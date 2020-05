Der Ticker startet um 6:52 Uhr

21:46 Lockerungen auch in Frankreich und Spanien Frankreich hat viele seiner Corona-Beschränkungen nach zwei Monaten beendet. Nach 55 Tagen durften die Menschen nun erstmals wieder ohne Passierschein auf die Strasse. Vorbei die Zeit, in der sie nur mit triftigem Grund das Haus verlassen durften. Oder Spazierengehen nur im Umkreis von einem Kilometer erlaubt war. Gleichzeitig öffneten die Geschäfte wieder, der Schulbetrieb begann für einige Jahrgänge. Sicherheitspersonal kontrollierte die Maskenpflicht, die ab nun in allen öffentlichen Verkehrsmitteln im Land gilt. Die meisten Menschen trugen eine Schutzmaske. Auch in Spanien wurde die Ausgangssperre gelockert, allerdings bleiben die strengen Massnahmen in den besonders betroffenen Städten Madrid und Barcelona bestehen. Legende: In allen Bussen, Bahnen und Zügen gilt ab heute eine Maskenpflicht in Frankreich. Keystone

21:16 Training mit Auflagen Die Fitnesscenter sind wieder offen. Doch strenge Hygiene- und Abstandsregeln müssen umgesetzt werden. Ein Besuch in einem Fitnesscenter in der Stadt Bern. 05:02 Video Training mit Auflagen Aus Schweiz aktuell vom 11.05.2020. abspielen

20:35 Zurück in die Schulen – oberste Lehrerin zieht Bilanz In der ganzen Schweiz haben heute Morgen die obligatorischen Schulen ihre Tore wieder geöffnet. Nicht alle Kantone sind gleich gestartet. Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, zieht Bilanz zum ersten Schultag. 01:37 Video «Normalbetrieb werden wir noch lange nicht haben» Aus News-Clip vom 11.05.2020. abspielen

20:20 Expedition auf Eis gelegt Seit rund sieben Monaten driftet das Forschungsschiff «Polarstern» – angedockt an eine Eisscholle – durch die Arktis. An Bord befinden sich rund hundert Wissenschaftler aus aller Welt, darunter auch Schweizer. Doch nun bremst das Coronavirus das Projekt aus. 02:37 Video Coronavirus tangiert Expedition im ewigen Eis Aus SRF News vom 11.05.2020. abspielen

20:08 «Als ob Krieg wäre»: Panzersperren gegen Schrebergärtner Viele Kleingärtner aus Konstanz haben einen Schrebergarten in Tägerwilen (TG) auf Schweizer Staatsgebiet – dürfen wegen der Grenzschliessung am Bodensee dort aber derzeit nicht hin. Mit Barrikaden und Panzersperren werden sie an der Grenze abgewiesen. Die Reportage von «Schweiz aktuell». 03:56 Video Konstanzer von ihren Kleingärten abgeschnitten Aus Schweiz aktuell vom 11.05.2020. abspielen

19:51 Erdogan kündigt viertägiges Ausgehverbot für Städte an Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat wegen der Corona-Krise eine weitere viertägige weitgehende Ausgangssperre für mehrere Städte angekündigt. Sie beginne am Samstag und ende am Dienstag, einem Feiertag in der Türkei, sagte Erdogan nach einer online abgehaltenen Kabinettssitzung. Damit bleiben 15 Städte, darunter die Millionenmetropole Istanbul und die Hauptstadt Ankara, weitestgehend abgeschottet. Zudem würden die Reisebeschränkungen für neun weitere Städte und Provinzen aufgehoben. Senioren ab 65 Jahren, für die seit dem 21. März ein tägliches Ausgehverbot gilt, dürften am Sonntag aber für mehrere Stunden vor die Tür. Legende: Erdogan sagte zunächst nicht, welche Städte von der Ausgangssperre betroffen sind. In der Regel gilt die Massnahme unter anderem in Istanbul, Ankara und Izmir. Keystone

19:45 Afrikanische Nationalparks in der Krise Die Nationalparks in Afrika werden zu einem grossen Teil durch Eintrittsgelder der Touristinnen und Touristen finanziert. Doch die bleiben jetzt aus. Die Grenzen sind geschlossen, Reisen ist unmöglich. Auch in Afrika. Und das hat Auswirkungen auf die Parks – und die geschützten Tierarten, die darin leben. Audio Auch afrikanische Nationalparks spüren die Krise 04:13 min, aus Echo der Zeit vom 11.05.2020. abspielen. Laufzeit 04:13 Minuten.

