Der Ticker startet um 7:26 Uhr

11:55 EMA-Mitarbeiter bestätigt Zusammenhang zwischen Astra-Zeneca und Thrombose-Fällen Marco Cavaleri von der Europäischen Arzneimittel-Agentur hat die Existenz eines «Zusammenhangs» zwischen dem Impfstoff von Astra-Zeneca und den nach seiner Verabreichung beobachteten Fällen von Thrombose bestätigt. Er sprach in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der italienischen Tageszeitung «Il Messaggero».

11:26 Deutschland: Über 80 Prozent der Firmen testen oder bereiten Tests vor Die deutschen Unternehmen treiben nach Angaben der Arbeitgeber die Tests in ihren Betrieben voran. «Zwischen 80 und 90 Prozent der deutschen Unternehmen testen oder bereiten den Teststart unmittelbar vor», teilt die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) aufgrund einer gemeinsamen Analyse mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), den Industrie- und Handelskammern (DIHK) sowie dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) mit. Nicht nur die grossen, sondern auch die kleinen und mittleren Unternehmen seien dem Aufruf der Verbände gefolgt. Legende: Offenbar plant ein Grossteil der deutschen Firmen, eigene Tests durchzuführen. Den Weg zum Testzentrum könnte man sich dann sparen. Keystone

10:56 Dänemark lockert Corona-Beschränkungen Seit heute dürfen Dienstleister wie Friseure, Tätowierer, Masseure und Kosmetiker fast im gesamten Land wieder Kunden bedienen, auch Sonnenstudios und Fahrschulen dürfen wieder öffnen. Kunden sollen aber auf ihrem Smartphone einen maximal 72 Stunden alten negativen Corona-Test, eine Impfung gegen Covid-19 oder eine überstandene Infektion vorzeigen können. An den Schulen herrscht wieder Präsenztunterricht – zumindest teilweise. Ausgenommen von den Lockerungen sind einige wenige Gemeinden, in denen die Neuinfektionszahlen derzeit zu hoch sind. Die Behörden wollen die Massnahmen schrittweise bis auf wenige Ausnahmen auslaufen lassen, bis alle Risikogruppen und alle Menschen über 50, die dies wünschen, ihre erste Impfung gegen Covid-19 erhalten haben. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Corona-Zahlen nicht plötzlich wieder in die Höhe schiessen. Derzeit halten sie sich in Dänemark weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

10:25 Südkorea zieht Exportstopp für Astra-Zeneca in Betracht Südkorea erwägt einen Exportstopp für den im Land produzierten Astra-Zeneca-Impfstoff. Das erklärt ein Vertreter der Impfkampagne. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass eine Impfstoff-Lieferung aus dem internationalen Impfprogramm Covax für Südkorea auf 432'000 anstatt der ursprünglich geplanten 690'000 Einheiten verringert wurde. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Weltweite Verteilung Das passiert mit den Impfstoff-Überschüssen 15.03.2021 Mit Video

10:11 Astra-Zeneca: Britische Medizinbehörde prüft Thrombose-Fälle Die britische Arzneimittelbehörde untersucht Fälle von seltenen Blutgerinnseln im Gehirn nach einer Impfung mit dem Präparat von Astra-Zeneca. Das teilte die Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA) mit. Zuvor hatte es einen Medienbericht gegeben, wonach die Behörde erwägt, das Präparat nicht mehr für unter 30-Jährige zu empfehlen. «Unsere gründliche und detaillierte Untersuchung zu Berichten von sehr seltenen und spezifischen Arten von Blutgerinnseln mit einer geringen Anzahl an Blutplättchen nach einer Impfung mit Astrazeneca wird fortgeführt, sagte MHRA-Chefin June Raine der Mitteilung zufolge. Eine regulatorische Entscheidung sei noch nicht gefallen, betonte sie jedoch. Die Behörde rief dazu auf, Impftermine weiterhin wahrzunehmen.

9:06 Zahl der Übernachtungen auch im Februar stark zurückgegangen Die Hotelübernachtungen brachen im Februar gegenüber den noch relativ guten Vergleichszahlen aus dem Vorjahr um 39.9 Prozent auf 2 Millionen ein, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag anhand provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Januar hatte Corona die Zahl der Logiernächte um 58 Prozent in die Tiefe gerissen. Nach einem noch guten Jahresbeginn hatten im Jahr 2020 die Folgen der Corona-Pandemie die Zahl der Übernachtungen in der Schweiz auf das Niveau von zu Beginn der 1950er-Jahre zurückgeworfen. In Schweizer Hotels checken in erster Linie heimische Gäste ein, aus dem Ausland reisen deutlich weniger Touristen an. Das war auch zu Beginn des Jahres 2021 so. Im Februar betrug der Rückgang der Logiernächte von ausländischen Gästen fast 80 Prozent auf gut 335'000. Nach zwei Monaten ergibt sich ein praktisch gleich hohes Minus. Besser läuft das Geschäft mit den Schweizer Gästen, doch auch da nahmen die Übernachtungszahlen ab. Im Februar wurden mit heimischen Gästen insgesamt 1.67 Logiernächte registriert. Das sind rund 4 Prozent weniger als im Vorjahr. Für Januar und Februar zusammen ergibt sich ein Rückgang um einen Fünftel. Legende: Ein Hotel in Interlaken: In der Schweiz fehlen wegen der Pandemie vornehmlich die ausländischen Touristen. Keystone

