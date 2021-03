Der Ticker startet um 5:33 Uhr

0:24 Schlendern durch Ascona nur noch mit Maske Ascona hat am Dienstagabend als erste Gemeinde im Tessin ein Maskenobligatorium im Freien verhängt. Dieses gilt ab Mitte der kommenden Woche im Ortskern sowie auf der Piazza am See. Damit solle ein «covidfreies Asona» ermöglicht werden, erklärte Gemeindepräsident Luca Pissoglio auf Anfrage von Keystone-SDA. Der Gemeinderat wolle die Basis für «verantwortungsvolle Ferien» in Ascona schaffen und habe im Sinne der Gesundheit von Touristinnen und Einheimischen entschieden. Neben Ascona haben auch die Tessiner Städte Locarno und Lugano über ein allfälliges Maskenobligatorium im Freien diskutiert. Locarno entschied sich am Dienstag dagegen, will neu aber auf die schweizweite Maskenpflicht in belebten Fussgängerbereichen aufmerksam machen. Lugano hat noch keine Entscheidung gefällt. Legende: Wer auf der Piazza in Ascona am See verweilen will, muss eine Maske tragen. Keystone

22:59 Studie: Impfung von Schwangeren könnte Neugeborene schützen Durch eine Impfung von Schwangeren könnte einer Studie aus Israel zufolge auch ein Schutz für Neugeborene entstehen. Die in israelischen Medien verbreitete Untersuchung des Hadassah-University Medical Center von Anfang Februar umfasste 20 Schwangere, die im dritten Trimester Pfizer/BioNTech erhalten hätten. Bei ihnen und ihren Neugeborenen seien später Antikörper festgestellt worden. Die Studie ist noch nicht für eine Veröffentlichung in der Fachpresse geprüft worden. Die Autoren selbst verwiesen auf die kleine Fallzahl, die weitere Forschung etwa zur Sicherheit erforderlich mache.

22:18 Jahrestag des Shutdowns in der Schweiz Vor einem Jahr trat in der Schweiz der erste Shutdown in Kraft. Am 16. März jährt sich der Tag, an dem der Bundesrat wegen des Coronavirus den Notstand ausgerufen hat. Ein Rückblick. 01:15 Video Ein Jahr Shutdown Aus Tagesschau vom 16.03.2021. abspielen

21:39 Schottland geht ab April aus dem Lockdown Ab Anfang April soll in Schottland das öffentliche Leben nach monatelangem Corona-Lockdown wieder langsam seinen Betrieb aufnehmen. Ab dem 5. April dürfen Friseure und einige nicht-essenzielle Geschäfte wie Gartenzentren wieder ihre Türen öffnen, wie Regierungschefin Nicola Sturgeon ankündigte. «Es liegen hellere Tage vor uns», sagte sie. Am 26. April sollen dann auch Reisen innerhalb Grossbritanniens wieder möglich sein. Auch Fitnessstudios, Museen und touristische Unterkünfte sollen wieder öffnen.

21:08 Viel Freude nach Lockerungen in Vorarlberg Viele Schweizer Restaurantbesitzer und Gastronomen schauen sehnsüchtig ins benachbarte österreichische Bundesland Voralberg: Seit Montag sind dort Restaurants und Bars wieder offen. Zwar gelten strenge Regeln wie negative Tests, Maskenpflicht bis zum Platz, maximal 4 Personen pro Tisch und Sperrstunde ist bereits um 20 Uhr – trotzdem sieht man auffällig viele glückliche Gesichter in den Gaststätten östlich des Rheins. 02:20 Video Vorarlberg öffnet Restaurants und Cafés Aus Tagesschau vom 16.03.2021. abspielen

20:36 Italien rechnet wegen Impf-Stopp mit Verlangsamung der Impfkampagne Nach dem Stopp der Corona-Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Vakzin rechnet Italien mit einer Verlangsamung in seiner Impfkampagne. Wie es aus Regierungskreisen hiess, gehe das Team um den Kommissar für den Corona-Notfall, Francesco Paolo Figliuolo, von rund 200’000 weniger Impfungen aus. Dabei wurde angenommen, dass die Verabreichung über insgesamt vier Tage ausgesetzt werde, heisst es weiter. Wird das Impfen mit Astra-Zeneca ab dem 18. März wieder aufgenommen, könnte Italien nach Berechnungen innerhalb von «ein paar Wochen» den Rückstand aufholen – auch dank geschätzt 708’000 weiteren Impfdosen von Biontech/Pfizer. Italien hatte wie etwa auch Deutschland und Frankreich am Montag einen Stopp für das Vakzin des britisch-schwedischen Konzerns angeordnet, nachdem Menschen kurz nach ihrer Impfung gestorben waren. Einen kausalen Zusammenhang zwischen Tod und Impfung bestätigten Experten bislang nicht.

