Der Ticker startet um 6:00 Uhr

20:05 Corona führt zu Konflikten im Privaten Mehr als 60 Prozent der Befragten waren wegen unterschiedlichen Ansichten zum Umgang mit Corona im Privaten schon in einen Konflikt involviert. Fast die Hälfte hat solche Konflikte schon im engeren Umfeld erlebt, 26 Prozent haben deswegen gar schon Kontakte abgebrochen. Das hat eine Spezialauswertung im Rahmen des 8. SRG-Corona-Monitors durch das Institut Sotomo für die Sendung «Schweiz aktuell» ergeben.

19:25 Parlez-vous français? Tourismusregionen umwerben Romands Im Berner Oberland wird seit Corona deutlich mehr Französisch gesprochen. «Auch auf den Parkplätzen hat es vermehrt Autos aus Genf, Waadt, Neuenburg oder Freiburg», sagt Markus Bolliger von Interlaken Tourismus. «Es ist schön, dass die Gäste von überall aus der Romandie kommen.» Wie im letzten hat die Zahl der Romands auch in diesem Jahr zugenommen. Die Verantwortlichen haben reagiert und teilweise Broschüren auf Französisch übersetzt, die Internetseiten angepasst. Auch die Werbung für die Westschweiz wurde erhöht. Auch andere Deutschschweizer Ferienregionen wie Adelboden oder die Innerschweiz bemühen sich vermehrt um die Romands. Mehr darüber lesen sie hier.

18:54 Vietnam verzeichnet so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie Vietnam hat am Freitag innerhalb von 24 Stunden mehr als 7300 Corona-Neuinfektionen registriert – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Zahl sei fünfmal so hoch wie die im Gesamtjahr 2020 verzeichneten Infektionen in dem südostasiatischen Land, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Am schlimmsten betroffen ist die grösste Stadt Ho-Chi-Minh-Stadt. Hier, wie auch in der Hauptstadt Hanoi, gelten strenge Einschränkungen. Am Donnerstag waren alle 689 Patienten und Mitarbeiter eines Rehabilitationszentrums für Drogenabhängige in Binh Duong im Süden des Landes positiv auf das Virus getestet worden, wie lokale Medien berichteten. Legende: Strassenszene in Hanoi. Die Menschen sollen nur noch die Häuser verlassen, wenn es absolut notwendig ist. Reuters

18:07 FDP fordert kostenpflichtige Tests für Personen ohne Covid-Symptome Die FDP fordert, dass Personen, die geimpft werden könnten, dies aber ablehnen, Antigen-Schnelltests selber bezahlen müssen, wenn sie symptomlos sind. Zudem sollen künftige Massnahmen nur noch für Personen ohne Covid-Zertifikat gelten. Weiter verlangt die FDP, dass Unternehmen im Gesundheitssektor dafür sorgen müssen, dass die Mitarbeitenden mit Kontakt zu Risikogruppen geimpft sind. Die Behörden müssten die Unternehmen dazu anhalten. Eine Impfpflicht für das gesamte Personal wird aber nicht gefordert, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Die FDP versteht dies als Appell an die Eigenverantwortung und will damit erreichen, dass flächendeckenden Schliessungen verhindert werden können. Ziel sei es, dass trotz höheren Fallzahlen möglichst viele Menschen das «normale Leben» weiterführen können und eine Überlastung in den Spitälern vermieden wird.

17:27 Mediziner fordern Boris Johnson zum Umdenken auf Führende Mediziner haben den britischen Premier Boris Johnson zu einer Umkehr in der Corona-Politik aufgerufen. «Es ist Zeit für ein dringendes Umdenken, anstatt auf dem gleichen Weg zu bleiben», sagte der Vorsitzende der British Medical Association, Chaand Nagpaul. Trotz massiv steigender Infektionszahlen gelten in England fast keine Beschränkungen mehr, sogar Abstandhalten und Masken sind an vielen Orten freiwillig. Diese Strategie führe zu «explodierenden Fallzahlen» und deutlich mehr Patienten in den Krankenhäusern oder in Quarantäne, sagte Nagpaul. Die medizinische Versorgung sei gefährdet und nicht-dringende Behandlungen müssten verschoben werden. «Die Regierung muss aufwachen», so Nagpaul. Die Zuspitzung der Situation sei eine direkte Folge der fehlenden Massnahmen einer Regierung, «die dem Virus erlaubt, durch das Land zu ziehen». Audio Archiv: Premier Johnson will totale Freiheit 05:12 min, aus Rendez-vous vom 06.07.2021. abspielen. Laufzeit 05:12 Minuten.