6:59 Zwischen Australien und Neuseeland: Quarantänefreies Reisen bald möglich Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie können Menschen in Neuseeland und Australien ab dem 19. April wieder zwischen beiden Ländern reisen. Eine Quarantäne ist nicht erforderlich. Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern bezeichnete den Schritt am Dienstag als «den Beginn eines neuen Kapitels». Es sei sehr schwer für viele Menschen gewesen, ihre Freunde und Familien in Australien ein Jahr lang nicht sehen zu können. Beide Staaten hatten ihre Grenzen für Reisende im März 2020 geschlossen. Abgesehen von wenigen Ausnahmen durften nur noch eigene Bürger und Menschen mit Wohnsitz ins Land. Neuseeland gilt wegen extrem strenger Massnahmen und genauer Kontaktverfolgungen als Musterland in der Krise. In dem Land mit 4.8 Millionen Einwohnern wurden bisher rund 2500 Fälle verzeichnet, 26 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Schon lange herrscht wieder eine weitgehende Normalität. Auch Australien ist erfolgreich im Umgang mit der Pandemie. Die Behörden bestätigten bislang rund 29'000 Fälle und 909 Todesopfer bei einer Bevölkerung von mehr als 25 Millionen Menschen.

6:17 «Man hat uns im Regen stehen gelassen»: Alters- und Pflegeheime kritisieren Behörden Die Heime hätten sich in der Corona-Krise ignoriert, zum Teil sogar schikaniert gefühlt, heisst es in einer Umfrage der Tamedia-Zeitungen (Dienstagausgabe). 42 Prozent der Befragten gaben an, dass sie von den Behörden gar nicht oder zu wenig unterstützt worden seien. «Man hat uns im Regen stehen gelassen», so der Tenor. So habe etwa die Armee ihren Assistenzeinsatz auf Spitäler begrenzt. Viele Befragte beklagten ferner die mangelhafte Test-Strategie des Bundesrates. Man hätte Tote vermeiden können, wenn alle Personen im Heim regelmässig getestet worden wären, um asymptotische Fälle aufzudecken, sagte die Pflegeleitung im Sonnhalden in Arbon (TG). Für besonders grossen Ärger sorgten unter befragten Kadern die oft widersprüchlichen Verordnungen mit viel zu kurzen Fristen, fehlende Schutzeinrichtungen sowie die unfaire Behandlung in den Medien. So sei etwa der Begriff «Todesfalle» aufgetaucht. Vergessen worden seien viele Heime auch bei der Hilfe für die zusätzlichen Kosten. Die Behörden hätten zwar Schutzausrüstung vorgeschrieben. Die Anschaffung sei aber nicht von den Kantonen finanziert worden. Auch Tests hätten vorerst selbst bezahlt werden müssen. Erst ab Dezember 2020 sei der Bund eingesprungen. Das Recherchedesk der Tamedia hat rund 1400 Alters- und Pflegeheime befragt, in denen mehr als 160'000 Menschen leben. Über ein Viertel der angefragten Personen haben die über 40 Fragen beantwortet. Die Heimleitungen schrieben dazu rund 300 Seiten Kommentare. Legende: Ein beträchtlicher Teil der Heimleiter und Heimleiterinnen haben sich über die Corona-Politik des Bundesrates beschwert. Keystone

4:44 Nordkorea: Keine Olympia-Teilnahme zum Schutz eigener Athletinnen und Athleten Wenn am 23. Juli die Olympischen Sommerspiele in Tokio starten, werden keine Athletinnen und Athleten aus Nordkorea dabei sein. Das Land wolle diese vor der globalen Coronakrise schützen, hiess es zur Begründung auf einer Webseite des nordkoreanischen Sportministeriums. Der Entscheid sei am 25. März bei einem Treffen des Nationalen Olympischen Komittees getroffen worden, hiess es weiter. Nordkorea hat bisher offiziell keinen einzigen Corona-Infektionsfall gemeldet. Zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea schickte das Land 22 Athletinnen und Athleten. Legende: Der Entscheid sei am 25. März beim Treffen des Nationalen Olympischen Komitees getroffen worden. Im Bild: Sportminister Kim Il Guk. Reuters/Archiv

