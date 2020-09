Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:58 Wirbel um angebliches «Wundermittel» gegen Corona Nach Berichten über das Naturheilprodukt «Echinaforce» als mögliches «Wundermittel» gegen das Coronavirus hat die Schweizer Arzneiaufsicht Swissmedic Abklärungen an die Hand genommen. Sie prüft, ob um das Präparat verbotene Publikumswerbung betrieben wurde. Ein Swissmedic-Sprecher bestätige einen entsprechenden Bericht des Ostschweizer Senders TVO. Gemäss der Aufsichtsbehörde könnte eine verbotene Publikumswerbung für ein nicht zugelassenes Anwendungsgebiet eines Arzneimittels vorliegen. Details gab Swissmedic nicht bekannt. Generell darf bei Arzneimitteln beim Publikum nur in Bezug auf die vom Heilmittelinstitut genehmigten Anwendungsmöglichkeiten geworben werden. Am Montag hatten Medien eine Studie des Labors Spiez bekannt gemacht, gemäss der das pflanzliche Arzneimittel «Echinaforce» der Thurgauer Firma A. Vogel im Labor gegen Coronaviren hilft. Legende: Keystone

22:39 Striktere Regeln in Tschechien Wegen steigender Corona-Zahlen hat Tschechien strengere Regeln verhängt. Gaststätten, Cafés, Bars, Nachtklubs und ähnliche Einrichtungen dürfen nur noch so viele Menschen einlassen wie sie Sitzplätze haben. Das gab das Gesundheitsministerium in Prag bekannt. Bei Veranstaltungen in Innenräumen mit mehr als zehn Leuten muss jedem Besucher künftig ein Sitzplatz zugeordnet sein. Dadurch solle eine «gewisse Distanz» geschaffen werden, hiess es. Ausnahmen gelten für Ausstellungen und Messen. Zuvor hatte die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Tschechien einen Rekordwert erreicht. Am Dienstag kamen 1675 weitere Fälle hinzu – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Bisher starben in dem EU-Land 481 Menschen in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Legende: Reuters

22:14 Diese Altersgruppen stecken sich am meisten an Von den gemeldeten Neuinfektionen entfallen derzeit besonders viele auf unter 30-Jährige. Doch mit den steigenden Fallzahlen können sich auch ältere Altersgruppen weniger gut schützen. In unserem Artikel veranschaulicht eine Grafik die gemeldeten Neuansteckungen nach Woche und Altersgruppe, verrechnet mit der Bevölkerungsstruktur der Schweiz. Bemerkenswert dabei: Mittlerweile stecken sich vor allem jüngere Altersgruppen mit Covid-19 an, seit Juni infizieren sich besonders unter 30-Jährige überproportional. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grafik zu Corona-Fallzahlen Diese Altersgruppen stecken sich am meisten an 16.09.2020 Mit Video

21:49 US-Notenbank bleibt bei Nullzinsen Die US-Notenbank Fed will ihren Leitzins angesichts der Coronakrise offenbar über Jahre hinweg an der Nulllinie belassen. Das geht aus neuen Prognosen hervor. Demnach erwarten die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses überwiegend, dass sich an der gegenwärtigen Zinsspanne von null bis 0,25 Prozent bis ins Jahr 2023 nichts Wesentliches ändern wird. Die Fed hatte den Leitzins nach dem Übergreifen der Coronapandemie auf die USA im März in zwei grossen Schritten auf das jetzige Niveau gesenkt. Zudem teilte die Fed mit, ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe «mindestens» in dem bisherigen Tempo fortzuführen. Infolge dieser Käufe ist die Bilanz der Fed auf einen einsamen Rekordwert von rund sieben Billionen US-Dollar angeschwollen. Die Fed will die Nullzinspolitik fortgeführt werden, bis auf dem Arbeitsmarkt Vollbeschäftigung erreicht ist. Zudem soll die Inflation auf zwei Prozent steigen. Wie aus den Projektionen zudem hervorgeht, bewertet die Fed den wirtschaftlichen Einbruch in diesem Jahr nicht mehr ganz so dramatisch. Hatte sie bisher einen Wirtschaftseinbruch um 6,5 Prozent erwartet, geht sie jetzt von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 3,7 Prozent aus.

