Der Ticker startet um 6:05 Uhr

16:02 St.Gallen: Kommission will Nothilfe-Paket punktuell ergänzen Die vorberatende Kommission des St. Galler Kantonsrats unterstützt das von der Regierung beschlossene Nothilfe-Paket, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Punktuell beantragt die Kommission noch weitere Unterstützungen für Private und Unternehmen. So schlägt sie eine Öffnung des Hilfsprogramms mit Solidarbürgschaften vor. Die Regierung wollte die Bürgschaften auf Unternehmen mit bis zu fünf Millionen Franken Umsatzerlös im Jahr 2019 beschränken. Die Kommission möchte diese Schwelle auf zehn Millionen verdoppeln.

15:58 Plexiglas wegen Krise sehr gefragt Die Nachfrage nach Acryl- und Plexiglasschutz ist mit der Coronavirus-Krise in die Höhe geschnellt. Insbesondere mit der Lockerung der Corona-Massnahmen ab kommenden Montag dürften die Verkäufe weiter steigen. Für die Firmen bietet der Trend jedoch nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Denn es dürfte sich beim Anstieg nämlich bloss um ein «kurzfristiges Strohfeuer» handeln, so ein Fabrikant. Eine längerfristige Nachfrage werde – vor allem über das Abklingen der Pandemie hinaus – kaum entstehen, hiess es. Zudem fällt es den Firmen teilweise schwer, die Nachfrage zu befriedigen.

15:35 Ende der Medienkonferenz Die Medienkonferenz mit Alain Berset ist beendet. Wir danken für Ihr Interesse und halten Sie hier im Ticker weiter auf dem Laufenden.

15:34 Wie sollen Altersheime Besuche organisieren? Die Empfehlungen seien diesbezüglich revidiert worden, so Berset. Dafür seien aber die Kantone zuständig, nicht der Bundesrat. In der ersten Phase war es ziemlich restriktiv. Die Empfehlungen wurden revidiert, bestätigt Daniel Koch. Sie werden dieses Wochenende oder spätestens am Montag publiziert.

15:33 Verzicht auf Schulausflüge? Ein Journalist fragt, ob sich viele Kinder versammeln dürfen, etwa auf Schulausflügen. Daniel Koch (BAG): Detailfragen sind immer schwierig zu beantworten. Im ordentlichen Schulbetrieb können sich Kinder in grösseren Gruppen aufhalten. Aber Schulausflüge, etwa aufs Rütli, das wäre wohl eher im Bereich des Tourismus anzusiedeln. Davon sei abzusehen.

15:29 App soll auf Herz und Nieren geprüft werden Am wichtigsten an der Testphase sei nicht, dass möglichst viele Personen die App herunterladen, so Berset. Sondern, dass die App auf Herz und Nieren geprüft werden könne. Die Hacker-Gemeinschaft werde sicher versuchen, Schlupflöcher zu finden. «Aber wir haben versucht, mit der Dezentralisierung der Daten allfällige Lücken zu schliessen.» 01:23 Video Bundesrat Berset zum Ablauf der Testphase Aus News-Clip vom 08.05.2020. abspielen

15:28 Wer bezahlt Lohnausfall bei Quarantäne nach einem Alarm aus der Tracing-App? Alain Berset: Genau solche Fragen müssen wir mit der Testphase prüfen. Das kann nicht nur der Bundesrat beantworten, darüber muss auch das Parlament entscheiden.

15:26 Hungrige Menschen in der Schweiz Alain Berset stellt fest, es gebe eine Realität, dass Menschen ohne nichts in unserem Land dastünden, wie Bilder aus Genf gezeigt hätten. Aber es gebe Organisationen vor Ort, die die Lage einschätzen könnten. Die Zuständigkeit liege aber bei Kantonen und Gemeinden und nicht beim Bund. 01:02 Video Bundesrat Berset zu den Hungernden-Bildern aus Genf Aus News-Clip vom 08.05.2020. abspielen

15:26 Wirte wissen, wofür sie die Daten verwenden dürfen Besteht das Risiko, dass der Wirt die Daten missbraucht? Dem Wirt sei klar, für was die Daten verwendet werden dürfen, so Michael Beer vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit. «Nur wenn der Kantonsärztliche Dienst diese braucht.» Und die Daten würden nach zwei Wochen vernichtet.

15:24 Lehrpersonal kehrt nicht zur Arbeit zurück 10 bis 20 Prozent der Lehrpersonen könnten nicht zur Arbeit in den Schulen erscheinen, wie der Bundesrat darauf reagiere, ist eine weitere Frage. Alain Berset sagt, er sei nicht für die Schulen zuständig, könne aber antworten: Die Frage sei legitim und es sei auch nicht einfach gewesen, diese Entscheidung zu treffen. «Die Kompetenz obliegt den Kantonen und die gehen sehr unterschiedlich vor.» Was den Prozentsatz der Personen angehe, die nicht zur Arbeit zurückkehren können, vor allem die vulnerablen Gruppen, sagt Berset, es gebe das Recht, nicht zur Arbeit zurückzukehren, wenn man gefährdet sei. «Wir müssen uns an die Entwicklung der Infektionen orientieren. Aber die Situation besteht derzeit für unser Land wir wissen nicht, ob es eine zweite Welle geben wird. Im Moment scheint sie überwunden, aber es kann wieder neue Verhaltensvorschriften geben.» 01:56 Video Bundesrat Berset zu den Schulöffnungen Aus News-Clip vom 08.05.2020. abspielen

