert. Wie die Gesellschaft in der Nacht mitteilte, bleiben Inlandsflüge nun bis zum 4. Juni ausgesetzt, internationale Flüge bis zum 10. Juni. Zuvor war geplant gewesen, Verbindungen Ende Mai wieder aufzunehmen. Die Billigfluglinie Pegasus teilte mit, sie habe ihre Flüge bis zum 3. Juni ausgesetzt.

9:58 Tesla lässt Klage gegen Corona-Massnahmen fallen Der Elektroauto-Hersteller Tesla hat die Klage gegen die Ausgehbeschränkungen in der Coronakrise am Standort seines Stammwerks in Kalifornien fallengelassen. Der Richter stellte das Verfahren daraufhin ein, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Tesla hatte den Bezirk Alameda County vor gut zehn Tagen verklagt, weil die Vorschriften zur Coronavirus-Eindämmung aus Sicht der Firma die Wiederaufnahme der Produktion ungerechtfertigterweise verhinderten. Tesla-Chef Elon Musk hatte damals auch angekündigt, das Werk in einem Verstoss gegen die Vorschriften einfach wieder zu öffnen. Inzwischen erlaubte das Gesundheitsamt im Alameda County, dass Tesla das Hochfahren des Werks vorbereiten und dafür auch mehr Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz holen darf. Unklar ist bisher, wie viele der rund 10'000 Beschäftigten wieder in die Fabrik kommen.

9:19 Easyjet will ab Juni wieder fliegen Der britische Billigflieger Easyjet will vom 15. Juni an wieder erste Flüge anbieten. Dabei werden hauptsächlich Strecken innerhalb Grossbritanniens angeboten, wie das Unternehmen mitteilt. Bedient werden sollen insgesamt 22 Flughäfen, darunter London-Gatwick, Edinburgh, Glasgow und Belfast. Easyjet-Chef Johan Lundgren sprach von «kleinen, vorsichtig geplanten Schritten». Die Airline kündigte zusätzliche Sicherheitsmassnahmen wegen der Corona-Krise an. So sollen beispielsweise Passagiere, Besatzung und das Bodenpersonal Masken tragen. Legende: Bald sollen sie wieder abheben: Parkierte Easyjet-Flugzeuge auf dem Flughafen Luton in London. Keystone

8:28 EU-Kommissar kündigt Hilfen für existenzbedrohte Firmen an Die EU-Kommission will von einer Pleite bedrohten Unternehmen in der Coronakrise helfen. Die Brüsseler Behörde denke als neues Instrument in ihrem Wiederaufbauplan über eine Solvenzhilfe für Unternehmen nach, die keine Unterstützung in ihrem Heimatland bekämen, sagt EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni im Interview mit fünf europäischen Zeitungen. «Wichtig ist das für die paneuropäischen Wertschöpfungsketten, etwa in der Autoindustrie. Wenn da ein Glied ausfällt, sind auch alle anderen betroffen», so Gentiloni. Die EU müsse zudem alles tun, um der Tourismusbranche zu helfen, die vor allem in Südeuropa einen «substanziellen Teil zur jährlichen Wirtschaftsleistung beiträgt».

5:58 Peru: Zahl der Corona-Fälle überschreitet 100'000 In Peru ist die Zahl der Corona-Fälle auf über 100'000 gestiegen. Damit ist der Andenstaat nach Brasilien das von der Corona-Pandemie am zweitstärksten betroffene Land in Südamerika. 104'020 Menschen haben sich bislang nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Mindestens 3024 Patienten seien im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Legende: Peru ist hinter Brasilien das am stärksten vom Coronavirus betroffene Land in Südamerika. Keystone

5:00 In Mexiko-Stadt darf wieder Bier gebraut werden Seit knapp zwei Monaten darf in Mexiko-Stadt wegen der Corona-Pandemie kein Bier mehr gebraut werden. Ab 1. Juni ändert sich das allerdings, wie die Stadtpräsidentin der mexikanischen Stadt mitteilte. Die Bier-Industrie in Mexiko-Stadt wird nämlich auf die Liste unerlässlicher Aktivitäten aufgenommen, obwohl sich das Land in der schlimmsten Phase der Ausbreitung des Coronavirus befindet. Mexiko ist der viertgrösste Produzent und grösste Exporteur von Bier der Welt. Die beliebteste mexikanische Marke ist Corona. Die neue Massnahme gilt vorerst nur für Mexiko-Stadt. Nachdem die Produktion für den einheimischen Markt als Teil der Massnahmen gegen das Coronavirus am 6. April eingestellt worden war, wurden in den vergangenen Wochen die Bierregale in den Geschäften im ganzen Land immer weniger gut besetzt. Legende: Das Angebot wurde langsam knapp – nun darf in Mexikos Hauptstadt wieder Bier gebraut werden. Reuters