20:10 EU-Kommissarin fordert mehr Tempo beim Impfen EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides fordert von den EU-Staaten mehr Tempo beim Impfen. Jede verfügbare Impfstoffdosis solle genutzt werden, sagte Kyriakides nach einer Sitzung der EU-Gesundheitsminister. In einigen Staaten seien erst 50 Prozent der ausgelieferten Menge verimpft. «Jede Dose zählt», sagte Kyriakides. Die Mitgliedsstaaten müssten sich auch darauf vorbereiten, dass ab April die Liefermenge steige. Die Gesundheitskommissarin steht selbst unter Druck, weil Impfstoff in der EU immer noch knapp ist. Sie sprach von bedauerlichen Produktionsproblemen. Doch sei man mit allen Herstellern im Gespräch, um die Liefermengen zu erhöhen. Für Mittwoch kündigte Kyriakides einen Vorschlag an, wie die 27 EU-Staaten in koordinierter Weise Pandemiebeschränkungen aufheben können. Denn die Erfahrung habe gezeigt, dass sich das Virus gemeinsam besser bekämpfen lasse. Kommissionschefin Ursula von der Leyen will den Plan zusammen mit Vorschlägen für ein EU-Impfzertifikat bei einer Pressekonferenz in Brüssel vorstellen.

20:03 Steiner-Schule in Aesch: Fernunterricht wegen Corona An der Rudolf Steiner Schule Birseck in Aesch (BL) sind in den letzten Tagen insgesamt 20 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der Folge ordnete der Baselbieter Kantonsarzt für die Schule Fernunterricht an. Mit dem Coronavirus hätten sich seit dem 7. März insgesamt vier Mitarbeitende sowie 16 Schülerinnen und Schüler angesteckt, teilte die Steiner-Schule mit. Den Angaben gemäss wurden sämtliche Klassen zu einem Coronatest im Testzentrum Feldreben in Muttenz aufgeboten. Der kantonsärztliche Dienst ordnete für mehrere Klassen Quarantäne an. Die Umstellung auf Fernunterricht erfolgte gemäss Mitteilung am Montag. Der Präsenzunterricht wird erst nach den Frühlingsferien wieder aufgenommen, die am 26. März beginnen.

Auch Litauen setzt Impfungen mit Astra-Zeneca aus Der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers werde nicht mehr eingesetzt, bis die Untersuchung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zu vermuteten Nebenwirkungen des Mittels abgeschlossen sei. Dies teilte Gesundheitsminister Arunas Dulkys nach litauischen Medienberichten am Dienstagabend in Vilnius mit. Die EMA in Amsterdam will am Donnerstag eine Empfehlung zur weiteren Verwendung des Astra-Zeneca-Impfstoffs abgeben. Deutschland und mehrere weitere EU-Staaten haben bis dahin die Verabreichung des Vakzins vorsorglich ausgesetzt.

18:18 Zürcher Regierungsrat fordert Lockerung der Einreisebestimmungen Der Zürcher Regierungsrat fordert vom Bund eine Lockerung der Coronavirus-Reisequarantäne. Personen, die einen Impfnachweis, ein negatives Testresultat oder eine Immunisierung nachweisen können, sollen ohne Quarantäne in die Schweiz einreisen können. Dies schreibt der Regierungsrat in seiner Vernehmlassungsantwort an den Bundesrat zu den vorgeschlagenen Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen. Die aktuellen Einreiseregeln sehen vor, dass Personen in Quarantäne müssen, wenn sie sich innerhalb von zehn Tagen vor der Einreise in Gebieten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko aufgehalten haben. Weiter schreibt der Regierungsrat, dass er vom Bundesrat mehr Rücksicht auf die speziellen Bedürfnisse von städtisch geprägten Kantonen fordere. Kantone mit urbanen Verhältnissen seien von den wirtschaftlichen Folgen der Einschränkungen besonders stark betroffen. Wie von Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) angekündigt, möchte die Zürcher Regierung zudem Home-Office nur noch als Empfehlung deklariert haben.