20:55 Südafrika lockert und öffnet den Luftraum Angesichts sinkender Infektionszahlen lockert Südafrika seine Corona-Beschränkungen. Präsident Cyril Ramaphosa sagte in einer Rede an die Nation, die Restriktionen würden am Montag auf das niedrigste Niveau gesenkt. Obwohl das Virus weiter wüte, sei das Schlimmste überstanden. Dazu soll nach knapp sechsmonatiger Sperre der Luftraum vom 1. Oktober an wieder für internationale Flüge geöffnet werden. Die Lockerungen sind aber weiter an bestimmte Beschränkungen gebunden – etwa bei der Versammlungsfreiheit oder für Flugreisende. Negative Corona-Tests unmittelbar vor der Abreise gehören dazu. In Südafrika wurden bisher mehr als 651 500 Covid-19-Fälle bestätigt. Etwa 15 600 Menschen starben. Die Regierung hatte Ende März eine landesweite Ausgangssperre verhängt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die Restriktionen haben eine verheerende Auswirkung auf die Wirtschaft. Millionen kämpfen um ihr Überleben, Armut und Nahrungsmittelunsicherheit haben sich dramatisch verschlechtert.

20:15 Abstimmungspanne im Corona-Hotspot Madrid Doch keine Absperrung von Vierteln in Madrid: Der stellvertretende Regionalminister für Gesundheit, Antonio Zapatero, wurde zurückgepfiffen, nachdem er am frühen Mittwoch wegen sprunghaft steigender Corona-Fälle die Absperrung besonders betroffener Wohnviertel der Hauptstadt angekündigt hatte. Noch sei, anders als von Zapatero mitgeteilt, überhaupt nichts entschieden, berichteten Blätter wie «El País» und «El Mundo» unter Berufung auf Sprecher von Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso. Zapatero hatte am Vormittag vor Journalisten versichert, es werde ab dem Wochenende Absperrungen bestimmter Wohnviertel Madrids sowie weitere Massnahmen für «Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und für Versammlungen» geben. Auch das SRF hatte in diesem Live-Ticker entsprechend berichtet. Auf die Region um die Hauptstadt Madrid entfielen am Dienstag mit 1207 positiven Testergebnissen binnen 24 Stunden knapp 40 Prozent aller neuen Fälle Spaniens. Legende: Keystone

19:59 Belgien nimmt Kanton Waadt auf «rote Liste» Die belgischen Behörden nehmen den Kanton Waadt ab Freitag auf die rote Liste. Wer aus dieser Region zurückkehrt, muss sich einem Screening-Test unterziehen und in Quarantäne, teilte das belgische Aussenministerium mit. Weiter führt Belgien elf Kantone auf seiner sogenannten orangen Liste: Wallis, Jura, Genf, Bern, Neuenburg, Aargau, Solothurn, Basel-Stadt, Zürich, Schwyz und Zug. Reisenden wird empfohlen, besonders wachsam zu sein und bei der Rückkehr eine Quarantäne einzuhalten oder sich einem Coronavirus-Test zu unterziehen.

19:17 Deutschland setzt Freiburg auf Risikoliste Deutschland hat wegen der gestiegenen Zahl der Coronavirus-Neuansteckungen eine Reisewarnung auch für den Kanton Freiburg ausgesprochen. Freiburg gilt in Deutschland jetzt neben Genf und Waadt offiziell als Corona-Risikogebiet, wie aus der am Mittwoch aktualisierten Liste des deutschen Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Für Einreisende nach Deutschland, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, kann – je nach Regeln der einzelnen Bundesländer – eine Pflicht zur Quarantäne bestehen. Legende: Keystone

18:50 Stark steigende Fallzahlen in Grossbritannien Grossbritannien verzeichnet 3991 Neuinfektionen binnen eines Tages – fast 900 mehr als am Dienstag und so viele an einem Tag wie seit Anfang Mai nicht mehr. Premierminister Boris Johnson beteuert vor einem Parlamentsausschuss, er wolle «keinen zweiten Lockdown». Johnson kündigt an, die Zahl der Corona-Tests erheblich heraufzuschrauben. «Wir werden bis Ende Oktober auf 500'000 pro Tag hochkommen.» Berichten zufolge sind in etlichen Testzentren derzeit kaum noch Tests zu bekommen. Laut der «Financial Times» ist der Anteil derjenigen, die nach einem Corona-Test am nächsten Tag das Ergebnis bekommen, seit Anfang September ausserdem von gut 60 auf nur noch acht Prozent gefallen. Legende: Corona-Lage in Grossbritannien spitzt sich zu. Keystone