4:13 Japan: Stärkster Export-Rückgang seit über zehn Jahren Japans Exporte haben wegen der Corona-Pandemie im April den stärksten Rückgang seit der globalen Finanzkrise 2009 verzeichnet. Daten des Finanzministeriums vom Donnerstag zeigen einen Einbruch im Aussenhandel um 21.9 Prozent im Jahresvergleich. Ausgeprägt war vor allem der Rückgang bei den Exporten in die USA, die um 37.8 Prozent schrumpften. Ausfuhren nach Asien, die mehr als die Hälfte der japanische Exporte ausmachen, sanken um 11.4 Prozent und die Ausfuhren in die Europäische Union fielen um 28 Prozent. Legende: Japan verschifft so wenig Produkte ins Ausland wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Keystone

3:14 Tesla lässt Klage wegen Corona-Massnahmen fallen Der Elektroauto-Hersteller Tesla hat die Klage gegen die Ausgangsbeschränkungen in der Coronakrise am Standort seines Stammwerks im US-Bundesstaat Kalifornien fallengelassen. Der Richter stellte das Verfahren daraufhin ein, wie aus Gerichtsunterlagen von Mittwoch hervorgeht. Tesla hatte den Bezirk Alameda County vor gut zehn Tagen verklagt, weil die Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus aus Sicht der Firma die Wiederaufnahme der Produktion zu Unrecht verhinderten. Tesla-Chef Elon Musk hatte damals auch angekündigt, das Werk in einem Verstoss gegen die Vorschriften einfach wieder zu öffnen. Inzwischen erlaubte das Gesundheitsamt im Alameda County, dass Tesla das Hochfahren des Werks vorbereiten und dafür auch mehr Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz holen darf.

2:08 Fast 20'000 Neuansteckungen in Brasilien In Brasilien haben sich innert 24 Stunden 19'951 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Wie das Gesundheitsministerium des Landes mitteilt, steigt die Zahl der Infektionen damit auf insgesamt über 291'000. Zudem sind im selben Zeitraum 888 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das bevölkerungsreichste Land Südamerikas verzeichnet damit insgesamt über 18'800 Tote. Am Tag zuvor hatten Brasiliens Behörden erstmals über 1000 Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 binnen 24 Stunden vermeldet. Brasilien ist das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land in der Region. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 21.05.2020 Mit Video

1:20 Trumps Hydroxychloroquin-Behandlung endet bald US-Präsident Donald Trump sagt, seine tägliche Einnahmeroutine von Hydroxychloroquin, das unter anderem zur Behandlung von Malaria eingesetzt wird, ende in «ein oder zwei Tagen». Er hat diese Woche mit dem Eingeständnis, das Medikament zur Vorbeugung gegen Covid-19 zu nehmen, bei vielen Kritikern für Unverständnis gesorgt. Die Wirksamkeit von Hydroxychloroquin gegen das Coronavirus ist EU-Experten zufolge nicht nachgewiesen, gegenwärtig laufen mehrere Studien. Die US-Arzneimittelaufsicht FDA hat vor schweren Nebenwirkungen beim Einsatz von Hydroxychloroquin bei Covid-19-Patienten gewarnt. Legende: Donald Trumps Covid-19-Prävention sorgte für Kritik. Keystone

0:26 Austrian Airlines beschliesst Sparpaket Die österreichische Lufthansa-Tochter Austrian Airlines hat ein umfassendes Sparpaket beschlossen. Damit sollen die Kosten mittelfristig um rund 20 Prozent gesenkt werden. Eine ähnliche Zielgrösse hat auch die Swiss bereits kommuniziert. Laut Mitteilung sollen die meisten Angestellten der österreichischen Airline noch bis 2022 in Kurzarbeit verbleiben. Von den aktuell 7000 Stellen würden in den nächsten Jahren rund 1100 wegfallen, hiess es weiter. Auch die Zahl ihrer Flugzeuge will die Fluggesellschaft reduzieren – von heute 80 auf noch 60. Das Flugpersonal habe den Plänen bereits zugestimmt, mit dem Bodenpersonal würden die Verhandlungen weitergehen. Legende: Ein Grossteil der Flotte von Austrian Airlines steht zurzeit still. Keystone

23:38 Ford schliesst zwei Werke in den USA Der Autobauer Ford schliesst aufgrund der Corona-Pandemie zwei Werke in den USA. In Dearborn im Bundesstaat Michigan sei ein Arbeiter positiv getestet worden, sagt eine Ford-Sprecherin. Eine andere Fabrik in Chicago sei wegen Mangel an Teilen geschlossen worden. Erst Anfang Woche hatte Ford die Produktion nach längerer Schliessung ihrer Werke wieder aufgenommen.