19:16 Schulöffnung im Tessin: Über 200 Kinder blieben zu Hause Obligatorischer Präsenzunterricht gibt es im Tessin nur auf Primarschulebene – in geteilten Klassen. Der Mittelschulunterricht findet fast ausschliesslich als Fernunterricht statt, und der Kindergarten ist gänzlich freiwillig: «Der Tessiner Erziehungsdirektor betont immer wieder, dass dieses Konzept das sicherste der Schweiz sei», sagt SRF-Korrespondentin Karoline Thürkauf. Die Angst vor einer zweiten Welle sei grösser als in der Deutschschweiz. «Viele sagen darum auch, sie warten noch mit dem auswärts essen gehen.» Im Tessin haben die Schulen auf Druck der Strasse geschlossen. Die Situation habe sich aber beruhigt: «Trotz Bedenken hat sich der Konsens durchgesetzt: Der direkte Kontakt vor Ort ist für die Kinder wichtig.» Viele würden die jetzige Öffnung als Testlauf für den Herbst sehen, so Thürkauf. Allerdings sei klar: Die Zahl der Absenzen werde gross sein. Eine Elternumfrage vor der Schulöffnung habe gezeigt: 11 Prozent der Luganeser Eltern würden ihre Primarschulkinder nicht in die Schule gehen lassen. Heute seien in Lugano über 200 Primarschulkinder zu Hause geblieben. Audio «Zahl der Schulabsenzen wird im Tessin gross sein» 02:12 min, aus Echo der Zeit vom 11.05.2020. abspielen. Laufzeit 02:12 Minuten.

18:47 Athen fordert einheitliche EU-Regeln für Tourismus Die griechische Regierung erwartet, dass die EU-Kommission diese Woche einheitliche Regeln für Reisen in Europa ankündigt. «Die freie Bewegung ist eine der Grundlagen der EU und kann nicht länger ignoriert werden», sagte ein Regierungssprecher. Parallel zu der Forderung nach einer EU-Regelung hat Athen bilaterale Gespräche mit wenig von Corona betroffenen Ländern aufgenommen. Der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes. 2019 besuchten 33 Millionen Touristen Griechenland.

18:25 Iran öffnet alle Moscheen Sämtliche Moscheen im Iran werden am Dienstag wieder geöffnet. Dies meldete die amtliche Nachrichtenagentur IRIB unter Berufung auf den Kleriker Mohammad Qomi. Der Entscheid sei in Absprache mit dem Gesundheitsministerium getroffen worden. Letzte Woche waren schon in 180 weniger vom Coronavirus betroffenen Städten die Freitagsgebete wieder erlaubt worden. Die iranischen Schulen gehen nächsten Montag wieder auf. Das Reiseverbot und die Schliessung von Shopping-Centern waren schon früher aufgehoben worden. Legende: Moschee in Teheran (Archivbild von März 2020) Reuters

18:12 Halbe Klassen in St. Gallen, normale Klassen im Aargau Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach acht Wochen Zwangspause ist in den Kantonen unterschiedlich organisiert. Der Kanton Aargau zum Beispiel startete heute Morgen mit ganzen Klassen, während in ganz St. Gallen alternierend in Halbklassen unterrichtet wird. Dafür seien neue Stundenpläne nötig gewesen, sagt ein Schulleiter im «Echo der Zeit». Die Abstandsregeln könnten so jedoch eingehalten werden. Auch im Aargau ist nicht alles so wie vorher: Der Aufwand dafür, den Präsenzunterricht Corona-tauglich zu gestalten, ist vor allem dort hoch, wo grosse Klassen in kleinen Klassenzimmern unterrichtet werden. Einige Lehrpersonen haben denn auch ein mulmiges Gefühl dabei, vor Vollklassen zu stehen – während der Nachbarkanton Zürich zum Beispiel ebenfalls auf Halbklassen setzt. Audio Der Schulbetrieb in St. Gallen sieht anders aus als im Aargau 04:53 min, aus Echo der Zeit vom 11.05.2020. abspielen. Laufzeit 04:53 Minuten.

17:59 Schutzmasken auf Euroairport werden obligatorisch Auch der Flugverkehr soll langsam wieder in Gang kommen, die Flughäfen bereiten sich auf die Wiederaufnahme der Passagierflüge vor. Wer über den Flughafen Basel-Mülhausen reist, muss künftig eine Schutzmaske tragen. Der Flughafen führe eine Maskenpflicht ein, teilte der Flughafen mit. Um die Sicherheit der Passagiere und der Mitarbeitenden zu gewährleisten, treffe der Flughafen zudem eine Reihe weiterer Massnahmen. Dazu gehörten die strikte Einhaltung des Mindestabstands und der geltenden Hygieneregeln, heisst es. Der binationale Flughafen Basel-Mülhausen ist in einer speziellen Situation: Er muss sowohl die Vorgaben der regionalen Gesundheitsbehörden Frankreichs wie auch des Bundesamts für Gesundheit in der Schweiz (BAG) einhalten.