18:25 Indien will 100 Millionen Dosen des russischen Impfstoffs verteilen Russlands Staatsfonds und eine indische Pharmafirma haben abgemacht, dass sie 100 Millionen Dosen eines potenziellen Corona-Impfstoffes in Indien verteilen wollen. Die indische Pharmafirma Dr. Reddy's Laboratories Limited soll nun laut Mitteilung Phase-3-Tests in Indien durchführen, die die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs für die indische Bevölkerung prüfen sollen. Diese Tests würden für eine mögliche Zulassung in Indien benötigt. In Indien gibt es fünf Millionen bekannte Corona-Fälle. Das sind weltweit die zweitmeisten registrierten Infektionen. Legende: Russische Behörden hatten den Impfstoff bereits zugelassen - noch bevor Tests an Menschen abgeschlossen sind. Reuters

17:49 Angehende Piloten bangen seit Monaten um Ausbildung Nach dem abrupten Stopp der Pilotenausbildung wegen des Corona-Ausbruchs im März will die Lufthansa-Gruppe bald einen Entscheid über deren Zukunft fällen. Insgesamt sind 700 Pilotenschüler des Flugkonzerns, auch von der Swiss, betroffen. Im März hatte die Gruppe die Pilotenausbildung an ihren Trainingszentren bis Ende Jahr eingestellt. Die Pilotenschüler, die in den USA ihre Ausbildung absolvierten, wurden damals Knall auf Fall heimgeholt. Auch die Ausbildung des Kabinenpersonals sei während des Lockdowns abgebrochen worden, sagte der Geschäftsleiter des Lufthansa Aviation Trainingscenters Switzerland, David Birrer. Klar ist, dass wegen des Einbruchs des Luftverkehrs durch die Pandemie künftig weniger Piloten und sonstiges Personal in der Branche benötigt werden. Dies schlägt naturgemäss auch auf die Ausbildung künftiger Piloten durch. Legende: Keystone

17:04 53 Schülerinnen und Schüler in Biel in Quarantäne In der französischsprachigen Sekundarschule «Collège des Platanes» in Biel haben sich mehrere Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Das Amt des Kantonsarztes hat entschieden, die Klassen der betroffenen Schüler in Quarantäne zu schicken. Das sind 53 Personen. Wie die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion mitteilte, sind in zwei Klassen je zwei Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. In einer weiteren Klasse ist ein Klassenmitglied infiziert. Ferner ist eine Lehrperson der Schule positiv getestet worden.

16:13 Streiks in Corona-Testzentren in Frankreich Die Beschäftigten von rund 20 Corona-Testkliniken in Südfrankreich streiken wegen schlechter Arbeitsbedingungen. Sie seien überlastet und gefährdet, sagt ein Vertreter der Gewerkschaft. Eine angemessene Entschädigung gebe es nicht. Einige hätten zwar einen Bonus von 250 Euro erhalten, sagt eine der Streikenden. Sie forderten jedoch 1000 Euro und eine bessere Bezahlung für langjährige Mitarbeiter. Ein Teil der Kliniken musste geschlossen werden, das Haupttestzentrum bleibt jedoch offen.

15:33 Kanton Bern: Berner Drive-in soll bald wieder testen Im Kanton Bern steigt die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen. Die Kantonsregierung will deshalb in den nächsten Wochen auf dem Berner Messegelände ein Drive-in-Testzentrum einrichten. Das bestätigt der Sprecher der Gesundheitsdirektion auf Anfrage von SRF News. Die Regierung habe einen entsprechenden Kredit bewilligt. Ein solches Testzentrum in der Stadt Bern gab es schon von April bis Ende Juni. An Spitzentagen wurden über 300 Tests durchgeführt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kanton Bern Berner Drive-in soll wieder testen 16.09.2020 Mit Audio