22:44 Ende von US-Einreisestopp für Europäer nicht absehbar Das sagte die Sprecherin des Weissen Hauses am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Washington. US-Präsident Donald Trump wolle zunächst sicherstellen, dass «Leben von Amerikanern» nicht gefährdet würden, bevor die Einreisestopps aufgehoben würden. Bei der Ankündigung des Einreisestopps Mitte März hatte Donald Trump gesagt, dass die Regelung auf 30 Tage begrenzt sei. Mitte April hatte er angekündigt, dass sie in Kraft blieben, bis es den vom Coronavirus stark betroffenen Ländern in Europa besser gehe.

22:19 Deutscher Frauenfussball darf starten Die Saison in der Frauenfussball-Bundesliga wird ab dem 29. Mai nach gut dreimonatiger Unterbrechung fortgesetzt. Das gab der Deutsche Fussball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Die Klubs hätten sich «erneut in grosser Geschlossenheit» dafür ausgesprochen. Das Saisonfinale ist für den 28. Juni geplant.

21:46 Italien öffnet Flughäfen ab 3. Juni Dann sollten inländische und internationale Reisen wieder erlaubt sein, weshalb Transportbeschränkungen aufgehoben werden könnten. Das sagte Verkehrsministerin Paola De Micheli am Mittwoch in Rom laut italienischen Nachrichtenagenturen. Italien hatte angekündigt, dass ab dem 3. Juni die Einreise für EU-Bürger wieder möglich sein soll und es für sie keine pauschale Quarantäne mehr geben werde. Bereits seit dieser Woche gibt es wieder mehr Zugverbindungen innerhalb Italiens. Legende: Am Flughafen Da Vinci in Rom checken einige Flugpassagiere heute für den Flug nach Paris ein. Keystone

21:11 Spanien verlängert Notstand zum fünften Mal in Folge Im Corona-Hotspot Spanien ist der Lockdown trotz heftigen Widerstands der Opposition und zunehmender Proteste verärgerter Bürger zum fünften Mal verlängert worden. Das Parlament in Madrid nahm einen entsprechenden Antrag der linken Regierung am Mittwochabend mit knapper Mehrheit an. Der bereits seit Mitte März geltende Alarmzustand samt strenger Ausgehbeschränkungen wird nach dieser Entscheidung mindestens am 6. Juni anhalten. Die stärkste Oppositionsfraktion, die konservative Volkspartei PP, votierte zum ersten Mal gegen eine neue Verlängerung. Nicht nur sie wirft Sánchez unter anderem vor, den Notstand zu missbrauchen, um sich der Kontrolle durch die Opposition zu entziehen. Zudem werde durch den Lockdown die Wirtschaft des Landes zerstört, heisst es. Seit eineinhalb Wochen nehmen die Proteste der Lockdown-Kritiker und der Gegner des Sozialisten Sánchez zu. Dabei demonstrieren Hunderte zum Teil auch dicht gedrängt auf den Strassen, schlagen dabei auf Kochtöpfe und verletzten das Versammlungsverbot.

21:03 Coronakrise: Deutschland verschärft Gesetze für Fleischindustrie Die Deutsche Regierung hat heute überraschend scharfe Gesetze für die Fleischindustrie beschlossen. Denn die deutsche Fleischbranche steht in der Coronakrise unter verschärfter Beobachtung. Hunderte Arbeiter infizierten sich in mehreren Schlachthöfen mit dem Coronavirus. Das Problem: mangelnde Hygiene in den Fabriken, aber vor allem bei der Unterbringung der Arbeiter. Diese wohnen in schäbigen Massenunterkünften, dicht aufeinander. Abstand halten ist unmöglich. Die Missstände sind seit Jahren bekannt. Doch erst jetzt wegen Corona erhält das Thema neue Aufmerksamkeit. Fleischfabriken müssen nun ihre Mitarbeitenden direkt anstellen und können die Verantwortung nicht mehr an Subunternehmer abschieben. Stimmt der Bundestag zu, gilt das Gesetz ab nächstem Jahr, inklusive Kontrollen und hohen Bussen. Die Fleischbranche befürchtet Nachteile gegenüber der ausländischen Konkurrenz. Und sie ist mächtig: Fast 50 Milliarden Euro Umsatz machte sie letztes Jahr mit Billigfleisch in Massen. Widerstand gegen das geplante Gesetz ist somit vorprogrammiert. 01:59 Video Corona-Krise: Deutschland verschärft Gesetze der Fleischindustrie Aus Tagesschau vom 20.05.2020. abspielen

20:41 Alain Berset zu den weiteren Lockerungen: «Ich bin optimistisch» Bilder von Feiernden, die sich nicht an die Abstandsregeln halten, wurden in den letzten Tagen heftig diskutiert. Warum Bundesrat Alain Berset trotzdem guten Mutes ist für den nächsten geplanten Lockerungsschritt und warum Gläubige aller Religions-Gemeinschaften sogar schon in einer Woche wieder Gottesdienste feiern dürfen – das erklärt er im «Interview zum Tag». 05:36 Video Interview zum Tag mit Alain Berset Aus Tagesschau am Vorabend vom 20.05.2020. abspielen