16:45 Deutschland verschärft Corona-Bewertung für Spanien und die Niederlande Die deutsche Regierung stuft Spanien und die Niederlande von Dienstag an als Corona-Hochinzidenzgebiete ein. Das gab das staatliche Robert Koch-Institut am Freitag bekannt. Die Entscheidung folgt auf einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen in beiden Ländern in den vergangenen Wochen. Wer aus einem Hochinzidenzgebiet nach Deutschland zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne, kann diese aber durch einen negativen Test nach fünf Tagen verkürzen.

16:18 Swissmedic: Bereits über 4300 unerwünschte Nebenwirkungen ausgewertet Bei den über 8.5 Millionen in der Schweiz verabreichten Impfdosen gegen das Coronavirus sind bislang 4319 unerwünschte Nebenwirkungen ausgewertet worden. Zwei Drittel davon waren nicht schwerwiegend. Betroffen waren vor allem Frauen und ältere Personen, im Mittel waren diese 60.2 Jahre alt, wie Swissmedic am Freitag mitteilte. 25.7 Prozent waren gar 75 Jahre oder älter. Bei den Meldungen, bei denen die Nebenwirkung als schwerwiegend eingestuft wurde, waren die Betroffenen im Mittel 63.7 Jahre alt. In 128 der schwerwiegenden Fälle sind die betroffenen Personen in unterschiedlichem zeitlichen Abstand zur Impfung gestorben. Gemäss Swissmedic gibt es trotz der zeitlichen Nähe in keinem Fall konkrete Hinweise, dass die Impfung zum Tod geführt hat. Das mittlere Alter dieser Personen lag bei 80.5 Jahren. Insgesamt sind Swissmedic bislang über 11'000 Reaktionen auf die Impfungen gemeldet worden, ein nächster Bericht über die Nebenwirkungen wird für Mitte August erwartet. Bis zum 21. Juli 2021 hat Swissmedic 4'319 Meldungen zu UAWs ausgewertet. Die Meldungen bestätigen weitgehend das bekannte Nebenwirkungsprofil und ändern das positive Nutzen-Risiko Verhältnis der beiden eingesetzten mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 nicht.https://t.co/xISXdPs5cp — Swissmedic (@Swissmedic_) July 23, 2021

15:51 Kroatien verschärft Massnahmen an Adria-Küste Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen an der Adriaküste hat Kroatien die Vorsichtsmassnahmen in diesem Urlaubsgebiet verstärkt. Versammlungen von mehr als 1000 Menschen sind ab kommendem Montag verboten – unabhängig davon, ob die Anwesenden gegen Corona geimpft sind oder eine Erkrankung überstanden haben. Das beschloss der Corona-Krisenstab der Regierung in Zagreb. Die neuen Beschränkungen betreffen auch die Gastronomie sowie private Zusammenkünfte, an denen nur noch bis zu 15 Personen ohne Covid-Immunitätszertifikat teilnehmen dürfen. EU-Bürger dürfen weiterhin nach Kroatien einreisen, wenn sie das EU-weit gültige Zertifikat vorlegen. An der Adria wurden zum Teil um ein Vielfaches höhere Corona Inzidenzzahlen gemeldet als im Landesinneren. Legende: Einheimische, Touristinnen und Touristen an der Adria müssen sich wieder auf mehr Einschränkungen gefasst machen. Reuters

15:19 EU-Behörde empfiehlt Impfstoff von Moderna für Kinder und Jugendliche Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna kann nach einer Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA auch Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren gespritzt werden. Die Experten der EMA bewerteten am Freitag in Amsterdam die entsprechenden Daten von Studien positiv und machten den Weg frei für die Zulassung des Impfstoffes für 12- bis 17-Jährige. Die EU-Kommission muss dem noch zustimmen, das aber gilt als Formsache. Das Präparat von Moderna «Spikevax» wäre damit der zweite Corona-Impfstoff, der auch jungen Menschen verabreicht werden darf. Ende Mai war der Impfstoff von Pfizer/Biontech auch für 12- bis 17-Jährige zugelassen worden. Grundlage des Antrags von Moderna war eine Studie bei 2500 Jugendlichen in den USA. Die Wirksamkeit lag nach Angaben des Unternehmens bei 100 Prozent.