Die Lehrstellensuche ist dieses Jahr besonders schwierig. Schnuppern ist kaum möglich, Bewerbungsgespräche finden eingeschränkt, allenfalls online statt. Und es fragt sich, ob die von der Krise geschüttelten Unternehmen tatsächlich noch Lehrstellen anbieten. Theo Ninck, Mitglied einer Taskforce des Bundes und Leiter des kantonalen Berufsbildungsamtes in Bern, rät den Jugendlichen, nicht aufzugeben. Denn: Die Frist, um Lehrverträge abzuschliessen, wird verlängert. Ninck sagt: «Es ist erst Anfang Mai. Es werden bis August oder September Lehrverträge abgeschlossen.»

16:46 Corona-Demo: Zürcher Stadtpolizei übt Selbstkritik Zwei Tage nach der Demonstration am Zürcher Sechseläutenplatz kritisiert der Kommandant der Zürcher Stadtpolizei, Daniel Blumer, seinen Einsatzleiter. Dieser habe die Situation am Samstag falsch eingeschätzt und zu spät reagiert. Die Teilnehmenden der verbotenen Veranstaltung hätten sofort aufgefordert werden müssen, die Veranstaltung zu beenden und den Platz zu verlassen, sagt Blumer. Die Polizei hätte Personen, die den Anweisungen nicht Folge leisteten, kontrollieren, verzeigen und wegweisen müssen. An der Demonstration gegen die Corona-Massnahmen des Bundesrats hatten über 100 Personen teilgenommen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Polizei mit Grossaufgebot Hunderte demonstrieren in der Schweiz gegen Corona-Verbote 09.05.2020 Mit Video

16:44 Nach Infektionen: Südkorea will 5517 Besucher von Nachtclubs finden Nach der alarmierenden Häufung von Corona-Infektionen unter Bar- und Diskotheken-Besuchern in der Millionenmetropole Seoul versuchen die südkoreanischen Behörden, eine erneute Infektionswelle im Land zu verhindern. Am Sonntag wurden 35 Neuinfektionen erfasst. Das war der höchste Tagesanstieg seit vier Wochen. Viele dieser Neuansteckungen wurden in Verbindung mit einem Ausbruch in Clubs im beliebten Ausgehviertel Itaewon in Verbindung gebracht. Die Stadt Seoul will nun 5517 Menschen ausfindig machen, die zwischen dem 27. April und dem 8. Mai verschiedene Clubs besucht haben. Bisher sind mehr als 3000 Personen auf Sars-CoV-2 getestet worden, die entweder selbst Clubs besucht oder mit solchen Personen Kontakt hatten. Insgesamt werden 86 Infektionsfälle mit den Clubs in Verbindung gebracht. Um die übrigen Personen auf der Liste ausfindig zu machen, prüfen die Behörden Kreditkartentransaktionen, Smartphone-Daten und werten Videos von Überwachungskameras aus. Die Stadt hatte am Wochenende sämtliche Clubs und Diskotheken in Seoul vorläufig schliessen lassen. Legende: Die Bars und Clubs wurden in Seoul am Wochenende wieder geschlossen. Keystone

16:28 Arbeitsfreie Zeit in Russland beendet Russlands Präsident Wladimir Putin hat trotz der dramatischen Lage in der Corona-Krise die landesweit verordnete arbeitsfreie Zeit für beendet erklärt. Einige Beschränkungen sollen aber weiter bestehen bleiben, sagte Putin in einer Videokonferenz, die vom Staatsfernsehen übertragen wurde. Die arbeitsfreie Zeit war Ende März eingeführt worden In Moskau dürfen Baustellen und Industriebetriebe am Dienstag öffnen, Geschäfte bleiben aber geschlossen. Zudem gilt in vielen Städten eine Handschuh- und Maskenpflicht in Verkehrsmitteln und Supermärkten. Putin hatte die Regelungen im Einzelnen den jeweiligen Regionen überlassen. Familien mit Kindern versprach Putin weitreichende Finanzhilfen. Demnach soll es etwa für jedes Kind im Alter von drei bis 16 Jahren eine Zahlung von über 10’000 Rubel (130 Franken) geben. Kleinere Unternehmen in Branchen, die von der Krise betroffen sind, sollen von manchen Steuern befreit werden.

16:14 Sommaruga betont Eigenverantwortung Im Zusammenhang mit den Corona-Lockerungsmassnahmen hat Bundespräsidentin Simonetta Sommargua gegenüber der «Tagesschau» an die Eigenverantwortung der Schweizerinnen und Schweizer appelliert: «Viele Menschen haben begriffen, dass wir mit Distanz und Hygiene das Virus im Griff behalten. Jetzt können wir ein Stück Normalität leben. Wir können und wollen den Menschen nicht alles vorschreiben. Wir sagen einfach: Weiterhin Vorsicht!» Man könne jetzt wieder im Bus oder Zug fahren, in die Läden gehen, sich wieder etwas mehr bewegen. «Das macht doch mehrheitlich Freude.» 00:33 Video Sommaruga: «Wir wollen nicht alles vorschreiben» Aus Tagesschau vom 11.05.2020. abspielen