17:57 Frankreichs Premier: «Wir befinden uns in einer Art dritten Welle» In Frankreich hat Premier Jean Castex zufolge die dritte Welle der Corona-Pandemie begonnen. «Wir befinden uns in einer Art dritten Welle», sagte er vor der Pariser Nationalversammlung. Diese sei durch die unterschiedlichen Varianten gekennzeichnet – allen voran durch die sogenannte britische Variante. Die Antwort auf die angespannte Lage sei das Impfen, so der Regierungschef. «Ich wünsche mir, dass wir die Kampagne mit Astrazeneca so schnell wie möglich wieder aufnehmen können», hatte Gesundheitsminister Olivier Véran nach dem Aussetzen des Impfstoffs erklärt. In Frankreich hat sich die Corona-Lage zuletzt wieder verschärft. Besonders im Blick ist dabei der Grossraum Paris. Patientinnen und Patienten werden wegen der angespannten Lage auf den dortigen Intensivstationen in andere Landesteile gebracht. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt bei rund 400.

17:47 Luzerner Parlament gegen kantonale Lösung bei Kurzarbeit Der Kanton Luzern weitet die Kurzarbeitsentschädigung für Personen mit kleinem Einkommen nicht aus. Die vom Bund beschlossenen Massnahmen zugunsten von Personen mit einem Bruttoeinkommen von unter 4340 Franken seien ausreichend, befand der Kantonsrat. Das Parlament lehnte ein dringliches Postulat von Jörg Meyer (SP) mit 80 zu 30 Stimmen ab. Meyer verlangte, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem Monatseinkommen von 3470 Franken bis 4000 Franken für die ausgefallenen Arbeitsstunden zu 100 Prozent entschädigt werden. Normalerweise beträgt die Entschädigung 80 Prozent. Meyer sagte, die Kurzarbeitsentschädigung sei ein Konstrukt aus einer vergangenen Zeit. In der Pandemie gehe es nicht mehr um eine saisonale oder temporärer Überbrückung, es gehe um einen Dauerzustand.

17:00 GDK äussert sich zur Anhörung der Massnahmen zum zweiten Öffnungsschritt Die Kantone konnten bis heute Stellung nehmen zu den weiteren Öffnungsvorschlägen des Bundesrats. Wie die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) in einer Stellungnahme mitteilt, ist eine klare Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden mit den Öffnungsschritten grundsätzlich einverstanden – wobei auch von diesen in einzelnen Punkten Anpassungen vorgeschlagen werden. Im Vordergrund stehen dabei insbesondere folgende raschere Öffnungen: Die Öffnung der Aussenbereiche von Restaurants werde einstimmig unterstützt. Die Hälfte der Kantone möchte auch die Innenbereiche öffnen. Knapp die Hälfte der Kantone fordert zudem den Wechsel von der Homeoffice-Pflicht zu einer Homeoffice-Empfehlung. Die Lockerungsmassnahmen im Bereich der Veranstaltungen und im Sportbereich würden ebenfalls mehrheitlich begrüsst, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Praktisch allen Vernehmlassungsteilnehmenden gehen die Vorschläge im Bildungsbereich hingegen zu wenig weit. Die meisten Kantone wollen wieder Präsenzzeit an Hochschulen. Weiter wird gefordert, dass die Eventbranche Planungssicherheit erhält – zum Beispiel dadurch, dass der Bundesrat eine Frist setzt, bis wann Grossveranstaltungen nicht möglich sein werden. Sechs Kantone halten laut GDK explizit fest, dass ihnen die Öffnungsschritte zu wenig weit gehen. Es werde andererseits aber auch gemahnt, dass die Entwicklung noch etwas abgewartet werden müsse, bevor weitere Öffnungen erfolgen. Eine allfällige erneute Massnahmenverschärfung vor Ostern müsse unbedingt vermieden werden.

16:26 Urner Regierung fordert vom Bundesrat schnellere Öffnung Die Urner Regierung kritisiert die vom Bundesrat vorgeschlagenen Lockerungen der Corona-Massnahmen für den 22. März als zu zögerlich. Unter anderem fordert sie, die Homeoffice-Pflicht aufzuheben und Restaurants vollständig öffnen zu lassen. Der Urner Regierungsrat will zudem die Obergrenze für private Treffen im Innern auf 15 erhöhen, statt auf 10, wie es der Bundesrat vorschlägt. Halte dieser an seiner Variante fest, sollten Kinder und geimpfte Personen nicht mitgezählt werden. Im Hinblick auf Ostern, Weisser Sonntag und Pfingsten seien zudem spezifische Erleichterungen angezeigt. Gesundheitsdirektor Christian Arnold (SVP) sagte, für Gottesdienste etwa sei die 50-Personen-Grenze aufzuheben und auf die jeweilige Fläche anzupassen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Lockerung Corona-Massnahmen Mehrere Kantone wollen rascher öffnen als der Bund 16.03.2021 Mit Audio