14:59 Neuseeland setzt quarantänefreien Reiseverkehr mit Australien aus Nach einem Anstieg der Neuinfektionen in Australien wegen der hochansteckenden Delta-Variante hat Neuseeland das quarantänefreie Reisen zwischen den beiden Ländern vorerst ausgesetzt. Die Regelung gelte ab Freitagnacht für mindestens zwei Monate, kündigte die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern an: «Dies ist keine Entscheidung, die wir leichtfertig getroffen haben, aber es ist die richtige Entscheidung, um die Sicherheit der Neuseeländer zu gewährleisten.» In Australien sind die Corona-Zahlen zuletzt gestiegen. Landesweit befindet sich etwa die Hälfte der Bevölkerung in Down Under im Lockdown. Beide Länder hatten Mitte April erstmals wieder quarantänefreies Reisen zwischen Australien und Neuseeland erlaubt. Ansonsten sind die Grenzen seit März 2020 weitgehend geschlossen.

14:14 Pfizer und Biontech erhalten weiteren Grossauftrag der USA Die US-Regierung kauft weitere 200 Millionen Dosen des Impfstoffs von Pfizer und Biontech. Davon sollen 110 Millionen bis Ende Dezember und die übrigen 90 Millionen bis Ende April kommenden Jahres geliefert werden, wie die beiden Unternehmen mitteilen. Damit summiert sich die Gesamtzahl der von den USA bestellten Dosen auf 500 Millionen. Die USA sichern sich ausserdem eine Option auf eine mögliche aktualisierte Fassung des Impfstoffs, um auch gegen neue Virusvarianten gewappnet zu sein. In den USA haben nach Behördenangaben bisher rund 162 Millionen Menschen den vollen Impfschutz erhalten.

13:33 Wochenüberblick über die Corona-Zahlen Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 652 Fällen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Das sind 62 Prozent mehr als in der Vorwoche. Laut BAG werden aktuell 135 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 63 Prozent mehr als in der Vorwoche. 46.1 Prozent der Personen in der Schweiz sind vollständig geimpft. Stand heute haben 7.1 Prozent eine erste Impfdosis erhalten.

13:32 Hier kommt das Corona-Briefing mit den neusten Zahlen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 791 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 652 . Das sind 62 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 10 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 87.38 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.3 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'169 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 3 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 0 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 135 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 63 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 70 Prozent ausgelastet . Davon sind 4 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 8'747'637 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 44'761 Personen pro Tag geimpft. Das sind 19 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 46.1 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 7.1 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:04 Appenzell bietet Impfungen für Spontane ab zwölf Jahren an Impfwillige Personen ab zwölf Jahren können sich in Appenzell Innerrhoden ohne Anmeldung in einem Walk-in-Impfzentrum gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Angebot gilt vorerst vom 28. Juli bis zum 25. August. Die Walk-in-Impfungen würden jeweils am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr im Impfzentrum am kantonalen Gesundheitszentrum angeboten, schreibt das Appenzeller Gesundheitsamt in einer Mitteilung. Kinder zwischen 12 und 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