2:26 US-Aussenminister Antony Blinken: USA wollen globale Impfkampagne unterstützen Angesichts der Fortschritte der amerikanischen Impfkampagne prüfe die Regierung eine Reihe von Optionen, wie die USA künftig mehr Ressourcen mit anderen Ländern teilen könnten, sagte Blinken in Washington. «Wir glauben, dass wir in der Lage sein werden, an dieser Front viel mehr zu tun», sagte Blinken. Er sagte auch: «Ich weiss, dass viele Länder von den Vereinigten Staaten fordern, mehr zu tun – einige mit wachsender Verzweiflung wegen des Umfangs und Ausmasses ihrer Corona-Notsituation. Wir hören sie und ich verspreche, dass wir so schnell wie möglich handeln werden.» Die US-Regierung hat es zur Priorität erklärt, zunächst die eigene Bevölkerung zu impfen. Gegen US-Präsident Joe Biden wurde daher schon der Vorwurf erhoben, die «America First»-Doktrin von seinem Vorgänger Donald Trump fortzusetzen und es insbesondere armen Ländern zu erschweren, an Impfstoffe zu kommen. Legende: Blinken machte deutlich, dass sich die Regierung im Klaren darüber sei, dass es mit dem Erfolg im eigenen Land nicht getan ist. Reuters

1:02 Weltbank und IWF: G20 soll afrikanischen Staaten Aufschub der Schulden gewähren Laut der Weltbank benötigen die Staaten in Afrika rund 12 Milliarden Dollar (etwa 11.24 Milliarden Schweizer Franken), um eine Weiterverbreitung des Corona-Virus effektiv stoppen zu können. Das geht aus einem gemeinsamen Bericht der Weltbank und des Internationalem Währungsfonds (IWF) hervor, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Darin wird empfohlen, dass die grossen Industrie- und Schwellenländer (G20) ihren gewährten Aufschub der Rückzahlung von Schulden bis zum Ende des Jahres verlängern. 01:56 Video Aus dem Archiv: Covax läuft an – Ghana erhält erste Impf-Chargen Aus Tagesschau vom 02.03.2021. abspielen

22:11 In Kosovo und Nordmazedonien gehen Restaurants, Shoppingcenter und Schule zu In den stark von der Pandemie betroffenen Ländern Nordmazedonien und Kosovo gelten ab Dienstag härtere Corona-Beschränkungen. In den beiden Ländern mit derzeit stark wachsenden Inzidenzwerten werden Restaurants, Einkaufszentren und Schulen geschlossen. Die Maskenpflicht wird auch auf Fussgänger im Freien ausgedehnt, die nächtliche Ausgangsfreiheit wird eingeschränkt, ebenso die Zahl der Teilnehmer von Versammlungen. In beiden Ländern wird derzeit nur wenig gegen Corona geimpft. Die verfügbaren Impfdosen stammen vorwiegend aus internationalen Spenden. In Nordmazedonien lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bei 380,6 Neuansteckungen pro 100'000 Einwohner in einer Woche. Im Kosovo lag dieser Wert bei 357,4.

21:24 Die Corona-Lage in Spanien spitz sich zu Laut offiziellen Daten steigt in Spanien die Zahl der Infizierten pro 100'000 Einwohner, die sich in den vergangenen 14 Tagen mit Covid-19 infiziert haben, auf 163,4. Am Samstag waren es noch 151,8 gewesen. Der Leiter des Gesundheits-Notdienstes, Fernando Simon, sagt, die Zahl der Neuinfektionen steige landesweit und im Gesundheitssystem beginne sich Druck aufzubauen. Gleichwohl sei die Entwicklung nicht so heftig wie bei den vergangenen Infektionswellen.

20:32 Über Ostern im Tessin: Gleich wie immer – und doch anders Die Tessiner Behörden gehen davon aus, dass das Osterwochenende dem Südkanton rund 80'000 touristische Übernachtungen eingebracht hat – fast so, als ob es kein Coronavirus gäbe. So waren etwa die über 700 Plätze und 100 Bungalows auf dem Camping in Tenero komplett ausgebucht. Einen Run verzeichneten auch alle anderen Campingplätze im Kanton, Ferienwohnungen und vor allem Hotels im 4 und 5 Sterne Bereich. Trotzdem zeigte sich die Piazza Grande in Locarno am Ostermontag wie leergefegt. Die Leute verteilen sich oder essen Zuhause, wie der folgende Beitrag zeigt. 02:00 Video Rund 80'000 Gäste über Ostern im Tessin Aus Tagesschau vom 05.04.2021. abspielen

19:51 Biden spricht Amerikanern in Coronakrise Mut zu US-Präsident Joe Biden hat den Amerikanern zu Ostern mit Blick auf die andauernde Coronakrise Mut zugesprochen. «Wir werden unsere Nation wieder aufbauen», sagte Biden in Washington. Mit Glauben, Hoffnung und Liebe sei alles möglich. Zum zweiten Mal in Folge müssten die meisten Menschen das Osterfest zwar ohne Familie und Freunde verbringen. Der Präsident äusserte jedoch die Hoffnung auf etwas mehr Normalität im kommenden Jahr. Biden trat für seine Osterbotschaft auf dem Südbalkon des Weissen Hauses auf – gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill und einem mannshohen Osterhasen, der jedes Jahr gemeinsam mit dem Präsidenten dort zu sehen ist. In diesem Jahr trug der Osterhase ebenfalls eine Schutzmaske.