15:06 Unterstützung für Innerschweizer Kulturschaffende Die Albert Koechlin Stiftung (AKS) unterstützt die Innerschweizer Kulturlandschaft in der Coronakrise. Für die besonderen Massnahmen stellt sie insgesamt 700'000 Franken zur Verfügung. Mit einer Ausschreibung für Werk- und Recherchebeiträge wolle man geringere Auftrittsmöglichkeiten von Kulturschaffenden abfedern, schreibt die Stiftung. Bis März 2021 können Innerschweizer Kulturinstitutionen und Kulturveranstalter zudem Gesuche um Beiträge an Corona-bedingte Investitionen einreichen. Die Stiftung wolle damit die «kulturelle Grundversorgung» sicherstellen. Weiter vergibt sie Beiträge an Beratungsdienstleistungen und erhöht die Mittel ihres bestehenden Fonds für soziale Nothilfe. Legende: Ein Theater in Luzern in diesem Sommer. Keystone

14:06 US-Pharmakonzern vermeldet positive Wirkung bei moderaten Covid-19-Erkrankungen Der US-Pharmakonzern Eli Lilly erklärt, sein experimentelles Immun-Medikament wirke sich positiv bei Patienten mit moderaten Formen der Lungenkrankheit Covid-19 aus. Demnach verringert sich die Notwendigkeit von stationären Behandlungen oder von Einlieferungen in Notaufnahmen. Dies gehe aus einer Zwischenbilanz der Erprobung des Wirkstoffes hervor.

13:44 Berlusconi: «Ich hatte Angst, es nicht zu schaffen» Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hatte während seiner Corona-Infektion Angst um sein Leben. «Das Härteste waren die ersten drei Tage im Krankenhaus. Ich hatte überall Schmerzen, ich konnte nicht länger als eine Minute in der gleichen Position bleiben. Ich hatte Angst, es nicht zu schaffen», sagte der 83-Jährige dem «Corriere della Sera» (Mittwoch). Berlusconi war wegen seiner Covid-19-Erkrankung zehn Tage im Krankenhaus San Raffaele in Mailand behandelt und am Montag entlassen worden. «In diesen Momenten hatte ich die schrecklichen Bilder aus den Krankenhäusern vor Augen, die wir alle in diesen Monaten gesehen haben, die Intensivstationen, die intubierten Patienten», sagte der Oppositionspolitiker im Rückblick über seine ersten Tage in der Klinik. Legende: Silvio Berlusconi beim Verlassen des Krankenhauses diesen Montag. Keystone

12:53 Ständerat lenkt bei den Selbständigerwerbenden ein Selbstständigerwerbende sollen auch dann Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung haben, wenn sie ihre Tätigkeit wegen der Corona-Krise bloss einschränken müssen. Der Ständerat ist am Mittwoch auf seinen ursprünglichen Entscheid zurückgekommen. Bisher verlangte die kleine Kammer einen Unterbruch der Tätigkeit. Nachdem sich der Nationalrat am Dienstag jedoch stillschweigend für eine Unterstützung für eingeschränkte Selbstständige ausgesprochen hatte, lenkte der Ständerat bei seiner zweiten Beratung des Covid-19-Gesetzes ein. Bei den Details gehen die Meinungen noch auseinander. Laut dem Nationalrat sollen eingeschränkte Selbstständigerwerbende sowie Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung mit einem Einkommen bis 150'000 Franken anspruchsberechtigt sein. Sie sollen täglich maximal 196 Franken entschädigt erhalten. Der Ständerat verzichtet im Gegensatz auf eine Einkommensgrenze und einen Maximalbetrag. Der Bundesrat soll über die Höhe und die Bemessung der Entschädigung entscheiden. Entschädigungen sollen auf der Grundlage des selbstdeklarierten Erwerbsausfalls ausgerichtet werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kompromiss bei Covid-Gesetz Coronageplagte Selbständige sollen weiter unterstützt werden 16.09.2020 Mit Video

12:27 BAG meldet 514 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 514 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit steigt der 7-Tage-Schnitt auf 406. Das sind 16% mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.6%. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei 13'056 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4% gestiegen.

Das BAG meldet 7 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 9 Personen. Das sind 45% mehr als in der Vorwoche.