12:45 Griechenland: Impfpflicht ist laut Regierungschef verfassungskonform Impfungen gegen Corona können in Griechenland laut Regierungschef Kyriakos Mitsotakis verpflichtend gemacht werden. Dies sei nicht verfassungswidrig, wie Impfgegner immer wieder behaupteten, sagte Mitsotakis am Freitag. «Der Staat ist berechtigt, von allen Bürgern die Erfüllung ihrer Pflicht zu gesellschaftlicher und nationaler Solidarität zu fordern.» Dies stehe im Artikel 25 der griechischen Verfassung und damit sei die Impfpflicht im Einklang mit der Verfassung, so der Regierungschef. In Athen und anderen Städten Griechenlands war es in den vergangenen Tagen zu Demonstrationen von Impfgegnern gekommen. Die konservative Regierung hatte am Donnerstag gesetzlich durchgesetzt, dass sich nur noch Geimpfte in den Innenräumen von Gastronomie- und Kulturbetrieben aufhalten dürfen. Zudem müssen sich Arbeitende im Bereich Gesundheit impfen lassen. Auch dürfen in der Privatwirtschaft Arbeitgeber von ihren Angestellten fordern, dass sie sich impfen lassen.

12:33 Olympia: Test-Kits werden knapp Die Organisatoren der Olympischen Spiele haben dem japanischen Sender NHK zufolge zu wenige Corona-Tests für ihr tägliches Test-Programm. Deshalb hätten Sportler im Olympischen Dorf nicht wie geplant getestet werden können, berichtet der Sender unter Berufung auf anonyme Quellen. Es seien inzwischen aber mehr Tests angekommen und würden nun verteilt.

11:13 Mehr Corona-Fälle in den USA – niedrige Impfquote beunruhigt In den USA nimmt die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Neuinfektionen weiter zu. Die Behörden meldeten am Donnerstag 56'069 neue Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) hervorging. Das sind etwa 27'600 mehr als vor genau einer Woche. Die Zahl der Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion stieg im Wochenvergleich von 283 auf 330. Die bisherigen Höchstwerte wurden am 2. Januar mit 300 462 Neuinfektionen sowie am 12. Januar mit 4461 Toten verzeichnet. Wie der Corona-Koordinator der Regierung, Jeff Zients, an einer Pressekonferenz mitteilte, steigt die Zahl der Neuinfektionen in Landesteilen mit niedrigerer Impfquote besonders stark an. Derzeit machten die Gliedstaaten Florida, Texas und Missouri, die im landesweiten Vergleich weniger Impfungen verzeichneten, rund 40 Prozent aller neuen Fälle in den USA aus. 00:33 Video Zients: «Vor allem die Ungeimpften stecken sich an» Aus News-Clip vom 23.07.2021. abspielen

9:51 Grosse Mehrheit mit Corona-Antikörpern im Kanton Freiburg Fast 73 Prozent der Freiburgerinnen und Freiburger ab 20 Jahren haben Antikörper gegen Covid-19 aufgebaut. Bei den über 65-Jährigen erreicht die Quote sogar fast 90 Prozent. Das zeigen die vorläufigen Ergebnisse der Studie Corona Immunitas vom Juni 2021. Bei den 20- bis 64-Jährigen erreicht der Anteil 69 Prozent, teilte die Universität Freiburg mit und fügte hinzu, dass es keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern gebe. Die relativ hohen Raten spiegeln die hohe Zahl der Geimpften, insbesondere bei den über 65-Jährigen, aber auch den Anstieg der Infiziertenzahlen wider. Nach der ersten Epidemiewelle im Sommer 2020 lag der Anteil der Erwachsenen mit Antikörpern noch unter acht Prozent. In der zweiten Welle war die Quote auf 19 Prozent geklettert. Die Zunahme der Immunität in der Freiburger Bevölkerung sei ermutigend, heisst es in der Mitteilung.

7:50 Weitere Athleten bei Olympischen Spielen corona-positiv Kurz vor der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Tokio haben die Organisatoren 19 weitere Corona-Fälle im Zusammenhang mit Olympia veröffentlicht. Das ist der bisherige Höchstwert seit Beginn der Erfassung der Tests am 1. Juli. Damit steigt die Zahl der positiven Tests auf insgesamt 106. Die Olympia-Eröffnungsfeier findet heute um 13 Uhr in Tokio statt (live auf SRF 2 und im Livestream bei SRF Sport ab 12.55 Uhr). Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nicht ohne Nebengeräusche Mit 364 Tagen Verspätung: Eine Eröffnungsfeier «light» in Tokio 22.07.2021 Mit Video