19:21 Schnelltests ab 7. April – sind die Apotheken gerüstet? Ab Mittwoch können Corona-Selbsttests in Apotheken abgeholt werden. Fünf pro Person und Monat, alles gratis. Laut der Präsidentin des Schweizerischen Apothekerverbandes, Martine Ruggli, ist man für die ersten Tage durchaus gerüstet. Acht Millionen Tests würden wahrscheinlich für eine Woche reichen, meint Ruggli. Roche habe zudem versprochen, später eine Million Tests pro Tag zu produzieren. «Es wird genug sein für die Zukunft.» Vielleicht entstehe am Anfang ein Engpass, doch dann reiche es aus, ist Ruggli überzeugt. 01:47 Video Vorbereitungen der Schnelltests sind auf Kurs Aus Tagesschau vom 05.04.2021. abspielen

18:18 Ab dem 12. April können Engländer draussen wieder ein Pint geniessen Der britische Premierminister Boris Johnson bestätigte die geplante Wiedereröffnung der Wirtschaft für nächste Woche, mit der Öffnung aller Geschäfte, Fitnessstudios, Friseure und Aussengastronomiebereiche – namentlich Pubs – in England. Da das Impfprogramm in ganz Grossbritannien schnell vorankomme und die Infektionszahlen sinken, werde in England ab dem 12. April zur Stufe 2 der Road Map übergehen. Die anderen britischen Landesteile legen ihre eigenen Corona-Regeln fest. Ins Ausland reisen dürfen die Engländer frühestens Mitte Mai wieder. Er hoffe, dass ab dem 17. Mai internationale Reisen wieder möglich seien, sagte Johnson. Es sei aber angesichts der hohen Infektionszahlen in anderen Ländern zu früh, dies zu entscheiden. Bis auf weiteres gilt daher das derzeitige Verbot für internationale Reisen. Später soll ein Ampelsystem eingeführt werden, nach dem je nach Infektionslage im Reiseland unterschiedlich strenge Test- und Quarantäneregeln bei der Rückkehr gelten.

17:21 Bergbahnen rechnen mit 30 Prozent weniger Umsatz bis Winterende Covid-19 hat den Schweizer Skigebieten in der Wintersaison den Stempel aufgedrückt: Die Seilbahnen Schweiz rechnen bis Ende Winter mit einem Umsatzverlust von über 30 Prozent. Bis Ende Februar 2021 gingen die Besucherzahlen um 21 Prozent und der Umsatz um 25 Prozent zurück, wie Berno Stoffel, Direktor Seilbahnen Schweiz, sagte. Diese Tendenz werde sich bis nach Ostern noch verstärken. Der Winter sei die mit Abstand wichtigste Saison, und derart hohe Umsatzverluste könnten die Bergbahnen nicht tragen. Bund und Kantone müssten deshalb Lösungen finden, um diese systemrelevante Branche zu unterstützen, forderte Stoffel. Rückmeldungen aus Schweizer Skigebieten zeigen, dass den Menschen vielerorts die offenen Restaurants fehlten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Umsatz im Winter Aus dem Archiv: Bergbahnen ziehen durchzogene Bilanz 01.04.2021 Mit Audio

16:41 Mehrere illegale Raves in England In England sind am Osterwochenende mehrere illegale Raves von der Polizei aufgelöst worden. In der Grafschaft Essex hatten sich rund 100 Feiernde versammelt, wie die Polizei mitteilte. Auch in den West Midlands löste die Polizei laut Nachrichtenagentur PA eine grössere Veranstaltung in der Nacht zum Ostermontag auf und nahm einige Beteiligte fest. Einen geplanten Rave im südenglischen Kent verhinderte die Polizei, indem sie vorab Ausrüstung beschlagnahmte und die Veranstalter nach Hause schickte. «Wir möchten, dass Menschen Spass haben, aber nicht auf Kosten Anderer in der Gesellschaft», sagte ein Sprecher der Polizei in Kent. Unter den aktuellen Corona-Beschränkungen dürfen sich in England maximal sechs Menschen draussen treffen, Grossveranstaltungen sind bislang nicht erlaubt.