16:02 Moderna testet Corona-Impfstoff an Babys und Kindern Impfstoff-Hersteller Moderna hat eine grosse Studie zur Wirkung seines Corona-Vakzins bei Babys und Kindern begonnen. In den nächsten Wochen soll das Mittel dafür 6750 Minderjährigen von sechs Monaten bis zwölf Jahren in den Vereinigten Staaten und Kanada injiziert werden, teilte das US-Unternehmen mit. Dafür würden diesen zunächst zwei kleinere Dosen des bei Erwachsenen erfolgreich getesteten mRNA-Wirkstoffes im Abstand von 28 Tagen verabreicht. Die Immunisierung von Minderjährigen wird als ein Schlüssel für das Erreichen einer Herdenimmunität in der Corona-Pandemie gesehen. Die Impfung von Kindern unter 16 Jahren ist mit den bislang in den Vereinigten Staaten zugelassenen Corona-Impfstoffen nicht erlaubt. DAs Moderna-Vakzin ist ausschliesslich für Erwachsene ab 18 Jahren zugelassen – bislang wurden von diesem allein in den USA mehr als 50 Millionen Dosen verabreicht.

15:54 Vorsichtig lockern – Solothurner Regierung für Bundesratspläne Der Kanton Solothurn begrüsst die Lockerungen, wie sie der Bundesrat für die zweiten Öffnungsschritte vorschlägt. Gelockert werden soll aber nur, wenn es die epidemiologische Lage zulasse, schreibt der Regierungsrat. Die Aussenterrassen sollen öffnen und Veranstaltungen stattfinden, wenn sie die Schutzkonzepte einhalten. Erst wenn ein grosser Teil der Risikogruppe geimpft sei und man die Bevölkerung breit auf Covid-19 teste, könne man langsam zur Normalität zurückkehren, heisst es in der Mitteilung weiter.

15:27 Massentests – Aargau weist auf knappe Laborkapazitäten hin Der Kanton Aargau begrüsst den Entscheid des Bundesrates, die Corona-Teststrategie auszuweiten. Gleichzeitig weist der Kanton nun darauf hin, dass die Kapazitäten der Labore sehr knapp seien. Bis flächendeckend wiederholt getestet werden könne, dauere es noch länger, teilte das Aargauer Gesundheitsdepartement mit. Die Laborkapazitäten für die Auswertung von Tests seien knapp. Es sei davon auszugehen, dass im Aargau pro Woche rund 100'000 Tests in Schulen und Heimen und mindestens noch einmal so viele in Unternehmen durchzuführen seien. Im Aargau läuft seit dem 3. März ein Pilotprojekt, bei dem Schüler und Erwachsene in Schulen, einem Pflegezentrum und einer Betreuungsinstitution jede Woche auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden. Die Teilnahme ist freiwillig. Das Pilotprojekt dauert bis Ende März. Danach will der Kanton das Hauptprojekt lancieren.

15:22 EMA: Vorerst weiter von Vorteil des Astra-Zeneca-Impfstoffs überzeugt Die Europäische Arzneimittelagentur hält den Nutzen des Corona-Impfstoffs von Astra-Zeneca bis zum Abschluss der laufenden Untersuchungen für grösser als die Gefahren. Solange die Untersuchungen der EU-Behörde andauerten, sei man entschieden überzeugt, dass die Vorteile des Impfstoffs bei der Verhinderung von Covid-19 das Risiko überwögen, bekräftigte EMA-Chefin Emer Cooke. Am Donnerstag wolle die EMA eine Einschätzung zu möglichen Risiken und zur weiteren Verwendung abgeben. Verschiedene EU-Staaten hatte die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca zuletzt ausgesetzt. Hintergrund waren Berichte über Blutgerinnsel in zeitlichem Zusammenhang mit dem Impfprozess. Cooke betonte nun, dass eine Situation wie diese nicht unerwartet sei. Wenn man Millionen Menschen impfe, sei es unausweichlich, dass man seltene oder ernsthafte Vorkommnisse von Erkrankungen habe, die nach der Impfung auftreten. Die EMA prüfe nun, ob dies tatsächlich eine Nebenwirkung sei oder Zufall. Es brauche dazu eine wissenschaftliche Bewertung. Vorläufig hielt Cooke aber fest, dass es bislang keine Hinweise darauf gebe, dass die Impfungen die Vorfälle verursacht hätten.