15:22 Ausserordentliche Lage war nötig Wann kann der Bundesrat vom Regime der ausserordentlichen Lage auf besondere Lage umschwenken? Von der epidemiologischen Seite brauche man die ausserordentliche Lage nicht, so Berset. Aufgrund des Epidemie-Gesetzes könnte man all die Massnahmen auch umsetzen. Doch die Notwendigkeit, im März und April weitere Massnahmen zu treffen, die Verordnung, um die Wirtschaft zu unterstützen etc., das wäre nicht möglich gewesen, aufgrund des Epidemie-Gesetzes. Dafür sei eine Überführung in ordentliches Recht nötig gewesen, und das habe eine gewisse Zeit beansprucht. 01:18 Video BAG-Krisenmanager Daniel Koch zu Eigenverantwortung und zu Symptomen Aus News-Clip vom 08.05.2020. abspielen

15:17 Feindseligkeiten im Restaurant? Haben sie keine Befürchtung von Feindseligkeiten unter Gästen, die am Nebentisch ihre Daten nicht angeben wollen, fragt ein Journalist. Daniel Koch (BAG): Die Idee ist nicht, herauszufinden, wer am Nachbartisch gesessen hat. Die Idee ist, wenn ein Mitglied des Personals erkranken würde, dass man dann herausfinden kann, wen die Person bedient hat. Dies, weil das Personal die 2-Meter-Grenze nicht immer einhalten kann. Es ist also im Interesse des Gastes, dass er gefunden wird und informiert werden kann.

15:13 Testphase bei App war vorgesehen Eine Frage zur App: Gibt es irgendwelche negativen Folgen durch die Verzögerungen? Dies könne man so nicht sagen, so Berset. Es gebe eine zusätzliche grosse Arbeit für die Verwaltung, die jetzt eine Verordnung vorbereiten und das Ganze organisieren müsse. Eine Testphase hätte es auf jeden Fall gegeben.

15:12 Schutzkonzepte der Gastro-Branche Alain Berset sagt, beim Schutzkonzept für Restaurants gehe es darum, eine Rückverfolgung der Gäste sicherzustellen. Es gehe nicht um eine lückenlose Liste aller Gäste in einem Restaurant, sondern darum, die Gäste informieren zu können. Das werde so lange dauern, um ein Tracking sicherzustellen, bis auch ein allfälliger Rebounce der Infektionen aufgefangen werden und man reagieren könne. Dieses Tracking erlaubt es, die Situation im Griff zu haben. Es gebe mehr Freiheiten, aber ein Händedruck wird wohl noch nicht möglich sein. 01:04 Video Bundesrat Berset zum Gastro-Schutzkonzept Aus News-Clip vom 08.05.2020. abspielen

15:11 Empfehlungen für Personen über 65 Jahre Wie verhält es sich für die über 65-Jährigen mit den aktuellen Lockerungen, fragt eine Journalistin. Alain Berset betont, die detaillierten Empfehlungen würden kommende Woche präzisiert was ältere Personen oder vulnerable Personengruppen betreffe. Aber grundsätzlich: Personen ab 65 Jahren und solche mit Vorerkrankungen dürften wieder an die frische Luft: «Sie dürften sich wieder normal bewegen mit der nötigen Vorsicht.» Die Entwicklung bei der Epidemie sei «absolut zufriedenstellend» und die Krankheitsfälle nähmen ab. Deshalb seien Lockerungen auch für Risikopersonen vertretbar. Es sei nicht das gleiche, ob sie jünger sind mit einer Vorerkrankung oder älter ohne Beschwerden, darum müsse man pragmatisch bleiben. 00:45 Video Bundesrat Berset zu den Lockerungen für Senioren Aus News-Clip vom 08.05.2020. abspielen

15:09 Leute mit Symptomen sollen dies melden Nun ergreift Daniel Koch vom BAG das Wort. Man sei daran, die Massnahmen für vulnerable Personen anzupassen. Diese würden bis Montag kommuniziert. Man solle aber weiterhin alles vermeiden, was ein erhöhtes Risiko darstellt. Die wichtigste Verantwortung liege nun bei den Leuten, die irgendwelche Symptome haben, so Daniel Koch. «Leute mit Erkältungssymptomen sind gebeten sich beim Hausarzt zu melden.» Man wolle nun jeden einzelnen Fall erfassen, Kontaktpersonen finden und in Quarantäne setzen. «Wenn das gelingt, werden die Fallzahlen weiter sinken.»

15:04 Abgabe der Daten bei Restaurantbesuch ist freiwillig Nun folgt die Fragerunde der Journalisten. Müssen die Kunden beim Restaurantbesuch ihre Daten abgeben? «Die Wirte müssen sie verlangen, aber es ist freiwillig für die Besucher». Aber man zähle darauf, dass die Leute mitmachen.

15:02 Testphase der Tracing-App Die Tracing-App werde nicht freigegeben, bis nicht alle Fragen, die auch das Parlament gestellt hat, beantwortet seien, erklärt Berset auf eine Journalisten-Frage. Die Testphase werde beschränkt sein auf bestimmt Bevölkerungsgruppen. Am Schluss müsse das Parlament dazu grünes Licht geben, entweder Ende Mai in den parlamentarischen Kommissionen oder dann spätestens in der Sommersession ab 2. Juni. 00:34 Video Bundesrat Berset zur Testphase der Tracing-App Aus News-Clip vom 08.05.2020. abspielen

15:00 Lage wird weiter beobachtet Wir haben am Montag einen wichtigen Schritt vor uns, ergänzt Berset. Eine kleine Öffnung sei bereits am 27. April gemacht worden. Die gute Entwicklung erlaube eine weitere Lockerung. Es werde ständig beobachtet, was geschehe, was es für die nächsten Schritte bedeute. Weitere Schritte seien vorgesehen.